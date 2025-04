https://consortiumnews.com/2025/04/08/craig-murray-this-hell/?eType=EmailBlastContent&eId=99b3e8d1-64ba-4b06-a857-b84f780c12cc



Craig Murray: Diese Hölle

8. April 2025

Die wichtigsten Parteien in den meisten westlichen „Demokratien“ unterstützen den Völkermord Israels. Dies stellt einen radikalen Wandel in der Philosophie und eine strukturelle Bewegung unter den Regierungen der schlimmsten Art dar.

Zerstörung durch israelische Bombenangriffe auf das Lager Jabalia, Gaza-Streifen, Oktober 2024. (UNRWA/Wikimedia Commons)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Ist alles Teil desselben Phänomens.

Westliche Regierungen unterstützen aktiv den Völkermord in Gaza; Angriffe auf Sozialleistungen für Behinderte; eine absichtliche offizielle Darstellung von Russophobie; grassierende Islamophobie, die den Aufstieg rechtsextremer Parteien fördert und durch die einwanderungsfeindliche Rhetorik der Regierung angeheizt wird; eine unglaubliche Anhäufung von Reichtum durch die Ultrareichen; eine weit verbreitete Aushöhlung der Rede- und Meinungsfreiheit.

Es ist kein Zufall, dass all dies gleichzeitig geschieht. Es stellt einen radikalen Wandel in der westlichen Philosophie dar.

Dieser Wandel ist nicht einfach nachzuvollziehen, da der Anti-Intellektualismus ein wesentlicher Bestandteil der neuen Philosophie ist. Daher gibt es in dieser Philosophie nicht wirklich ein Äquivalent zu Bertrand Russell oder Noam Chomsky, deren sorgfältige Darstellung der Gesellschaftsanalyse und -ideale, die auf einem umfassenden Verständnis früherer philosophischer Diskurse basiert, abgelöst wird.

Wenn es ein aktuelles Äquivalent gibt, dann können wir uns Bernard Henri Lévy ansehen, dessen Ablehnung des Kollektivismus und Unterstützung der individuellen Rechte immer weiter nach rechts in Richtung Unterstützung des ungezügelten Kapitalismus, Invasionen in muslimische Länder und jetzt offene Unterstützung für den Völkermord in Gaza ging.

Das Ende des öffentlichen Intellektuellen

Lévy im Jahr 2011. (Itzike/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0)

Wenn man eine Verkörperung des Wandels in der westlichen Philosophie finden möchte, dann könnte er es sein. Aber nur noch wenige schenken akademischen Intellektuellen, die in ihren Arbeitszimmern sitzen, Aufmerksamkeit. Der mittlerweile abgetragene Mantel des „öffentlichen Intellektuellen“ im Westen ist an Leichtgewichte wie Jordan Peterson und populistische Islamophobe wie Douglas Murray übergegangen.

Das hat zum Teil institutionelle Gründe. In meiner Jugend waren Bertrand Russell oder AJP Taylor durchaus dazu in der Lage, ernsthafte Vorträge bei der BBC zu halten, und John Pilger war der berühmteste Dokumentarfilmer in den britischen Medien.

Aber jetzt sind linke Stimmen in den Mainstream-Medien praktisch verboten, während es für linke Akademiker höchst unwahrscheinlich ist, in der akademischen Welt voranzukommen. Die akademische Welt selbst wird im Vereinigten Königreich wie im gesamten Westen inzwischen vollständig nach einem Unternehmensmodell geführt.

Ein junger Noam Chomsky würde von den Universitätsbehörden mit ziemlicher Sicherheit aufgefordert werden, sich an die Linguistik zu halten und die Philosophie und Politik beiseite zu lassen, oder er würde keine Festanstellung erhalten. Chomsky war bereits 1967 ein renommierter Linguist, als er seinen bahnbrechenden Aufsatz „Über die Verantwortung der Intellektuellen“ veröffentlichte.

Im Wesentlichen ein Aufruf an Akademiker, die Protestbewegung zu unterstützen, würde ein junger Professor, der ihn heute veröffentlichen würde, mit ziemlicher Sicherheit suspendiert, wenn nicht sogar entlassen und im heutigen Klima sogar möglicherweise verhaftet werden.

Eine Welle der Unterdrückung

Die Deportationsversuche gegen Studenten in den USA, die kein Gesetz gebrochen haben, sondern gegen Völkermord protestieren; die Geldstrafen für Universitäten, die Redefreiheit zulassen; die Abschiebung von EU-Bürgern aus Deutschland, weil sie sich für Palästina einsetzen; die Polizeirazzia im Quäker-Versammlungshaus in London und die weit verbreiteten „Terrorismus“-Vorwürfe gegen friedliche Journalisten – dies sind nur einige Beispiele für eine Welle der Unterdrückung, die die großen westlichen Staaten erfasst hat.

Sie sind alle miteinander verbunden. Es handelt sich um eine strukturelle Bewegung in der Regierung der schlimmsten Art. Sie kann nur mit der Welle des Faschismus verglichen werden, die in den 1930er Jahren einen Großteil Europas erfasste.

Die große Ironie dabei ist natürlich, dass es die Zerstörung Afghanistans, des Irak und Libyens durch den Westen und die Destabilisierung Syriens durch den Westen waren, die zu der massiven Einwanderungswelle nach Europa führten, die den Aufstieg der extremen Rechten verursachte.

Über 1,5 Millionen syrischen „Flüchtlingen“ wurde in der EU Asyl gewährt, weil sie behaupteten, auf der Seite der Anti-Assad-Kräfte zu stehen, die der Westen unterstützte. Die AfD ist in hohem Maße das Ergebnis von [Angela] Merkels Entscheidung, 600.000 syrische Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen.

AfD-Wahlplakat in Thüringen im Jahr 2024, das die Rückführung oder Zwangsrückführung von Einwanderern unterstützt. (PantheraLeo1359531/Wikimedia Commons/CC BY 4.0)

Faszinierenderweise sind jetzt, da ihre Seite „gewonnen“ hat und eine vom Westen unterstützte Regierung in Damaskus eingesetzt wurde, weniger als 1 Prozent dieser Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt.

Trotz der offiziellen einwanderungsfeindlichen Narrative fast aller westlichen Regierungen scheint es keine Versuche zu geben, eine Rückkehr dieser Menschen anzuregen. Tatsächlich sind es gerade die westlichen Politiker, die am meisten darauf erpicht sind, Einwanderer abzuschieben, die am wenigsten darauf drängen, dass die zuverlässig zionistischen Anti-Assad-Syrer das Land verlassen sollten, obwohl dieselben Politiker Syrien unter dem ehemaligen Rebellenführer Abu Mohammad al Jolani, der jetzt als Ahmed Hussein al-Sharaa bekannt ist, als liberales Paradies darstellen und sich beeilen, dem Land Geld zu geben.

Die neokonservative Einwanderungserzählung in Europa ist besonders komplex und flexibel. Tatsächlich stehen Einwanderer, die in den Kriegen des Westens auf seiner Seite stehen (sunnitische Syrer, Ukrainer), eine offene Tür.

Die Masseneinwanderung nach Europa ist daher eine direkte Folge der imperialistischen Außenpolitik, und das spielt sich auf komplexe Weise ab, wobei die Opfer des Westens gegen die offizielle Missbilligung und die Klienten des Westens mit offizieller Zustimmung eintreffen.

Ebenso werden die wirtschaftliche Verwerfung und der starke Anstieg der Inflation, die auch die populistische Rechte gestärkt haben, durch die westliche Außenpolitik selbst übertrieben. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ist maßgeblich für die starke Veränderung der Energiepreise in Europa verantwortlich, wobei die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline ein entscheidender Faktor für die großen Probleme der deutschen Fertigungsindustrie ist.

Es ist unglaublich, dass die gesamte westliche Medien- und Politikklasse ein Jahr lang versuchte, die Lüge durchzusetzen, dass Russland seine eigene Pipeline zerstört habe – genauso wie sie behaupteten, die Hamas hätte das erste von Dutzenden von Krankenhäusern und Gesundheitszentren in die Luft gesprengt, die von Israel zerstört wurden.

Wir kommen auf Gaza zurück, wie es derzeit bei allen ernsthaften Diskussionen der Fall sein muss. Ich kann mich nicht mit der Tatsache abfinden, dass die Übernahme des politischen Establishments durch zionistische Interessen – selbst eine Folge des massiven Wachstums des relativen Reichtums der Ultrareichen – den brutalsten Völkermord vor den Augen der Welt ermöglicht, mit aktiver Unterstützung des westlichen Establishments.

Es ist nicht so, dass die Menschen ihn nicht stoppen wollen. Es gibt nur keinen Mechanismus, der den Willen der Bevölkerung mit den Instrumenten der Regierung verbindet. Die großen Parteien unterstützen alle den Völkermord Israels in fast allen westlichen „Demokratien“.

Es ist inzwischen unmöglich geworden, die Absicht des Völkermords zu leugnen. Israel hat die Tötung von Kindern auf Dutzende pro Tag erhöht, richtet offen Sanitäter hin und zerstört alle Gesundheitseinrichtungen, bombardiert Entsalzungsanlagen und blockiert alle Lebensmittel.

Die zionistische Darstellung in den sozialen Medien hat sich von der Leugnung des Völkermords zur Rechtfertigung des Völkermords verlagert.

Ich kann einfach nicht verstehen, dass dieser Holocaust von der breiten Masse toleriert wird. Ich lebe in einer Zeit, in der die Machtstrukturen und sozialen Darstellungen, die ich nicht als Teil einer gesellschaftlichen Organisation anerkenne, der ich zustimmen kann, angehören zu wollen.

Es ist die britische Labour Party, die den Völkermord aktiv unterstützt, während sie die Schwächsten im eigenen Land für Einkommenskürzungen ins Visier nimmt. Es ist die EU, die alles in ihrer Macht Stehende tut, um den Dritten Weltkrieg zu fördern, und sich in eine militärisch aggressive Organisation mit nationalsozialistischen Tendenzen verwandelt.

Das Vereinigte Königreich, die USA und andere Nationen der Ersten Welt kürzen die Auslandshilfe radikal, um Geld für imperialistische militärische Aggressionen bereitzustellen. Der breite sozialdemokratische Konsens der westlichen Welt in meiner Jugend war mit vielen langweiligen Kompromissen verbunden, aber er war unendlich besser und hoffnungsvoller als diese Hölle, die wir erschaffen.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der University of Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Spenden, um diesen Blog am Laufen zu halten, werden dankbar entgegengenommen.

