Ja, es war eine falsche Flagge von Larry C. Johnson

21. Februar 2025

Ich bin nicht in die Manöver hinter den Kulissen zwischen der Trump-Administration und der Regierung Netanjahus eingeweiht, aber ich glaube, dass Trump trotz seiner anti-palästinensischen Rhetorik möchte, dass der Waffenstillstand in Kraft bleibt. Ich weiß, dass viele Menschen auf dieser gesegneten Welt glauben, dass Trump nichts weiter als eine Marionette von Bibi ist und unter der vollständigen Kontrolle der zionistischen Lobby steht. Ich habe Richter Nap und Ray während des Freitags-Roundtables eine konträre Meinung geäußert, nämlich dass Trump, da er bereits reich ist und keine Rücklagen für die Wahl 2029 bilden muss – was ihm laut Verfassung untersagt ist –, Bibis Forderungen nach einer Zerstörung des Iran und einer erneuten Ermöglichung des Völkermords in Gaza nicht nachkommen wird.



Mein Kumpel Ray ist weniger optimistisch und glaubt, dass Trumps Entscheidung, den Zionisten noch mehr 2.000-Pfund-Bomben zu schicken, ein Indikator dafür ist, dass Trump bereit ist, die israelische Besatzungsmacht (IOF) das Abschlachten der Palästinenser wieder aufnehmen zu lassen. Ich hoffe, dass Ray falsch liegt und ich recht habe, aber Rays Befürchtungen sind nicht unbegründet.

Einige von Ihnen haben mich in meinem letzten Artikel (d. h. Eine israelische False-Flag-Operation und Zelensky manipuliert die Umfrageergebnisse) der grundlosen Spekulation bezichtigt. Nun, Alastair Crooke hat mir gerade den folgenden Bericht vom Hebrew Channel 12 geschickt:

Der israelische Geheimdienst Shin Bet hat einen israelischen Juden festgenommen, der den Täter des gestrigen Bombenanschlags auf den Bat Yam-Bus in Tel Aviv transportiert hat. Zwei weitere israelische Juden wurden später im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen.

Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es sich bei den Busanschlägen um eine Operation unter falscher Flagge handelt, die eine potenzielle Lösung für mehrere Probleme bietet. Erstens wird ein Vorwand für die Eskalation der Angriffe auf das Westjordanland geschaffen. Zweitens wird nach der Rückkehr der toten Geiseln, darunter zwei kleine Kinder, die zionistische Botschaft nach Hause getragen, dass die Palästinenser mörderische Monster sind. Drittens wird eine Gegenerzählung zur Massenbeerdigung von Scheich Nasrallah am Sonntag präsentiert.

Ich bin angenehm überrascht, dass der Schin Bet so offen damit umgeht. Anstatt es zu vertuschen oder sich der Darstellung anzuschließen, dass es sich um einen palästinensischen Terrorakt handelte, hat der Schin Bet beschlossen, seine Arbeit zu tun. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass nicht alle israelischen Beamten die zionistische Vision der Extremisten teilen, wie Ben Gvir und Smotrich.

Das bedeutet nicht, dass Trump und sein nationales Sicherheitsteam Netanjahu zügeln werden. Die Zionisten nutzen die Rückkehr der Leichen der Mutter und ihrer beiden kleinen Söhne voll aus. Sie verbreiten die Geschichte, dass dies beweist, dass die Hamas eine Bande skrupelloser Wilder ist und jegliches Recht verwirkt hat, eine Rolle bei der Regierung des Gazastreifens zu spielen. Im Moment scheinen die Zionisten damit zufrieden zu sein, sich auf die Tötung von Palästinensern im Westjordanland zu konzentrieren.