Eilmeldung Der Iran erklärt, er werde seine Selbstverteidigungsmaßnahmen einstellen, wenn Israel seine Angriffe stoppt.

Der Iran erklärt, er werde seine Selbstverteidigungsmaßnahmen einstellen, wenn Israel seine Angriffe stoppt.

LIVE: Iran feuert Raketen auf Israel ab, tötet 10 Menschen nach Angriffen auf Ölförderanlagen

Von Usaid Siddiqui, Umut Uras und Hafsa Adil

Veröffentlicht am 15. Juni 2025

Der Iran feuert Raketen auf Ziele in ganz Israel, darunter in der Nähe von Haifa und Tel Aviv, und tötet laut Angaben von Sanitätern und Medienberichten mindestens 10 Menschen.

Die Angriffe erfolgten, nachdem israelische Streitkräfte zivile und energieversorgende Infrastruktureinrichtungen im gesamten Iran bombardiert und einen Brand in der Ölförderanlage Shahran in Teheran ausgelöst hatten. Das israelische Militär gibt an, Ziele „im Zusammenhang mit dem Atomwaffenprogramm des iranischen Regimes“ angegriffen zu haben.

Iranischen Medien zufolge wurden bei den israelischen Angriffen in den letzten zwei Tagen mindestens 80 Menschen getötet und 800 weitere verletzt. Unter den Getöteten sind 20 Kinder.

Der Iran sagt die sechste Runde der Atomgespräche mit den Vereinigten Staaten ab. Außenminister Abbas Araghchi erklärte, angesichts der anhaltenden Angriffe Israels gebe es keine Rechtfertigung für eine Fortsetzung der Verhandlungen.

Unterdessen sind laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 55.297 Menschen getötet und 128.426 verletzt worden. Bei den von der Hamas angeführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 wurden in Israel schätzungsweise 1.139 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen.

„Wie sieht die Ausstiegsstrategie aus?“

Alon Pinkas, ehemaliger israelischer Diplomat und derzeit Kolumnist der Zeitung „The Independent“, sagt, dass die meisten Israelis den Angriff auf den Iran aufgrund der Bedrohung durch dessen Atomprogramm befürworten.

„Die meisten Israelis wurden fast schon indoktriniert, zu glauben, dass der Iran eine unmittelbare existenzielle Bedrohung darstellt und dass man sich mit dem Iran auseinandersetzen muss – vorzugsweise militärisch und nicht diplomatisch“, sagte Pinkas gegenüber Al Jazeera.

„Einerseits finden die Israelis das, was getan wird, gut. Andererseits muss man aus Sicht der nationalen Psyche verstehen, dass dies eine Art Korrektur gegenüber der Verwüstung durch die Katastrophe vom 7. Oktober 2023 ist“, fügte er hinzu.

„Trotz alledem fehlt es immer noch an Verständnis dafür, was genau das Endziel ist. Wie sieht die Ausstiegsstrategie aus, was ist das kohärente und erreichbare politische Ziel? Denn einen Regimewechsel kann man nicht aus der Luft herbeiführen.“

Iran gibt Festnahme von zwei Mossad-Agenten bekannt

Der Iran hat nach eigenen Angaben zwei Personen festgenommen, die er als Mitglieder des israelischen Geheimdienstes Mossad beschuldigt.

Die Beschuldigten wurden in der Provinz Alborz festgenommen, als sie Sprengstoff und elektronische Geräte vorbereiteten, berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim.

Im Rahmen eines jahrzehntelangen Schattenkriegs mit Israel hat der Iran zahlreiche Personen wegen angeblicher Verbindungen zum Mossad festgenommen und hingerichtet, insbesondere solche, die der Sabotage und Attentatsversuchen zur Untergrabung seines Atomprogramms beschuldigt werden.

Die Zahl der Todesopfer bei den nächtlichen Angriffen des Iran auf Israel ist nach Angaben der israelischen Behörden auf 10 gestiegen, mehr als 200 Menschen wurden verletzt. Etwa drei Personen werden noch vermisst.

Israel gibt an, dass der Iran bei dem Angriff etwa 80 Raketen abgefeuert habe, die auch Schäden an der Ölraffinerie Bazan in Haifa verursacht hätten. Die Houthis im Jemen geben an, an der iranischen Operation beteiligt gewesen zu sein.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagt, Teheran handle in „Selbstverteidigung“ und werde die Lage deeskalieren, sobald Israel seine Angriffe einstelle.

Dies geschieht, während Israel seine Angriffe auf den Iran fortsetzt, eine Verteidigungsanlage in Isfahan und eine Elektronikfabrik in Shiraz trifft und neue Drohungen gegen iranische Bürger ausspricht, die Gebiete um „Waffenproduktionsstätten und deren unterstützende Einrichtungen“ verlassen sollen.

US-Präsident Donald Trump sagt, Washington habe „nichts mit den Angriffen Israels auf den Iran zu tun“ und warnt Teheran davor, die USA „in irgendeiner Form“ anzugreifen.

Israel erklärt, sein Luftraum bleibe bis auf Weiteres gesperrt, während der Iran die Sperrung seines Luftraums ebenfalls bis mindestens heute 15 Uhr (11:30 Uhr GMT) verlängert hat.

