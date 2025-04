https://www.commondreams.org/news/gaza-perimeter-kill-zone



Ein israelischer Panzer ist am 19. Januar 2024 an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen in Palästina zu sehen.

(Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images)

Israelische Truppen melden Kriegsverbrechen in der „Todeszone“ von Gaza

Ein Offizier der israelischen Streitkräfte sagte, dass israelische Truppen nicht nur Männer im wehrfähigen Alter töten, „wir töten auch ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Katzen, ihre Hunde. Wir zerstören ihre Häuser und pissen auf ihre Gräber.“

Brett Wilkins

07. April 2025

Eine israelische Menschenrechtsgruppe veröffentlichte am Montag einen Bericht, in dem Offiziere und Soldaten der Streitkräfte Israels, die an der Schaffung einer Pufferzone entlang der Grenze zwischen Gaza und Israel beteiligt waren, mutmaßliche Kriegsverbrechen wie wahlloses Töten sowie die umfassende, vorsätzliche Zerstörung der zivilen Infrastruktur in einer von mehreren Whistleblowern als „Kill Zone“ bezeichneten Zone beschrieben.

Der neue Bericht von Breaking the Silence (BTS) beschreibt, wie Israel – das sich seit Jahrzehnten zweifelhafterweise auf defensive Pufferzonen in Gebieten verlässt, die es erobert oder kontrolliert – eine Politik der „weit verbreiteten, absichtlichen Zerstörung“ beschloss, um auf der Seite des Gazastreifens der israelisch-palästinensischen Grenze einen Sicherheitsgürtel mit einer Breite von etwa einer halben bis einer Meile zu schaffen.

„Um dieses Gebiet zu schaffen, startete Israel eine groß angelegte militärische Ingenieuroperation, die durch umfassende Zerstörung etwa 16 % des Gazastreifens völlig umgestaltete … ein Gebiet, das zuvor etwa 35 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Gazastreifens ausmachte“, heißt es in dem Bericht. “Der Grenzstreifen erstreckt sich von der Küste im Norden bis zur ägyptischen Grenze im Süden, alles innerhalb des Territoriums des Gazastreifens und außerhalb der international anerkannten Grenzen Israels.“

„Die Soldaten vor Ort hatten laut ihren Aussagen den Auftrag, eine leere, völlig flache Fläche von etwa einem Kilometer Breite entlang der Gaza-Seite des Grenzzauns zu schaffen“, heißt es in der Veröffentlichung weiter. “In diesem Gebiet durften sich keine Pflanzen, Gebäude oder Menschen aufhalten. Fast alle Objekte, Infrastruktureinrichtungen und Gebäude innerhalb des Perimeters wurden abgerissen.“

„Palästinensern wurde der Zutritt zu dem Gebiet gänzlich verweigert, ein Verbot, das mit scharfer Munition, einschließlich Maschinengewehrfeuer und Panzergeschossen, durchgesetzt wurde. Auf diese Weise schuf das Militär eine Todeszone von enormen Ausmaßen“, fügt der Bericht hinzu. “Orte, an denen Menschen gelebt, Landwirtschaft betrieben und Industrie angesiedelt hatten, wurden in eine riesige Einöde verwandelt, ein Landstreifen, der in seiner Gesamtheit ausgelöscht wurde.“

„Die Zeugenaussagen belegen, dass Soldaten den Befehl erhielten, alles innerhalb des festgelegten Perimeters, einschließlich ganzer Wohnviertel, öffentlicher Gebäude, Bildungseinrichtungen, Moscheen und Friedhöfe, mit sehr wenigen Ausnahmen, absichtlich, methodisch und systematisch zu vernichten“, heißt es in dem Bericht. “Industrie- und Landwirtschaftszonen, die der gesamten Bevölkerung von Gaza dienten, wurden verwüstet, unabhängig davon, ob diese Gebiete in irgendeiner Weise mit den Kämpfen in Verbindung standen.“

„Orte, an denen Menschen gelebt, Landwirtschaft betrieben und Industrie angesiedelt hatten, verwandelten sich in eine riesige Einöde.“

Palästinenser, die es wagten, die Grenze zu betreten, selbst wenn dies nur aus Versehen geschah, wurden ebenfalls ins Visier genommen, darunter auch zivile Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen. Die von BTS befragten Offiziere und Soldaten hatten Mühe zu erklären, ob Nichtkombattanten über die Grenzen der Sperrzone informiert wurden. Einer von ihnen sagte, dass Zivilisten wüssten, dass sie sich fernhalten sollten, wenn sie sahen, dass „genug Menschen starben oder verletzt wurden“, wenn sie die nicht markierte Grenze überquerten.

Einige Menschen, die aus purer Verzweiflung in das Sperrgebiet eindrangen, wurden gezielt angegriffen. Die israelische Blockade des Gazastreifens hat zu weit verbreiteter und manchmal tödlicher Hungersnot geführt, und Palästinenser drangen in die „Todeszone“ ein, um Hubeiza, eine nahrhafte Wildpflanze, zu sammeln, nachdem das Ackerland der Region zerstört worden war.

„Die israelische Armee erfüllt wirklich die Wünsche der Öffentlichkeit, die da lauten: ‚Es gibt keine Unschuldigen in Gaza. Wir werden es ihnen zeigen’“, erklärte ein Reserveoffizier. “Menschen wurden beschuldigt, weil sie Taschen in der Hand hielten. Ein Mann tauchte mit einer Tasche auf? Beschuldigt, Terrorist. Ich glaube, sie kamen, um Hubeiza zu pflücken, aber … bumm, wurden sie aus einer Entfernung von einer halben Meile mit Panzergranaten beschossen.“

In einem separaten Interview mit The Guardian sagte derselbe Offizier, dass seine Einstellung gegenüber der Invasion in Gaza zunächst war: „Ich bin dorthin gegangen, weil sie uns getötet haben, und jetzt werden wir sie töten.“

„Und ich habe herausgefunden, dass wir sie nicht nur töten – wir töten sie, wir töten ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Katzen, ihre Hunde“, fügten sie hinzu. „Wir zerstören ihre Häuser und pissen auf ihre Gräber.“

Ein anderer Offizier der IDF-Reserve erklärte gegenüber BTS, dass er darüber informiert worden sei, dass es in dem Gebiet keine Zivilbevölkerung gebe und dass die Palästinenser „ausnahmslos Terroristen“ seien. Auf die Frage, wie das Gebiet nach der Räumungsaktion der IDF aussehe, antwortete der Offizier: „Hiroshima.“

Ein Hauptmann einer Panzerdivision der IDF-Reserve sagte, dass ‚die Grenze eine Tötungszone ist‘, in der es ‚keine klaren Einsatzregeln‘ oder ‚angemessene Kampfverfahren‘ gebe.

„Jeder, der eine bestimmte, von uns festgelegte Grenze überschreitet, wird als Bedrohung angesehen und zum Tode verurteilt“, fügte der Hauptmann hinzu.

Der BTS-Bericht folgt auf eine Untersuchung, die im vergangenen Dezember von Haaretz, der ältesten Zeitung Israels, veröffentlicht wurde und in der IDF-Soldaten und Veteranen eine ‚Todeszone‘ im Netzarim-Korridor im Herzen von Gaza beschrieben, in der die Truppen den Befehl hatten, ‚jeden zu erschießen, der sie betritt‘.

„Die Einsatzkräfte vor Ort nennen es die „Leichenlinie““, sagte ein Kommandeur. “Nach Schießereien werden die Leichen nicht eingesammelt, was Horden von Hunden anlockt, die kommen, um sie zu fressen. In Gaza wissen die Menschen, dass man dort, wo man diese Hunde sieht, nicht hingehen darf.“

Der neue Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem israelische Streitkräfte eine ethnische Säuberungskampagne durchführen, in deren Rahmen Hunderttausende Palästinenser aus Gebieten im Süden des Gazastreifens und einem erweiterten Grenzgebiet vertrieben werden. The Associated Pressberichtete am Montag, dass Israel „nun mehr als 50 % des Territoriums kontrolliert und die Palästinenser in immer kleinere Landkeile drängt“.

Israelische Truppen rücken vor, um große Teile des Gazastreifens für eine sogenannte „Sicherheitszone“ und die jüdische Wiederbesiedlung zu erobern. Mitglieder der rechtsextremen Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu gaben an, dass die Kampagne mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump koordiniert wird, der im Februar erklärte, dass die Vereinigten Staaten Gaza „übernehmen“, alle Palästinenser vertreiben und die Mittelmeer-Enklave in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln würden.

Am Montag traf Netanjahu aus Ungarn kommend in Washington, D.C. ein, um mit Trump und anderen US-Beamten über Themen wie einen Waffenstillstand im Gazastreifen, die Freilassung der verbleibenden Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, die Iran-Politik und Zölle zu sprechen. Netanyahu ist ein Flüchtiger des Internationalen Strafgerichtshofs, der im vergangenen Jahr einen Haftbefehl gegen ihn und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza, einschließlich Vernichtung und Einsatz von Hunger als Kriegswaffe, erlassen hat.

Israel sieht sich außerdem wegen seines Vorgehens in einem Krieg, der mehr als 180.000 Palästinenser in Gaza getötet, verstümmelt oder vermisst und fast alle der mehr als 2 Millionen Menschen im Gazastreifen gewaltsam vertrieben hat – oft mehrfach – vor dem Internationalen Gerichtshof einem Völkermordverfahren gegenüber.

Die Bombardierung und Invasion des Gazastreifens durch Israel wurde am Montag fortgesetzt. Bei einem Angriff der israelischen Streitkräfte am frühen Morgen auf ein Zelt, in dem zahlreiche Journalisten außerhalb des Nasser-Krankenhauses in der südlichen Stadt Khan Younis schliefen, wurden der Reporter Hilmi al-Faqaawi von Today in Palästina und ein weiterer Mann getötet. Sie verbrannten bei lebendigem Leib, da hilflose Zeugen nicht in der Lage waren, die Flammen zu löschen oder Opfer zu retten.

Neun weitere wurden bei dem Angriff verwundet, der laut IDF auf ein Hamas-Mitglied abzielte, das sich als Journalist ausgab. Seit Oktober 2023 wurden mehr als 230 Journalisten durch israelische Bomben und Kugeln getötet.

Übersetzt mit Deepl.com

