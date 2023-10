https://www.middleeastmonitor.com/20231031-what-lies-behind-israels-latest-advocacy-for-targeted-assassinations/

Der frühere israelische Premierminister und Oppositionsführer Yair Lapid am 12. Juni 2023 [MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images]

Was steckt hinter Israels jüngster Befürwortung von gezielten Tötungen?

Von Ramona Wadi

31. Oktober 2023

Drei Tage nach der Operation Al-Aqsa-Flut kündigte Israel die gezielte Ermordung von zwei hochrangigen Hamas-Funktionären an, Jawad Abu Shmala und Zakaria Abu Muammar, die für Finanzen bzw. interne Beziehungen zuständig waren. Gestern kündigte der israelische Oppositionsführer Yair Lapid an, er unterstütze die Beseitigung der Hamas-Führung durch gezielte Tötungen und nannte sechs Funktionäre als Ziele.

„Der Staat Israel darf nicht aufhören und darf nicht locker lassen, bis wir sechs Personen getötet haben: Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Saleh Al-Arouri, Khaled Meshal und Marwan Issa“, erklärte Lapid auf der wöchentlichen Sitzung von Jesch Atid. „Der Staat Israel muss sie holen, wo immer sie sind. Ob im Gazastreifen oder in anderen Ländern, das spielt keine Rolle.“

Es ist nicht das erste Mal, dass israelische Politiker die Wiederaufnahme von gezielten Tötungen gefordert haben. Im Juni dieses Jahres rief der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir ebenfalls ausdrücklich zu gezielten Tötungen auf und bezeichnete sie als notwendig.

Die internationale Gemeinschaft hat zu den gezielten Tötungen Israels weitgehend geschwiegen, selbst wenn diese im Ausland durchgeführt wurden. Im aktuellen Kontext stellt Lapid die Tatsache heraus, dass Israels brutale Aggression gegen den Gazastreifen in Bezug auf das, was sie angeblich erreichen wollte, nämlich die Vernichtung der Hamas, weitgehend gescheitert ist. Der israelische Plan, den Gazastreifen zu vernichten, ist natürlich nicht nur mit der Hamas verbunden. Eine zeitgemäße Wiederholung der Schrecken der Nakba – die Vertreibung oder Tötung von mehr als zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen innerhalb eines so kurzen Zeitraums – kommt einer ethnischen Säuberung gleich. Die Hamas ist lediglich der Vorwand, den Israel benutzt, um seinen Völkermord in Gaza zu rechtfertigen.

Der bewaffnete Kampf der Palästinenser gegen koloniale Gewalt ist nach internationalem Recht legitim

Wäre die internationale Gemeinschaft nicht so abhängig von Israels falscher Sicherheitsdarstellung, würde der Rahmen der gezielten Tötungen des Apartheidstaates anders wahrgenommen werden. Israel erhält jährlich mehr als 3 Milliarden Dollar von der US-Regierung, um sein koloniales Unternehmen auf gestohlenem palästinensischem Land aufrechtzuerhalten. Außerdem haben die USA dem Land einen qualitativen militärischen Vorteil verschafft, so dass es in der Lage ist, jede mögliche Bedrohung seiner Sicherheit zu besiegen. Wenn die Hamas-Führung durch gezielte Tötungen beseitigt wird, werden andere die Führungspositionen übernehmen. Lapid mag zwar gegen die Hamas wettern, wie es andere israelische Politiker vor ihm getan haben – der ehemalige Verteidigungsminister Benny Gantz ist ein typisches Beispiel dafür -, aber das eigentliche Problem ist, dass Israels Sicherheitsphilosophie jetzt ernsthaft zu zerbrechen droht, und die israelischen Politiker bemühen sich, sie auf ihrem Sockel zu halten.

Bei dieser Gelegenheit sollte die internationale Gemeinschaft von unverbindlichen Resolutionen dazu übergehen, Israel für seine koloniale Gewalt gegen Palästinenser zur Verantwortung zu ziehen. „Selbstverteidigung“ gegen Menschen unter Besatzung hat keine rechtliche Grundlage im internationalen Recht. Der Gazastreifen sollte im politischen Diskurs auf keinen Fall mit der Hamas gleichgesetzt werden; das ist das israelische koloniale Narrativ, das niemals zugeben wird, dass sich in der Enklave eine größtenteils geflüchtete Bevölkerung mit starken Erinnerungen an die Nakba von 1948 befindet. Gezielte Attentate bestätigen lediglich das Ausmaß, in dem Israels Sicherheits- und Selbstverteidigungsnarrativ manipuliert werden kann. Nachdem die ganze Welt Zeuge der Zerstörungswut Israels geworden ist, sollte die internationale Gemeinschaft ihre Unterstützung für Israel, ein koloniales Gebilde, das vor nichts zurückschreckt, um seine militärische Vormachtstellung als selbsternannter regionaler Hegemon zu sichern, gründlich überdenken. Übersetzt mit Deepl.com



