Großen Dank an meinen Freund Joseph Massad für die Zusendung seines neuen auf Middleeasteye veröffentlichten Artikel zur Übernahme auf der Hochblauen Seite. Seine hervorragenden Analysen sind immer wieder eine wichtige Informationsquelle für die Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/opinion/more-israel-kills-more-west-portrays-it-victim



Je mehr Israel tötet, desto mehr stellt der Westen es als Opfer dar

Joseph Massad

14. Juni 2025

842 Shares

Von Gaza bis Teheran wird Israels expandierender Krieg vom Westen als Selbstverteidigung verteidigt – genau wie 1967, als die Eroberung als Triumph der Zivilisation gefeiert wurde

Menschen nehmen an einer Anti-Israel-Demonstration in Teheran nach israelischen Luftangriffen auf den Iran teil, 13. Juni 2025 (Majid Asgaripour/Wana via Reuters)

Am frühen Freitagmorgen startete Israel unprovozierte Luftangriffe tief im iranischen Hoheitsgebiet und zielte auf Stellungen in der Nähe von Isfahan und Teheran. Unter den Berichten über Getötete sind Wissenschaftler, hochrangige Regierungsbeamte und Zivilisten, darunter Frauen und Kinder.

Doch innerhalb weniger Stunden stellten westliche Politiker und Medien Israels Aggression als „präventive“ Selbstverteidigung dar. US-Beamte behaupteten, Israel habe gehandelt, um eine „unmittelbare“ iranische Bedrohung abzuwehren, während der Mehrheitsführer im Senat, John Thune, darauf bestand, die Angriffe seien notwendig gewesen, um der „iranischen Aggression“ entgegenzuwirken und Amerikaner zu schützen.

Trotz seiner anhaltenden Kriegshandlungen in der gesamten Region hat sich im Westen seit der Gründung des Siedlerstaates im Jahr 1948 das Bild eines gewalttätigen, räuberischen Israels als Opfer seiner Opfer durchgesetzt.

Je mehr Land und Menschen Israel erobert und unterdrückt, desto beharrlicher stellt der Westen es als Opfer dar.

Diese Darstellung ist kein Zufall.

1936, wenige Monate nach dem Ausbruch des Großen Palästinensischen Aufstands gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus und die britische Besatzung, erklärte der polnische Zionistenführer David Ben-Gurion (geb. Grun), wie die Zionisten ihre Eroberung Palästinas darstellen müssen:

Wir sind keine Araber, und andere messen uns nach anderen Maßstäben … Unsere Kriegsmittel unterscheiden sich von denen der Araber, und nur unsere Mittel können unseren Sieg garantieren. Unsere Stärke liegt in der Verteidigung … und diese Stärke wird uns einen politischen Sieg bringen, wenn England und die Welt wissen, dass wir uns verteidigen und nicht angreifen.

Im Einklang mit dieser zionistischen Strategie stellte die vorherrschende westliche Darstellung 1948 die Zionisten, die Palästinenser massakrierten und aus ihrer Heimat vertrieben, als arme Opfer dar, die sich lediglich gegen die einheimische Bevölkerung verteidigten, deren Land sie erobert hatten.

Es war jedoch Israels „defensive“ Eroberung des Westjordanlands und des Gazastreifens – vor 58 Jahren in diesem Monat –, die sein Image als belagertes „Opfer“ festigte und den Grundstein für den anhaltenden Völkermord in Gaza legte.

Heute wird sogar dieser Völkermord im Westen als Selbstverteidigung dargestellt. Israel, so wird uns gesagt, sei nach wie vor das Opfer seiner Opfer – 200.000 von ihnen hat es in seinem letzten Krieg zur „Selbstverteidigung“ getötet oder verletzt.

Heilige Opferrolle

Der Krieg vom Juni 1967 erhob Israel im Westen in den Status eines unantastbaren, heiligen Opfers.

Seine Anhänger vermehrten sich sowohl unter westlichen Christen als auch unter Juden, die Araber und Palästinenser als Unterdrücker Israels betrachteten.

Tatsächlich war es dieses Klima extremer anti-arabischer Feindseligkeit, das einen Wendepunkt in der Politisierung des verstorbenen Intellektuellen Edward Said markierte, der es in den Vereinigten Staaten aus erster Hand miterlebte.

Die territorialen Eroberungen Israels wurden als Akte heroischer Selbstverteidigung gefeiert – eine bewusste Umkehrung von Opfer und Aggressor, die bis heute die westliche Wahrnehmung prägt.

Ein Rückblick auf die sogenannten Errungenschaften des Krieges von 1967 hilft zu erklären, wie Israels Image als Opfer fortbesteht, obwohl es Massenmorde und Zwangsumsiedlungen begeht.

Ein Rückblick auf die sogenannten Errungenschaften des Krieges von 1967 – und die Planungen, die ihm vorausgingen – hilft zu erklären, wie Israels Image als Opfer fortbesteht, obwohl es Massenmorde und Zwangsumsiedlungen begeht.

Zwischen 1948 und 1967 zerstörte Israel etwa 500 palästinensische Dörfer und ersetzte sie durch jüdische Siedlungen. Diese Auslöschung wurde im Westen als Wunder gefeiert: die Errichtung eines jüdischen Staates nach dem Holocaust trotz des hasserfüllten Widerstands der einheimischen Palästinenser, die ihre Heimat retten wollten.

Der Historiker Isaac Deutscher – oft als Kritiker des Zionismus bezeichnet – bezeichnete die Auslöschung Palästinas und der Palästinenser durch Israel als „ein Wunder und ein Wunderwerk der Geschichte“, vergleichbar mit den „großen heroischen Mythen und Legenden“ der Antike.

Moshe Dayan, Israels Generalstabschef, reflektierte 1969 über die mythischen Errungenschaften bei der Zerstörung Palästinas: „Anstelle arabischer Dörfer wurden jüdische Dörfer gebaut. Ihr kennt nicht einmal die Namen dieser arabischen Dörfer, und ich mache euch keinen Vorwurf, denn diese Geografiebücher existieren nicht mehr. Nicht nur die Bücher existieren nicht mehr, auch die arabischen Dörfer gibt es nicht mehr.“

Dayans Stolz auf Israels Diebstahl palästinensischen Landes veranlasste ihn ein Jahr zuvor, die Israelis zu drängen, niemals „das reicht“ zu sagen, wenn es um die Eroberung von Territorium ging: „Ihr dürft nicht innehalten – Gott bewahre – und sagen: ‚Das ist alles; bis hierher, bis Degania, bis Muffalasim, bis Nahal Oz!‘ Denn das ist nicht alles.“

Die Komplizenschaft des Westens

Dass die Zionisten ihren Staat auf gestohlenem palästinensischem Land errichteten, war im Westen nie ein Grund zur Kritik.

Während sie Israels legendäre Landraubaktionen verherrlichten, beklagten die westlichen Mächte sein kleines Territorium und unterstützten seine kolonialen Expansionspläne, die bereits in vollem Gange waren. Denn wenn Israel das Opfer war, dann brauchte es natürlich mehr Territorium, das es besetzen konnte.

Diese Ansicht wurde kürzlich von US-Präsident Donald Trump wiederholt, der im Februar die geplante Annexion des Westjordanlands durch Israel mit der Behauptung verteidigte: „Es ist ein kleines Land … es ist ein kleines Land, was die Fläche angeht.“

Israels Angriff auf den Iran: Warum Netanjahu sich entschied, alles auf eine Karte zu setzen

Weiterlesen »

Israels Gier nach dem Land anderer wurde vor und nach seiner Invasion und ersten Besetzung des Gazastreifens und der Sinai-Halbinsel im Jahr 1956 unmissverständlich deutlich.

Nach dieser Eroberung schwang sich der säkulare David Ben-Gurion, Israels Gründungsministerpräsident, zu biblischen Höhenflügen auf und behauptete, die Invasion des Sinai sei „die größte und ruhmreichste in der Geschichte unseres Volkes“ gewesen.

