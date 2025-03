https://thecradle.co/articles/a-us-stranglehold-on-lebanon-scorched-earth-policy-aimed-at-total-surrender



Der Libanon im Würgegriff der USA: Eine Politik der verbrannten Erde mit dem Ziel der totalen Kapitulation

Die USA haben ihre militärische, wirtschaftliche und politische Intervention im Libanon ausgeweitet, unterstützen den Krieg Israels gegen die Hisbollah uneingeschränkt und drängen gleichzeitig auf die vollständige Entwaffnung des Landes – eine aggressive Kampagne, die den Libanon in den Zusammenbruch, einen Bürgerkrieg oder eine erzwungene Normalisierung mit Tel Aviv stürzen könnte.

Radwan Mortada

17. MÄRZ 2025

Die Optik des neu ernannten Gesandten von US-Präsident Donald Trump im Libanon, Morgan Ortagus, der eine raketenangetriebene Granate aus dem Arsenal der Hisbollah zur Schau stellt, während er neben einem libanesischen Armeeoffizier posiert, war eine klare und bewusste Aussage.

Das im vergangenen Monat veröffentlichte Bild mit dem Titel „All in a day’s work“ (Alles ein Beitrag zur Arbeit) signalisierte ein neues Kapitel in der US-Strategie, das den neuen unverblümten, groben Ansatz der Trump-Regierung gegenüber dem Libanon widerspiegelt.

Während die Biden-Regierung den Libanon bereits auf eine „knallharte“ Politik eingeschworen hatte, indem sie den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in einem entscheidenden Kampf gegen die Hisbollah unterstützte, stellt die nächste Phase der US-Intervention keine geringere Gefahr für diesen kleinen, fragilen Staat in der Levante dar. Der Libanon befindet sich nach wie vor in einer instabilen Region, da seine ehemalige Lebensader, Syrien, heute in sektiererisches Chaos versunken ist.

Eine neue Phase der US-Intervention

„Die neue US-Strategie im Libanonkonflikt: Lasst es laufen“ – so lautete die Schlagzeile von Reuters am 13. Oktober 2024, etwa zwei Wochen nachdem der ehemalige Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, ermordet worden war und Israel seine Bodeninvasion im Libanon startete.

Der Bericht fasste die Haltung der Biden-Regierung zusammen und machte deutlich, dass Washington entschlossen war, dafür zu sorgen, dass der Besatzungsstaat aus seinen Kriegen gegen Gaza und den Libanon als klarer Sieger hervorgeht.

Dieser Kurs führte schließlich zum Zusammenbruch der Regierung des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und zur Übernahme von Damaskus durch die extremistische militante Fraktion Hayat Tahrir al-Sham (HTS), wodurch der Einfluss des Iran und Russlands in Westasien effektiv beseitigt wurde.

Mit noch größerer Rücksichtslosigkeit hat die neue US-Regierung ihre Unterstützung für israelische Militäraktionen im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland, in Südsyrien und im Südlibanon ausgeweitet. Trump selbst ist noch weiter gegangen und setzt sich offen für die Vertreibung der Palästinenser, die Beschlagnahme ihres Landes und die Ausweitung der israelischen Grenzen ein, was gegen alle internationalen Gesetze und Konventionen verstößt – obwohl er diese Rhetorik inzwischen abgeschwächt hat, da die arabischen Staaten den ägyptischen Wiederaufbauplan für den Streifen unterstützen.

Im Gegensatz dazu hatte die vorherige demokratische Regierung zumindest versucht, den Anschein von Ausgewogenheit zu wahren, indem sie die Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland kritisierte und Druck auf Tel Aviv ausübte, um Hilfslieferungen in die palästinensischen Gebiete zu ermöglichen.

Die Trump-Regierung hat nicht die Absicht, ihre uneingeschränkte Unterstützung der israelischen Aggression im Libanon zurückzunehmen. Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und dem Libanon, das Ende November letzten Jahres in Kraft trat, sollten sich die israelischen Truppen bis Januar vollständig aus dem libanesischen Gebiet zurückziehen. Dieser Termin wurde jedoch bereits dreimal ohne klare Zeitvorgabe verschoben, und das Abkommen wurde tausende Male verletzt – was Washingtons Verpflichtung bestätigt, die Forderungen Israels ohne zu zögern umzusetzen.

Noch besorgniserregender ist, dass die neue Regierung, die von Hardlinern der Republikaner in Schlüsselpositionen der Sicherheits- und Außenpolitik dominiert wird, den Libanon ausschließlich durch die Brille Tel Avivs betrachtet: ein Schlachtfeldstaat, von dem aus sie plant, dem Iran und der Achse des Widerstands eine endgültige, endgültige Niederlage zuzufügen.

Die Strategie: Totale Entwaffnung und politische Manipulation

Einen vollständigen Sieg im Libanon zu erringen, ist nicht nur ein israelisches Ziel, sondern auch ein amerikanisches. Dieses Streben birgt jedoch enorme Risiken für den Libanon, da es von den maßvollen Druckstrategien früherer US-Regierungen abweicht. Diese Strategien waren zwar aggressiv, vermieden es jedoch, den Libanon über die Grenzen hinaus zu drängen – sie sorgten dafür, dass die Grenzen des Staates intakt blieben und die inneren Spannungen nicht in einen Bürgerkrieg ausuferten.

Die Entschlossenheit der Trump-Regierung, Konflikte in Westasien beizulegen und die Abraham-Abkommen von 2020 auf Saudi-Arabien, Libanon, Syrien und den Irak auszuweiten, wird die vollständige Beseitigung jeglicher Opposition erforderlich machen, die dieses Projekt behindern könnte.

Dieser neue Ansatz der USA missachtet das innenpolitische Gleichgewicht dieser wichtigen westasiatischen Staaten, insbesondere des Libanon. Unterdessen beschränken sich die expansionistischen Ambitionen Israels nicht mehr nur auf seine traditionellen Gegner, sondern erstrecken sich nun auch auf Ägypten und Jordanien.

Für Trump ist die Umkehrung der Region Teil einer umfassenderen Strategie, die darin besteht, die Spannungen mit Russland abzubauen, um sich auf die Bekämpfung Chinas und seiner Verbündeten, insbesondere des Iran, zu konzentrieren, während gleichzeitig regionale Partner durch den Indien-Nahost-Europa-Korridor (IMEC) zusammengebracht werden.

Um diese Ziele zu erreichen, setzen die USA auf die bekannte „Teile und herrsche“-Taktik, die bereits in früheren Konflikten wie dem Libanonkrieg im Juli 2006 und den darauffolgenden Ereignissen zum Einsatz kam. Der ehemalige US-Botschafter Jeffrey Feltman gab in einer Kongressanhörung zu, dass Washington während seiner Amtszeit in Beirut eine halbe Milliarde Dollar für Medienpropagandakampagnen gegen die Hisbollah ausgegeben hat.

Der militärische und wirtschaftliche Krieg gegen den Libanon

Darüber hinaus trug der wirtschaftliche Druck, den der Gesandte des US-Finanzministeriums, Marshall Billingslea, zwischen 2017 und 2019 ausübte, entscheidend zur Beschleunigung des Zusammenbruchs des libanesischen Finanz- und Bankensektors bei – insbesondere nachdem die Jammal Trust Bank ins Visier der US-Sanktionen geriet.

Doch Washington hat noch nicht das volle Ausmaß seiner Zwangsmaßnahmen ausgeschöpft. Die roten Linien früherer US-Regierungen, deren größte Angst darin bestand, dass die Hisbollah eines Tages die vollständige militärische Kontrolle über die Hauptstadt übernehmen könnte, wie es am 7. Mai 2008 beinahe der Fall war, gelten unter Trumps Führung nicht mehr. Jetzt, da der Krieg Israels die militärischen Fähigkeiten der Hisbollah stark geschwächt hat, glauben die USA, dass die Widerstandsbewegung nicht mehr in der Lage ist, den Besatzungsstaat mit einem groß angelegten Konflikt zu bedrohen.

Heute setzen die USA hauptsächlich militärische und sicherheitspolitische Mittel ein. Washington hat Tel Aviv grünes Licht gegeben, weiterhin Luftangriffe gegen die Hisbollah zu fliegen, ihre Aktivisten zu ermorden und ihre Versorgungslinien zu kappen. Israel wurde auch gestattet, strategische Hügel auf libanesischem Gebiet zu besetzen und Operationen in Dörfern an der Front durchzuführen – Gebiete, die nach dem Rückzug Israels vollständig von der libanesischen Armee gesichert werden sollten.

Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Krieges ist nach wie vor hoch, insbesondere nachdem die Trump-Regierung Israel weitere 3 Milliarden US-Dollar für neue Waffen bewilligt hat.

Unterdessen hat sich der Waffenstillstandsmechanismus, der vom US-amerikanischen General Jasper Jeffers, dem französischen General Guillaume Bonchand, der UNIFIL und einem libanesischen Armeeoffizier überwacht wird, als ineffektiv erwiesen und funktioniert kaum mehr als eine Online-Chat-Gruppe: Israelische Offiziere tauschen Satellitenbilder von mutmaßlichen Hisbollah-Stützpunkten aus, weisen die libanesische Armee an, Ermittlungen durchzuführen, und wenn sich die Armee weigert, greifen stattdessen israelische Kampfflugzeuge an.

Diese täglichen israelischen Angriffe beschränken sich nicht nur auf den Süden und das Bekaa-Tal, sondern haben auch Beirut selbst erreicht, wo Israel aufdringlich Inspektionen von Standorten in von der Hisbollah unterstützten Stadtvierteln gefordert hat.

Die nächste Phase wird sich auf die vollständige Entwaffnung der Hisbollah im Süd- und Nordlibanon konzentrieren – ein Kernziel der US-Politik, wobei die Verantwortung direkt bei der libanesischen Armee liegt.

Washington plant, die Armee zu stärken und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Waffen unter staatlicher Kontrolle bleiben, auch die Waffen, die von palästinensischen Splittergruppen in Flüchtlingslagern gehalten werden. Diese Unterstützung erstreckt sich jedoch nicht auf die Ausstattung der Armee zur Verteidigung gegen israelische Aggressionen – sie ist ausschließlich dazu gedacht, inländische Widerstandsgruppen zu neutralisieren.

Um die Hisbollah an einer Wiederaufrüstung zu hindern, verstärken die USA auch ihre Unterstützung für libanesische Grenzregimenter, um die Kontrolle über die syrische Grenze zu verschärfen. Um diesen Plan umzusetzen, hat Washington dem Vereinigten Königreich eine begrenzte, aber bedeutende Rolle zugewiesen, um die operative Last zu teilen.

Diese Strategie beinhaltet auch die Integration der libanesischen Armee in den militärischen Rahmen der USA und ihrer Verbündeten, was durch eine direkte amerikanische Militärpräsenz auf libanesischen Luftwaffen- und Marinestützpunkten erleichtert wird. Ein wesentlicher Vorteil dieser Präsenz ist die Schaffung eines sicheren Umfelds für die Mitarbeiter der US-Botschaft, deren Zahl auf 2.000 ansteigen könnte, sobald das neue Botschaftsgelände in Awkar (das zweitgrößte der Welt) in der Nähe des kleinen Hafens Dbayeh nördlich von Beirut voll funktionsfähig ist.

Libanesisch-amerikanische Lobbyisten haben sogar vorgeschlagen, dass Trump den Libanon noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres besuchen könnte, um die Botschaft einzuweihen. Seit 2006 haben die USA der libanesischen Armee etwa 3 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, von denen nichts auch nur annähernd zur Bekämpfung echter ausländischer Bedrohungen für den Staat geeignet ist. Trotz Trumps umfassender Bemühungen, die Ausgaben im Ausland zu kürzen, hat seine Regierung kürzlich zusätzliche 95 Millionen US-Dollar für das libanesische Militär bewilligt.

Den Weg für eine Normalisierung ebnen

An der politischen Front ist Washington aktiv dabei, das interne Machtgleichgewicht im Libanon durch mehrere Initiativen neu zu gestalten. Der in Israel geborene ehemalige US-Gesandte Amos Hochstein und die derzeitige US-Botschafterin Lisa Johnson spielten eine direkte Rolle bei der Sicherung der Wahl des libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und des Premierministers Nawaf Salam – was von mehreren libanesischen Abgeordneten und proamerikanischen Journalisten in Beirut bestätigt wurde.

Aber das ist erst der Anfang. Neue Beweise deuten auf ein tieferes Engagement der USA hin, insbesondere bei der Auswahl von Ministern und Sicherheitschefs und der Verhinderung von Positionen in staatlichen Institutionen für mit der Hisbollah verbundene Personen. Die USA und Saudi-Arabien versuchten auch, Aoun und Salam unter Druck zu setzen, um die Verbündeten der Hisbollah von Ministerposten auszuschließen, was schließlich dazu führte, dass wichtige christliche und sunnitische Partner des Widerstands verdrängt wurden.

Washington konzentriert sich nun darauf, strategische Posten im Libanon zu besetzen, insbesondere in der Justiz, in Schlüsselministerien und in der Zentralbank. Berichten zufolge übten Mitarbeiter der US-Botschaft direkten Druck auf Politiker, Abgeordnete und Geschäftsleute aus und warnten sie davor, an Nasrallahs Beerdigung teilzunehmen – und drohten mit Strafmaßnahmen für diejenigen, die dies taten. Infolgedessen nahmen weder der Präsident noch der Premierminister oder wichtige Parteiführer teil.

Letztendlich versucht Washington, die libanesische Öffentlichkeit durch Wiederaufbaumaßnahmen nach dem Krieg unter Druck zu setzen, sich von der Hisbollah und der Amal-Bewegung zu distanzieren, und macht deutlich, dass eine fortgesetzte Loyalität gegenüber diesen Parteien ihren Preis hat.

Die USA wollen den Krieg Israels im Libanon nutzen, um jegliche Opposition gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv auszuräumen – unabhängig von den möglichen Folgen, sei es ein Bürgerkrieg, ein Zusammenbruch der Regierung oder eine geteilte libanesische Armee. Ob es Trump gelingt, dieses Ziel zu erreichen – oder ob er stattdessen eine weit verbreitete libanesische und sogar regionale Gegenreaktion auslöst – bleibt abzuwarten.

