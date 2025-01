Jerusalem Post nimmt MintPress ins Visier, nachdem israelische Spione in US-Medien entlarvt wurden

https://www.mintpressnews.com/jerusalem-post-targets-mintpress-news-israel-spies-us-media/289004/



Von AlanMacleod

30. Januar 2025

Im Dezember veröffentlichte die Jerusalem Post eine Untersuchung von Nicholas Potter, einem „Experten für Extremismusbekämpfung“, der MintPress News fälschlicherweise beschuldigte, Teil eines Netzwerks linksextremer, von ausländischen Regierungen finanzierter Medien zu sein, die Verschwörungstheorien und antisemitischen Extremismus verbreiten. Die Behauptungen sind falsch und besonders ironisch, wenn man bedenkt, dass die Zeitung Aufrufe zur Vernichtung und Vertreibung von Palästinensern und arabischen Völkern veröffentlicht hat und Potter ein deutscher Staatsbürger ist, dessen Arbeit bei der Post direkt von der deutschen Regierung finanziert wird.

„Fadenscheinige“ Recherche

Der Artikel der Jerusalem Post griff eine Reihe von Untersuchungen von MintPress an, die Ende letzten Jahres veröffentlicht wurden und die tiefen Verbindungen zwischen US-Medien, der Pro-Israel-Lobby und den israelischen Geheimdiensten untersuchten. In dieser Reihe enthüllte MintPress, dass Hunderte ehemaliger Israel-Lobbyisten heute in Spitzenpositionen in amerikanischen Medienunternehmen arbeiten, darunter bei MSNBC, Fox News, CNN und der New York Times. Wir zeigten auch, dass ehemalige Mitarbeiter einer israelischen Spionageagentur, Unit 8200, das Vertrauen genießen, die Nachrichten Amerikas zu schreiben, auch über Israel/Palästina – ein enormer Interessenkonflikt.

Die Viralität der beiden Untersuchungen, die von Hunderttausenden Menschen auf der ganzen Welt zitiert und gelesen wurden, scheint viele der eifrigsten Unterstützer Israels verärgert zu haben, darunter auch Personen bei der Jerusalem Post, die vor unserem Einfluss warnten.

„In beiden Fällen“, schrieb die Post, ‚waren die Beweise bestenfalls dürftig‘, und fügte hinzu:

Im ersten Fall reichte ein kurzes Praktikum bei AIPAC während des Studiums aus, um Teil einer ominösen Verschwörung zur Kontrolle der Medien zu werden. Im zweiten Fall reichte eine frühere Tätigkeit als Reservist in der Einheit 8200 des Nachrichtendienstes der israelischen Streitkräfte (IDF) aus, um eine journalistische Sicherheitsanalyse als heimliche psychologische Operation zu brandmarken.

Dies ist eine unaufrichtige Beschreibung der präsentierten Informationen. Erstens waren die vorgelegten Beweise alles andere als fadenscheinig. Wir haben Dutzende von hochkarätigen Beispielen der Hunderten von Ex-Israel-Lobbyisten gefunden, die wir in amerikanischen Medien gefunden haben. Der fast 6000 Wörter lange Artikel ging fast bis ins kleinste Detail und listete Beispiel um Beispiel auf. Der Kürze halber musste er aus einem viel längeren Artikel gekürzt werden.

Dennoch behauptet die Post, der beste Beweis für die Überschneidung von Israel-Lobby und US-Medien sei ein „kurzes Praktikum“ bei AIPAC. Dies ist zutiefst irreführend. Tatsächlich ist dies einer der am wenigsten substanziellen Fälle des Phänomens, das wir festgestellt haben. Zu den Dutzenden von Beispielen gehören der leitende Produzent von MSNBC, der ein Geheimdienstkommandeur der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) war, ein leitender Reporter von CNBC, der zuvor Offizier in der PR-Abteilung der IDF war, bevor er für die Friends of the IDF in den USA arbeitete, und ein Produzent von Fox News, der Benjamin Netanyahus Adjutant bei der Ständigen Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen war.

