Der Eingang zur römisch-katholischen Kirche der Heiligen Familie in Palästina [Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images]

Jordanien und Vatikan diskutieren über Israels Einschränkungen der Religionsfreiheit in Jerusalem

23. Dezember 2023

Jordanien und der Vatikan haben am Freitag über die israelischen Einschränkungen der Religionsfreiheit in Jerusalem und die „katastrophalen“ Auswirkungen des israelischen Krieges auf den Gazastreifen gesprochen.

Die Diskussion fand während eines Telefongesprächs zwischen dem jordanischen Außenminister Ayman Safadi und seinem vatikanischen Amtskollegen, Bischof Paul Richard Gallagher, statt, so eine Erklärung des jordanischen Außenministeriums, die von der Agentur Anadolu eingesehen wurde.

In der Erklärung heißt es, Safadi habe mit Gallagher diskutiert: „Die von Israel auferlegten Einschränkungen der Religionsfreiheit in Jerusalem, einschließlich der Schließung von Städten im Westjordanland, der Stadt Bethlehem und der Verhinderung der Ausübung religiöser Rituale, insbesondere zu Weihnachten.“

Safadi bekräftigte Jordaniens „absolute“ Verurteilung aller israelischen Maßnahmen, die einen Angriff darstellen: „Ein Angriff auf die Freiheit der Muslime und Christen, ihre Religion im besetzten Jerusalem auszuüben, und eine Verletzung des Völkerrechts.“

Der Erklärung zufolge erörterten die beiden Seiten auch: „Die katastrophalen Auswirkungen der israelischen Aggression auf den Gazastreifen und die Bemühungen, eine endgültige und wirksame internationale Position zu formulieren, um sie zu stoppen.“

Der jordanische Minister verurteilte: „Israels Tötung von zwei Frauen in der Kirche der Heiligen Familie in Gaza am 16. Dezember und die Belagerung, die es der Kirche und 2,3 Millionen anderen Palästinensern in Gaza auferlegt.“

Am Samstag gab das Lateinische Patriarchat von Jerusalem bekannt, dass eine Christin und ihre Tochter in der Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt durch Schüsse der israelischen Armee getötet wurden.

Safadi wies darauf hin: „Die israelische Aggression gegen den Gazastreifen hat Traurigkeit und Leid und eine noch nie dagewesene humanitäre Katastrophe über die Christen gebracht und sie der Freude beraubt, Weihnachten zu feiern.“

In der Erklärung heißt es, dass Papst Franziskus (der Papst des Vatikans) am Freitag Kardinal Konrad Krajewski nach Palästina und Israel entsandt hat, um ein konkretes Zeichen der Solidarität des Papstes mit dem Leid derjenigen zu setzen, die die Folgen des Krieges unmittelbar zu spüren bekommen, heißt es in der Erklärung des Vatikans.

Vor einigen Tagen hatten die christlichen Gemeinden in den palästinensischen Gebieten in einer Solidaritätsbotschaft der Oberhäupter der christlichen Kirchen angekündigt, alle Weihnachtsfeiern, einschließlich des Anzündens des Weihnachtsbaums, wegen des Krieges in Gaza abzusagen.

Die Christen im Gazastreifen machen nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung aus, nur etwa 1.000 Menschen leben in dem belagerten Streifen, die meisten von ihnen sind griechisch-orthodox. Ein weitaus geringerer Prozentsatz ist römisch-katholisch, baptistisch und anderen protestantischen Konfessionen zuzuordnen, wie eine 2014 vom YMCA durchgeführte Umfrage ergab.

Seit dem 7. Oktober führt die israelische Armee einen verheerenden völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen, der bis Freitagmorgen 20.57 Gefallene und 53.320 Verletzte, zumeist Frauen und Kinder, gefordert hat. Nach Angaben der Behörden des Gazastreifens und der Vereinten Nationen führte der Krieg auch zu einer massiven Zerstörung der Infrastruktur und zu einer noch nie dagewesenen humanitären Katastrophe.

