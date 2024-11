https://consortiumnews.com/2024/11/26/john-kiriakou-sebastian-gorka-is-back/?eType=EmailBlastContent&eId=32105619-440e-46d9-9d68-9e7b5c2a6b5c



JOHN KIRIAKOU: Sebastian Gorka ist zurück

26. November 2024

Dieses Mal hat sich Trump dafür entschieden, das F.B.I.-Sicherheitsüberprüfungsverfahren für das vereidigte Mitglied der Vitezi Rend, einer ungarischen Gruppe, die unter den Nazis gedient hat, zu ignorieren.

Sebastian Gorka im Jahr 2018. (Gage Skidmore, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Von John Kiriakou

Speziell für Consortium News

Sebastian Gorka ist zurück. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Gorka in der vergangenen Woche zum „Terrorismusbeauftragten“ der Regierung im Nationalen Sicherheitsrat ernannt. Trump hat seit seiner Wahl am 5. November eine Reihe von katastrophalen Ernennungen in seiner Regierung vorgenommen. Aber dies könnte die schlimmste sein. Erinnern Sie sich nicht an Sebastian Gorka?

Vor acht Jahren, als Trump zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, war Gorka eine seiner umstrittensten Ernennungen zum „stellvertretenden Assistenten des Präsidenten für nationale Sicherheitsangelegenheiten“, d. h. zum stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater. Das ist eine enorm wichtige Position. Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater unterstützt den Präsidenten bei der Leitung der gesamten Nachrichtendienste und leitet die Anti-Terror-Bemühungen der Regierung. Doch Gorka geriet sofort in Schwierigkeiten.

Wie sich herausstellte, war Gorka offenbar ein vereidigtes Mitglied des ungarischen Neonazi-Ordens Vitezi Rend oder „Orden der Helden“, einer Gruppe, die nach Angaben des Außenministeriums „während des Zweiten Weltkriegs unter der Leitung der Nazi-Regierung in Deutschland stand“ und die nach wie vor neonazistisch ausgerichtet ist.

Gorka wurde erst 2012 amerikanischer Staatsbürger, und die Mitgliedschaft hätte ihn nicht nur von der Staatsbürgerschaft, sondern sogar von der Einreise in die Vereinigten Staaten disqualifizieren müssen.

Außerdem trug Gorka bei Donald Trumps Amtseinführung 2017 tatsächlich die Uniform und das Abzeichen der Vitezi Rend, und die ZeitungTimes of Israel berichtete, dass er sie möglicherweise sogar von seinem Nazi-Großvater geerbt hat.

Die jüdische Zeitung „The Forward“ brachte die Nachricht von Gorkas Mitgliedschaft in der Vitezi Rend. Darin heißt es, dass die Führer der Gruppe selbst bestätigen, dass Gorka einen „lebenslangen Loyalitätsschwur“ geleistet hat. (Gorka hat mehrere E-Mail-Anfragen nach einer Stellungnahme ignoriert.)

Bruce Einhorn, ein pensionierter Einwanderungsrichter und derzeitiger Professor für Staatsangehörigkeitsrecht an der Pepperdine University, erklärte gegenüber The Forward, dass Gorkas „Schweigen Bände spricht“. Einhorn fuhr fort, dass Gorkas „Versäumnis, eine wesentliche Tatsache offenzulegen“, nämlich seine Mitgliedschaft in einer rassistischen Organisation, die zu Gewalt aufruft, die Gültigkeit sowohl seines Einwanderungsstatus als auch seines Anspruchs auf die US-Staatsbürgerschaft untergraben könnte. Für einen solchen Verstoß gibt es keine Verjährungsfrist.

Um die Sache noch abscheulicher zu machen, ist es Männern, die der Vitezi Rend die Treue geschworen haben, laut The Forward erlaubt, ein kleines „v“ als Mittelinitiale und als geheimes Symbol der Brüderlichkeit zu verwenden. Gorka benutzte das „v“ und unterschrieb seinen Namen sowohl in seiner Doktorarbeit von 2008 als auch in seiner Aussage vor dem Kongress im Jahr 2011 als „Sebastian L. v. Gorka“. Am Ende wollte das FBI Gorka keine Sicherheitsfreigabe erteilen, und nach nur sieben Monaten musste er zurücktreten.

Diesmal hat sich Trump jedoch entschieden, die Sicherheitsüberprüfung durch das FBI zu ignorieren und hat angekündigt, dass Gorka stellvertretender nationaler Sicherheitsberater und Terrorismusbeauftragter sein wird. Punkt. Für diese Funktion ist keine Bestätigung durch den Senat erforderlich, und technisch gesehen kann Trump einfach anordnen, dass Gorka eine streng geheime Sicherheitsfreigabe erhält; das F.B.I. sei verdammt.

Die Ernennung hat tatsächlich einige Konsequenzen nach sich gezogen. Michael Anton, ein nationaler Sicherheitsbeamter in Trumps erster Amtszeit, der für den Posten des stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaters vorgesehen war, zog sich selbst aus dem Wettbewerb zurück, als ihm mitgeteilt wurde, dass auf Gorka ein Posten warten würde, wie die Washington Post berichtet.

Die israelischen Medien, die Trump seit langem unterstützen, sind wütend darüber, dass ein offener Antisemit ein solches Amt bekleiden wird. Und ein ungenanntes Mitglied des Trump-Übergangsteams für nationale Sicherheit sagte der Post: „Das gesamte Team hält Gorka fast durchweg für einen Clown. Sie fürchten sich davor, mit ihm zu arbeiten.“

Gorka hat sich seit der Wahl weitgehend still verhalten. Lediglich seinem alten Freund und Kollegen Steve Bannon hat er Interviews gegeben, und er sagt, er habe Israel Ratschläge gegeben, wie man der Hamas begegnen könne. Wie lautete dieser Ratschlag? „Tötet jeden einzelnen von ihnen. Gott segne Israel. Gott segne die jüdisch-christliche Zivilisation“. Für einen Nazi ist das eine seltsame Position.

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Terrorismusbekämpfer und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Espionage Act angeklagt wurde – einem Gesetz zur Bestrafung von Spionen. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Consortium News wider.