Potter schien sich besonders daran zu stören, dass wir das Wort „Spion“ zur Beschreibung der Agenten der Einheit 8200 verwenden. Dies ist überraschend, da die meisten der weltweit führenden journalistischen Medien die Organisation regelmäßig als Spionageagentur bezeichnen, darunter The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, CNBC, The Financial Times, The Guardian und Times of London. Auch in den israelischen Medien wird sie allgemein als solche bezeichnet, darunter auch in der Jerusalem Post selbst, die die Funktion der Einheit 8200 kürzlich als „Spionage im Westjordanland“ bezeichnete. Daher ist es durchaus angemessen, jemanden wie den politischen Reporter von Axios, Barak Ravid, der bis mindestens 2023 Analyst der Einheit 8200 war, als „israelischen Spion“ zu bezeichnen.

Leider wirft uns Potters Artikel, anstatt sich kritisch mit den von MintPress vorgelegten Beweisen auseinanderzusetzen, vor, einen „Cocktail aus Desinformation, Verschwörungstheorien und antisemitischen Erzählungen“ zu verbreiten, einschließlich der Behauptung, wir würden behaupten, dass es eine gigantische israelische „geheime psychologische Operation“ gibt, ähnlich wie bei der Verschwörungstheorie „Juden kontrollieren die Medien“.

Zu keinem Zeitpunkt haben wir dies behauptet. Tatsächlich argumentierten die Artikel ausdrücklich gegen diesen abgedroschenen Topos und stellten fest:

Diese Untersuchung beschuldigt keine der oben genannten Personen [Teil einer Verschwörung zu sein] oder behauptet, dass sie es nicht wert sind, diese Positionen innezuhaben, und dass sie entlassen werden sollten. Aber sie hebt hervor, in welchem Ausmaß die pro-israelische Stimmung in Elitekreisen als so normal angesehen wird, dass ehemalige israelische Lobbyisten, Spione und Soldaten beschuldigt werden können, angeblich objektive und unvoreingenommene Berichterstattung zu produzieren, selbst über Themen aus dem Nahen Osten.

Ein zweites wichtiges Beweisstück, das in dem Artikel als angeblicher Beweis für den inhärenten Antisemitismus von MintPress angeführt wird, sind Cartoons von Carlos Latuff, die den Davidstern auf Bomben zeigen, die auf Gaza abgeworfen werden. Das Argument scheint zu sein, dass der Stern sich auf die jüdische Religion als Ganzes bezieht und nicht auf den Staat Israel. Tatsächlich verwendet MintPress in seinen Karikaturen ausdrücklich nur die israelische Flagge und nicht nur den Davidstern, eben weil wir zwischen der Religion des Judentums und dem Siedlerkolonialprojekt Israels unterscheiden wollen.

Dies wäre jedem Leser, der diese Karikaturen betrachtet, offensichtlich klar. Vielleicht ist das der Grund, warum Potters Artikel keine Links zu diesen Karikaturen enthält oder diese nicht abbildet. Ansonsten wäre es äußerst schwierig, Karikaturen, die die israelische Politik satirisch aufs Korn nehmen – und zwar von einem Medium, das viele israelische und jüdische Mitarbeiter/Autoren beschäftigt – in rassistische Angriffe auf das Judentum umzuwandeln.

Eine weitere schwerwiegende (und falsche) Behauptung ist, dass MintPress News von ausländischen Regierungen finanziert wird, sei es von Russland, dem Iran, Syrien oder wem auch immer das aktuelle Ziel des US-Angriffs ist. Im gesamten Artikel deutet der Autor an, dass die „dunklen“ Finanzierungsquellen von MintPress auf die Regierung von Baschar al-Assad zurückgehen. Und doch räumt die Post auch ein, dass MintPress in der jüngsten Berichterstattung sehr kritisch gegenüber der Assad-Regierung war. Demnach waren wir anscheinend Assadisten, bis er weg war (und es war daher unwirksam, uns damit zu verunglimpfen). In Wirklichkeit sind alle unsere Spenden- und Mitgliederaktionen öffentlich, was der Artikel zugibt. Dennoch wird versucht, etwas anderes zu unterstellen.

