https://english.almayadeen.net/news/politics/journalist-richard-medhurst-detained-in-austria-after-police



Journalist Richard Medhurst nach Polizeirazzia in Österreich inhaftiert

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Social Media

7. Januar 2025

Medhurst, bekannt für seine kritische Berichterstattung über den israelischen Völkermord in Gaza, besteht darauf, dass der Druck Großbritanniens zu seiner Verhaftung geführt hat, und bezeichnet dies als staatliche Gewalt und einen direkten Angriff auf Journalismus, Redefreiheit und Demokratie.

britischen Journalisten Richard Medhurst auf dem Sobh Media Festival am 21. Mai 2024. (Sobh Media Festival)

Der Journalist Richard Medhurst, der für seine kritische Berichterstattung über den israelischen Völkermord in Gaza bekannt ist, wurde diese Woche nach einer Razzia in seinem Haus und Studio von den österreichischen Behörden festgenommen.

Die Polizei beschlagnahmte alle seine elektronischen Geräte und beschuldigte ihn, „ein Mitglied der Hamas“ zu sein und „Terrorismus“ zu fördern – Anklagen, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu über 10 Jahren geahndet werden können.

Medhurst bezeichnete die Razzia als „Falle“ und gab an, dass ihm nach einem kurzen Verhör mit dem Entzug seiner Aufenthaltsgenehmigung gedroht wurde. „Sie beschlagnahmten mein Telefon und durchwühlten meine Wohnung, wobei sie mein Studio auf den Kopf stellten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Behörden seine Habseligkeiten fotografierten und jahrelange journalistische Arbeitsmittel beschlagnahmten.

Ich wurde diese Woche von der österreichischen Polizei und dem österreichischen Geheimdienst festgenommen.

Sie durchsuchten mein Haus und mein Büro und nahmen alle meine Geräte mit.

Sie beschuldigen mich, Mitglied der Hamas zu sein, und drohen mir mit 10 Jahren Gefängnis.

Journalismus ist kein Verbrechen. pic.twitter.com/gztm4bmLuY

– Richard Medhurst (@richimedhurst) 6. Februar 2025

Er brachte seine Inhaftierung mit dem Druck aus Großbritannien in Verbindung und betonte die britische Beteiligung an der Entscheidung, ihn verhaften zu lassen.

„Dies ist staatliche Gewalt und ein Angriff auf den gesamten Berufsstand, die Redefreiheit und die Demokratie“, betonte Medhurst.

Er warnte, dass die Anklage gegen ihn nun zu einer 15-jährigen Haftstrafe und dem Verlust seiner Aufenthaltserlaubnis führen könnte.

Kein Einzelfall

Richard Medhurst wurde am 15. August am Londoner Flughafen Heathrow festgenommen und gemäß Abschnitt 12 des britischen Terrorism Act von 2000 angeklagt. Er wurde über 24 Stunden lang auf einer Polizeistation festgehalten, wo ihn die Beamten beschuldigten, „angeblich eine Meinung oder Überzeugung geäußert zu haben, die eine verbotene Organisation unterstützt“.

Medhurst beschrieb seine Tortur und erklärte, dass er von sechs Beamten aus dem Flugzeug gebracht wurde, von denen fünf in Zivil und einer in taktischer Ausrüstung gekleidet waren. „Sie riefen mich beim Namen und forderten mich auf, nach vorne zum Flugzeug zu kommen … Dann führten sie mich ab“, sagte er in einem Videointerview mit Anadolu.

„Sie brachten mich in einen Nebenraum und sagten mir dann, dass ich gemäß Abschnitt 12 des Terrorism Act von 2000 verhaftet wurde … Ich sagte, ich wolle meine Familie kontaktieren, aber sie sagten mir, das sei nicht erlaubt. Sie machten sehr deutlich, dass ich mit niemandem sprechen dürfe.“

Lesen Sie weiter: Zwanzig britische Waffenhändler wegen Beihilfe zu israelischen Kriegsverbrechen verwarnt

Er sagte, dass er dann durchsucht und in Handschellen gelegt wurde, und erklärte: „Es war, als würden sie mich wie einen Serienmörder oder so etwas behandeln, was verrückt ist.“

Zu diesem Zeitpunkt wurde Medhurst auf eine Polizeistation gebracht und musste etwa 13 Stunden warten, bevor er von zwei Detectives verhört wurde. Seinen Angaben zufolge weigerten sich die Beamten, ihm Kleidung zum Wechseln zur Verfügung zu stellen, und er musste auch mehrmals um Wasser bitten, bevor ihm „ein kleines Glas, vielleicht nach mehreren Stunden“, ausgehändigt wurde.

„Sie zeichnen dich die ganze Zeit in der Zelle auf, sowohl mit Ton als auch mit Bild. Selbst wenn du schläfst, wenn du auf die Toilette gehst, wirst du aufgezeichnet„, sagte der Journalist.

“Wir verlieren unsere Rechte im Westen„

Obwohl ihm nie ein klarer Grund für seine Verhaftung genannt wurde, ist Medhurst zuversichtlich, dass dies mit seiner Berichterstattung über “Israels“ Aggression gegen Palästinenser und die Mitschuld Großbritanniens an diesen Aktionen zusammenhängt.

„Ich darf nicht sagen, was sie mich gefragt haben, aber soweit ich das beurteilen kann, liegt der Grund für meine Verhaftung und dafür, dass sie mich ins Visier nehmen, in meiner Berichterstattung über Palästina“, sagte er und fügte hinzu, dass die britische Regierung ‚über meinen Beitrag verärgert ist‘.

„Im Grunde versuche ich als Journalist nur, ein Gegengewicht zu den Mainstream-Medien zu schaffen, denn die Medien, die wir in England und im Westen haben, sind zu 100 % pro-israelisch und lügen einfach … Ich habe nicht das Gefühl, dass die Medien die Wahrheit sagen, also habe ich versucht, das selbst in Ordnung zu bringen, indem ich die Wahrheit sage.“

Er warnte davor, dass seine Verhaftung einen beunruhigenden Präzedenzfall schaffe, der dazu genutzt werden könnte, andere ins Visier zu nehmen.

„Sie wollen an mir ein Exempel statuieren. Sie wollen, dass das hier als akzeptabel gilt, und wollen es dann gegen andere Menschen verwenden“, erklärte er.

„Ich fürchte, das wird nicht das einzige Beispiel bleiben. Ich glaube, dass sie so weitermachen werden, und während wir zusehen, wie der Völkermord in Gaza weitergeht, verlieren wir gleichzeitig unsere Rechte im Westen.“

Diese Vorfälle stellen eine deutliche Eskalation gegenüber Journalisten dar, die über die Lage in Palästina berichten, und lassen Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit und der politischen Verfolgung aufkommen.

Übersetzt mit Deepl.com

Richard Medhurst British Journalist Check our website: https://english.almayadeen.net/ Follow us on Twitter: https://twitter.com/MayadeenEnglish Find us on Facebook: https://www.facebook.com/almayadeenen.. Join our Telegram channel: https://t.me/almayadeenenglish #Palestine #UK #rishisunak

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …