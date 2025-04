Von der Kristallnacht zu gebrochenen ethischen Grundsätzen Jamal Kanj

https://www.counterpunch.org/2025/04/08/from-kristallnacht-to-broken-ethics/



Jamal Kanj

8. April 2025

Facebook Twitter Reddit Bluesky

E-Mail

Bild von Ash Hayes.

Letzten Freitag, nach der Vorführung von No Other Land in San Diego, diskutierte ich mit einem jüdischen Teilnehmer über den Film. Er zog einen bemerkenswerten Vergleich zwischen den Handlungen der israelischen Siedler in Palästina und den Pogromen, die einst gegen Juden in Europa verübt wurden. Daher dieser Kommentar.

Im nationalsozialistischen Deutschland des Jahres 1938 kam die Kristallnacht – die Nacht des zerbrochenen Glases – nicht aus dem Nichts. Sie war der Höhepunkt jahrelanger, gesteuerter, hasserfüllter Propagandarhetorik. Diese Propaganda blieb nicht auf Zeitungen oder Reden beschränkt – sie schwappte auf die Straßen über, als die Hitlerjugend und die Nazi-Milizen jüdische Häuser, Geschäfte und Synagogen angriffen, plünderten, brannten und töteten. Die deutsche Polizei sah zu, half oder unternahm nichts. Die Botschaft war klar: Das System billigte dies.

Fast ein Jahrhundert später entfaltet sich in den Hügeln des besetzten Westjordanlands und in den Trümmern von Gaza ein anderer, aber unheimlich vertrauter Rassismus – diesmal mit Palästinensern als Ziel und jüdischen zionistischen Jugendlichen, oft bewaffnet und staatlich geschützt, als Täter.

Jeden Tag gehen Kinder in Gaza schlafen und wissen nicht, ob sie lebend wieder aufwachen werden. Palästinenser müssen jüdische Siedler auf eigens für sie bestimmte Straßen ausweichen, und Bauern im Westjordanland sind sich nicht sicher, ob sie lebend nach Hause zurückkehren werden. Bewaffnete jüdische Mobs stürmen Dörfer, fällen jahrhundertealte Olivenbäume, zerstören Wassertanks und setzen Häuser in Brand. Die Ureinwohner werden angegriffen – manchmal tödlich –, weil sie es wagen, auf ihrem Land zu bleiben.

Diese ungebremste Aggression wird von israelischen Beamten als „Konfrontationen“ beschönigt, als ob ein Bauer, der seine Ernte bewacht, auf Augenhöhe mit Siedlern in kugelsicheren Westen und mit Sturmgewehren wäre, die in wehrlosen palästinensischen Häusern und Farmen wüten. Eine Sprache, die absichtlich verschleiert, dass es sich bei diesen Handlungen um vorsätzliche, ideologisch motivierte Terrorkampagnen handelt, die als Teil einer offiziellen israelischen Politik zur Vertreibung der Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen konzipiert wurden.

Das alte Sprichwort besagt: „Stöcke und Steine brechen meine Knochen, aber Worte verletzen mich nie.“ Doch die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Worte – wenn sie mit der Absicht eingesetzt werden, zu verunglimpfen, zu verzerren oder zu entmenschlichen – können zu Waffen werden, die weitaus zerstörerischer sind als Steine. Sie verletzen nicht nur, sie schüren Hass, fördern Grausamkeit, gebrochene Knochen, gebrochene Leben und gebrochene Menschlichkeit.

So wie die Juden im nationalsozialistischen Deutschland als Untermenschen und als Bedrohung für die nationale Reinheit dargestellt wurden, wird die Existenz der Palästinenser heute in weiten Teilen des politischen Systems und des Mediendiskurses Israels als „Problem“ dargestellt, das gelöst werden muss. Palästinenser werden von westlichen jüdischen Kolonisatoren oft als Tiere, Eindringlinge oder Terroristen dargestellt, weil sie ihr Land verteidigen – selbst in den Städten und Dörfern, in denen sie seit Generationen leben, einige Städte sogar schon vor der Migration der ursprünglichen hebräischen Stämme aus Mesopotamien.

Diese Darstellung erinnert unheimlich an die Entmenschlichung der Juden durch die Nazis, die durch Propaganda, die Juden als Ungeziefer, Parasiten und Staatsfeinde darstellte, unerbittlich vorangetrieben wurde. Diese Dämonisierungskampagne ebnete den Weg für eine weit verbreitete öffentliche Mittäterschaft bei ihrer späteren Ausrottung. In Palästina ist die Logik ähnlich: Indem Palästinenser als weniger als Menschen, von Natur aus gewalttätig, rückständig oder ohne Anspruch auf Rechte dargestellt werden, rechtfertigen der israelische Staat und seine Stellvertreter in den Siedlungen die tägliche Brutalität ungestraft.