Die erfolgreiche Invasion und Besetzung habe „das Erbe König Salomos von der Insel Jotvat im Süden bis zu den Ausläufern des Libanon im Norden“ wiederhergestellt. „Jotvat“ – wie die Israelis die ägyptische Insel Tiran eilig umbenannten – „wird wieder Teil des Dritten Königreichs Israel werden“.

Inmitten der imperialen Rivalität mit Frankreich und Großbritannien bestanden die USA auf einem Rückzug Israels, was Ben-Gurion empörte: „Bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts wurde die jüdische Unabhängigkeit auf der Insel Jotvat aufrechterhalten … die gestern von der israelischen Armee befreit wurde.“

Er erklärte auch den Gazastreifen zum „integralen Bestandteil der Nation“. Unter Berufung auf die biblische Prophezeiung Jesajas gelobte er: „Keine Macht, wie auch immer sie heißen mag, wird Israel dazu bringen, den Sinai zu räumen.“

Trotz der Unterstützung Israels durch die westliche Öffentlichkeit zogen sich die Israelis vier Monate später unter dem Druck der UNO, der USA und der Sowjetunion zurück. Ägypten hieß die UN-Notfalltruppe (Unef) auf seiner Seite der Grenze willkommen, Israel weigerte sich jedoch, Unef-Beobachter zuzulassen.

Expansionsstrategie

1954 schlug Verteidigungsminister Pinhas Lavon vor, „in die entmilitarisierten Zonen [an der israelisch-syrischen Grenze] einzudringen, die Höhen jenseits der syrischen Grenze [die einen Teil oder die gesamten Golanhöhen umfassen] zu erobern und in den Gazastreifen einzudringen oder eine ägyptische Stellung in der Nähe von Eilat einzunehmen“.

Dayan schlug außerdem vor, dass Israel ägyptisches Gebiet bei Ras al-Naqab im Süden erobern oder südlich von Rafah durch den Sinai bis zum Mittelmeer vorstoßen sollte. Im Mai 1955 schlug er sogar vor, dass Israel den Libanon südlich des Litani-Flusses annektieren sollte.

Die Israelis trieben auch Pläne voran, das gesamte Land in der entmilitarisierten Zone (DMZ) entlang der syrischen Grenze in der Nähe der Golanhöhen zu stehlen. Bis 1967 hatten sie das gesamte Gebiet eingenommen.

Zusätzlich zu diesen Landnahmen und Besetzungen weiteten sich die territorialen Ambitionen Israels zwischen 1948 und 1967 stetig aus. Es versuchte wiederholt, seine arabischen Opfer zu Angriffen zu provozieren, um einen Vorwand für die Invasion begehrter arabischer Gebiete zu schaffen, während es sich weiterhin als Opfer seiner Opfer darstellte.

Am 13. November 1966 drangen die Israelis in das südliche Westbank-Dorf Samu ein, das innerhalb der Grenze zu Jordanien lag, und sprengten mehr als 125 Häuser sowie die Dorfklinik und die Schule.

Jordanische Soldaten, die auf den Angriff reagierten, wurden vor Erreichen des Dorfes aus dem Hinterhalt überfallen. Die Israelis töteten 15 Soldaten und drei Zivilisten und verwundeten 54 weitere.

Im April 1967 bedrohten die Israelis Syrien und schnitten weitere Teile der DMZ ab, indem sie Bauern, Traktoren und als Polizisten getarnte Soldaten entsandten. Als die Syrer mit Mörserfeuer reagierten, starteten die israelischen „Opfer“ 70 Kampfflugzeuge, bombardierten Damaskus selbst und töteten 100 Syrer.

Vorwand konstruieren

Die israelischen Provokationen empörten die arabische Öffentlichkeit.

Im Mai 1967 gab der ägyptische Staatschef Gamal Abdel Nasser schließlich dem Druck der arabischen Bevölkerung nach, die UNEF aus Ägypten abzuziehen – Truppen, die Israel nie auf seiner Seite der Grenze zugelassen hatte – und die Straße von Tiran an der Mündung des Roten Meeres für die israelische Schifffahrt zu sperren, was nach internationalem Recht rechtmäßig war, da sie in ägyptischen Hoheitsgewässern lag.

Nasser entsandte nach dem Abzug der UNEF zwei Armeedivisionen zum Schutz der Grenze in den Sinai und sperrte die Meerenge, durch die weniger als 5 Prozent des israelischen Schiffsverkehrs führte.

Israel, das eine arabische Reaktion provoziert und auf den richtigen Vorwand gewartet hatte, um seine Opfer zu überfallen und ihr Land zu rauben, hatte nun mehrere.

Zerstörung in der ägyptischen Stadt Suez nach israelischen Luftangriffen während des Sechstagekrieges 1967, in dem Israel Jerusalem, das Westjordanland, den Gazastreifen, die Golanhöhen und den Sinai eroberte (AFP)

Am 5. Juni 1967 marschierte Israel in Ägypten, Jordanien und Syrien ein. Innerhalb von sechs Tagen besetzte es den Gazastreifen und die ägyptische Halbinsel Sinai bis zum Suezkanal – zum zweiten Mal innerhalb eines Jahrzehnts – sowie das gesamte Westjordanland von Jordanien und die Golanhöhen von Syrien.

Im Gegensatz zur arabischen Welt, die den Einmarsch als „Juni-Krieg 1967“ bezeichnet, beharren die Israelis und ihre westlichen imperialen Sponsoren nicht nur darauf, dass Israel das „Opfer einer Invasion“ und nicht der Angreifer seiner arabischen Nachbarn gewesen sei, sondern bezeichnen ihre mehrfachen Invasionen auch als „Sechstagekrieg“ – und vergleichen Israel damit mit Gott, der in sechs Tagen eine neue Welt erschuf und am siebten Tag ruhte.

Der Westen brach in ungezügelten rassistischen Jubel aus.

The Daily Telegraph nannte den Krieg „den Triumph der Zivilisation”, während die französische Tageszeitung Le Monde erklärte, Israels Eroberung habe Europa „von der Schuld befreit, die es im Drama des Zweiten Weltkriegs und zuvor in den Verfolgungen, die von den russischen Pogromen bis zur Dreyfus-Affäre die Geburt des Zionismus begleiteten, auf sich geladen hatte”. Auf dem europäischen Kontinent wurden die Juden endlich gerächt – allerdings auf Kosten der Araber – für die tragische und dumme Anschuldigung, „wie Schafe zur Schlachtbank gegangen zu sein“.

Palästina auslöschen

Wie schon 1948 machten sich die Israelis daran, palästinensische Dörfer im Westjordanland von der Landkarte zu tilgen, darunter Beit Nuba, Imwas und Yalu, und vertrieben ihre 10.000 Einwohner.

Sie dezimierten unter anderem die Dörfer Beit Marsam, Beit Awa, Hablah und Jiftlik.

In Ostjerusalem fielen die Israelis über das Mughrabi-Viertel her, das sieben Jahrhunderte zuvor so benannt worden war, als Mughrabi-Freiwillige aus Nordafrika sich Saladin im Krieg gegen die kreuzfahrenden Franken anschlossen.

In Gaza vertrieb Israel bis Ende 1968 75.000 Palästinenser und hinderte weitere 50.000 daran, in ihre Heimat zurückzukehren.

Das Viertel war seit Jahrhunderten im Besitz einer islamischen Stiftung. Tausende Bewohner hatten nur wenige Minuten Zeit, ihre Häuser zu räumen, die sofort abgerissen wurden, um Platz für die siegreichen jüdischen Massen zu schaffen, die in die Altstadt strömten, um vor der Buraq-Mauer – der sogenannten „Klagemauer“ – ihren Sieg zu feiern.

Der erste israelische Militärgouverneur der besetzten Gebiete, der in Irland geborene Chaim Herzog, der später Israels sechster Präsident wurde, nahm die Zerstörung des alten, dicht besiedelten Viertels für sich in Anspruch.

In typisch israelischer rassistischer Manier bezeichnete er es als „Toilette”, die man „entfernen” beschlossen habe. Das scheint es zu sein, was „zivilisierte” Opfer tun, wenn sie über ihre Opfer triumphieren.

Israelische Jeeps fuhren mit Lautsprechern durch Bethlehem und drohten der Bevölkerung: „Ihr habt zwei Stunden Zeit, eure Häuser zu verlassen und nach Jericho oder Amman zu fliehen. Wenn ihr das nicht tut, werden eure Häuser beschossen.”

Es folgte eine Massenvertreibung, bei der mehr als 200.000 Palästinenser gezwungen wurden, den Jordan zu überqueren und sich auf die Ostseite des Flusses zu begeben. Wie schon 1948 plünderten israelische Zivilisten und Soldaten palästinensisches Eigentum.

In Gaza vertrieben israelische Streitkräfte bis Dezember 1968 75.000 Palästinenser und hinderten weitere 50.000, die während des Krieges von 1967 in Ägypten oder anderswo gearbeitet, studiert oder gereist waren, an der Rückkehr in ihre Heimat.

Die UNO registrierte 323.000 Palästinenser, die aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland vertrieben wurden, darunter 113.000 Flüchtlinge von 1948, die nun ein zweites Mal vertrieben wurden.

Anscheinend entsprach auch dies einem „zivilisierten” Verhalten.

„Zivilisierte Opfer”

Israel vertrieb mehr als 100.000 Syrer aus den Golanhöhen, sodass am Ende des Krieges nur noch 15.000 in diesem Gebiet lebten.

Es zerstörte 100 syrische Städte und Dörfer und übertrug deren Land an jüdische Siedler. Im Sinai, wo die Bevölkerung zu dieser Zeit überwiegend aus Beduinen und Bauern bestand, wurden 38.000 Menschen zu Flüchtlingen.

Israel tötete während des Krieges mehr als 18.000 Ägypter, Syrer, Jordanier und Palästinenser, während es weniger als 1.000 Soldaten verlor.

Während und nach dem Krieg erschossen die Israelis mindestens 1.000 ägyptische Kriegsgefangene, die sich ergeben hatten, und zwangen viele von ihnen, ihre eigenen Gräber zu schaufeln, bevor sie hingerichtet wurden.

Die Israelis töteten die gefangenen Palästinenser, die in der ägyptischen Armee gedient hatten, und wählten sie gezielt für die Hinrichtung aus. Israel setzte die Deportation von Palästinensern zu Hunderten fort, während die Besatzung voranschritt.

All dies war in den Augen des Westens ein weiterer Beweis dafür, was „zivilisierte” Opfer tun, wenn sie das Land derer erobern, die sie als unzivilisiert betrachten.

Doch trotz seiner charakteristischen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und seines unverhohlenen anti-arabischen Rassismus und seiner rassistischen Verachtung wurde Israels Eroberung weiterhin als gerechter Sieg der israelischen „Opfer” über ihre arabischen „Unterdrücker” dargestellt.

Koloniale Expansion

Während ein pro-israelischer Chor im Westen darauf bestand, dass das arme Israel seine brutale Besetzung der 1967 eroberten Gebiete aufrechterhalte, um sie im Tausch gegen Frieden von seinen kriegerischen Opfern zu erhalten, fuhr es in Wirklichkeit mit der Kolonisierung fort.

Die Gräueltaten Israels sind nichts Neues. Das Einzige, was neu ist, ist ihr Ausmaß.

Joseph Massad

Weiterlesen

Lassen Sie uns einen kurzen Überblick geben.

Bis 1977, zehn Jahre nach der Invasion, hatten aufeinanderfolgende israelische Labour-Regierungen Ostjerusalem annektiert, allein im Westjordanland 30 jüdische Siedlungen und vier im Gazastreifen gebaut, weitere waren im Bau.

Mehr als 50.000 jüdische Siedler waren bereits in Kolonien in Ostjerusalem gezogen, die bewusst als „Stadtviertel” bezeichnet wurden.

Die Labour-Regierungen errichteten auch den Großteil der 18 Siedlungen auf der Sinai-Halbinsel, bevor die Likud-Partei an die Macht kam.

1972 vertrieb Labour 10.000 Ägypter, nachdem sie 1969 ihr Land beschlagnahmt hatten. Ihre Häuser, Ernten, Moscheen und Schulen wurden dem Erdboden gleichgemacht, um Platz für sechs Kibbuzim, neun ländliche jüdische Siedlungen und die jüdische Kolonie Yamit im besetzten Sinai zu schaffen.

Die Siedlungen auf dem Sinai wurden schließlich 1982 nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Ägypten und Israel aufgelöst.

Im besetzten Syrien errichtete Israel im Juli 1967 seine erste jüdische Siedlung, den Kibbuz Golan.

Als der israelische Arbeitsminister Levi Eshkol, geboren als Shkolnik, unmittelbar nach dem Krieg von 1967 die Golanhöhen besuchte, wurde er von Nostalgie für seinen Geburtsort überwältigt und rief freudig aus: „Genau wie in der Ukraine.“

Die Israelis vertrieben etwa 5.000 palästinensische Flüchtlinge aus ihren Häusern im „jüdischen Viertel“ von Ostjerusalem, das nie ausschließlich jüdisch war und vor 1948 zu weniger als 20 Prozent in jüdischem Besitz war. Zu dieser Zeit bestand das jüdische Eigentum aus nicht mehr als drei Synagogen und deren Umfriedungen.

Nach 1967 gab Israel jüdisches Eigentum in Ostjerusalem an die ursprünglichen Eigentümer zurück, während es gleichzeitig sämtliches palästinensisches Eigentum in demselben Gebiet beschlagnahmte.

1948 flohen die 2.000 jüdischen Einwohner des Viertels auf die Seite der Zionisten, als die jordanische Armee Ostjerusalem vor der Plünderung und Besetzung durch die Zionisten rettete.

Schon vor 1948 bildeten Muslime und Christen tatsächlich die Mehrheit der Einwohner des 2 Hektar großen „Jüdischen Viertels”, und die meisten dort lebenden Juden mieteten ihre Immobilien von ihnen oder von christlichen und muslimischen Stiftungen.

Nach der israelischen Eroberung wurde das Viertel erheblich erweitert und umfasste nun mehr als 16 Hektar.

Der jordanische Verwalter für abwesende Eigentümer hatte alle jüdischen Besitztümer im Namen ihrer ursprünglichen Eigentümer erhalten und nie enteignet.

Nach 1967 gab die israelische Regierung jüdisches Eigentum in Ostjerusalem an seine ursprünglichen israelisch-jüdischen Eigentümer zurück, während sie gleichzeitig alle palästinensischen Besitztümer in dem Viertel beschlagnahmte.

Der palästinensische Besitz in Westjerusalem, der 1948 von Israel beschlagnahmt worden war, wurde hingegen nie zurückgegeben an die Palästinenser in Ostjerusalem, die nun unter Besatzung Anspruch darauf erhoben.

Neugestaltung Jerusalems

Am 29. Juni 1967 gliederte Israel das besetzte Ostjerusalem in die erweiterte Stadtgemeinde Westjerusalem ein. Es entließ den palästinensisch-jordanischen Bürgermeister und deportierte ihn später, löste den Stadtrat auf und judaisierte die gesamte Stadtverwaltung.

Unmittelbar nach der Eroberung wurde das Gebiet zur „antiken Stätte” erklärt, wodurch jegliche Bautätigkeit verboten wurde.

Israel schließt Al-Aqsa-Moschee bis auf Weiteres für Gläubige

Weiterlesen »

Die israelischen Behörden begannen mit archäologischen Ausgrabungen unter der Erde, um verzweifelt nach dem jüdischen Tempel zu suchen, was zur Zerstörung zahlreicher historischer palästinensischer Gebäude führte, darunter das Fakhriyyah-Hospiz aus dem 14. Jahrhundert und die al-Tankiziyya-Schule.

1980 annektierte Israel die Stadt offiziell – ein Schritt, der durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats für „null und nichtig“ erklärt wurde.

Ausgrabungen und Bohrungen unter und neben muslimischen Heiligtümern wurden auf der Suche nach dem schwer fassbaren Ersten Tempel, der nie gefunden wurde – vorausgesetzt, er existierte überhaupt –, zügig fortgesetzt.

Bald darauf folgten Vertreibungen palästinensischer Jerusalemer. In den besetzten Gebieten wurden regelmäßige Ausgangssperren und kollektive Bestrafungen verhängt.

Die Israelis benannten auch das Westjordanland in „Judäa und Samaria” um und änderten die Namen von Städten und Straßen, um sie ihren biblischen Fantasien anzupassen.

All dies und noch viel mehr ging dem aktuellen Völkermord voraus und wurde von Israels westlichen Unterstützern und Geldgebern entweder mit Lob oder Gleichgültigkeit aufgenommen.

Ein beständiges Muster

Es scheint, dass die Unterstützung für Israel in der westlichen Mainstream-Meinung proportional zu seiner Grausamkeit gegenüber seinen Opfern zunimmt.

Die Nakba, die es 1948 verübte, und das Apartheid-System, das es den Palästinensern auferlegte, die es zwischen 1948 und 1967 nicht vertreiben konnte, wurden als epische Errungenschaften der „jüdischen Opfer” über das Volk gepriesen, dessen Land sie geraubt und dessen Leben sie seitdem zerstört haben.

Aber wenn es heute im Westen als moralisches Verbrechen gilt, die Reaktion der Palästinenser auf den anhaltenden israelischen Kolonialismus als Widerstand zu bezeichnen, so zögerte derselbe Ben-Gurion 1938 nicht, ihn genau so zu nennen.

Es war Israels „defensive“ und fast göttliche Fähigkeit, seine Opfer 1967 zu vernichten, die den Westen von seiner hohen zivilisatorischen Überlegenheit überzeugte.

Der palästinensische Aufstand, erklärte er, „ist ein aktiver Widerstand der Palästinenser gegen das, was sie als Usurpation ihrer Heimat durch die Juden betrachten – deshalb kämpfen sie“.

Er fuhr fort: „Hinter den Terroristen steht eine Bewegung, die zwar primitiv ist, aber nicht frei von Idealismus und Selbstaufopferung … Wir sind die Aggressoren, und sie verteidigen sich. Das Land gehört ihnen, weil sie es bewohnen, während wir hierherkommen und uns niederlassen wollen, und aus ihrer Sicht wollen wir ihnen ihr Land wegnehmen, während wir noch draußen sind.“

Abgesehen davon war es Israels „defensive“ und fast göttliche Fähigkeit, seine Opfer 1967 zu vernichten, die den Westen von seiner hohen zivilisatorischen Überlegenheit überzeugte.

Dieser Krieg wurde zum dauerhaften Vorbild für Israels sogenannte „präventive“ Feldzüge, Kriege, die seine koloniale Macht ausweiten und es ihm gleichzeitig ermöglichen, sich als gerechtes Opfer darzustellen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Israels westliche Unterstützer dieses Erbe nicht nur nach den jüngsten Angriffen auf den Iran, sondern während der gesamten Völkermordkampagne in Gaza und der weiteren Aggression im Westjordanland, im Libanon, in Syrien und im Jemen herangezogen haben. Aus ihrer Sicht verteidigt Israel nicht nur sich selbst, sondern handelt als Stellvertreter des Westens.

Die derzeitigen Ausschreitungen sind ein weiteres eindrucksvolles Beispiel dafür, was westliche „Opfer“ ihren nicht-westlichen Opfern antun können und sollten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher, wissenschaftlicher Artikel und journalistischer Beiträge. Zu seinen Büchern zählen „Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan“, „Desiring Arabs“, „The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians“ und zuletzt „Islam in Liberalism“. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …