https://strategic-culture.su/news/2025/02/24/some-notes-on-construction-ultranationalist-ukraine/



Einige Anmerkungen zum Aufbau einer ultranationalistischen Ukraine

Lorenzo Maria Pacini

24. Februar 2025

© Foto: gemeinfrei

Ohne eine Distanzierung von den Ursachen des Konflikts kann kein Frieden jemals von Dauer sein, denn der Westen wird weiterhin versuchen, die eurasische Ordnung zu untergraben.

Drei Jahre nach Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine ist es notwendig, einige Etappen der nationalistischen Entwicklung der Ukraine nachzuvollziehen, ein Element, das in der Propaganda des Konflikts nach wie vor eine zentrale Rolle spielt.

Nach Maidan, eine andere Ukraine

Maidan, Jahr 2014. Nach dieser Tragödie nahm der Einfluss der extremen Rechten in der Ukraine beim Aufbau der nationalen Identität und bei der Erlangung politischer Macht enorm zu. Die neue Regierung in Kiew versuchte zunächst, ihrem Einfluss entgegenzuwirken, aber sowohl Poroschenko als auch Selenskyj schlossen sich ihnen schließlich an. In der Folge wurden mehrere Straßen zu Ehren des Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera umbenannt, während Kiew begann, „Nazi-Kollaborateure auf staatlicher Ebene zu rehabilitieren“. Westliche Medien räumten ein, dass die Ukraine ein Problem mit dem Aufstieg von Neonazi- und rechtsextremen Gruppen hatte. Die EU hatte Swoboda zuvor als „rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche“ Partei verurteilt.

Während des Maidan-Aufstands bekundete der US-Senator John McCain jedoch seine Solidarität mit der Revolution an der Seite des Swoboda-Führers Oleh Tjahnybok, der sich bereits gegen „die jüdisch-moskowitische Mafia, die die Ukraine regiert“, und „die Moskowiter, die Deutschen, die Juden und anderen Abschaum, die uns den ukrainischen Staat wegnehmen wollen“, ausgesprochen hatte. Der Rechte Sektor verwendete die rot-schwarzen Flaggen der OUN auf ähnliche Weise. Asow übernahm offen zwei kombinierte Symbole Nazi-Deutschlands als offizielles Emblem: den Wolfsangel und die schwarze Sonne. Wie Foreign Policy im März 2014, kurz nach dem Putsch, berichtete: „Die unbequeme Realität ist, dass ein erheblicher Teil der derzeitigen Regierung in Kiew – und die Demonstranten, die sie an die Macht gebracht haben – in der Tat Faschisten sind.“ Der Name der paramilitärischen Gruppe C14 erinnert an die 14 Worte des amerikanischen Rassisten David Lane: „Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für weiße Kinder sichern“. Am 5. Februar 2022, weniger als drei Wochen vor der russischen Invasion, erklärte der C14-Anführer Jewhan Karas, dass die Nationalisten die entscheidende Kraft auf dem Maidan gewesen seien. Laut Karas waren sie zwar zahlenmäßig in der Minderheit unter den Demonstranten, dominierten aber in Bezug auf Effizienz und Einfluss: „Ohne die Nationalisten wäre alles zu einer Schwulenparade geworden.“ Karas sagte auch, dass der Westen keine Waffen geliefert habe, um den Ukrainern zu helfen, sondern weil „wir einen Krieg begonnen haben“, der westliche Ziele verfolgte. Die Nationalisten erhielten dank ihrer Entschlossenheit Unterstützung aus dem Westen: „Weil es uns gefällt, töten wir gerne und wir kämpfen gerne.“

Die extreme Rechte wurde zu einem strategischen Verbündeten für Kiew und die NATO. Motiviert, Krieg zu führen, gut ausgebildet und ideologisch gegen jeden Kompromiss mit Russland eingestellt, stellten diese Gruppen eine nützliche Ressource dar. Während des Kalten Krieges pflegten die Vereinigten Staaten Beziehungen zu ukrainischen Faschisten, da sie sie als zuverlässige Antikommunisten und Antirussen betrachteten. Nach dem Maidan lehnte die extreme Rechte die Minsker Abkommen entschieden ab und verweigerte jegliche Zugeständnisse an den Donbass oder Moskau. Für Washington stellte dies ein starkes Veto gegen jede Regierung in Kiew dar, die zu einer Aussöhnung mit Russland neigte. In Washington gab es eine Debatte darüber, wie mit der Situation in der Ukraine umgegangen werden sollte, da man sich bewusst war, dass die extreme Rechte unberechenbar und schwer zu kontrollieren war. Obama äußerte Bedenken hinsichtlich der Lieferung von Waffen in die Ukraine, da er befürchtete, dass diese „in die Hände von Kriminellen gelangen“ und der Konflikt eskalieren könnte. Der hochrangige Pentagon-Beamte Derek Chollet bestätigte einen internen Konflikt in Washington, da „fast jeder Gipfel für etwas war, gegen das der Präsident war“. Trotzdem begannen die Vereinigten Staaten 2014 mit dem Verkauf von Waffen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten, während die CIA 2015 ein geheimes Programm zur Ausbildung ukrainischer Paramilitärs startete, „um Russen zu töten“.

Obwohl das Programm unter Obama ins Leben gerufen wurde, wurde es von Trump intensiviert. Der US-General Joseph E. Hilbert deutete später an, dass Russland einen Fehler begangen habe, nicht früher einzugreifen: „Der schlimmste Fehler, den die Russen begangen haben, war, uns acht Jahre Vorbereitungszeit zu lassen.“ Der Aufstand im Donbass nach dem Putsch stärkte die extreme Rechte weiter. Im Jahr 2014 befand sich die ukrainische Armee in einem prekären Zustand und viele Soldaten desertierten, als sie aufgefordert wurden, im Donbass gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Als Russland die Krim wieder annektierte und den Aufstand unterstützte, gewannen das Asow-Regiment und andere faschistische Gruppen an Einfluss und wurden zu wichtigen Instrumenten im Krieg gegen den Donbass. Das Asow-Regiment wurde im November 2014 offiziell in die ukrainische Nationalgarde integriert, was dazu führte, dass Nazi-Insignien auf den offiziellen Uniformen der ukrainischen Streitkräfte auftauchten.

Im Jahr 2015 erkannte der US-Kongress Kongress Azov als Nazi-Organisation an und verbot die amerikanische Militärhilfe für die Gruppe. Im Jahr 2016 hob der Kongress das Finanzierungsverbot jedoch auf. Die Faschisten hatten sich als effektive Kämpfer erwiesen, gewannen an politischer Relevanz und dienten als Blockade gegen jeden Versuch einer Versöhnung mit Donbass und Russland. In den nächsten drei Jahren nahm der US-Kongress wiederholt ein Finanzierungsverbot für Azov in seine Haushaltspläne auf, aber jedes Jahr wurde die Bestimmung wieder gestrichen. Erst 2018 wurde das Verbot aufrechterhalten, und der demokratische Kongressabgeordnete Ro Khanna erklärte stolz, dass „weiße Vorherrschaft und Neonazismus inakzeptabel sind und in unserer Welt keinen Platz haben“. „Das Asow-Bataillon hat aktiv ausländische Kämpfer rekrutiert, die von Ideologien der weißen Vorherrschaft und Neonazismus motiviert sind, darunter zahlreiche Westler, um sie in irregulärer Kriegsführung auszubilden, zu indoktrinieren und zu unterweisen.“ Washington hat seit 2013 jedes Jahr gegen die UN-Resolution „gegen die Verherrlichung des Nationalsozialismus“ gestimmt, um Westukrainer zu schützen, die Hitlers Kollaborateure als Freiheitskämpfer verherrlichten. Im November 2021 waren die Vereinigten Staaten und die Ukraine die einzigen beiden Länder der Welt, die sich der Resolution gegen die Verherrlichung des Nationalsozialismus widersetzten.

Washington behauptete, die Resolution sei nur russische Propaganda, die darauf abziele, die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung zu diskreditieren.

Für Nationalisten ist Krieg mehr wert als Frieden

Nach dem Staatsstreich im Februar 2014 wurde die demokratische Fassade mit Wahlen aufrechterhalten, obwohl jeder gewählte ukrainische Staatschef sich der Realität hätte anpassen müssen, wo die Macht wirklich lag. Die Allianz mit den Nationalisten verschaffte Kiew einen starken Verbündeten gegen einen mächtigen Gegner, machte aber gleichzeitig einen Frieden mit dem Donbass und Russland unmöglich. Washington kritisierte zwar das Minsk-2-Abkommen, fand aber in den Nationalisten verlässliche Partner. Wie Professor John Mearsheimer richtig bemerkte: „Die Amerikaner werden sich auf die Seite der ukrainischen Rechten stellen. Denn sowohl die Amerikaner als auch die ukrainische Rechte wollen nicht, dass Selenskyj ein Abkommen mit den Russen abschließt, das den Eindruck erweckt, Moskau hätte gewonnen.“

Präsident Petro Poroschenko hat sich unerwartet von einem Gegner des ukrainischen Nationalismus zu dessen Hauptbefürworter gewandelt. Zelensky trat mit einem Programm an, das vor einer Spaltung des Landes durch ethnischen Hass auf Ukrainer und Russen warnte. Wie der ukrainische Verkehrsminister jedoch voraussagte, hätte sich Zelensky der extremen Rechten angenähert: „Jeder neue ukrainische Präsident beginnt seine Amtszeit mit dem Glauben, er könne einen Dialog mit Moskau aufbauen und die Rolle des Friedensstifters übernehmen, aber am Ende wird er immer ein Anhänger von Bandera und kämpft gegen die Russische Föderation.“

Das Minsk-2-Abkommen vom Februar 2015, das die Autonomie des Donbass vorsah, wurde von extremistischen Nationalisten abgelehnt, die gegen jegliche Friedensverhandlungen waren. Im August 2015 berichtete die BBC, dass eine klare parlamentarische Mehrheit in erster Lesung das Gesetz zur Dezentralisierung gebilligt hatte, um dem Donbass mehr Autonomie zu gewähren. Dies löste eine heftige Reaktion der extremen Rechten aus: „Demonstranten, angeführt von der Radikalen Partei und der ultranationalistischen Gruppe Svoboda, die sich gegen jegliche Zugeständnisse an die von Moskau unterstützten Separatisten aussprachen, stießen mit der Bereitschaftspolizei zusammen, wobei ein Mitglied der Nationalgarde getötet und mehr als 100 verletzt wurden.“

Poroschenko gab daraufhin den Versuch auf, das Minsk-2-Abkommen umzusetzen. Ein ähnliches Szenario wiederholte sich im August 2021, als Selenskyj die Steinmeier-Formel zur Beendigung des Konflikts in Betracht zog und damit vor dem Präsidialamt Zusammenstöße mit rechtsextremen Gruppen provozierte. Zelensky hatte die Wahl im April 2019 mit dem Versprechen gewonnen, den Frieden wiederherzustellen, und war mit dem Mandat ausgestattet, Gespräche mit Donbass aufzunehmen, die normalen Beziehungen zu Moskau wiederherzustellen und Minsk-2 umzusetzen. Mit 73 % der Stimmen hatte er eine überwältigende Unterstützung für die Lösung des Konflikts erhalten. Nach seinem Sieg erklärte er: „Es wird personelle Veränderungen geben. Auf jeden Fall werden wir die Minsker Gespräche fortsetzen und einen Beitrag zu einem Waffenstillstand leisten.“

Allerdings hatten die Nationalisten und die Vereinigten Staaten inzwischen eine starke politische Kontrolle über Kiew erlangt. Im Jahr 2020 zählten die paramilitärischen Milizen in der Ukraine etwa 102.000 Mann, 40 % der gesamten ukrainischen Armee. Diese Gruppen, die sich größtenteils aus westukrainischen Nationalisten zusammensetzten, wurden von westlichen Mächten bewaffnet und ausgebildet. Infolgedessen haben Nationalisten und die NATO ihren Einfluss auf politische Entscheidungen in Kiew erhöht. Das Combating Terrorism Center in West Point analysierte die Zusammenarbeit zwischen ukrainischen faschistischen Gruppen und US-amerikanischen Rechtsextremisten: „Diese Gruppen lehnten jegliche Verhandlungen mit Russland ab und spielten eine führende Rolle bei einer Demonstration in Kiew im Herbst 2019, um gegen die von Selenskyj vorgeschlagenen Zugeständnisse zu protestieren.“

Die Rechtsextremen haben Selenskyjs Friedensmandat mit der Kampagne „Keine Kapitulation“ sabotiert und Minsk-2 als Verrat dargestellt. Am 6. Oktober 2019 demonstrierten etwa 10.000 Menschen in Kiew gegen Selenskyjs Friedensplan und bezeichneten ihn als „Kapitulation“. Nationalistische Gruppen weigerten sich, schwere Waffen aus der Stadt Solote gemäß dem Abzugsplan abzuziehen. Selenskyj begab sich vor Ort, um seine Autorität zu bekräftigen, aber die nationalistischen Soldaten verweigerten seinen Befehl und einer von ihnen drohte mit Protest, falls er darauf bestehe. Selenskyj sagte erfolglos: „Ich bin der Präsident. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin kein Verlierer. Ich habe euch gebeten, eure Waffen niederzulegen.“ Die demütigende Begegnung wurde aufgezeichnet und das Video ging viral, was Selenskyjs begrenzte Macht über die extreme Rechte offenbarte.

Nach dem Video erhielt Selenskyj Drohungen. Der Wissenschaftler Stephen Cohen erklärte 2019, dass Selenskyj wegen der Gewaltandrohungen von Nationalisten nicht mit Putin verhandeln könne: „Sie sagten, sie würden Selenskyj absetzen und töten, wenn er die Verhandlungen fortsetze.“ Cohen fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten ein Veto gegen Kiew hätten und dass Selenskyj ohne ihre Unterstützung nicht mit Moskau verhandeln könne. Ohne die Unterstützung des Weißen Hauses war seine Diplomatie zum Scheitern verurteilt. Washington unterstützte sein Friedensmandat nicht und zwang Kiew, zu einer härteren Haltung zurückzukehren. Da er die extreme Rechte in der Armee nicht kontrollieren konnte, war Selenskyj gezwungen, sich mit den Nationalisten zu verbünden.

Die ukrainische Parlamentarierin Sofia Fedyna drohte Selenskyj offen: „Der Präsident hält sich für unsterblich. Eine Granate könnte versehentlich explodieren, während er die Front besucht.“ Andriy Biletsky, der Chef des Asow-Bataillons, warnte Selensky, dass ein Versuch, sie zu entfernen, eine Massenreaktion provozieren würde. Er wurde nicht bestraft und 2023 postete Selensky ein Foto mit Biletsky auf Telegram. Biletsky hatte in der Vergangenheit erklärt: „Die historische Mission unserer Nation ist es, die Weißen Rassen im letzten Kreuzzug gegen die von den Semiten angeführten Untermenschen anzuführen.“

Dmitri Jarosch, Anführer von Pravi Sektor, warnte im Mai 2019 erneut: „Wenn Selenskyj die Ukraine verrät, wird er [auf der Khreschtschatyk-Allee] gehängt werden.“ Jarosch wurde nicht verhaftet, sondern 2021 zum Berater des Oberbefehlshabers der Streitkräfte befördert. Im selben Jahr verlieh Selensky Dmytro Kotsyubaylo, dem Anführer des Pravi Sektor, den Titel „Held der Ukraine“.

Selenskys Friedensinitiative dauerte bis 2020 an und wurde von Sergei Sivokho, seinem Freund und ehemaligen Kollegen, geleitet. Doch 70 Nationalisten störten die Präsentation der Initiative, griffen Sivokho an und beschuldigten ihn des Verrats. Zwei Wochen später wurde Sivokho abgesetzt. Westliche Medien spielten den wachsenden Einfluss der extremen Rechten herunter und argumentierten, dass Selenskyjs jüdischer Hintergrund die Vorwürfe der Verbindungen zu Faschisten widerlege. Selenskyj musste sich jedoch der Realität der Macht anpassen. Washington half dabei, die Geschichte umzuschreiben, indem es Stepan Bandera als Helden der Freiheit darstellte. Nach der russischen Invasion im Jahr 2022 griffen sogar westliche Staats- und Regierungschefs das faschistische Motto „Slava Ukraini“ wieder auf, um die Ukraine zu unterstützen.

Wie viel gibt es noch zu lernen?

Es ist schwierig, eine „endgültige“ Aussage zu treffen. Der Konflikt ist noch nicht vorbei und die Ergebnisse dieses langen und komplexen Prozesses der ultranationalistischen Transformation der Ukraine sind noch nicht klar.

Die Entnazifizierung ist sicherlich ein grundlegender Schritt, und zwar aus einigen logischen Gründen:

– Die nationalistische Ideologie hat sich nicht bewährt, nicht nur militärisch, sondern vor allem politisch. Der nationalistische Geist hat die Ukraine dazu gebracht, einen sinnlosen Krieg zu führen, der auf einer historisch unhaltbaren Mystifizierung basierte, die nur den westlichen Eliten in den Kram passte.

– Militärisch wird die Niederlage so schwerwiegend sein, dass die Besiegten nicht in der Lage sein werden, am Verhandlungstisch zu sitzen. Die USA haben sich bereits darum gekümmert und unter Präsident Trump der Welt endlich offenbart, was Putin schon immer gesagt hatte, nämlich dass es sich um einen von den Amerikanern gewollten Krieg handelte. Daher werden die Amerikaner verhandeln, nicht die Ukrainer.

– Es ist nicht möglich, ein gesellschaftliches Leben in einem Kontext wieder aufzubauen, in dem noch ideologische Verunreinigungen vorhanden sind. Eine vollständige Säuberung von nationalistischen Überresten wird notwendig sein, ebenso wie ein Bildungsprogramm, das die Aufarbeitung des sozialen Traumas und die Öffnung für neue Perspektiven ermöglicht.

Ohne eine vollständige Abkehr von einer der Ursachen des Konflikts kann kein Frieden jemals von Dauer sein, denn der Westen wird weiterhin versuchen, die eurasische Ordnung zu untergraben.

Es gibt noch viel zu lernen und vielleicht sehen wir im Moment nur einen kleinen Teil davon. Der Ukraine wird immer noch die Möglichkeit einer blühenden Zukunft innerhalb von Mütterchen Russland angeboten. Andererseits wird sie nur Tod, Verrat und Zerstörung finden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …