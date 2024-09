https://www.trtworld.com/middle-east/13-children-among-22-palestinians-killed-in-israeli-strike-on-gaza-school-18210972



13 Kinder unter 22 Palästinensern bei israelischem Angriff auf Schule in Gaza getötet

21. September 2024

Sechs Frauen und ein ungeborenes Kind waren unter den Toten des brutalen israelischen Angriffs im Stadtteil Zeitoun von Gaza-Stadt, bei dem außerdem 30 weitere Menschen verletzt wurden, darunter neun Kinder.

Die Such- und Rettungsarbeiten gehen weiter, nachdem Israel am 21. September 2024 die Al-Falah-Schule im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt angegriffen hat. / Foto: AA

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule, in der Vertriebene im Stadtteil Zeitoun von Gaza-Stadt untergebracht waren, wurden mindestens 22 Palästinenser, darunter 13 Kinder, getötet und mehrere weitere verletzt.

Laut einer Erklärung des staatlichen Medienbüros in der belagerten Enklave befanden sich unter den Opfern des Angriffs am Samstag auch sechs Frauen und ein ungeborenes Kind.

„Während des schrecklichen Massakers tötete die Besatzung 16 der verwaisten Kinder und verwitweten Frauen, deren Väter und Ehemänner bei früheren israelischen Luftangriffen getötet wurden“, hieß es in der Erklärung.

Die Opfer seien in die Schule gekommen, “um einen kleinen Geldbetrag (Waisenpatenschaft) zu erhalten, damit sie sich inmitten des Völkermords, den die Besatzung seit fast einem Jahr verübt, das Nötigste kaufen können.

„Doch die Raketen der Besatzer warteten bereits auf sie, töteten sie und verwandelten ihre Körper in verstümmelte Leichen.“

Es wurde hinzugefügt, dass bei dem Angriff 30 weitere Menschen, darunter neun Kinder, verletzt wurden.

Vertriebenenlager im Visier

Das Medienbüro gab an, dass seit Beginn des Krieges gegen Gaza 181 Zentren für Vertriebene von israelischen Streitkräften angegriffen wurden.

Unabhängig davon teilte eine medizinische Quelle im Al-Ahli Arab Hospital in Gaza-Stadt der Anadolu Agency mit, dass die Opfer nach dem Angriff auf die Schule, in der Hunderte vertriebene Familien untergebracht waren, ins Krankenhaus gebracht wurden.

Zeugen berichteten, dass der israelische Luftangriff das Gebiet Asqoula im Stadtteil Zeitoun traf und unter den Menschen, die in der Schule Zuflucht suchten, zahlreiche Opfer forderte.

Die israelische Armee hat zugegeben, dass sie die Schule ins Visier genommen hat, und behauptet, sie werde von der Hamas als „Kommando- und Kontrollzentrum“ genutzt.

Israel hat seine brutale Offensive gegen Gaza seit einem Angriff der Hamas im vergangenen Oktober fortgesetzt, obwohl der UN-Sicherheitsrat eine sofortige Waffenruhe gefordert hat.

Laut örtlichen Gesundheitsbehörden wurden seither fast 41.400 Menschen getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und über 95.700 verletzt.

Durch den israelischen Angriff wurde fast die gesamte Bevölkerung des Gebiets vertrieben, und die anhaltende Blockade hat zu einer schweren Nahrungsmittel-, Trinkwasser- und Medikamentenverknappung geführt.