Unter Ausnutzung der Unwägbarkeiten der englischen Sprache impliziert der Artikel stark, dass wir Agenten einer ausländischen Macht sind, ohne dies direkt zu sagen – etwas, das rechtlich verfolgbar sein könnte. Daher kommt er nach dem Sturz der syrischen Regierung zu dem Schluss: „MintPress News könnte einen Geldgeber weniger haben.“

Diese Behauptung ist völlig falsch. Aber als antikriegerische, antiimperialistische Plattform wird MintPress regelmäßig als Sprachrohr Russlands, des Iran, Syriens, der Hamas, Chinas, Venezuelas, Kubas und jedes anderen Landes bezeichnet, das derzeit den Zorn der USA auf sich zieht.

Es ist jedoch ironisch, dass die Jerusalem Post, um ihren fadenscheinigen Anschuldigungen über staatlich geförderte Desinformation einen Hauch von Glaubwürdigkeit zu verleihen, zwei „Experten“ des Digital Forensics Lab des Atlantic Council um einen Kommentar gebeten hat. Der Atlantic Council ist der Think Tank der NATO, der hauptsächlich vom Militär und den Regierungen seiner Mitgliedsstaaten finanziert wird. Der Rat, in dessen Vorstand nicht weniger als sieben ehemalige Direktoren der Central Intelligence Agency vertreten sind, ist für einen Großteil der ungeheuerlichsten Hysterie und Falschmeldungen über ausländische Einmischung in den westlichen Medien und der Gesellschaft verantwortlich. So veröffentlichte er beispielsweise eine Reihe von Berichten, in denen behauptet wurde, dass praktisch jede europäische Partei, die das zentristische Establishment herausfordert, heimlich von Wladimir Putin kontrolliert wird. Von Jeremy Corbyns Labour Party und der UKIP im Vereinigten Königreich bis hin zu Syriza und Goldene Morgenröte in Griechenland und PODEMOS und Vox in Spanien sind sie alle nach eigenen Worten die „Trojanischen Pferde des Kremls“.

Der derzeitige Leiter des Digital Forensics Lab ist Graham Brookie, der 2017 seine Stelle im Weißen Haus aufgab und als Berater für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat zum Atlantic Council wechselte.

Potter nahm auch andere radikale Medien ins Visier, die angeblich „Desinformation und antisemitische Narrative“ verbreiten, darunter The Grayzone, das, wie er empört anmerkte, berichtet hatte, dass viele der Todesfälle am 7. Oktober 2023 durch das israelische Militär verursacht wurden. Es ist überraschend, dass er dies zur Sprache bringt, da inzwischen allgemein anerkannt ist, auch in den israelischen Medien, dass dies tatsächlich der Fall war.

Potter nimmt auch die deutsche Plattform Red ins Visier, die, wie er anmerkt, „regelmäßig von linken, antiisraelischen Demonstrationen in Deutschland berichtet und sogar die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg interviewt“ (Hervorhebung hinzugefügt), als wäre dies ein eindeutiger Beweis für den inhärenten Antisemitismus der Plattform.

Wem kann man nicht trauen?

Zusammenfassend kommt der Artikel zu dem Schluss: „MintPress News, The Grayzone und Red sind Beispiele für linksradikale Websites, denen man nicht trauen kann, wenn es um den Nahen Osten geht.“ Dies ist ein ziemlicher Vorwurf, da die Jerusalem Post viele der abwegigsten Fake News aus der Region verbreitet hat.

Im Oktober 2023 „bestätigte“ sie den berüchtigten Schwindel mit den 40 enthaupteten Babys und behauptete, ihre Mitarbeiter hätten die Beweise für die enthaupteten Säuglinge persönlich gesehen. Diese Behauptung ohne Beweise sollte Empörung auslösen und öffentliche Unterstützung für einen Völkermord erzeugen, den die Post, wie wir sehen werden, auch bejubelte.

Einige Wochen später veröffentlichte sie einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass virale Bilder eines palästinensischen Babys, das bei dem israelischen Angriff getötet wurde, tatsächlich gefälscht seien und dass das „Kind“ nichts weiter als eine Spielzeugpuppe sei. Nach weltweiter Verurteilung sah sich die Post gezwungen, die Geschichte zurückzuziehen.

