Jemen verfügt über ein fortschrittliches Arsenal, das von vielen Staaten nicht erreicht wird: Sayyed al-Houthi

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Jemenitische Militärmedien

21.September 2024

In einer Rede zum 10. Jahrestag der Revolution vom 21. September sagt der Anführer von Ansar Allah, dass die USA die Hauptnutznießer dieses Erfolges seien, wenn man ihre imperialen Ambitionen, das Land zu beherrschen, bedenkt.

Der Erfolg der Revolution vom 21. September ist im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Errungenschaft für das jemenitische Volk, erklärte Sayyed Abdul-Malik al-Houthi, der Anführer der Ansar-Allah-Bewegung, am 10. Jahrestag des Ereignisses und gratulierte dem jemenitischen Volk.

In einer Rede anlässlich dieses Jubiläums erklärte Sayyed al-Houthi, dass die Revolution eine Entscheidung war, die ausschließlich vom Willen des jemenitischen Volkes getragen wurde, und fügte hinzu, dass jede Handlung und Haltung, die im Rahmen dieser Revolution eingenommen wurde, rein jemenitisch war, ohne jeglichen Einfluss oder Einmischung von außen.

Er betonte, dass das jemenitische Volk in den letzten zehn Jahren trotz aller Hindernisse diese Errungenschaft bewahrt und zahlreiche Herausforderungen bewältigt und gemeistert und dabei große Erfolge erzielt habe.

„Unser liebes Volk hat mit der Revolution vom 21. September ein monumentales Ziel erreicht: Freiheit und Unabhängigkeit“, betonte der jemenitische Führer und fügte hinzu, dass die Gegner der Revolution, angeführt von den Vereinigten Staaten und ‚Israel‘, die größten Verlierer seien, da sie die direkte Kontrolle über das Land verloren hätten.

„Die USA sind die Hauptbetroffenen dieser Revolution, wenn man ihre imperialen Ambitionen bedenkt, das Land zu beherrschen und seine Ressourcen auszubeuten“, betonte Sayyed al-Houthi.

Er beschuldigte die USA, ‚Israel‘ und ihre Verbündeten, in all den vergangenen Jahren eine ‚umfassende Aggression‘ gegen den Jemen geführt zu haben, wobei die Täter die ‚abscheulichsten Verbrechen‘ begangen und eine vollständige Blockade gegen das jemenitische Volk verhängt hätten.

Durch diese Aggression hätten die USA versucht, mithilfe ihrer Agenten die Kontrolle über den Jemen zurückzugewinnen. Der Anführer der Ansar Allah fügte hinzu, dass die Aggressoren kein anderes Ziel gehabt hätten, als das Land zu besetzen und zu kontrollieren, während sie dem Volk seine Freiheit und Unabhängigkeit nehmen.

Laut Sayyed al-Houthi ist es den Feinden jedoch nicht gelungen, die Kontrolle über die Nation zurückzugewinnen, da das jemenitische Volk diese Errungenschaft und ihre strategische Tiefe geweiht hat.

Er betonte, dass die Revolution vom 21. September fest verwurzelt bleibt, unabhängig von der Größe der Verschwörungen, Kriege und Angriffe, denen sie ausgesetzt war, und bekräftigte, dass jede Aktion der Feinde gegen die Revolution gescheitert ist.

Vor der Revolution hatte der US-Botschafter im Jemen den größten Einfluss auf alle offiziellen Institutionen und war der Hauptentscheidungsträger. Als er schließlich die Kontrolle verlor, floh er aus dem Land, zusammen mit den in Sanaa stationierten Marines, erinnerte sich der Anführer der Ansar Allah.

„Unser Volk unterliegt nicht dem Willen der USA, Israels oder ihrer Agenten und genießt Freiheit, Unabhängigkeit, Würde und Ehre“, stellte Sayyed al-Houthi klar.

Unterstützung des palästinensischen Volkes

Im gleichen Zusammenhang erklärte Sayyed al-Houthi, dass die Haltung des jemenitischen Volkes unerschütterlich und entschlossen bleibe und es trotz aller Herausforderungen, Risiken und Verschwörungen in starker Solidarität mit dem palästinensischen Volk stehe.

Er erklärte, dass das jemenitische Volk trotz der schrecklichen Verbrechen und der schweren Blockade, die von der Aggressionskoalition verhängt wurde, nie in seinem Engagement für die palästinensische Sache geschwankt habe, und betonte, dass die wöchentlichen Versammlungen von einer Million Menschen fast ohne Unterbrechung fortgesetzt würden.

Er bestätigte, dass die wöchentlichen Massendemonstrationen ebenso wie die laufenden Aktivitäten zum 10. Jahrestag der Revolution vom 21. September fortgesetzt werden.

Das jemenitische Volk habe seine Haltung gegenüber Palästina nicht aufgegeben und sei auch nicht von wirtschaftlichem oder humanitärem Druck betroffen, sagte er und fügte hinzu, dass der erklärte und aggressive Krieg gegen sie zur Unterstützung von „Israel“ begonnen wurde.

Im Gegensatz zu anderen habe das jemenitische Volk nicht tatenlos zugesehen, wie „Israel“ einen Völkermord am palästinensischen Volk begehe, erklärte Sayyed al-Houthi und wies darauf hin, dass bei einer fortgesetzten Kontrolle des Landes durch die USA die Normalisierung der Beziehungen zu „Israel“ zur vorherrschenden offiziellen Politik geworden wäre.

Laut dem jemenitischen Anführer nehmen derzeit fast eine halbe Million Auszubildende am Mobilisierungstraining teil, wobei Hunderttausende weitere zuvor eine militärische Ausbildung als Teil der organisierten Streitkräfte erhalten haben.

Sayyed al-Houthi betonte, dass der Raketenangriff auf das besetzte Yafa letzte Woche eine große und wirkungsvolle Operation war, die „Israel“ bis ins Mark erschütterte. Er sagte, dass der Raketenangriff alle Verteidigungssysteme „Israels“ durchdrungen habe, was einen großen Erfolg im Einklang mit den Anforderungen der fünften Phase der jemenitischen Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens darstelle.

Der Anführer der Ansar Allah schwor, dass solche Angriffe wiederholt und fortgesetzt werden, und „wir zielen, wie gesagt, auf das, was größer ist.“

In Bezug auf den jüngsten Abschuss der amerikanischen MQ-9-Aufklärungsdrohne bezeichnete Sayyed al-Houthi die Operation als einen großen Erfolg im Rahmen der Konfrontation mit den Feinden.

Jemen besitzt hochmodernes Arsenal

Der jemenitische Anführer ging auf die militärischen Fähigkeiten des Jemen ein und betonte, dass das Land über ein hochmodernes Arsenal verfüge, das von vielen Nationen nicht erreicht werde. Die Raketenfähigkeiten seien ein wichtiges Symbol für diese Entwicklung und Effektivität.

Laut Sayyed al-Houthi ist der Jemen in Bezug auf Drohnen-Technologie, Seemacht und die Bildung und Entwicklung von Bodentruppen auf einem fortgeschrittenen Niveau und erfüllt die notwendigen Anforderungen.

Er erklärte, dass ohne den Aufbau und die Entwicklung militärischer und sicherheitspolitischer Fähigkeiten zur Abschreckung des Feindes keine anderen Errungenschaften gesichert werden könnten, und fügte hinzu, dass der Aufbau militärischer und sicherheitspolitischer Kapazitäten dazu diene, alle Errungenschaften und jede Wirtschaftsstruktur zu schützen und vor allem das Land vor einer Besetzung zu bewahren.

Sayyed al-Houthi wies darauf hin, dass die USA versucht hätten, die Kontrolle über die militärischen Fähigkeiten Jemens zu behalten, um sie in Grenzen zu halten und sicherzustellen, dass ihre Vorherrschaft nicht bedroht oder behindert werde.

Was die Unterstützung der Hisbollah betrifft, so hat Israel den Libanon angegriffen

In Bezug auf die israelischen Angriffe auf den Libanon wies der Anführer der Ansar Allah darauf hin, dass „Israel“ dort mit der Absicht gehandelt habe, Zivilisten in großem Umfang anzugreifen und einen Völkermord an Tausenden von Libanesen zu begehen.

Er wies darauf hin, dass „Israel“ mit der Sprengfalle an den Geräten darauf abgezielt habe, „mit aller Unverschämtheit, Kühnheit und aggressiven Absicht die Zahl der Opfer zu maximieren“.

Sayyed al-Houthi sagte, dass die aggressive Vorgehensweise des brutalen und barbarischen Feindes Israel jeden Tag und mit jedem Verbrechen beweise, dass es sich um einen Feind handele, für den es keine andere Lösung gebe, als ihn loszuwerden.

„Israel“ stelle weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die gesamte Menschheit dar, und es müssten Maßnahmen ergriffen werden, um diesem Feind entgegenzutreten, sagte er.

Wenn dies nicht geschehe, so der jemenitische Führer, sei angesichts des Ausmaßes an Gewalt, Aggression und Kriminalität jeder in Gefahr.

Er bezeichnete „Israels“ Angriffe auf Hisbollah-Kommandeure und -Kämpfer sowie auf Zivilisten als „Eskalationsschritt und kriminelle und brutale Aggression“.

Laut Sayyed al-Houthi ist die Rolle der Hisbollah und der libanesischen Front bei der Unterstützung des palästinensischen Volkes und seiner Widerstandskämpfer in Gaza groß, wichtig und wirkungsvoll.

Er erklärte, dass der Feind die Rolle und den Einfluss der Hisbollah-Front nicht ignorieren könne, die „Israel“ jeden Tag im Norden des besetzten Palästinas Schläge versetzt.

Der jemenitische Anführer betonte, dass die Operationen der Hisbollah zur Vertreibung von Hunderttausenden von Siedlern aus Siedlungen im Norden Palästinas beigetragen haben.

Die Hisbollah unterstütze das palästinensische Volk, den Gazastreifen und die dortigen Widerstandskämpfer weiterhin unerschütterlich, so Sayyed al-Houthi, und betonte, dass die Hisbollah sich von der israelischen Aggression nicht abschrecken und nicht zum Rückzug zwingen lassen werde, egal wie groß das Ausmaß der israelischen Aggression sei.

Er erwähnte, dass die Standhaftigkeit der Position der Hisbollah in den Reden ihres Generalsekretärs Sayyed Hassan Nasrallah deutlich zum Ausdruck komme.

Der jemenitische Anführer erinnerte daran, dass „Israel“ in der Vergangenheit nur durch Dschihad und Widerstand aus den von ihm besetzten libanesischen Gebieten vertrieben werden konnte, und bekräftigte, dass die zentrale und einflussreiche Rolle der Hisbollah trotz der israelischen Aggression Früchte tragen werde.

Sayyed al-Houthi schwor, dass „Israel“ trotz seiner Verbrechen und seiner rücksichtslosen Taktiken seine Ziele nicht erreichen werde – weder in Palästina, im Libanon noch anderswo.

Er bekräftigte, dass die von Hisbollah, Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und anderen Fraktionen geführten Kämpfe in ihrem Widerstand gegen einen gemeinsamen Feind, „Israel“ und seine Verbündeten, vereint sind.

Laut dem Anführer der Ansar Allah glauben die Widerstandskämpfer im Libanon, in Palästina und anderswo in der Umma an die Unvermeidlichkeit des Untergangs des israelischen Feindes und daran, dass es sich um eine vorübergehende Entität handelt.

Übersetzt mit Deepl.com

