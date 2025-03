https://strategic-culture.su/news/2025/03/11/someone-takes-and-someone-gives-europe-perverse-military-balance/



Jemand nimmt und jemand gibt: Europas perverses militärisches Gleichgewicht

Lorenzo Maria Pacini

11. März 2025

Wir erleben eine rasche Veränderung der Machtgeometrie in Europa, eine Veränderung, die einen Hauch von Befreiung vom äußeren Joch erahnen lässt.

Wir erleben eine rasante Veränderung der Machtgeometrie in Europa, eine Veränderung, die einerseits Hoffnungsschimmer auf Befreiung vom äußeren Joch eröffnet, andererseits aber eine Verschärfung der Unterjochung befürchten lässt. Die Europäische Union schlägt Alarm und ruft zum Krieg auf, indem sie gemeinsame Aktionen, militärische Zusammenarbeit für eine europäische Armee und einen europäischen Geheimdienst vorschlägt, und das alles für die bescheidene Summe von 800 Milliarden Euro, die natürlich nicht vorhanden ist und daher vom Steuerzahler aufgebracht werden muss. Aber ist das Projekt einer gemeinsamen europäischen Verteidigung wirklich so realisierbar?

Das (schlechte) italienische Beispiel

Beginnen wir mit Italien.

Die militärische Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa ähnelt der finanziellen Beziehung zwischen Italien und der Europäischen Union: In beiden Fällen handelt es sich um einen Fall von Moral Hazard, der aufgrund der mangelnden Glaubwürdigkeit der stärkeren Partei (USA und EU) zu Parasitismus (Trittbrettfahren) seitens des schwächeren Elements (Europa und Italien) führt. Beide Dynamiken können im Hinblick auf Glaubwürdigkeit, Zeitkonsistenz und Moral Hazard interpretiert werden: Die Wirtschaftstheorie bietet wesentliche Instrumente für die Analyse.

Italien ist ein Land, das seit Jahrzehnten in wirtschaftlicher Stagnation verharrt (sich!), belastet durch eine hohe Staatsverschuldung, das sich nur deshalb über Wasser halten kann, weil die europäischen Institutionen die Finanzierungskosten niedrig halten. Ohne Eingreifen aus Brüssel und Frankfurt würden die Zinssätze steigen, es käme zu einer Kapitalflucht und das Klientelsystem des Landes würde zusammenbrechen: Italien wäre gezwungen, sich zwischen tiefgreifenden und raschen Reformen oder einem Zahlungsausfall zu entscheiden. Solange der Euro jedoch weiterhin die Zahlungsfähigkeit der italienischen Schulden garantiert, wird dieses Szenario nicht eintreten: Politische Misswirtschaft wird sich durch Abstimmungen auf dem Schnäppchenmarkt fortsetzen können, ohne Anreiz, die öffentlichen Finanzen tragfähig zu machen oder das Wachstum wiederzubeleben.

An dieser Stelle der Diskussion stellt sich die Frage, inwieweit der Euro künstlich am Leben erhalten wird, aber dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dieses Thema zu behandeln.

Europa leidet natürlich unter den Folgen. Die Eurozone kann die Inflation nicht entschieden bekämpfen, ohne die Zinssätze zu stark anzuheben, da dies die Widerstandsfähigkeit der schwächsten Länder, wie Italien, gefährden würde. Folglich müssen die europäischen Bürger einen Kaufkraftverlust hinnehmen. Darüber hinaus haben viele Länder seit 2000 mehr als ein Jahrzehnt lang von Kapitalzuflüssen zu günstigen Bedingungen profitiert, um Patronageausgaben zu finanzieren oder Spekulationsblasen zu schüren, und Milliarden in Vorruhestandsregelungen gesteckt, anstatt in technologische Infrastrukturen wie Rechenzentren für künstliche Intelligenz zu investieren.

Dem Euro mangelt es im Wesentlichen an Glaubwürdigkeit: Jeder Versuch, Italien Bedingungen aufzuerlegen, kollidiert mit seiner Fähigkeit, Reformen aufzuschieben, da es darauf setzt, dass die Eurozone weiterhin italienische Staatsanleihen kauft. Der Euro wurde bereits mit einem Glaubwürdigkeitsdefizit geboren: Als der Beitritt Italiens beschlossen wurde, gingen die Spreads auf italienische Staatsanleihen und andere Peripherieländer auf Null zurück, obwohl es die „No-Bail-out“-Klausel gab (die niemand jemals ernst nahm). Die Märkte wussten, dass Europa im Falle einer Krise eingreifen würde, und hatten daher keinen Grund, das Italien-Risiko einzupreisen. Hier entwickelte sich die Krise der Eurozone von 1999 bis heute.

Aber wie hängt das mit den Beziehungen zwischen den USA und Europa zusammen? Wenn im Fall des Euro der Moral-Hazard-Mechanismus mit der Geldpolitik zusammenhängt, so leitet er sich im transatlantischen Verhältnis aus dem militärischen Schutz ab. Europa konnte es sich leisten, seine Verteidigungsfähigkeiten zu minimieren, weil seit 1945 alle größeren Sicherheitsprobleme von den Vereinigten Staaten gelöst wurden. Nach 1990 verschlimmerte sich die Situation sogar noch: Die europäischen Länder bauten einen Großteil ihrer Streitkräfte ab, um ein paar Prozentpunkte des BIP einzusparen, und verwendeten die Ressourcen für Patronageausgaben oder fragwürdige politische Maßnahmen wie die Energiewende und den Kampf gegen die Kernenergie.

Die Vereinigten Staaten kritisieren zwar die schwachen militärischen Kapazitäten ihrer europäischen Verbündeten, haben aber wenig Spielraum, um die Situation zu ändern: Wenn sie ernsthaft drohen würden, Europa nicht zu verteidigen, würden sie riskieren, ihren Einfluss auf dem Kontinent zu verlieren und anderen Mächten, regionalen (Russland) oder globalen (China), Raum zu geben. Folglich mögen sich Leute wie Trump zwar über die europäischen Militärbudgets beschweren, aber das Problem zu lösen, ist eine andere Sache.

In beiden Situationen stellt sich auch die Frage der Kontrolle. Solange Italien von europäischer Hilfe und Garantien abhängig ist, werden die italienischen Regierungen schwach und untergeordnet bleiben. Sie werden die europäische Aufsicht entweder resigniert akzeptieren, wie disziplinierte Bettler, oder verärgert, wie undankbare Bettler, aber sie werden sich ihr nie wirklich widersetzen können. Der italienische Europagedanke und der italienische Anti-Europäismus sind zwei Ausprägungen derselben opportunistischen Haltung: Europa wird als Instrument zur Aufrechterhaltung des Status quo und zur Finanzierung von Misswirtschaft angesehen.

Was die Vereinigten Staaten betrifft, so ist ihre sanfte und harte Macht über Europa noch ausgeprägter: Die osteuropäischen Länder wissen, dass nur Washington einen glaubwürdigen Schutz gegen Russland bieten kann, während die europäische Industrie von amerikanischen Technologien abhängig ist, von Halbleitern bis hin zu Kampfflugzeugen, was den Kauf von US-Produkten unumgänglich macht.

Die diplomatischen Entscheidungen der europäischen Staaten müssen daher diese Bedingung der Abhängigkeit berücksichtigen. Theoretisch könnte Europa mehr in die Verteidigung investieren, wenn es wollte, aber die Sicherheit der Ukraine hängt immer noch von den Waffenarsenalen der USA ab.

Schließlich führt die Abhängigkeitsbeziehung auch zu einem Problem der intellektuellen, ja sogar moralischen Korruption. In Italien ist die Überzeugung weit verbreitet, dass Defizite die Lösung für alle Probleme sind, wie in einer gestützten Wirtschaft, weil man davon ausgeht, dass Brüssel am Ende zahlt. In Europa herrscht die Meinung vor, dass Außenpolitik mit guten Absichten, internationalen Tribunalen und Verträgen über verbotene Waffen geführt werden kann, ohne sich der Realität stellen zu müssen: Militärische Abschreckung ist das einzige wirksame Mittel, um einen Gegner zu beeinflussen. So wird in Italien finanzieller Parasitismus als ein erworbenes Recht angesehen, während in Europa die Vorstellung, dass Krieg in bestimmten Fällen notwendig sein könnte, abgelehnt wird: Aber es gibt keine Reife, ohne Verantwortung zu übernehmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden Probleme fast spiegelbildlich sind. Während die Schaffung eines angemessenen Militärapparats für die europäischen Länder nur eine bescheidene Erhöhung der öffentlichen Ausgaben (1–2 BIP-Punkte pro Jahr) erfordern würde, ist die Lösung der finanziellen Fragilität und wirtschaftlichen Rückständigkeit Italiens eine viel komplexere Herausforderung. Der militärische Parasitismus Europas wird wahrscheinlich reduziert werden, aber der finanzielle Parasitismus Italiens wird mit Sicherheit fortbestehen.

Europäische Verteidigungsausgaben

In den letzten Jahren sind die Verteidigungsausgaben der europäischen Länder aufgrund wachsender internationaler Sicherheitsbedenken und geopolitischer Spannungen erheblich gestiegen. Dieser Bericht analysiert die Entwicklung der Verteidigungshaushalte in Europa und hebt dabei wichtige Zahlen und aktuelle Trends hervor.

Zwischen 2021 und 2024 stiegen die gesamten Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) um mehr als 30 Prozent auf geschätzte 326 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf die Notwendigkeit zurückzuführen, neue Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, insbesondere nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022. Der Anstieg der Militärausgaben war im Jahr 2024 mit einem Wachstum von 17,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr besonders ausgeprägt.

Einer Analyse des italienischen Rechnungshofs zufolge beliefen sich die gesamten Militärausgaben der europäischen Länder im Jahr 2024 gemäß der NATO-Definition und bei Kaufkraftparität auf 730 Milliarden internationale Dollar und überstiegen damit die russischen Ausgaben um 58 %, die auf 462 Milliarden internationale Dollar geschätzt werden. Selbst wenn man nur die EU-Länder betrachtet, erreichten die Militärausgaben 547,5 Milliarden US-Dollar, was 1,95 Prozent des BIP entspricht, und damit immer noch 18,6 Prozent mehr als in Russland.

Trotz des NATO-Ziels, 2 % des BIP für die Verteidigung bereitzustellen, übertrafen nur vier europäische Bündnisstaaten diese Schwelle im Jahr 2024: Polen, Lettland, Estland und Griechenland mit Prozentsätzen von über 3 % des BIP.

Im Durchschnitt beliefen sich die Verteidigungsausgaben in der EU im Jahr 2021 auf 1,3 Prozent des BIP, wobei für 2024 ein Anstieg auf 2 Prozent prognostiziert wird.

Als Reaktion auf die wachsenden Sicherheitsbedürfnisse hat die Europäische Kommission einen Plan vorgeschlagen, um in den nächsten vier Jahren bis zu 800 Milliarden Euro für die europäische Aufrüstung zu mobilisieren. Dieser Plan umfasst eine Mischung aus nationalen Finanzmitteln und einem neuen Instrument, das den Mitgliedstaaten Darlehen in Höhe von 150 Milliarden Euro zur Verfügung stellen wird, die auch zur Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden können.

Ziel ist es, die Verteidigungsfähigkeiten der EU zu stärken, indem die gemeinsame Beschaffung von militärischer Ausrüstung gefördert und die Interoperabilität zwischen den Mitgliedstaaten verbessert wird.

Trotz der Bemühungen, die gemeinsame Beschaffung von Militärausrüstung zu fördern, beschaffen die Mitgliedstaaten weiterhin hauptsächlich auf nationaler Ebene. Im Jahr 2020 beliefen sich die Ausgaben für militärische Beschaffungen, die im europäischen Rahmen getätigt wurden, auf 4,1 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2019 entspricht.

Um die Zusammenarbeit zu fördern, hat die EU den Europäischen Verteidigungsfonds mit einem Gesamtbudget von 8 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021–2027 eingerichtet, von denen 2,7 Milliarden Euro für die Forschungsförderung und 5,3 Milliarden Euro für die Entwicklung militärischer Fähigkeiten vorgesehen sind.

Trotz der Erhöhung der Militärausgaben steht Europa vor mehreren Herausforderungen. Fragmentierte Investitionen und mangelnde Koordination zwischen den Mitgliedstaaten können zu Ineffizienz und Doppelarbeit führen. Darüber hinaus unterstreicht die Abhängigkeit von den militärischen Fähigkeiten der USA die Notwendigkeit, die strategische Autonomie der EU zu stärken. Eine Studie der Institute Bruegel und Kiel schätzt, dass die EU und das Vereinigte Königreich zur Verteidigung gegen Russland ohne US-Hilfe 300.000 zusätzliche Mitarbeiter und eine Erhöhung der jährlichen Verteidigungsausgaben um 250 Milliarden Euro benötigen würden, was die Gesamtausgaben auf 3,5–4 % des europäischen BIP bringen würde.

Man kann verstehen, dass die Verteidigungsausgaben der europäischen Länder ständig steigen, was die sich ändernden Sicherheitsbedürfnisse widerspiegelt. Um jedoch eine wirksame kollektive Verteidigung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Koordinierung der Investitionen zu verbessern, die Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Ausrüstung zu fördern und die europäische Verteidigungsindustrie zu stärken. Die jüngsten Initiativen der EU sind wichtige Schritte in diese Richtung, aber ihre Wirksamkeit wird vom Engagement und der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten abhängen.

Das ehrgeizige Projekt einer gemeinsamen europäischen Armee

Wie der geoökonomische Analyst Giacomo Gabellini, Autor für die Strategic Culture Foundation, brillant erklärt hat, ist das Thema komplexer als allgemein angenommen.

Die Idee einer europäischen Armee hat ihren Ursprung in den frühen 1950er Jahren, als der Kontinent zwischen den beiden Blöcken des Kalten Krieges aufgeteilt wurde und Diskussionen über eine mögliche gemeinsame Verteidigung begannen. In diesem historischen und politischen Kontext gehörten Deutschland und Italien zu den Hauptbefürwortern einer solchen Initiative, in der Hoffnung, die europäische Sicherheit zu stärken, ohne ausschließlich von den Vereinigten Staaten und der NATO abhängig zu sein. Diese Aussicht stieß jedoch auf unüberwindbaren Widerstand Frankreichs, das befürchtete, dass eine deutsche Wiederbewaffnung seine Rolle als vorherrschende Macht auf dem Kontinent untergraben würde.

Frankreich, das sich in der Nachkriegszeit unter den Siegern positionieren konnte, hatte großes Interesse daran, ein für das Land günstiges Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Daher bestand seine Strategie darin, Deutschland daran zu hindern, wieder eine bedeutende militärische Position einzunehmen, und stattdessen ein Verteidigungsmodell zu fördern, in dem Paris eine herausragende Rolle spielen würde. Diese Dynamik spiegelte sich auch in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wider: Obwohl Washington den wirtschaftlichen Wiederaufbau Deutschlands mit dem Marshall-Plan unterstützt hatte, betrachtete es das mögliche Wiederaufleben einer unabhängigen deutschen Macht mit Sorge. Es ist kein Zufall, dass der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay, die Funktion des Bündnisses mit einem emblematischen Satz zusammenfasste: „Haltet die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unter Kontrolle“ – ein Satz, der zu einer Art heimlichem Motto der EU geworden ist.

Während des Kalten Krieges war Frankreich bestrebt, seine militärische Überlegenheit gegenüber Deutschland aufrechtzuerhalten. Mit dem Aufstieg von Charles de Gaulle änderte sich jedoch die französische Strategie: Obwohl der General das Bündnis mit den USA und Großbritannien scharf kritisierte, setzte er sich gleichzeitig für ein autonomeres Europa ein, das auf einer französisch-deutschen Achse basieren sollte, in der Frankreich weiterhin die Führung innehaben würde. Um diese Souveränität zu gewährleisten, entwickelte Paris seine eigene unabhängige Nuklearstreitmacht, die Force de frappe, und löste sich allmählich von der NATO, bis es sich schließlich 1966 aus dem integrierten Kommando der Allianz zurückzog.

In den 1970er Jahren verlor das Projekt eines militärisch autonomen Europas jedoch an Schwung. Die von der NATO garantierte Stabilität und die zunehmende wirtschaftliche Integration veranlassten die wichtigsten europäischen politischen Parteien, sich auf andere Prioritäten zu konzentrieren, wodurch die Frage der gemeinsamen Verteidigung in den Hintergrund rückte. Mit der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 stellte sich die Frage erneut mit Nachdruck: Wenn der Hauptgegner nicht mehr existierte, welchen Sinn hatte dann die NATO? Zu den ersten, die diese Frage stellten, gehörte der italienische Staatsmann Giulio Andreotti, der die Auflösung des Bündnisses vorschlug, da es seinen Zweck erfüllt habe. Die Vereinigten Staaten – und die Briten – waren jedoch nicht der gleichen Meinung: Die NATO blieb ein Schlüsselelement, um Deutschland einzudämmen und ein strategisches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das den amerikanischen Interessen förderlich war.

Im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung kam es zu heftigem Widerstand, insbesondere von Seiten der britischen Premierministerin Margaret Thatcher und Andreottis selbst, die beide die Rückkehr eines übermächtigen Deutschlands fürchteten. Michail Gorbatschow genehmigte jedoch in einem für Russland katastrophalen Akt die deutsche Wiedervereinigung und die Aufnahme in die NATO, ohne konkrete Gegenleistungen zu erhalten, mit Ausnahme eines vagen amerikanischen Versprechens, das Bündnis nicht über die Oder hinaus auszudehnen. Im Laufe der Jahre wurde dieses Versprechen wiederholt gebrochen, was zu wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen führte.

In den 1990er Jahren schritt der europäische Integrationsprozess mit dem Vertrag von Maastricht voran, der die Gründung der Europäischen Union und die künftige Einführung des Euro sanktionierte. Die Frage der gemeinsamen Verteidigung blieb jedoch durch tiefe Spaltungen zwischen den Mitgliedstaaten blockiert. Während die Wirtschaftsunion, wenn auch mit vielen Kompromissen, akzeptiert werden konnte, stieß die Schaffung einer europäischen Armee auf unüberwindbare Hindernisse. Einerseits garantierte die NATO weiterhin die Sicherheit des Kontinents und machte eine autonome Alternative überflüssig, andererseits würden die Vereinigten Staaten die Entstehung eines unabhängigen europäischen Verteidigungssystems niemals zulassen, da sie befürchteten, ihren strategischen Einfluss zu verlieren.

Heute steht das Thema der europäischen Armee aufgrund der Positionen von Donald Trump, der in den letzten drei Monaten wiederholt erklärt hat, die NATO sei obsolet und für die Interessen der USA nicht mehr von wesentlicher Bedeutung, wieder im Mittelpunkt der Debatte. Wir betonen: USA. Das ist kein kleines Detail.

Washington konzentriert sich zunehmend auf andere globale Szenarien, wie den Wettbewerb mit China, die Förderung eines Groß-Israels und den Antagonismus mit dem Iran, und schlägt vor, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen sollte.

Andererseits wirft dies grundlegende Fragen auf: Ist die NATO noch ein solides Bündnis? Würden die Vereinigten Staaten im Falle eines Angriffs wirklich eingreifen, um jeden Mitgliedstaat zu verteidigen?

Die Trump-Regierung hat diese Zweifel durch ihren plötzlichen und chaotischen Rückzug aus Afghanistan geschürt, wodurch Europa ohne Vorwarnung mit den Folgen allein gelassen wurde. Darüber hinaus stellen Aussagen einiger republikanischer Persönlichkeiten, wie J.D. Vance, die Solidität der transatlantischen Beziehungen in Frage und unterstreichen, wie die europäischen Eliten darauf trainiert wurden, strategisch von den Vereinigten Staaten abhängig zu sein, ohne ein eigenständiges Verteidigungsdenken zu entwickeln.

Die Idee einer gemeinsamen europäischen Armee stößt jedoch auf konkrete Hindernisse: Wer sollte sie anführen? Wäre ein deutsches Kommando für die Franzosen akzeptabel oder umgekehrt? Und welche Rolle würden Länder wie Italien, die Niederlande und andere kleinere Nationen spielen? Interne Rivalitäten zwischen europäischen Staaten, die bereits während der Libyenkrise 2011 und in der deutsch-französischen Wirtschaftspolitik deutlich wurden, erschweren die Schaffung einer wirklich einheitlichen Streitmacht erheblich.

Ein weiteres, keineswegs zweitrangiges Problem ist der aktuelle Zustand der europäischen Streitkräfte: Viele Länder haben ihre Waffenarsenale drastisch reduziert, um der Ukraine Militärhilfe zu leisten, und haben nun Schwierigkeiten, ihre Bestände wieder aufzufüllen. Die Abneigung der Bürger gegen eine militärische Laufbahn in Verbindung mit der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft erschwert die Rekrutierung neuen Personals. Eine europäische Armee scheint daher eher ein theoretisches Konzept als eine praktisch umsetzbare Realität zu sein. Denn es gibt eine grundlegende und unvermeidliche Tatsache, um eine Armee zu haben … man braucht Männer, die man in den Kampf schicken kann!

Aus industrieller Sicht ist der heutige europäische Militärkomplex nicht so strukturiert, dass eine effektive Massenproduktion gewährleistet ist. Während Russland in wenigen Monaten mehr Munition produziert als die gesamte NATO, investieren die europäischen Länder enorme Ressourcen, ohne eine echte Abschreckungskapazität zu erreichen. Das profitorientierte System des Westens ist nicht auf einen längeren Krieg ausgelegt, und die Aufrüstung birgt die Gefahr, dass nur einige wenige Großunternehmen davon profitieren, ohne die Sicherheit auf dem Kontinent wesentlich zu erhöhen.

Es ist daher offensichtlich, dass die Debatte über eine europäische Armee eher eine Reaktion auf die aktuellen geopolitischen Unsicherheiten zu sein scheint als ein praktisch durchführbares Projekt. Selbst wenn die EU es politisch vorantreibt, bleibt das Problem des Timings bestehen, und Russland, China, der Iran oder jeder andere imaginäre „Feind“ des Westens wird nicht so dumm sein, auf den Aufbau einer gemeinsamen Armee zu warten.

Obwohl die Notwendigkeit einer größeren strategischen Autonomie für Europa klar ist, machen politische, wirtschaftliche und kulturelle Hindernisse die Entstehung einer einheitlichen Streitmacht in naher Zukunft unwahrscheinlich. In der Zwischenzeit ist Europa in Sicherheitsfragen weiterhin von der NATO und den Vereinigten Staaten abhängig, ohne eine klare Vision für die Zukunft seiner Verteidigung zu haben.