Diese Art von Berichten trägt dazu bei, den Mythos zu verbreiten, dass die Opfer des israelischen Angriffs übertrieben oder gefälscht sind. Tatsächlich räumte die Post im Februar ausdrücklich ein, dass es eine „gefälschte humanitäre Krise in Gaza“ gebe. „Die Hamas versucht, auf dieser humanitären Welle zu reiten, indem sie die falsche Darstellung verbreitet, dass die Menschen in Gaza hungern und infolge der israelischen Aktionen sterben“, teilte sie ihren Lesern mit und fügte hinzu, dass die palästinensische Widerstandsgruppe in der Lage sei, „die Vereinten Nationen dazu zu bringen, ihren Willen zu tun“.

Wer ist hier der wahre Extremist?

Potter gibt sich als Experte für Extremismusbekämpfung. Und doch entschied er sich mitten in einem Genozid, nach Israel zu ziehen und für eine Publikation zu schreiben, die viele der offensten Aufrufe zur Vernichtung von Menschengruppen in der Geschichte veröffentlicht hat.

„Israel befindet sich im Krieg mit den Palästinensern, nicht nur mit der Hamas“, lautet die Überschrift eines Artikels in der Post, in dem argumentiert wird, dass eine kollektive Bestrafung aller Palästinenser für die Handlungen der Hamas notwendig sei, und angedeutet wird, dass das Land einen Vernichtungskrieg gegen ein ganzes Volk führen sollte.

In einem anderen Artikel mit dem Titel ‚Warum der Umzug auf die Sinai-Halbinsel die Lösung für die Palästinenser im Gazastreifen ist‘ wird argumentiert, dass Israel die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens in die ägyptische Wüste treiben sollte – ein Paradebeispiel für Völkermord. In dem Artikel wird in einer eindeutig an Hitler angelehnten Sprache behauptet, dies sei die perfekte „Lösung“ für die Palästinenser, die nichts Wertvolles hervorgebracht hätten, außer einer „inhärenten, auf Hass fokussierten, fanatischen, antiisraelischen islamischen Kultur“.

Chefredakteur Zvika Klein interviewt den israelischen Aktivisten und Leiter von United Hatzalah, Eli Beerat, auf der Konferenz der Jerusalem Post in New York am 3. Juni 2024. Lev Radin | AP

Im November 2023 veröffentlichte die Jerusalem Post einen Artikel mit dem Titel „Entlarvt: Das Propagandateam der Hamas“, in dem eine Liste prominenter pro-palästinensischer Journalisten und Influencer erstellt wurde, die in Gaza gefangen waren. In dem Artikel wurde behauptet, dass es sich bei ihnen um heimliche Hamas-Kämpfer handele und dass sie sich im Al-Shifa-Krankenhaus versteckten, einem Ort, den Israel später bekanntermaßen in Schutt und Asche legte.

Der Artikel verfolgte zwei Ziele: Erstens sollte eine Vor-Rechtfertigung für Israels anhaltende Kampagne gegen Journalisten geschaffen werden, und zweitens sollte eine Art Entschuldigung für die Zerstörung des Krankenhauses geliefert werden. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wurde jedes Krankenhaus in Gaza angegriffen, und weniger als die Hälfte ist überhaupt noch funktionsfähig. Inzwischen hat Israel seit dem 7. Oktober 2023 weit über 200 Journalisten getötet.

Die Post hat auch die Forderungen an Israel angeführt, so viel Territorium wie möglich zu erobern. „Der Südlibanon ist eigentlich der Norden Israels“, lautete die Überschrift eines Artikels, in dem nicht gerade subtil gefordert wurde, dass Israel einen Großteil des Libanon dauerhaft einnehmen sollte. In einem anderen Beitrag, der erst letzte Woche veröffentlicht wurde, wird gefordert, dass Israel Südsyrien annektieren sollte, einschließlich des strategischen Gipfels des Berges Hermon. Beide Artikel legen nahe, dass der Staat Israel biblisch verpflichtet ist, seine Nachbarn zu erobern.

Die Herausgeber der Post sind in dieser Frage eindeutig auf einer Linie mit der Regierung Netanjahu. Tatsächlich druckten sie Anfang des Monats einen unterwürfigen Lobgesang auf ihn mit dem Titel „Auserwählt zu führen: Netanjahu wird als einer der größten Staatsmänner aller Zeiten in Erinnerung bleiben“. Der Artikel stellte den Premierminister als eine bescheidene, heilige Gestalt dar, die von allen Seiten von Menschen angegriffen wird, die „ihn stürzen wollen, weil er zu gut, zu charmant, zu mächtig ist und das Richtige tut“. Netanjahu wird vom Internationalen Strafgerichtshof wegen seiner Beteiligung an Kriegsverbrechen gesucht.

Diese extremistische Position geht eindeutig bis an die Spitze des Mediums. Im Jahr 2023 schrieb der damalige Chefredakteur der Jerusalem Post, Avi Mayer, einen Artikel mit dem Titel „Nicht länger Teil von uns“, in dem er sagte, dass „Pro-Hamas-Juden“ – d. h. Juden, die den Völkermord Israels nicht unterstützen – „böse“ „Un-Juden“ seien, die „Galle“ verbreiten, und dass sie gemieden und exkommuniziert werden müssten.

Staatlich unterstützte Desinformation

Potter, der als Experte für Extremismusbekämpfung gilt, scheint jedoch nicht in der Lage zu sein, einen pro-israelischen Extremismus zu erkennen. Was ihn an MintPress und anderen unabhängigen Medien am meisten zu beunruhigen oder zu verärgern scheint, sind unsere angeblichen Verbindungen zu ausländischen Regierungen. Das ist bizarr, da Potter selbst buchstäblich – und offen – von der deutschen Regierung bezahlt wird. Nicholas Potter ist ein in Großbritannien geborener deutscher Staatsbürger, der sich mitten in einem Völkermord entschied, nach Jerusalem zu ziehen und dort für ein Medium zu arbeiten, das sich für die Vernichtung und Zwangsumsiedlung von Palästinensern sowie für die Annexion des Libanon und Syriens einsetzt.

Er tat dies dank seiner Position als Ernst-Cramer- und Teddy-Kollek-Stipendiat des Internationalen Journalistenprogramms, einer Stelle, die vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Der Leiter dieses Stipendiums ist Dr. Frank-Dieter Freiling, der leitende Vizepräsident des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders ZDF. Wie Red ausführlich dargelegt hat, hat Potter eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Gruppen und Medien, die von Berlin gesponsert werden.

Die Jerusalem Post ist derweil nicht weniger eng mit der Staatsmacht verbunden als Potter. Avi Mayer, bis vor kurzem ihr Chefredakteur, war früher Projektkoordinator im Büro des israelischen Präsidenten und kommissarischer Leiter der IDF-Sprecherabteilung für Nordamerika. Bis heute ist er noch Reservist in der IDF-Einheit.

Mayers Nachfolger, Zivka Klein, ist ein ehemaliger Kommandeur der IDF-Sprecherabteilung. Nach seinem Ausscheiden aus dem Militär leistete er einen Beitrag zur World Zionist Organization und wurde später Regierungsbeamter im Büro des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin.

MintPress News erhält keine Finanzierung und hat keine Verbindungen zu irgendeiner Regierung. Und dennoch führt ein von der deutschen Regierung finanzierter Journalist die Verleumdungen gegen uns an und schreibt in einer Zeitung, die von hochrangigen israelischen Regierungs- und Militärbeamten geleitet wird. In jeder Anschuldigung, so sagen sie, liegt ein Geständnis.

Können Journalisten Terroristen sein?

Warum hat sich dann ein Deutscher, der scheinbar keine Verbindungen zu Israel hat, entschieden, dorthin zu ziehen, um das Land zu verteidigen und unbegründete Anschuldigungen gegen Befürworter der palästinensischen Befreiung zu erheben?

Potter ist beeinflusst von der antideutschen Tendenz, einer eher komplizierten Strömung innerhalb der deutschen Linken, die den Widerstand gegen den deutschen Nationalismus und die Sühne für die Verbrechen der deutschen Vergangenheit als eine ihrer Prioritäten ansieht. Dies hat sie dazu gebracht, den Staat Israel eifrig zu unterstützen und jede Kritik an dem Land in Deutschland als potenzielle Nazi-Hundepfeife zu betrachten.

Infolgedessen hat die Bewegung sogar deutsche Juden ins Visier genommen, die gegen israelische Verbrechen protestieren – ein ziemlich bizarres Ergebnis für eine antifaschistische Tendenz. In den vergangenen Jahren hat diese etwas verzerrte Ideologie sie auch dazu gebracht, die Invasion des Irak durch George W. Bush und seinen Plan zur Umgestaltung des Nahen Ostens zu unterstützen.

Der deutsche Staat hat Israel seine volle Unterstützung zugesagt und ist sogar so weit gegangen, Palästina-Proteste zu verbieten und unzählige Aktivisten, darunter auch Juden, einzusperren. Der Ausdruck „Vom Fluss zum Meer“ wurde praktisch kriminalisiert, und Berlin kündigte an, dass es jedem, der ihn verwendet, die Staatsbürgerschaft verweigern würde. Das neue deutsche Staatsbürgerschaftsrecht verlangt von allen Antragstellern, dass sie eine Art Treueid auf den Staat Israel leisten und dessen „Existenzrecht“ anerkennen.

Neben seiner von der deutschen Regierung finanzierten Tätigkeit bei der Jerusalem Post ist Potter Herausgeber der deutschen Publikation Die Tageszeitung. Letzte Woche schrieb und veröffentlichte er einen Artikel, in dem er das Abschlachten von Reportern in Gaza durch Israel verteidigte. Der Artikel trug den Titel „Können Journalisten Terroristen sein?“

Potter argumentierte, dass „die Unterscheidung [zwischen Journalist und Terrorist] manchmal schwierig ist“, und merkte an, dass viele palästinensische Journalisten „ein Doppelleben“ als Hamas- oder PIJ-Kämpfer führen, und nannte sogar mindestens eine Publikation, die seiner Meinung nach für die IDF ein faires Ziel darstellt. Der Artikel hat zur Folge, dass die Behauptung, Israel habe tatsächlich so viele Medienschaffende getötet, in Zweifel gezogen wird. Vor diesem Hintergrund sind MintPress News und die anderen von Potter beschuldigten Medien vielleicht noch glimpflich davongekommen, da sie lediglich als staatlich finanzierte Desinformationshändler abgestempelt wurden.

Ein von einer ausländischen Regierung finanzierter Journalist, der in einer extremistischen, den Völkermord unterstützenden Publikation schreibt, hat behauptet, dass ein kleines, unabhängiges Antikriegsmedium, das sich dem Gemetzel widersetzt, Teil eines ausgedehnten Desinformationsnetzwerks ist.

Alle Anschuldigungen gegen MintPress News – dass wir staatlich finanziert seien, dass wir Desinformation und antisemitische Verschwörungstheorien verbreiten würden – sind völlig falsch. Und doch sind sie vorhersehbar; von großen Medien als ausländische Agenten verleumdet zu werden, ist leider an der Tagesordnung für unabhängige Medien. Diejenigen, die sich der Irak-Invasion widersetzten, wurden als heimliche Verbündete von Saddam Hussein dargestellt. Diejenigen, die die NATO-Bombardierung Libyens in Frage stellten, standen im Sold von Muammar Gaddafi. Heute werden diejenigen, die sich dem westlichen Imperialismus weltweit widersetzen, reflexartig als Agenten Kubas, Venezuelas, Assadisten, Marionetten Putins oder Teil eines von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Netzwerks bezeichnet.

Indem sie die Verbrechen Washingtons und seiner Verbündeten – und die Mitschuld der Unternehmensmedien daran – aufzeigen, bedrohen alternative Medien sowohl die Macht des Staates als auch die etablierte Presse. Deshalb werden sie unerbittlich unterdrückt, diffamiert und an den Rand gedrängt. Leider scheint es nicht an Journalisten zu mangeln, die mehr Ehrgeiz als Moral haben und bereit sind, die Karriereleiter zu erklimmen, indem sie Aktivisten und Antikriegsstimmen verleumden.

Das Gute daran ist, dass Angriffe ein sicheres Zeichen dafür sind, dass wir den Zorn des Imperiums und seiner Unterstützer auf uns gezogen haben. Die MintPress-Untersuchungen, die den Zorn der Jerusalem Post auf sich zogen, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und wurden von einer großen Anzahl von Menschen gelesen. Im gesamten Artikel warnte Potter vor unserer Reichweite und unserem Einfluss. Um einen so unaufrichtigen Angriff zu verdienen, machen wir also offensichtlich etwas richtig.

Feature-Foto | Illustration von MintPress News

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: „Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting“ und „Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent“ sowie eine Reihe von weiteren akademischen Artikeln. Er hat auch für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams geschrieben.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …