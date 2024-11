https://www.middleeastmonitor.com/20241113-jewish-artists-sound-alarm-over-germanys-new-absurd-anti-semitism-resolution/



Jüdische Künstler schlagen wegen Deutschlands neuer „absurder“ Antisemitismus-Resolution Alarm

13. November 2024

Die jüdische Künstlerin Candice Breitz. [Foto: Getty Images]

Jüdische Künstler und Akademiker haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer neuen Entschließung der Bundesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus geäußert und davor gewarnt, dass dies zu der paradoxen Situation führen könnte, dass jüdische und israelische Menschenrechtsgruppen vom deutschen Staat als antisemitisch gebrandmarkt werden.

Der umstrittene Beschluss „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, erhalten und stärken“ verpflichtet die Behörden, kulturelle und wissenschaftliche Projekte auf „antisemitische Inhalte“ zu überprüfen, bevor sie Fördermittel bereitstellen. Entscheidend ist, dass die öffentliche Finanzierung an die höchst umstrittene Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) gebunden ist, die nach Ansicht von Kritikern Kritik an Israel mit antijüdischem Rassismus gleichsetzt.

In der Resolution wird ausdrücklich festgelegt, dass Organisationen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen oder die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) unterstützen, keine finanzielle Unterstützung erhalten. Dies hat im deutschen Kultursektor, in dem öffentliche Mittel eine entscheidende Rolle spielen und private Alternativen begrenzt sind, besondere Besorgnis ausgelöst.

Professor Miriam Rurup, Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien, warnt in der Haaretz, dass die Resolution ein „absurdes“ Szenario schaffen könnte, in dem sogar Organisationen wie Rabbis for Human Rights als antisemitisch eingestuft werden könnten, was es „unmöglich macht, sie zu einem öffentlich finanzierten Vortrag in Deutschland einzuladen“.

Die jüdische Künstlerin Candice Breitz, die die Auswirkungen solcher Maßnahmen am eigenen Leib erfahren hat, übte scharfe Kritik an der Resolution. „Der Bundestag delegitimiert nun jüdische Standpunkte, die nicht mit der Ideologie der rechtsextremen Regierung Israels übereinstimmen, und verschärft damit die Spannungen zwischen zionistischen und nicht-zionistischen Juden, während er die realen und bedrohlichen Gefahren, denen das jüdische Volk ausgesetzt ist, herunterspielt“, sagte sie gegenüber Haaretz.

Breitz betonte, dass seit dem 7. Oktober 2023 „mehr als ein Viertel derjenigen, die angeprangert und dämonisiert wurden, weil sie sich solidarisch mit palästinensischen Zivilisten geäußert haben, progressive Juden und/oder jüdische Israelis waren“, was sie angesichts der „deutschen Geschichte“ als „erstaunlich“ bezeichnete.

Die Resolution wurde wegen ihres Entstehungsprozesses kritisiert, den Kritiker als „undemokratisch verhandelt“ bezeichnen. Über 4.000 Menschen, darunter prominente Kulturschaffende wie der Künstler und Fotograf Wolfgang Tillmans und der Holocaust-Forscher Professor Amos Goldberg, unterzeichneten eine Petition gegen die Resolution, deren Bedenken jedoch letztlich abgewiesen wurden.

Während die Resolution von den offiziellen jüdischen Gremien Deutschlands und dem israelischen Botschafter in Berlin unterstützt wurde, der sie als „wichtig“ bezeichnete, argumentieren ihre Kritiker, dass sie einen gefährlichen Präzedenzfall für die Instrumentalisierung von Antisemitismusvorwürfen gegen Juden selbst darstellt. Die Rechtslage der Resolution wurde als unklar beschrieben und könnte möglicherweise als eine Art „Soft Law“ fungieren, auf das sich deutsche Bundesländer beziehen könnten, obwohl Gerichte sie für verfassungswidrig erklären könnten.

Paradoxerweise zeigen offizielle Daten des deutschen Innenministeriums, dass fast 60 Prozent der antisemitischen Straftaten im Jahr 2023 als rechtsextrem eingestuft wurden, während Straftaten, die von „ausländischen“ und „religiösen Ideologien“ angetrieben wurden, 33 Prozent ausmachten und linksmotivierte Straftaten weniger als ein Prozent der Gesamtzahl ausmachten.

Die Resolution wurde insbesondere von der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland gelobt, obwohl der Partei auch Mitglieder angehören, denen vorgeworfen wird, Nazi-Verbrechen zu verharmlosen, was die Bedenken hinsichtlich der tatsächlichen Auswirkungen der Resolution auf den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland verstärkt.

In einem ähnlichen Zusammenhang hat Yuval Abraham, ein israelisch-jüdischer Filmemacher, Deutschland dafür kritisiert, dass es den Antisemitismus „entleert“ und Berlin beschuldigt, zu Gewalt gegen ihn aufzurufen. Abraham, der im Februar sagte, dass er um sein Leben fürchte, nachdem er in seiner Dankesrede bei der Preisverleihung die Gleichstellung von Juden und Palästinensern gefordert hatte, äußerte sich auf X empört über die Entscheidung, den Film „No Other Land“ als antisemitisch zu bezeichnen.

„Berlins offizielles Stadtportal hat gerade geschrieben, dass unser Film No Other Land „antisemitische Tendenzen“ hat“, sagte Abraham auf X. “Ein Film, der die Berlinale gewonnen hat und kürzlich zu einer Sondervorführung in der deutschen Botschaft in Israel eingeladen wurde. Es schmerzt mich zu sehen, wie ihr, nachdem ihr den Großteil meiner Familie im Holocaust ermordet habt, das Wort Antisemitismus seiner Bedeutung beraubt, um Kritiker der israelischen Besatzung im Westjordanland (das Thema unseres Films) zum Schweigen zu bringen und Gewalt gegen Palästinenser zu legitimieren. Ich fühle mich im Berlin des Jahres 2024 als linker Israeli unsicher und unwillkommen und werde rechtliche Schritte einleiten.“

