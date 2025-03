https://countercurrents.org/2025/03/beyond-western-hegemony-a-call-for-middle-eastern-media-autonomy/



Jenseits der westlichen Hegemonie: Ein Aufruf zur Medienautonomie im Nahen Osten

in Palästina

von Dr. Ramzy Baroud

17. März 2025

Die Website einer bestimmten panarabischen Medienorganisation scheint darauf fixiert zu sein, alles, was US-amerikanische und israelische Beamte über den Nahen Osten sagen, zu übersetzen, zu kommentieren oder ihr Publikum darüber zu informieren.

Jede Drohung von US-Präsident Donald Trump, jeder Tweet eines amerikanischen Beamten, wie unbedeutend oder belanglos er auch sein mag, wird irgendwie zu einer „Breaking News“-Story, die es wert ist, weiterverfolgt und heiß diskutiert zu werden, als ob das, was Amerikaner sagen oder nicht sagen, der einzige Faktor wäre, der die Ergebnisse in unserer Region bestimmt.

Das Gleiche gilt für israelische Beamte oder Medien: Ein unbegründeter Bericht der Jerusalem Post, eine bloße Analyse von „Israel Hayom“, ein Meinungsartikel eines unbekannten Autors in Maariv, Haaretz oder einer anderen Publikation werden irgendwie aufgeblasen, um zu Fakten zu werden, oder dienen als Darstellung der israelischen Politik und Gesellschaft.

Autoren wie Thomas Friedman von der New York Times, dessen Einfluss innerhalb der intellektuellen Mainstream-Schichten in den USA bei weitem nicht mehr das ist, was er zu Beginn der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 einmal war, bleiben für viele arabische Medien wichtige Persönlichkeiten und prägen so ihr Verständnis der US-Politik. Es spielt keine Rolle, dass Friedmans Glaubwürdigkeit durch jahrelange fehlerhafte Analysen gelitten hat und dass zahlreiche andere Medien die einst dominierende Rolle der sogenannten „Zeitung der Aufzeichnungen“ Amerikas kollektiv an den Rand gedrängt haben.

Dies ist kein Problem einer bestimmten Zeitung, eines bestimmten Fernsehsenders oder einer bestimmten Website. Es handelt sich um eine weit verbreitete Kultur, die die vorherrschende Minderwertigkeit widerspiegelt, die nach wie vor viele Mainstream-Kreise in der arabischen Welt und im Nahen Osten insgesamt definiert.

Diese anhaltende Abhängigkeit von Informationen aus dem Westen lässt sich unter anderem auf das mangelnde Vertrauen in die eigenen Medien der Region und auf den – wenn auch irrigen – Glauben zurückführen, dass die Freiheit der westlichen Medien diese in Bezug auf Genauigkeit und Objektivität weitaus zuverlässiger macht.

Nichts könnte jedoch weiter von der Wahrheit entfernt sein, da die westliche Berichterstattung über Themen des Nahen Ostens, selbst Jahrzehnte vor dem verheerenden Krieg gegen Gaza, stark voreingenommen oder bestenfalls selektiv und unglaubwürdig war.

Tatsächlich hat der Gaza-Krieg, bei dem die Berichterstattung vor Ort von Jugendlichen aus Gaza selbst übernommen wurde, von denen viele an örtlichen Universitäten studiert haben oder sogar noch Journalismus studierten, die öffentliche Meinung über Palästina weltweit wie nie zuvor in der Geschichte verändert.

Diese Veränderung wurde durch die gegenseitige Solidarität der arabischen und globalen Jugend mit Gaza auf Social-Media-Plattformen und auch durch die Verstärkung palästinensischer Stimmen durch unabhängige Medien weltweit erreicht.

Diese grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, sollte zu einem grundlegenden Wandel in der Herangehensweise der Region an die Mediengestaltung führen, bei dem das Mikrofon endlich lokalen Reportern, Schriftstellern und Bloggern gegeben wird, damit sie ihre eigenen Probleme direkt an die Welt richten können.

Leider steht dieser transformative Wandel noch aus. Im Gegenteil, es scheint eine wachsende Nachfrage nach westlichen Ansichten, Kommentaren, Analysen und sogar Unterhaltung und dergleichen zu geben.

Dies ist besonders beunruhigend, wenn sich der Nahe Osten selbst in einem politischen, sozialen und intellektuellen Wandel befindet: Es entstehen neue Denkrichtungen und eine faszinierende Reihe von Intellektuellen, die mit der Region weitaus vertrauter sind als ein distanzierter amerikanischer Journalist oder ein europäischer Kolumnist.

Das Problem wird oft durch das fast vollständige Fehlen von Stimmen aus dem globalen Süden verschärft, als ob die Medien des Nahen Ostens einfach die Marginalisierung aller Stimmen, die außerhalb ihrer politischen Hegemonie agieren, durch die westlichen Medien duplizieren würden.

Auf diese Weise wird die Weltanschauung der herrschenden Klasse des Westens zum „gesunden Menschenverstand“ in vielen nicht-westlichen Gesellschaften, gemäß der Logik von Antonio Gramsci, der das Konzept der kulturellen Hegemonie entwickelte.

Hegemonie bedeutet in diesem Sinne nicht die Durchsetzung von Macht durch direkte militärische oder politische Kontrolle, sondern durch kulturelle Dominanz. Deshalb ist Friedman für die Araber nach wie vor von Bedeutung, weit mehr als ein tunesischer Intellektueller, ein Meinungsmacher aus den Emiraten oder ein ägyptischer Journalist.

Der bahnbrechende arabische Soziologe, Philosoph und Historiker Ibn Khaldun (1332-1406) befasste sich bereits Hunderte von Jahren zuvor in seiner „Muqaddimah“ mit solchen Themen, als er kulturelle Dominanz mit politischer und militärischer Macht verknüpfte. Laut Ibn Khaldun zwingen herrschende Eliten untergeordneten Gruppen immer ihre Werte, Sprache, Bräuche und Kulturen auf.

Sowohl Gramsci als auch Ibn Khaldun erkannten die Bedeutung von „Zustimmung“ für die Aufrechterhaltung der Macht an und diskutierten den Prozess, durch den Hegemonien zunichte gemacht werden.

Während die Welt weiterhin massive und historische Verschiebungen hin zu neuen Machtzentren erlebt, sollte der Nahe Osten, wie auch andere Regionen in der globalen „Peripherie“, die durch die Verschiebungen geschaffenen zahlreichen Möglichkeiten nutzen, um seine eigenen Energien zu entdecken und seine Relevanz für den globalen Diskurs wieder zu bekräftigen.

Unsere Medien müssen sich auf lokale Gespräche konzentrieren, indem sie Journalisten, Intellektuelle, Akademiker, Künstler und Dichter einbeziehen, damit im Laufe der Zeit authentische Kulturprojekte entstehen können, die die Realitäten unserer Region auf der Grundlage der Prioritäten derjenigen, die hier leben, widerspiegeln.

Wir können nicht länger im Schatten der Ansichten anderer leben oder unsere Meinungen an Tausende von Kilometern entfernte Personen auslagern, denn selbst wenn sie echt sind, können sie unsere Herausforderungen nie wirklich auf authentische und sinnvolle Weise widerspiegeln, geschweige denn angehen.

Damit diese transformative Erfahrung eintreten kann, müssen wir damit beginnen, unsere eigenen Leute wirklich zu respektieren und Vertrauen in unsere Fähigkeit zu haben, unabhängig zu denken, ohne uns auf Hinweise von westlichen Analysten oder Zeitungen zu verlassen.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber von „The Palestina Chronicle“. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er zusammen mit Ilan Pappé herausgegeben hat, heißt „Unsere Vision für die Befreiung: Engagierte palästinensische Führungskräfte und Intellektuelle melden sich zu Wort“. Zu seinen weiteren Büchern gehören „Mein Vater war ein Freiheitskämpfer“ und „Die letzte Erde“. Baroud ist nicht ortsansässiger Senior Research Fellow am Zentrum für Islam und globale Angelegenheiten (CIGA). Seine Website lautetwww.ramzybaroud.net

