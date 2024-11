Schweigen gesetzlich verankern: Wie der Kongress Israel-Kritiker ins Visier nehmen will

https://www.mintpressnews.com/legislating-silence-congress-antisemitism-bill-target-critics-israel/288734/



Von Robert Inlakessh

26. November 2024

Eine Koalition von Bürgerrechtsgruppen schlägt Alarm wegen dreier Gesetzesentwürfe, die ihrer Ansicht nach einen dreisten Versuch darstellen, abweichende Meinungen zu unterdrücken und die freie Meinungsäußerung in den Vereinigten Staaten einzuschränken. Die Gesetzentwürfe – H.R.6408, H.R.9495 und S.4136– geben vor, den Terrorismus zu bekämpfen, indem sie die Steuerbefreiung von gemeinnützigen Organisationen angreifen, die dagegen verstoßen. Kritiker behaupten jedoch, das wahre Ziel sei heimtückischer: die Unterdrückung von Organisationen, die Israel kritisch gegenüberstehen. Die Gesetzesentwürfe, die von Gesetzgebern mit engen Verbindungen zum AIPAC unterstützt werden, könnten, wenn sie verabschiedet werden, den Weg für ein beispielloses Durchgreifen gegen Andersdenkende unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit ebnen.

Während Bundesgesetze bereits die Unterstützung verbotener terroristischer Organisationen verbieten, würden diese Gesetzesentwürfe den Einfluss der Regierung auf gemeinnützige Organisationen unter dem Deckmantel der Abwehr solcher Bedrohungen ausweiten. H.R.6408 und H.R.9495 haben bereits das Repräsentantenhaus passiert, und mit S.4136 stehen weitere Änderungsanträge zu den Gesetzgebungsbemühungen an. Kritiker haben H.R.9495 als „Non-Profit-Killer-Gesetz“ bezeichnet, was von Gruppen wie der American Civil Liberties Union (ACLU) und dem Council on American-Islamic Relations (CAIR) scharf verurteilt wurde.

In einem von mehr als 300 gemeinnützigen Organisationen unterzeichneten Schreiben forderte die ACLU den Kongress auf, das Gesetz abzulehnen, und warnte davor, dass es die verfassungsmäßigen Rechte aushöhlen und die Regierung ermächtigen könnte, zu weit zu gehen. CAIR schloss sich diesen Bedenken in einer Pressemitteilung an, in der sie die Gesetzentwürfe als „undemokratisch“ bezeichnete und sie beschuldigte, die Grundfreiheiten zu untergraben. Angesichts der wachsenden Opposition könnte das Schicksal dieser umstrittenen Gesetzentwürfe davon abhängen, ob es den Bürgerrechtsverfechtern gelingt, öffentlichen und legislativen Widerstand zu mobilisieren.

Kritiker argumentieren, dass die Gesetzesentwürfe H.R.9495 und H.R.6408 dem US-Finanzminister beispiellose Befugnisse einräumen, die es ihm ermöglichen, gemeinnützigen Organisationen, die der „Unterstützung des Terrorismus“ beschuldigt werden, einseitig die Steuerbefreiung zu entziehen. Der Council on American-Islamic Relations (CAIR) warnt davor, dass dies unter Verwendung von geheimen Beweisen geschehen könnte, ohne dass formelle Anklagen erhoben werden oder die Organisationen ausreichend Gelegenheit haben, sich zu verteidigen.

Trotz dieser Kritik haben beide Gesetzentwürfe den Kongress passiert, wobei H.R.6408 – von seinen Befürwortern als Reaktion auf den von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 angekündigt – weniger Aufmerksamkeit erhielt, aber mit ähnlichen Gegenreaktionen konfrontiert wurde. Das Arab American Anti-Discrimination Committee behauptet, das Gesetz schaffe „praktisch keine Einschränkungen oder Rechenschaftspflicht“ für den Ermessensspielraum des Finanzministers und erlaube Entscheidungen auf der Grundlage von Standpunkten, die von denen der amtierenden Regierung abweichen.

Jonathan Schanzer, Vizepräsident der Foundation for Defence of Democracies, einer neokonservativen Denkfabrik mit Sitz in Washington, hat behauptet, dass pro-palästinensische Studentenproteste „Anleitung und Unterstützung“ von amerikanischen gemeinnützigen Organisationen erhalten. Schanzer behauptet, dass eine dieser Wohltätigkeitsorganisationen, American Muslims in Palestine, eine „verblüffende Ähnlichkeit mit den Wohltätigkeitsorganisationen der Hamas aufweist, die hier vor mehr als einem Jahrzehnt aufgelöst wurden“. Schanzer bezog sich damit wahrscheinlich auf die Holy Land Foundation, die in der Zeit nach dem 11. September 2001 in einem stark politisierten Verfahren als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Der republikanische Kongressabgeordnete David Kustoff, Befürworter von H.R.6408, hat fast 230.000 Dollar von pro-israelischen Lobbygruppen erhalten. Als lautstarker Befürworter einer Gesetzgebung zur Beseitigung von Antisemitismus wurden Kustoffs Initiativen verurteilt, weil sie Kritik an Israel an Hochschulen zum Schweigen bringen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes behauptete Kustoff: „Jüngste Berichte zeigen, dass es in den USA ansässige gemeinnützige Organisationen gibt, die im Verdacht stehen, terroristische Gruppen zu unterstützen und zu finanzieren.“

Die Senatoren John Cornyn und Angus King, die beträchtliche Spenden von israelfreundlichen Spendern erhalten haben, brachten den Gesetzentwurf S.4136 ein, der die Aussetzung der Steuerbefreiung von Organisationen vorsieht, die der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt werden. Cornyn hat mindestens 488.888 Dollar von pro-israelischen Spendern erhalten, und Senator Angus Kings größter Spender von 2019 bis 2024 war die AIPAC. Die Kongressabgeordnete Claudia Tenney, die über 178.000 Dollar von pro-israelischen Spendern erhalten hat, hat die H.R.9495 gesponsert, die von Gegnern als „Non-Profit-Killer-Gesetz“ bezeichnet wird, da sie davor warnt, dass sie zu einer Überregulierung durch die Regierung führen und abweichende Meinungen ersticken könnte.

Sollte das US-Finanzministerium dem Rat des AIPAC folgen, könnte dies eine Ära nie dagewesener Kontrollen für israelkritische Wohltätigkeitsorganisationen einleiten. In der Vergangenheit mussten solche Organisationen, ebenso wie Universitäten, Rechtsgruppen und Medien, erst mühsam als terroristische Organisationen eingestuft werden. Die vorgeschlagene Gesetzgebung droht jedoch, diesen Prozess zu straffen und das, was einst ein juristisches Labyrinth war – ein Prozess der Kontrollen und Abwägungen, der sicherstellt, dass die Bürgerrechte der Amerikaner geschützt werden – zu einem Schnellverfahren zu machen, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen.

Diese Entwicklung passt zu der feurigen Rhetorik des ehemaligen Präsidenten Trump, der gegen Universitätsgelände vorgeht, die Proteste gegen Israel zulassen. Die vor allem von republikanischen Gesetzgebern ausgearbeiteten Gesetzesentwürfe scheinen auf Trumps ideologischen Kreuzzug abgestimmt zu sein, der durch seine mögliche Rückkehr ins Präsidentenamt noch an Fahrt gewinnen könnte. Trumps Versprechen, Institutionen ins Visier zu nehmen, die als unzureichend israelfreundlich erachtet werden, steht im Mittelpunkt dieses Gesetzesvorstoßes.

Im Mittelpunkt dieser Bedenken steht Trumps Kandidat für das Amt des Finanzministers, Scott Bessent, ein Hedge-Fonds-Manager mit einer bewegten und bisweilen kontroversen Karriere. Als ehemaliger Top-Investor von George Soros sorgte Bessent 2014 für Aufsehen, als er Berichten zufolge mit seinem Rücktritt drohte, als die Open Society Foundations vorschlug, sich von Unternehmen mit Verbindungen zu Israel zu trennen. Nach Angaben des Wall Street Journal hat Bessent mit seinem Ultimatum die Idee praktisch zu Fall gebracht.

Die Befürchtungen im Zusammenhang mit dieser Gesetzesänderung sind nicht nur spekulativ. Jüngste Maßnahmen der Regierung, wie die Einstufung des Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network als terroristische Organisation, haben bereits gezeigt, dass der Staat bereit ist, die Grenzen solcher Einstufungen zu erweitern. Angesichts der bevorstehenden Verabschiedung dieser neuen Gesetzesentwürfe befürchten Kritiker, dass die Liste der Zielpersonen nicht nur pro-palästinensische Nichtregierungsorganisationen umfassen wird, sondern auch jede Gruppe, die es wagt, Israel zu kritisieren. Viele sehen das Gespenst eines allumfassenden Vorgehens, das die Grundlagen der freien Meinungsäußerung und des Dissenses bedroht.

