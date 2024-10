https://consortiumnews.com/2024/10/29/journalism-democracy-in-a-time-of-genocide/



Journalismus und Demokratie in Zeiten des Völkermords

Von Mary Kostakidis

Pearls and Irritations

29. Oktober 2024

Während die politische Klasse und die Mainstream-Medien kein Problem mit Doppelmoral haben, könnten Gerichte in Bezug auf die Meinungsfreiheit eine andere Auffassung vertreten, schreibt Mary Kostakidis.

Schild auf dem Campus der Columbia University in New York am 23. April während des studentischen Pro-Palästina-Camps. (Pamela Drew, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Im vergangenen Monat wiesen in New York auf separaten Foren zwei hochrangige Demokraten – John Kerry und Hillary Clinton – auf das hin, was sie als Hauptprobleme betrachteten: Der erste Verfassungszusatz sei „ein Hindernis für die Konsensbildung“, und die „Berichterstattung“ in der Presse müsse (noch) „konsistenter“ sein.

Die Herausforderung, die der freie Fluss von Ideen und Informationen in der digitalen Welt für diejenigen darstellt, die es gewohnt sind, die Kontrolle über die Berichterstattung zu behalten, definiert unseren Moment in der Geschichte und die Fragilität demokratischer Freiheiten.

Die Forderungen nach weniger Redefreiheit und mehr Konsistenz in der Berichterstattung der Vierten Gewalt kommen zu einer Zeit, in der große Teile der Öffentlichkeit das Vertrauen in die traditionellen Medien verloren haben, die zu konsistent in ihrer Berichterstattung sind und nicht in der Lage sind, die Informationen und Analysen zu liefern, die es ihnen ermöglichen, zu wissen und vollständig zu verstehen, was vor sich geht.

Viele wenden sich den sozialen Medien zu, wo sie auf die Arbeit unabhängiger Journalisten und Experten aufmerksam gemacht werden, deren Kommentare in der westlichen Mainstream-Presse nicht willkommen sind, die aber eine Vielzahl von Perspektiven bieten, die nützlicher sind, um sich in unserer Welt zurechtzufinden, unseren Platz darin zu verstehen und tatsächlich zu erkennen, wie wir für einige ihrer sehr bedeutenden Probleme verantwortlich sein könnten – vielleicht, dass wir auf der falschen Seite der Geschichte stehen.

In Bezug auf die Außenpolitik haben die etablierten Medien eine unerkannte parteiische Perspektive, deren Richtigkeit durch die Bestätigung, dass alle aus demselben Liederbuch singen, verstärkt wird.

Wir haben gelernt, auf die Botschaften der politischen Klasse der USA zu achten, weil von ihren Verbündeten erwartet wird, dass sie gleichzeitig dieselben Probleme angehen, in diesem Fall das Problem der Redefreiheit (die Freiheit, sowohl zu sprechen als auch zu hören), das in westlichen Demokratien herrscht und das die Bevölkerung in ihrem Denken weniger steuerbar macht, insbesondere in Bezug auf ihre Unterstützung für den Krieg und an der Wahlurne.

In Australien, wo es keinen verfassungsmäßigen oder gesetzlich verankerten Schutz für die freie Meinungsäußerung gibt, wurde die Bestimmung 18c „Hassrede“ des Rassendiskriminierungsgesetzes, die „Beleidigung“ und „Straftat“ zu einem Test für Gesetzesverstöße machte, von einer Labour-Regierung eingeführt.

Die Kriterien für einen Verstoß machen dieses Gesetz anfällig für eine Instrumentalisierung, und die Bemühungen unter einer liberalen Regierung unter der Leitung von George Brandis, die Bestimmung zu ändern, scheiterten, wobei es erheblichen Widerstand von pro-israelischen Lobbygruppen gab.

Unter der derzeitigen Labour-Regierung gewinnen weitere Bemühungen zur Einschränkung der Redefreiheit an Fahrt, darunter die Möglichkeit, „Hassreden“ zu kriminalisieren. Nicht nur kann ein Kläger, der mutwillig prozessiert, Sie in den Ruin treiben, sondern Sie können auch ins Gefängnis kommen, weil Sie beleidigt haben oder eine Straftat begangen haben.

Gleichzeitig wurden unabhängige Journalisten und Kommentatoren in Großbritannien und den USA, darunter Jeremy Loffredo, Asa Winstanley, Sarah Wilkinson und Richard Medhurst, von der Polizei im Rahmen von Antiterrorgesetzen durchsucht. Ich habe wenig Zweifel, dass diese Möglichkeit hier in Betracht gezogen wird.

Die intensiven Bemühungen pro-israelischer Lobbygruppen, den öffentlichen Diskurs über die Israelpolitik in den USA zu beeinflussen, wurden im vergangenen Jahr angesichts der Universitätscamps noch verstärkt. Zu diesen Bemühungen gehört auch der Vorstoß, Antisemitismus neu zu definieren.

Auch in Australien wird ernsthaft darüber nachgedacht, Antisemitismus neu zu definieren, um Kritik an Israel – an der Politik der israelischen Regierung und am Zionismus – einzubeziehen.

Nach Ansicht des Generalstaatsanwalts – die er Tage vor der Einreichung einer Beschwerde gegen mich bei der australischen Menschenrechtskommission gemäß dem australischen Gesetz gegen Hassreden äußerte – ist jeder, der Israel an einem Standard misst, den er bei anderen Ländern nicht anlegt, antisemitisch, obwohl es keine andere Nation gibt, die einen Völkermord an einem Volk unter ihrer Besatzung begeht, und das sogar per Livestream.

Der australische Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus im Jahr 2015. (Australian Human Rights Commission, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Die Bedingung des Generalstaatsanwalts macht es jedoch für jeden gefährlich, Israels live übertragene völkermörderische Handlungen zu kritisieren, wenn er nicht über die Ressourcen verfügt, sich in ähnlicher Weise flächendeckend zu engagieren, falls anderswo ein ähnliches Verbrechen begangen wird, oder wenn er sich bei früheren Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht in ähnlicher Weise engagiert hat.

Dies ist nicht nur unvernünftig, es ist Stalinismus, der sich als Demokratie tarnt, und ein durchsichtiger Versuch, einem Staat die ungestrafte Durchführung eines Völkermords zu ermöglichen – mit der vollen Unterstützung westlicher Regierungen und ihrer zum Schweigen gebrachten Bevölkerung, wodurch der Fokus von einem schweren Verbrechen weggenommen wird, indem das Eintreten dagegen kriminalisiert wird.

Der Internationale Gerichtshof hat Israel ebenfalls wegen seiner Verbrechen zur Rede gestellt und die gleiche Behauptung von Israel erhalten – auch er sei antisemitisch. Ebenso wie die Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs, die Berichterstatter der Vereinten Nationen und der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Obwohl sie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch andere Akteure als Israel angeprangert haben, hat dies sicherlich nicht verhindert, dass sie alle als Antisemiten gebrandmarkt wurden.

Einzelpersonen und Organisationen, die über die Mittel verfügen, schlechte Akteure in allen Bereichen zur Rechenschaft zu ziehen, und dies auch größtenteils tun, werden in ähnlicher Weise beschuldigt. Das Teilen eines Beitrags einer solchen Organisation – im Fall der Journalistin Antoinette Lattouf HRW – kann zur Entlassung führen, da dies das Umfeld der Vergeltung für freie Meinungsäußerung ist, die Kritik an Israel beinhaltet und das geschaffen wurde. Bedauerlicherweise wird es von der Regierung gefördert, die plant, es durch neue Gesetze weiter zu stärken.

Warum die Politik der israelischen Regierung unter Quarantäne stellen? Warum sollte sie eine Ausnahme sein? Wegen des Einflusses der Pro-Israel-Lobby. Aber warum hier aufhören, wenn es machbar ist? Warum nicht die Politik der USA, Chinas oder Australiens?

Die derzeitige Labour-Regierung befürwortet ein Orwellsches Gesetz zur Bekämpfung von Desinformation und Fehlinformation – erneut gegen den Widerstand von Brandis, Peter Dutton und anderen, darunter Peter Craven und Arthur Moses –, weil es die freie Äußerung politischer Meinungen behindern wird.

Die jüngste Razzia der Anti-Terror-Polizei im Vereinigten Königreich betraf den investigativen Journalisten Asa Winstanley, nachdem er am 7. Oktober seinen neuesten Bericht über „Wie Israel Hunderte seiner eigenen Leute tötete“ veröffentlicht hatte. Bei all diesen Razzien werden elektronische Geräte beschlagnahmt, wodurch journalistische Quellen gefährdet werden.

Glenn Greenwald postete auf X:

„Das Ausmaß an Autoritarismus und die Aushöhlung von Rechten im Westen zum Schutz Israels – durch Zensur von Kritik an diesem fremden Land und Bestrafung seiner Kritiker – ist kaum zu übertreiben.

Massenentlassungen in den USA und Gesetze zur Einschränkung der Redefreiheit. Großbritannien ist wie immer noch schlimmer.“

Und Double Down News: „Im Vereinigten Königreich kann man Völkermord verherrlichen. Man kann sogar für die IDF, ein fremdes Land, kämpfen und tatsächlich einen Völkermord begehen und dann zurückkommen, als wäre man nie weg gewesen.

Aber wenn man einen Beitrag in den sozialen Medien veröffentlicht …

Solidarität mit Asa Winstanley. Journalismus ist kein Verbrechen“

Über einen Zeitraum von einigen Jahren haben Journalisten und Experten, deren Ansichten bei den Redakteuren der traditionellen Medien unpopulär wurden, ihre eigenen unabhängigen Nachrichten-, Enthüllungsberichterstattungs- und Analyseplattformen gegründet – Greenwald als einer der ersten und zuletzt Mehdi Hassan. Es handelt sich um Journalisten, die Stellung beziehen, eine Position, mit der wir alle nicht einverstanden sein können.

In der öffentlichen Diskussion darüber, was Journalismus ausmacht, wird viel über Unparteilichkeit, Ausgewogenheit, Voreingenommenheit und Neutralität gerungen. Jeder, der bei einem Medienunternehmen eine Beschwerde eingereicht hat, in der jeder Verstoß gegen den Kodex aufgeführt ist, weiß, dass die letzte Verteidigung gegen Voreingenommenheit „redaktionelle Diskretion“ lautet.

Die jüngste Untersuchung über Rassismus bei der Australian Broadcasting Corporation (ABC) ergab, dass die Organisationskultur rassistisch war. Viele nicht-anglo-keltische Mitarbeiter berichteten über ihre Behandlung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gut gemacht, ABC, dass Sie die Untersuchung durchgeführt und das Ergebnis veröffentlicht haben. Die 64-Millionen-Dollar-Frage ist jedoch, ob sich die Kultur des Rassismus in der Berichterstattung manifestiert? Viele würden argumentieren, dass dies der Fall ist, wie es bei der BBC und anderen großen Medienunternehmen der Fall ist.

Als ich Mitte der 1980er Jahre meine Stelle als Moderator der SBS World News antreten wollte, fragte mich ein scharfsinniger Radiojournalist, ob der Sender eine andere Perspektive einnehmen würde als die anglozentrische, die in allen anderen Netzwerken verfügbar ist.

In den Anfangstagen des Senders wurden zwar Beiträge aus einer größeren Bandbreite an Quellen und längere Hintergrundberichte gesendet, aber die Welt wurde durch das Prisma der Nachrichten anglozentrisch betrachtet – aus der Perspektive der Hintergründe der Hauptproduzenten und des Managements. Dies bestimmte die Perspektive auf jeden Krieg, über den in den 20 Jahren, in denen ich dort war, berichtet wurde, einschließlich des Irak- und des Afghanistan-Krieges, wobei der Nahe Osten durch eine anglo-israelische Linse betrachtet wurde. Die Reisen nach Israel und die kostenlosen Mittagessen für leitende Produzenten waren an der Tagesordnung. Ein leitender Produzent, der gerade aus Israel zurückgekehrt war, wischte meine Bitte, zur Abwechslung einen palästinensischen Gast einzuladen, mit den Worten ab: „Warum? Die sind doch alle verrückt.“ Also, eine anglozentrische Perspektive, weil … nun ja, wir waren Australier.

Pilger in seinem Film „Palestine Is Still the Issue“ (johnpilger.com)

Journalisten wie Robert Fisk – und der Australier John Pilger – scheuten sich nicht, eine Position einzunehmen, die sie von anderen abhob. Ihre Herangehensweise entsprach meiner eigenen Auffassung davon, wie Journalismus betrieben werden sollte und wo seine Verantwortung liegt: die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, Untersuchungen objektiv durchzuführen, sich davor zu hüten, die Perspektive des eigenen Kulturkreises zu verabsolutieren, und Neutralität niemals zu nutzen, um eine Ungerechtigkeit für die Opfer von Machtmissbrauch zu verschlimmern.

In unserer sich schnell entwickelnden digitalen Welt sind Experten mit Fachwissen auf einem bestimmten Gebiet nicht mehr darauf beschränkt, Bücher oder Artikel in akademischen Zeitschriften zu schreiben und darauf zu warten, von den Medien (falls ausgewählt) als Kommentatoren angefragt zu werden.

Sie produzieren nun zusammen mit unabhängigen Journalisten und gut informierten Kommentatoren regelmäßig Inhalte, die sie direkt mit der Öffentlichkeit verbinden, und zwar auf mehreren Plattformen. Die Vorstellung, dass ein grundlegender Wer-Was-Wann-Wo-Wie-Bericht oder ein Interview von einer Minute und 30 Sekunden Dauer, das sich hauptsächlich auf eine Pressemitteilung der Regierung oder einen PR-Beauftragten der israelischen Verteidigungskräfte stützt, als Journalismus angesehen werden könnte, aber die reiche Vielfalt der online verfügbaren Auswahl, die die in all diesen Berichten dargestellten Fakten widerlegen oder ihren Kontext erklären könnte, als verdächtig und nicht als „echter“ Journalismus angesehen werden sollte, ist alarmierend.

Traditionelle und soziale Medien

Heute existieren zwei getrennte Universen – die traditionellen Medien und die sozialen Medien, wobei letztere eine Vielzahl von Perspektiven bieten und eine enorme Verbindung zwischen Menschen, Beweisen und Ideen ermöglichen.

Es ist das letztere Universum, das die Kontrolle über die Berichterstattung durch diejenigen verwässert hat, die sie unbedingt zurückgewinnen wollen.

Sie werden jedoch bei diesem Ziel durch Vorschläge unterstützt, die von Peter Grestes Journalism Australia unterbreitet wurden und die die Befugnis, zu beurteilen, wer ein echter Journalist ist, einer anderen Stelle als der MEAA und der IFJ vorbehalten würden, sodass deren Arbeit gesetzlich geschützt wäre. In Absprache mit diesem Regime würden sich die Herausgeber großer Medienunternehmen regelmäßig mit Geheimdienstmitarbeitern treffen, um „ihre Perspektive zu erfahren“.

Mit anderen Worten: eine (zunächst vielleicht inoffizielle) permanente D-Notice-Regelung, um zu kontrollieren, was von „echten“ Journalisten veröffentlicht werden darf. Die Journalistenabteilungen an den Universitäten im ganzen Land sollten das Ganze einfach nur belächeln. Der gesamte Vorschlag ist ein feuchter Traum der Geheimdienste, der den unabhängigen Journalismus untergräbt.

Die Öffentlichkeit von heute möchte Informationen aus einer Vielzahl von Quellen, auch in sich entwickelnden Situationen – in denen die Wahrheit umstritten sein kann und umstritten ist, sich aber nur durchsetzen kann, weil sie heftig umstritten ist. Es herrscht eine enorme Frustration über traditionelle Medien, die durch ihre eigenen Richtlinien eingeschränkt sind, wie z. B. die Vermeidung bestimmter Wörter bei der Berichterstattung über Israel und Schlagzeilen, die eine Doppelmoral offenbaren.

Was das Thema Fake News und Fehlinformationen betrifft, so kann dies durchaus vorkommen, wie es auch bei den traditionellen Medien der Fall ist. Aber die Social-Media-Umgebung hat die Eigenschaft, sich schnell selbst zu korrigieren – es spricht sich sehr schnell herum, dass Informationen falsch sind, mit Quellen, die dies belegen – oder auch ohne.

Auch traditionelle Medien machen Fehler. Die Presse veröffentlicht Korrekturen, wenn auch nicht oft genug, und in meinen 20 Jahren als Nachrichtensprecher war es an der Tagesordnung, sich für eine Geschichte zu entschuldigen und sie zu korrigieren. Niemand wurde wegen eines Fehlers entlassen, geschweige denn strafrechtlich verfolgt.

Und es gibt zahlreiche Aussagen ehemaliger Agenten auf YouTube, die über Jahrzehnte hinweg Desinformationen von Geheimdiensten an vertrauenswürdige Journalisten in den traditionellen Medien weitergegeben haben.

Wem sind wir bereit, Entscheidungen darüber anzuvertrauen, wo die Wahrheit liegt, was wir wissen können und was nicht, wem wir glauben dürfen, was wir denken und sagen dürfen?

Wir haben nur dann Redefreiheit, wenn wir frei sind, das auszudrücken und zu hören, was in diesem Moment eine unorthodoxe Ansicht sein könnte. Und weil diejenigen, die anderer Meinung sind als wir, auch frei sind, genau das zu tun. Der Kampf um Ideen in einer Demokratie sollte im gesellschaftlichen Diskurs stattfinden und nicht durch die Instrumentalisierung von Gesetzen gelöst werden.

Einzelpersonen haben in der Vergangenheit einen hohen Preis für ihre Verteidigung der palästinensischen Sache gezahlt – der britische Labour-Politiker Jeremy Corbyn und die australische Senatorin Melissa Parke sind hier nur zwei Beispiele. Im vergangenen Jahr wurden außerordentlich weitreichende Anstrengungen unternommen, um diejenigen zu verfolgen, die das Vorgehen Israels kritisiert haben – eine Flut von Beschwerden, die darauf abzielen, das Leben der Menschen zu zerstören, sie zu entlassen, ihren Ruf zu zerstören, sie in den Bankrott zu treiben, weil sie sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, oder sie nach den Antiterrorgesetzen zu verfolgen. Die öffentlich bekannten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs.

Während die Versuche, die Journalistin Antoinette Lattouf, den Pianisten Jayson Gillham und mich zum Schweigen zu bringen, in der Öffentlichkeit bekannt wurden, wurden viele Australier schikaniert und waren Gegenstand von Beschwerden, sei es beim AHRC, an Universitäten, in Räten, Schulen und anderen Institutionen, vielleicht weil sie eine Keffiyya trugen, die Politik der israelischen Regierung in Frage stellten oder die Aktionen der IDF verurteilten.

Die Beschwerde der Australian Zionist Foundation bei der Australian Human Rights Commission gegen mich basiert auf der Veröffentlichung einer Rede des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, die ich mit einem Kommentar versehen habe, in dem ich auf die Gefahr einer Eskalation der Gewalt hinweise, die durch Gewalt entsteht, und darauf, dass Nasrallahs Drohungen Netanjahus Vorgehen gegenüber den Palästinensern widerspiegeln und dass Netanyahu etwas begonnen hat, das er möglicherweise nicht beenden kann.

Mein eigenes Gerichtsverfahren

Nasrallah 2019 bei einem Treffen mit iranischen Beamten in Teheran. (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Für die angebliche Straftat und die durch einen solchen Beitrag verursachte Verletzung bin ich möglicherweise gezwungen, ein Gerichtsverfahren einzuleiten, das wahrscheinlich bis zum höchsten Gericht Australiens gehen wird.

Niemand beschwert sich über meine oder die Beiträge anderer zu den völkermörderischen und messianischen Reden hochrangiger israelischer Beamter, obwohl sie ihre Drohungen tatsächlich in die Tat umsetzen. Zweifellos wird es für die Palästinenser hier, deren Familien unter Trümmern liegen oder unter den zerstückelten und ausgeweideten oder enthaupteten Kindern sein könnten, schmerzhaft sein, ihnen zuzuhören.

Welcher Palästinenser würde den Worten des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, des nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir, des Finanzministers Bezalel Smotrich, der Siedlerführerin Daniella Weiss oder führender israelischer Rabbiner und anderer zuhören, ohne sich terrorisiert zu fühlen? Wann hat irgendjemand vorgeschlagen, dass wir ihnen das Wort verbieten sollten, so fanatisch ihre Forderungen auch sein mögen? Es ist in der Tat unerlässlich, dass wir ihnen zuhören, um die Persönlichkeiten zu verstehen, die diese extremistische Politik vorantreiben, ihre ausdrücklich erklärten Ziele und die Mittel, zu denen sie entschlossen sind, um sie zu erreichen.

Die Ironie dieser Doppelmoral, bei der entschieden wird, wessen Gefühle es wert sind, geschützt zu werden, und wessen nicht, wessen bedrohliche Tiraden wir begrüßen oder höflich ignorieren und wessen wir nicht hören dürfen, geht sowohl der Regierung als auch den Beschwerdeführern verloren, von denen sich viele in WhatsApp-Gruppenchats organisiert haben, um Angriffe auf Kritiker Israels, darunter auch mich, zu planen und zu koordinieren.

Ich wurde mit Unterstützung des Chefreporters von The Age, einst als Australiens führende intellektuelle Mainstream-Publikation der linken Mitte angesehen, als Antisemit denunziert, obwohl ich meine gesamte Karriere in der einen oder anderen Form dem Schutz unseres Rechts auf Wissen und der Förderung des Menschenrechtsprinzips für alle gewidmet habe.

Wir müssen unser Recht verteidigen, wählen zu können, ob wir beide Seiten eines Konflikts hören und sehen wollen. Ich werde sowohl meine Verpflichtung als Journalist verteidigen, wichtige Informationen zu diesem Zweck offenzulegen, als auch mein Recht, eine Meinung zu einer Angelegenheit zu äußern, über die ich zufällig etwas weiß, da ich (unter anderem) seit fast vier Jahrzehnten beruflich auf die eine oder andere Weise in diesem geopolitischen Raum tätig bin. Wichtige Informationen und Perspektiven sollten nicht zurückgehalten werden. Das wäre eine Untergrabung der Demokratie.

Interview mit Sinwar

Sinwar, Kommandeur der Hamas im Gazastreifen, im Dezember 2023. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Ich habe kürzlich ein aufschlussreiches Interview mit dem verstorbenen Yahya Sinwar veröffentlicht, weil wir ein Recht darauf haben, zu erfahren, warum Millionen in der arabischen Welt ihn ebenso betrauern wie Nasrallah, und weil wir das Recht haben, uns unsere eigene Meinung über ihn und seinen Platz in der Geschichte der palästinensischen Widerstandsbewegung zu bilden. Nelson Mandela verbrachte Jahre im Gefängnis und war ein geächteter Terrorist. Am Ende wurde er als Freiheitskämpfer anerkannt und wurde Präsident.

Von Journalisten zu erwarten, dass sie davon absehen, unbequeme Fragen zur Regierungspolitik zu stellen, einschließlich der Einstufung einer Person als Terrorist, ist nicht vertretbar, und der Versuch des Oppositionsführers Peter Dutton, einen jungen ABC-Journalisten dafür zu schikanieren, war unangemessen. Da es völlig legitim ist, sowohl politische Maßnahmen als auch Gesetze zu überprüfen, ist es eine legitime Aufgabe des Journalismus, gezielte Fragen zu diesen Themen zu stellen.

Der öffentliche Diskurs über das Verbot des Hakenkreuzes, den Zweck dieses Gesetzes und die Anwendung des Gesetzes ist ebenso legitim.

Das Hakenkreuz, ein Symbol, das in Australien als Reaktion auf seine Verwendung durch Anhänger der völkermörderischen Nazis verboten wurde, wurde auf einem Plakat in israelischen Farben bei einer Kundgebung verwendet.

So konfrontierend dies für diejenigen gewesen sein mag, die die Politik der israelischen Regierung unterstützen, so diente seine Verwendung hier nicht dazu, Unterstützung für den Nationalsozialismus zu generieren, sondern ihn zu verurteilen.

Dennoch wurde der Besitzer dieses Plakats verhaftet und angeklagt, weil es sich um ein „verbotenes Symbol“ handelt.

Sollen wir alle Bücher verbrennen, die Bilder des Hakenkreuzes enthalten? Gemälde? Cartoons?

Es scheint, dass die Anwendung des Gesetzes in diesem Fall weit mehr bewirkt als den beabsichtigten Zweck, nämlich diejenigen abzuschrecken, die den Nationalsozialismus öffentlich unterstützen. Stattdessen hat sie zur Strafverfolgung von jemandem geführt, der das Symbol verwendet, um ein Verhalten zu kritisieren, das er als kriminell und dem der Nazis ähnlich ansieht.

Die Beschwörung des sozialen Zusammenhalts und der Harmonie durch die Labour-Regierung ist eine Waffe dieser Politik gegen eine Gemeinschaft. Worte und Symbole beleidigen und verletzen offensichtlich mehr als Bomben und Hungersnöte oder die freiwillige Meldung zum Militärdienst in einer Armee, die Handlungen ausführt, die vom Internationalen Gerichtshof als Völkermord eingestuft werden, selbst wenn dieses Land wie Australien die Völkermordkonvention unterzeichnet hat.

Der Premierminister, der Oppositionsführer und andere sagen, dass die Demonstranten einen Konflikt „dort drüben“ auf unsere Straßen bringen. Wie bereits von anderen betont wurde, können propalästinensische Unterstützer nichts hierher bringen, was schon immer da war und ignoriert wurde. Historisch gesehen hat Australien wesentlich zur Entstehung und Fortsetzung des Problems „dort drüben“ beigetragen. Es hat sich an UN-Prozessen beteiligt und ist nach wie vor ein großer Unterstützer Israels, trotz des Landraubs, der jahrzehntelangen ethnischen Säuberungen und des aktuellen Völkermords.

Hochrangige Regierungsvertreter verurteilen den Begriff „Vom Fluss zum Meer“ weiterhin als spaltend, sogar als gewalttätig, ignorant oder als Vortäuschung von Ignoranz. Der Begriff war für die Likud-Partei von zentraler Bedeutung und ist auch im israelischen Recht als ein Recht verankert, das nur dem jüdischen Volk vorbehalten ist. Führende Persönlichkeiten in Israel fordern, das Projekt Großisrael, „vom Euphrat bis zum Nil“, zu vollenden – eine klare Bedrohung für die Souveränität zahlreicher anderer Nationen, während sie erneut Beirut bombardieren, angeblich um die Hisbollah zu vernichten.

Während die politische Klasse und die Mainstream-Medien kein Problem mit Doppelmoral haben, könnten Gerichte in Bezug auf die Meinungsfreiheit eine andere Auffassung vertreten.

Präzedenzfall im Vereinigten Königreich

In einem Präzedenzfall im Vereinigten Königreich, der auch hierzulande Beachtung finden wird, da die Argumentation und die Grundsätze gleichermaßen gelten, hat ein Arbeitsgericht Anfang des Jahres entschieden, dass Professor David Miller von der Universität Bristol zu Unrecht entlassen wurde, weil er angeblich antisemitische Äußerungen gemacht hatte. In den letzten Tagen veröffentlichte das Gericht sein Urteil, in dem es feststellte, dass es nicht antisemitisch sei, Israel wegen Apartheid, ethnischer Säuberung und Völkermord zu kritisieren, sondern dass diese Position in einer demokratischen Gesellschaft sogar „respektwürdig“ sei.

Der Richter erklärte, dass Millers

„Ablehnung des Zionismus nicht die Ablehnung der Idee der jüdischen Selbstbestimmung oder eines überwiegend jüdischen Staates in der Welt ist, sondern, wie er es definiert, die Ablehnung der ausschließlichen Verwirklichung des jüdischen Rechts auf Selbstbestimmung in einem Land, in dem eine sehr große nichtjüdische Bevölkerung lebt.“

Millers Äußerungen wurden als rechtmäßig akzeptiert, nicht als antisemitisch eingestuft, riefen nicht zu Gewalt auf und stellten keine Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit einer Person dar (obwohl Gefühle verletzt wurden und es eindeutig zu Verstößen kam).

Wir müssen noch abwarten, wie sich dies hier auswirken wird, wo ein Gesetz besagt, dass eine Beleidigung einen Schaden verursacht, in Verbindung mit anderen geplanten Maßnahmen, die die Meinungsfreiheit weiter einschränken werden, einschließlich strafrechtlicher Sanktionen.

Eines der ersten Dinge, die mir gesagt wurden, als ich in einer Nachrichtenredaktion anfing, war: „Des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer“. Damals dachte ich, es handele sich um eine Feststellung des Offensichtlichen. Jahrzehnte später sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem diese Idee gefährlich umstritten ist. Es ist eine Idee, die einen als Antisemit und Unterstützer des Terrorismus ins Gefängnis bringen kann.

Mary Kostakidis moderierte zwei Jahrzehnte lang die SBS World News.

Dieser Artikel stammt aus Pearls and Irritations.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht mit denen von Consortium News übereinstimmen.