Und nirgendwo ist diese Entmenschlichung so deutlich zu spüren wie im Gazastreifen. Seit anderthalb Jahren hat das israelische Militär über zwei Millionen Palästinenser dem Hungertod, wahllosen Bombenangriffen und einer totalen Belagerung ausgesetzt. Zivilhäuser, Krankenhäuser, Bäckereien und Gotteshäuser wurden in Schutt und Asche gelegt. Lebensmittel, Wasser und Medikamente wurden zurückgehalten und als Waffen eingesetzt. Tausende Kinder wurden unter den Trümmern begraben. Das offizielle israelische Pogrom ist eine methodische Vernichtung eines Volkes, ein Völkermord, der unter erfundenen Vorwänden durchgeführt wird, angefeuert von Ideologen, jüdischen und christlichen, die das Leiden der Palästinenser als notwendig abtun, um eine böse Prophezeiung zu erfüllen.

Die moralische Bankrotterklärung dieses Vergleichs wird noch deutlicher, wenn wir uns daran erinnern, dass die internationale Gemeinschaft nach dem Holocaust schwor: „Nie wieder.“ Und doch regieren heute die Nachkommen der europäischen Opfer eben dieses Völkermords ein Regime der Apartheid, der Besatzung und des Siedlerkolonialismus, das dieselben Zyklen der Entmenschlichung und staatlich sanktionierten Gewalt fortsetzt.

Dennoch halten sich die Worte hartnäckig, weil sie die Welt darauf vorbereiten, das Unannehmbare zu akzeptieren. Sie lehren uns zu glauben, dass Palästinenser weniger verdienen: weniger Leben, weniger Freiheit, weniger Mitgefühl.

So kommt es, dass die siedler-zionistische Jugend, die von einer Kultur der jüdischen Vorherrschaft indoktriniert ist, Palästinenser als bloßes Hindernis betrachtet, das es zu beseitigen gilt. So rechtfertigen sie ihre Terrorakte – sie entwurzeln jahrhundertealte Olivenbäume, verbrennen Autos, stecken ganze Gemeinden in Brand. So werden sie zu den Nazi-Bürgerwehrlern, die Juden einst fürchteten und verachteten.

So wie der Kristallnacht ein Vorbote des Völkermords war, so signalisiert der anhaltende israelische Terror in Gaza und im Westjordanland einen gefährlichen Abstieg in den Faschismus, angetrieben von Ethnonationalismus, religiöser Vorherrschaft und Straflosigkeit. Die Frage ist nicht, ob sich die Geschichte wiederholt, sondern ob wir sie erkennen, bevor es zu spät ist.

Die bittere Ironie der Geschichte besteht darin, dass die heutigen illegalen jüdischen Siedler zu einem Spiegelbild der Nazi-Bürgerwehr geworden sind, die die Juden einst fürchteten und verabscheuten. Damals waren es Juden, die Opfer waren, denen durch Propaganda und Gewalt ihre Menschlichkeit genommen wurde. Jetzt sind es in den Hügeln der Westbank Palästinenser, die von jüdisch-zionistischen Jugendlichen, die unter staatlichem Schutz agieren, verunglimpft, entmenschlicht und brutal behandelt werden. Was einst undenkbar war – dass die Unterdrückten zu Unterdrückern werden könnten – ist tragische Realität geworden. Diese Jugendlichen, von denen viele in einer Kultur jüdischer Vorherrschaft aufgewachsen sind, spiegeln nun genau die Kräfte des Faschismus wider, die die jüdische Geschichte geschworen hat, niemals nachzuahmen. Sie wurden zu dem Feind, den sie hassten

Also ja, Worte brechen vielleicht keine Knochen – aber sie können das Brechen rechtfertigen. Sie können die Welt betäuben, um Ungerechtigkeit zu normalisieren. Sie können Völkermord wie eine Politik erscheinen lassen.

Und genau deshalb muss die zionistische Propaganda in Frage gestellt werden – bevor noch mehr Glas zerspringt, bevor noch mehr palästinensische Mütter ermordet werden, bevor noch mehr Kinder verhungern und bevor sich die Geschichte unter einer anderen Flagge, einem anderen Namen, einer anderen Vorherrschaft, aber mit demselben unmenschlichen Gesicht, noch einmal wiederholt.

Jamal Kanj ist der Autor von „Children of Catastrophe: Journey from a Palestinian Refugee Camp to America“ und anderen Büchern. Er schreibt regelmäßig über Themen der arabischen Welt für verschiedene nationale und internationale Kommentare.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …