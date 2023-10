Jordan: Staff at German workplaces threatened with dismissal over Palestine views Jordanian NGOs denounce the measures as an attack on free speech as internal circulars are discouraging expressions of solidarity with Gaza

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock spricht während einer Pressekonferenz mit dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi nach einem Treffen in Amman, Jordanien, 19. Oktober 2023 (Reuters)

Jordanische NGOs verurteilen die Maßnahmen als Angriff auf die Meinungsfreiheit im eigenen Land

Jordanien: Mitarbeiter an deutschen Arbeitsplätzen wegen palästinensischer Ansichten von Entlassung bedroht

Von Mohammad Ersan in Amman

31. Oktober 2023

Mitarbeiter deutscher Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die in Jordanien tätig sind, darunter auch die deutsche Botschaft, sehen sich mit Kündigungsdrohungen konfrontiert, wenn sie sich online für die Palästinenser einsetzen.

In einigen Fällen wurden die Mitarbeiter auch aufgefordert, ihre Missbilligung des Einmarsches der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober zum Ausdruck zu bringen. Diese Maßnahmen scheinen mit der Haltung der regierenden Sozialdemokratischen Partei in Deutschland übereinzustimmen, die derzeit Israels Militäroperationen im Gazastreifen befürwortet.

Bei dem von der Hamas geführten Überraschungsangriff auf Israel wurden 1.400 Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten, während bei der anschließenden israelischen Militäroperation im Gazastreifen fast 9.000 meist palästinensische Zivilisten getötet wurden. Palästinensische Gruppen haben außerdem mindestens 240 israelische Gefangene zurück nach Gaza gebracht.

Als Reaktion auf die jüngsten Maßnahmen gegen Mitarbeiter an deutschen Arbeitsplätzen hat die jordanische Nichtregierungsorganisation Action to Support the Resistance and Confront Normalisation, ein Zusammenschluss politischer Parteien, Gewerkschaften und unabhängiger Einrichtungen, scharf kritisiert, dass ihrer Ansicht nach „ausländische Organisationen in Jordanien Druck auf ihre Mitarbeiter ausüben, um ihnen eine den zionistischen Aktivitäten wohlwollende Haltung zu entlocken“.

Mohammad Al-Absi, der Koordinator der Organisation, beklagte die Politik dieser ausländischen Organisationen: „Bestimmte ausländische Organisationen, die in Jordanien tätig sind und ihre Werte und Ideale als Verfechter von Freiheit, liberalen Werten, Menschenrechten, sozialer Demokratie und anderen irreführenden Slogans immer wieder falsch dargestellt haben, üben nun Druck auf ihre Mitarbeiter aus. Unsere Fraktion hat Beweise und Beschwerden von einigen dieser Mitarbeiter erhalten“.

Al-Absi erklärte weiter, dass sich dieser Druck auf die Mitarbeiter in zwei Hauptformen manifestiert: Erstens werden die Mitarbeiter dazu gedrängt, Positionen und Überzeugungen anzunehmen, die den Widerstand und die Gewalt im Zusammenhang mit bewaffneten Widerstandshandlungen verurteilen und ablehnen. Zweitens ist es den Mitarbeitern untersagt, Inhalte zu schreiben, zu veröffentlichen oder zu teilen, die die palästinensische Sache unterstützen oder ihre Solidarität mit ihr zum Ausdruck bringen.

MEE wandte sich an die deutsche Botschaft in Amman, um Klarheit über ein internes Memo zu erhalten, das die Mitarbeiter vor Ort anweist, keine Inhalte zu veröffentlichen, die palästinensische Widerstandsgruppen unterstützen.

Außerdem bat MEE Organisationen wie Konrad-Adenauer, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg, Friedrich Ebert, Friedrich Naumann und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) um eine Stellungnahme.

Doppelte Standards

MEE erfuhr, dass die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sowohl in Jordanien als auch in Palästina ihren Mitarbeitern erlaubt, sich zu äußern, unter der Bedingung, dass ihre Äußerungen nicht als repräsentativ für die GIZ angesehen werden.

In ihrer Antwort an das MEE erklärte die GIZ: „Die GIZ bittet ihre Mitarbeiter, soziale Medien verantwortungsvoll und mit Bedacht zu nutzen, um die Verbreitung von Desinformationen zu vermeiden. Die GIZ hat zu keinem Zeitpunkt irgendeine Form von Druck auf ihre Mitarbeiter ausgeübt.“

Darüber hinaus erlauben einige Organisationen ihren Mitarbeitern, sich auf ihren persönlichen Social-Media-Konten zu äußern, mit Ausnahme von LinkedIn, da es als eine professionelle Plattform angesehen wird, auf der alle Beiträge mit der beschäftigenden Organisation in Verbindung gebracht werden können.

Ein Mitarbeiter einer deutschen Organisation erklärte jedoch gegenüber MEE unter der Bedingung der Anonymität, dass der deutsche Botschafter ein Treffen mit deutschen und arabischen Mitarbeitern in der Botschaft abgehalten und sie gebeten habe, keine Sympathiebekundungen für Palästina zu zeigen, auch nicht in den sozialen Medien, und seien sie noch so gering.

Andererseits haben einige deutsche Organisationen, wie die Friedrich-Naumann-Stiftung – Jerusalem, in den sozialen Medien ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht und die von palästinensischen Gruppen am 7. Oktober im Süden Israels verübte Gewalt, einschließlich der Tötung und Entführung israelischer Zivilisten, verurteilt.

In der Zwischenzeit hat Himam, ein Zusammenschluss jordanischer zivilgesellschaftlicher Organisationen, eine Erklärung herausgegeben, in der Mitarbeiter internationaler Organisationen in Jordanien aufgefordert werden, sich zu beschweren, wenn sie wegen ihrer Haltung zu den Maßnahmen der israelischen Besatzung gegen den Gazastreifen belästigt werden.

Wie der Koordinator der Koalition, Hadeel Abdel Aziz, gegenüber MEE erklärte, wurden keine Fälle von Entlassungen gemeldet, aber es gab Beschwerden über interne Rundschreiben, die von Solidaritätsbekundungen mit dem Gazastreifen abraten.

Gleichzeitig schickten mehrere palästinensische Nichtregierungsorganisationen, darunter Social & Economic Policies Monitor (Al Marsad), Ashtar Theatre, Afkar Organisations, Union of Civil Society for Development und die Palestinian Federation of Women’s Action Committees einen Brief an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem sie ihre „tiefe Besorgnis“ über die Haltung der demokratischen sozialistischen Linkspartei zum Ausdruck brachten, die ihrer Meinung nach „mit zweierlei Maß misst und das israelische Siedler-Kolonialregime begünstigt“.

In dem Schreiben wird die Partei auch dafür kritisiert, dass sie „das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung, einschließlich des Rechts der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat, missachtet und es versäumt, die eigentlichen Ursachen der Situation in Palästina anzugehen, insbesondere das zionistische Siedlerkolonialprojekt, das auf den Ruinen des palästinensischen Volkes errichtet wurde“. Übersetzt mit Deepl.com



