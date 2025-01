https://www.middleeasteye.net/opinion/west-hides-gaza-genocide-guilt-holocaust-day-how



Wie der Westen seine Schuld am Völkermord in Gaza hinter der Erinnerung an den Holocaust-Tag versteckt

Jonathan Cook

31. Januar 2025

Die Geister Tausender palästinensischer Kinder, die von israelischen Bomben zerquetscht wurden, schwebten über den diesjährigen Gedenkfeiern in Auschwitz

Vertriebene Palästinenser machen sich am 29. Januar 2025 auf den Weg vom südlichen in den nördlichen Teil des Gazastreifens (Omar al-Qattaa/AFP)

Im Mittelpunkt der Berichterstattung der BBC über die Gedenkfeiern zum 80. Holocaust-Gedenktag stand eine völlig verlogene Botschaft.

Der staatliche Sender des Vereinigten Königreichs behauptete den ganzen Tag über, dass die Stimmen der wenigen verbliebenen Überlebenden des Vernichtungsprogramms der Nazis in den westlichen Hauptstädten immer noch „laut und deutlich“ zu hören seien. Diese Überlebenden – heute in ihren 80ern und 90ern – warnten davor, dass der Völkermord an einem Volk „nie wieder“ zugelassen werden dürfe.

Wie zur Bekräftigung dieser Forderung zeigte die BBC westliche Staats- und Regierungschefs – von König Charles III. von Großbritannien über Olaf Scholz aus Deutschland bis hin zu Emmanuel Macron aus Frankreich – in prominenter Rolle bei der Hauptzeremonie in Auschwitz, dem berüchtigtsten der Todeslager, in dem mehr als eine Million Juden, Roma und andere stigmatisierte Gruppen in Öfen verbrannt wurden.

Als Gegenpol hob die BBC die Tatsache hervor, dass der russische Präsident Wladimir Putin von der Zeremonie ausgeschlossen worden war, weil er den Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 angeordnet hatte.

Steve Rosenberg, der Moskauer Korrespondent des Unternehmens, unterstrich die Ironie, dass Russland, das so sichtbar abwesend war, für die Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 verantwortlich war – dem Datum, das schließlich als Holocaust-Gedenktag festgelegt wurde.

Aber über den Verhandlungen – und der Berichterstattung – hing eine schwere Wolke der Unwirklichkeit. Hatten diese westlichen Staats- und Regierungschefs wirklich die Botschaft „Nie wieder“ gehört? Hatten es Medien wie die BBC?

Bei den Gedenkfeiern war ein unerwünschter Geist zugegen. Tatsächlich waren es Zehntausende von Geistern.

Zu diesen Geistern gehörten die Kinder, die von den von den USA gelieferten Bomben zerfetzt wurden; die Kinder, die langsam unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser erstickten; die Kinder, deren Körper verrotten gelassen und von wilden Hunden zerfleischt wurden, weil Scharfschützen auf jeden schossen, der versuchte, sie zu bergen; die Kinder, die verhungerten, weil sie als „menschliche Tiere“ angesehen wurden, denen jegliches Essen und Wasser verweigert wurde; die obdachlosen Babys, die bei eisigen Wintertemperaturen erfroren; und die Frühchen, die in ihren Brutkästen sterben mussten, nachdem Soldaten in Krankenhäuser eingedrungen waren und den Strom abgestellt hatten.

Diese Geister waren bei der Zeremonie genauso präsent wie die Berge von Schuhen und Koffern, die für immer von ihren Besitzern getrennt sind und die Gänge des Auschwitz-Museums säumen.

Westliche Staats- und Regierungschefs waren entschlossen, auf die Verbrechen der Vergangenheit zurückzublicken, aber nicht auf die Verbrechen der Gegenwart – Verbrechen, an deren Begehung sie so tief beteiligt waren.

Trümmerwüste

Die Hauptabendnachrichtensendung „News at Ten“ der BBC widmete etwa 20 Minuten ihrer halbstündigen Sendezeit den Gedenkfeiern in Auschwitz und zeigte unmittelbar danach – offenbar ohne jeglichen Sinn für Ironie – Bilder aus Gaza, das heute eine Trümmerwüste ist.

Videoaufnahmen, die von einer Drohne aus der Luft gemacht wurden, zeigten Hunderttausende palästinensische Überlebende, die sich ihren Weg entlang der Küste nach Norden bahnen, falls Israel das Gemetzel nicht wieder aufnimmt. Sie bewegten sich auf die Ruinen zu, die einst ihre Häuser, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Moscheen, Kirchen und Bäckereien gewesen waren.

Aus der Ferne betrachtet, waren sie auf eine Masse „menschlicher Ameisen“ reduziert, genau so, wie Israels Führung sie sehen wollte.

Denn wer muss schon ein Volk schützen, das so entmenschlicht und verteufelt ist? Ein Volk, dessen Widerstand gegen jahrzehntelange brutale Unterdrückung und Enteignung einfach als „Terrorismus“ eingestuft wird?

Es war nur folgerichtig, dass US-Präsident Donald Trump, der sich zumindest der Orgie westlicher Heuchelei in Auschwitz entzogen hat, am Wochenende ein Programm zur „Säuberung“ des Gazastreifens von den Mittellosen, Verstümmelten und Narbigen forderte – als wäre dies nur eine Frage der Hygiene, der Ausrottung eines Ameisennests.

Der Holocaust wurde zu einem Schutzschild, der nicht dazu dient, andere vor einem Völkermord zu bewahren, sondern dazu, diejenigen im Westen zu schützen, die einen solchen begehen wollen.

Medien wie die BBC berichteten mit leichter Abscheu über seine Äußerungen. Aber es war genau die gleichgültige Behandlung der Schrecken, die sich in Gaza in den letzten 15 Monaten abspielten, durch die Medien – als ob Israel einfach eine routinemäßige Anti-Terror-Operation durchführen würde, bei der wieder einmal „der Rasen gemäht“ wird –, die die Schrecken ermöglichte.

Es war die Weigerung der Medien, diese Gräueltaten als das zu bezeichnen, was sie eindeutig waren – ein beginnender Völkermord, der von allen großen Menschenrechtsorganisationen anerkannt und vom Internationalen Gerichtshof in einem Urteil vor einem Jahr vermutet wurde –, der das Gemetzel ermöglichte.

Es war die Übernahme der absurden Erzählung durch die Medien, dass der ehemalige US-Präsident Joe Biden „unermüdlich“ daran gearbeitet habe, Israel in die Schranken zu weisen, während er gleichzeitig die mächtigsten Bomben in Washingtons Arsenal an das israelische Militär lieferte, die den Völkermord ermöglichten.

Zumindest hat Trump in seiner vulgären Offenheit den Anschein von Anstand zunichte gemacht und es unmöglich gemacht, die von westlichen Staats- und Regierungschefs vorgetragenen Beteuerungen „Nie wieder“ als gutgläubig zu betrachten.

Ideologischer Eifer

Die Gedenkfeier in Auschwitz warf jedoch auch ein Schlaglicht auf eine viel ältere Lüge als die derzeitige, eigennützige, verlogene Behauptung des Westens, die zentrale Lehre aus dem Holocaust verinnerlicht zu haben, während er gleichzeitig einen Völkermord in der heutigen Zeit unterstützt.

Der diesjährige Holocaust-Gedenktag hat den Hauptnutznießer dieser Lüge schonungslos entlarvt: Israel.

Seit Jahrzehnten profitiert Israel von seinem selbsternannten Status als Hüter des Gedenkens an den Holocaust und als vermeintlich einzige Zuflucht des jüdischen Volkes vor dem globalen Antisemitismus.

Aber Israel war nie ein wirkliches Heiligtum für Juden. Es war immer ein weiteres Ghetto, dieses Mal ein selbst geschaffener Festungsstaat, der seine Nachbarn im ölreichen Nahen Osten verärgert und unterdrückt.

Israel war auch nie ein Bollwerk gegen Völkermord. Es war das uneheliche Kind des Völkermords – verbittert, traumatisiert und von einem ideologischen Eifer getrieben, anderen das anzutun, was ihm angetan wurde.

Und Israel war nie ein Gegenmittel gegen Antisemitismus. Es war immer der Junkie des Antisemitismus, der einen weiteren Schuss brauchte, um sich und anderen die Illusion von Sinn und Zweck zu geben und seine Verbrechen zu rechtfertigen.

Israel hat die Lektion „Nie wieder“ nicht gelernt. Es hat gelernt, die Welt als ein riesiges Vernichtungslager in Wartestellung zu betrachten, in dem man niemandem und nichts trauen kann; in dem das Leben als ein Nullsummenspiel ums Überleben gesehen wird; in dem das Schwingen des größten Knüppels die Ängste ein wenig lindert und Frieden unerreichbar ist, sodass der Kriegszustand dauerhaft sein muss.

Israel, das sich selbst als Verwirklichung eines Traums für das jüdische Volk anpries, bot den Palästinensern, über die es seit fast acht Jahrzehnten herrscht, nur eine albtraumhafte Hölle.

Der Tiefpunkt dieses langen Prozesses war der 15 Monate andauernde Völkermord in Gaza.

Litanei der Tyrannen

Das Heilmittel für all dies ist nicht eine trügerische „Zwei-Staaten-Lösung“, die sich niemals mit der von einem Kampf jeder gegen jeden geprägten Weltsicht Israels vereinbaren ließe. Vielmehr muss Israel von seiner Sucht nach der Opferrolle, seiner Nullsummenlogik, entwöhnt werden.

Westliche Politiker waren jedoch nie in der Lage, zu helfen. Stattdessen haben sie Israel endlos mit Waffen versorgt und seine dysfunktionalsten Verhaltensweisen gefördert.

In Wahrheit hat der Westen selbst nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs nie die Lektion gelernt, die er diese Woche in Auschwitz so eifrig und laut verkündet hat.

Fragen Sie einfach die Kikuyu in Kenia, die in den 1950er Jahren von britischen Soldaten, die ein sterbendes Imperium vor dem Mau-Mau-Aufstand verteidigten, kastriert, geschlagen, vergewaltigt und ermordet wurden. Oder die Algerier, die bis in die frühen 1960er Jahre von französischen Imperialisten kolonisiert und brutal behandelt wurden, die an einem ihrer letzten bedeutenden Kolonialaußenposten festhielten.

Fragen Sie die Vietnamesen, die im Dienste einer Strategie der USA im Kalten Krieg massakriert wurden, um ihr expandierendes Wirtschaftsimperium gegen die Ausbreitung des rivalisierenden Kommunismus zu stärken. Oder die Iraker und Libyer, deren Länder bombardiert und deren Völker getötet oder ethnisch gesäubert wurden, während Washington und seine Verbündeten in der NATO die US-Militärdoktrin der „globalen Dominanz des gesamten Spektrums“ verfolgten.

Und das sind nur einige der Verbrechen, die nach dem Holocaust direkt von westlichen Staaten begangen wurden.

Obwohl der Westen vorgab, seinen ehemaligen Kolonien die Unabhängigkeit zu bringen, unterstützte er ab den 1950er Jahren eine ganze Reihe brutaler Tyrannen und Diktatoren: Saddam Hussein im Irak, Mohammad Reza Pahlavi im Iran, Augusto Pinochet in Chile, General Suharto in Indonesien, die Anführer der Apartheid in Südafrika, die Könige und Kronprinzen von Saudi-Arabien – die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Die Brutalität des westlichen Kolonialismus wurde verschleiert, indem die Verbrechen an lokale Diktatoren und Machthaber ausgelagert wurden.

Eklatante Heuchelei

Der britische Premierminister Keir Starmer hielt am Holocaust-Gedenktag eine Rede, in der er zusammenfasste, wie die Botschaft des Gedenktags von westlichen Politikern nicht nur verloren, sondern völlig verdreht wurde.

Starmer verwies auf die Pläne seines Landes für ein Nationales Holocaust-Gedenk- und Lernzentrum und gelobte, mehr als nur Erinnerung zu erreichen. „Wir müssen auch handeln“, sagte er. Und mit einer so offensichtlichen Heuchelei, dass sie die vielen Dutzend Kerzen hinter ihm fast auslöschte, zählte er die jüngsten Völkermorde auf, die der Westen nicht stoppen konnte.

Er sprach feierlich: „Wir sagen ‚nie wieder‘, aber wo war ‚nie wieder‘ in Kambodscha, Ruanda, Bosnien, Darfur oder bei den Völkermorden an den Jesiden? Und wo ist ‚nie wieder‘, wenn der Antisemitismus immer noch jüdische Menschen tötet?“

Kinder werden in Auschwitz nicht mehr über die gefährliche Welt lernen, in der sie leben, als sie bereits aus Gaza gelernt haben

Beachten Sie, dass Gaza nicht erwähnt wird, wo die Zerstörung und das Abschlachten bereits in weitaus größerem Umfang stattgefunden haben als in Bosnien. Starmer hat, wie andere westliche Staats- und Regierungschefs auch, nicht nur versäumt, den Völkermord in Gaza zu stoppen, sondern er hatte ihn bereits vergessen, noch während die Überlebenden auf unseren Bildschirmen zu sehen waren, wie sie mittellos und verstümmelt in die Trümmer ihrer Häuser zurückkehrten.

Starmer möchte, dass die Holocaust-Bildung zu einem „nationalen Unterfangen“ wird. Doch britische Kinder müssen nichts über Ereignisse vor 80 Jahren oder mehr hören, um etwas über Völkermord zu lernen. Sie haben Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat auf ihren Handys mitverfolgt, wie er sich entwickelt hat.

Und sie haben gesehen, wie Starmer und seine Amtskollegen in ganz Europa nicht nur nichts unternommen haben, um ihn zu stoppen, sondern Israel sogar aktiv bei der Begehung dieser Verbrechen unterstützt haben. Kinder werden aus Auschwitz nicht mehr über die gefährliche Welt lernen, in der sie leben, als sie bereits aus Gaza gelernt haben.

Vertuschung von Kriminalität

Aber es gibt noch eine weitere Lehre, die junge Menschen – die nicht durch ein Leben unter dem Einfluss von BBC-Nachrichten einer Gehirnwäsche unterzogen wurden – aus den Gedenkfeiern in Auschwitz gezogen haben könnten: dass die Botschaft der Holocaust-Überlebenden „Nie wieder“ von westlichen Staats- und Regierungschefs für einen ganz anderen, zynischen Zweck missbraucht wurde.

Der Holocaust wurde zu einem Schutzschild, das nicht dazu dient, andere vor einem Völkermord zu schützen, sondern dazu, diejenigen im Westen zu schützen, die ihn begehen wollen.

Im Laufe der Jahre wurde der Holocaust für Israel zur ultimativen „Du kommst aus dem Gefängnis frei“-Karte – und für westliche Staats- und Regierungschefs, die sich damit hinter ihrer Unterstützung für die israelische Kriminalität verstecken können.

Es war keine Überraschung, dass Israel bei der Rechtfertigung seines Völkermords in Gaza zunächst völlig falsche Geschichten verbreitete, wonach die Hamas Babys lebendig in Öfen gebacken habe, und dabei die Krematorien von Auschwitz heraufbeschwor. Oder dass israelische Soldaten, die fest davon überzeugt sind, einer ewig unterdrückten Herrenrasse anzugehören, wiederholt Fahrzeuge benutzten, um riesige Davidsterne in palästinensisches Land in Gaza zu ritzen.

Es ist keine Überraschung, dass die israelische Popkultur die Palästinenser so entmenschlicht hat, dass in einem Bericht nach dem anderen festgestellt wird, dass die von Israel Inhaftierten systematischer Folter, sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung ausgesetzt sind. Oder dass israelische Soldaten Palästinenser als so schädlingsähnlich betrachten, dass, wie westliche Ärzte, die sich freiwillig in Gaza gemeldet haben, immer wieder warnen, israelische Scharfschützen und Drohnen scheinbar zum Spaß auf die Kinder in Gaza schießen.

Die Wahrheit ist, dass die wichtigste Lehre aus dem Holocaust, ebenso wie die Realität des Antisemitismus, instrumentalisiert wurde. Sie wurde ihrer wahren Botschaft beraubt – der Botschaft der Überlebenden –, sodass sie zynisch umfunktioniert werden kann, um genau die Verbrechen zu rechtfertigen, vor denen sie eigentlich als Warnung dienen sollte.

Wir können nicht ignorieren, was in Gaza in den letzten 15 Monaten geschehen ist. Der Holocaust-Gedenktag hat es nicht geschafft, unsere Aufmerksamkeit 80 Jahre zurück zu lenken, wie es sich die westlichen Staats- und Regierungschefs erhofft hatten. Vielmehr hat er die Gegenwart viel stärker in den Fokus gerückt.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

