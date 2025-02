https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany-and-the-antifascist-firewall-that-never-was



Deutschland und die antifaschistische Brandmauer, die es nie gab

Timo Al-Farooq

7. Februar 2025



Deutschlands sogenannte antifaschistische „Firewall“ gegen die extreme Rechte ist zusammengebrochen, aber die etablierten Parteien sind in Wirklichkeit schon lange Komplizen des Militarismus, der Anti-Flüchtlingspolitik und der bedingungslosen Unterstützung für „Israel“ – alles Kennzeichen des modernen Faschismus.

Merz‘ beispielloser Schritt, sich mit der AfD zusammenzuschließen, kann nur als Versuch gewertet werden, die Wähler für die erste Regierungsbeteiligung der extremen Rechten nach dem Zweiten Weltkrieg zu desensibilisieren. (Al Mayadeen English; Illustrated by Zeinab El-Hajj)

In den letzten Tagen und Wochen ist in Deutschland ein Wort in aller Munde: „Brandmauer“. Es bedeutet „Firewall“ und bezieht sich auf den Konsens zwischen den etablierten politischen Parteien des Landes, der jegliche Zusammenarbeit mit rechtsextremen Parteien verbietet.

Diese nicht kodifizierte Vereinbarung wurde kürzlich über Bord geworfen, als die oppositionellen Christdemokraten (CDU), die bei den bevorstehenden vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar einen Sieg davontragen dürften, einen migrantenfeindlichen Parlamentsantrag vorschlugen, der mit Unterstützung der rechtsgerichteten Alternative für Deutschland (AfD) angenommen wurde.

Obwohl der Gesetzesentwurf am 31. Januar vom Bundestag abgelehnt wurde, lässt die Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz, die antifaschistische Firewall ohne mit der Wimper zu zucken niederzubrennen, nichts Gutes für die Zeit nach den Wahlen erahnen.

Da die CDU derzeit bei 30 % in den Umfragen liegt und die AfD bei 22 %, würde dies beiden Parteien eine komfortable Mehrheit für die Bildung einer Koalitionsregierung unter einem Kanzler Merz verschaffen, zwischen zwei Parteien, die von vielen Linken als Parteien mit unheimlich ähnlichen Ideologien in Bezug auf Migration angesehen werden.

Während Merz weiterhin Lippenbekenntnisse zur Unversehrtheit der Anti-AfD-Mauer ablegt und den Delegierten auf dem Parteitag seiner Partei am vergangenen Montag verspricht, dass es „keine Zusammenarbeit“ und „keine Minderheitsregierung“ mit der AfD geben werde, kann Merz‘ beispielloser Schritt, sich mit einer Partei zusammenzuschließen, die vom deutschen Verfassungsschutz als „vermutlich rechtsextrem“ eingestuft wurde, nur als Trockenübung angesehen werden, die die Wähler auf die Aussicht auf die erste Bundesregierung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg mit rechtsextremer Beteiligung vorbereiten soll.

Die Heuchelei der Anti-AfD-Proteste

Nach dem historischen Paradigmenwechsel der CDU hin zu einer weiteren Normalisierung der AfD, indem sie um ihre Unterstützung im Parlament warb, gingen in ganz Deutschland Hunderttausende von Demonstranten auf die Straße.

Unter dem Motto „Aufstand der Anständigen“ (Uprising of the decent) zogen am 2. Februar nach Angaben der Organisatoren 250.000 Menschen durch das Berliner Regierungsviertel.

Während die etablierten deutschen Medien diese Zahlen als eindeutigen Beweis für die unerschütterliche demokratische und antirassistische Überzeugung der breiten Wählerschaft feiern, sind diese Proteste höchst umstritten, weil sie der Opposition aus CDU und AfD selektiv die Schuld für die reaktionäre Politik geben, die die regierende Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten (SPD), Grünen und Liberalen (FDP) seit Jahren umsetzt.

Die Firewall gegen die AfD mag zusammengebrochen sein, aber sie war von Anfang an nie sehr stabil, da es einen entscheidenden Konstruktionsfehler gab: die Mitschuld der etablierten Parteien am unaufhaltsamen Aufstieg der extremen Rechten.

Viele, die über Merz‘ Fehltritt empört sind, erkennen nicht die Heuchelei, gegen die Möglichkeit eines zukünftigen Faschismus von rechts zu protestieren, aber über die gegenwärtige faschistische Umgestaltung des deutschen Staates, angeführt von den an der Macht befindlichen liberalen Eliten, auffallend zu schweigen.

Deutschlands ungezügelter Militarismus im Gefolge des Ukraine-Krieges, seine unapologetische materielle und moralische Unterstützung für den fünfzehnmonatigen Völkermord in Gaza (der nun in die ethnische Säuberung des besetzten Westjordanlandes nach dem Waffenstillstand übergegangen ist) und die damit einhergehende Unterdrückung der Solidarität mit Palästina sowie die Verabschiedung drakonischer Anti-Flüchtlingsgesetze sind allesamt Maßnahmen, die von sogenannten Liberalen und Progressiven energisch verfolgt werden.

Warum sich über Merz‘ ausländerfeindliche Äußerungen aufregen, wenn Kanzler Olaf Scholz 2023 stolz verkündete, „im großen Stil abzuschieben“ und seine Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen die umstrittene Migrationsreform der Europäischen Union von 2024 als „Zeugnis von Menschlichkeit und Ordnung“ bezeichnete, die es erlaubt, Asylbewerber, die auf die Genehmigung ihres Antrags warten, bis zu 12 Wochen lang in Haftzentren an den Außengrenzen der EU festzuhalten?

Antirassistisch, aber pro-zionistisch

Ein Paradebeispiel für die selektive Empörung des liberalen Deutschlands ist die völlige Abwesenheit von Empörung über eine antidemokratische Resolution, die am selben Tag verabschiedet wurde wie der von der AfD unterstützte Antrag der CDU zur Verschärfung der Migrationspolitik, der die deutsche Selbstgefälligkeit aufrüttelte. Unter dem Titel „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Universitäten“ ist sie ein beispielloser staatlich geförderter Angriff auf die verfassungsrechtlich verankerte Autonomie der Universitäten und die akademische Freiheit im Dienste „Israels“.

Obwohl die Resolution nicht verbindlich ist, fordert sie unter anderem den Ausschluss von Studierenden, die an Aktivitäten teilnehmen, die das fördern, was der zionistische Konsens in Deutschland als „israelbezogenen Antisemitismus“ bezeichnet. Diese Aktivitäten könnten alles Mögliche umfassen, von der Forderung nach einem Boykott „Israels“ bis hin zu Protesten gegen seinen gewalttätigen Siedlerkolonialismus.

Doch antidemokratische Entwicklungen wie diese jüngste gesetzgeberische Äußerung des anti-palästinensischen Rassismus, die unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Judenhasses (die zweite innerhalb von drei Monaten) gemacht wurde, haben es nicht geschafft, die antirassistische Motivation sogenannter anständiger Bürger zu vermitteln, die zu Hunderttausenden gegen das Gespenst des rechten Autoritarismus auf die Straße gehen, der durch eine AfD-Regierung verkörpert wird.

Auch die unerschütterliche Unterstützung der Mitte-Links-Koalitionsregierung Deutschlands für die faschistischste israelische Regierung in der Geschichte der zionistischen Entität, während diese den ersten live übertragenen Völkermord der Welt durchführte, der von der palästinensisch-amerikanischen Rechtswissenschaftlerin Noura Erakat in einem X-Post als die „grausamste Phase“ einer 76 Jahre andauernden Nakba, führte bei diesen sogenannten antifaschistischen Demonstranten, von denen viele Anhänger der Sozialdemokratischen und der Grünen Partei sind, zu keinerlei selbstkritischer Reflexion.

Im Gegenteil: Die Grünen konnten sich nach Merz‘ politischem Sakrileg, mit der AfD zusammenzuarbeiten, einer Rekordzahl von 5000 neuen Mitgliedsanträgen innerhalb von fünf Tagen rühmen.

Wie das Europe Palestine Network, ein Instagram-Account mit 120.000 Followern, in einem Kommentar zu den Massenprotesten in Berlin offenherzig formulierte: „Wir wünschten, all diese Menschen würden sich auch gegen den Völkermord erheben und Palästina unterstützen. Sie sind gegen die AfD und nicht unbedingt gegen Israel und die Verbrechen, die es in Gaza begeht.“

Deutschlands viel gepriesene ‚Brandmauer‘: die antifaschistische Firewall, die es nie gab.

