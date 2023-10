Was für eine Schande und sich damit auch noch brüsten. Evelyn Hecht-Galinski

Jüdische Labour-Bewegung sagt, sie habe Corbyn zu Fall gebracht

Von Asa Winstanley

Lobby Watch



4. Oktober 2023



Das Jewish Labour Movement gab bekannt, dass es den ehemaligen Regierungschef Jeremy Corbyn zu Fall gebracht hat. Avalon.red Avalon

Die britische Pro-Israel-Lobbygruppe Jewish Labour Movement hat am Montag angedeutet, dass sie für den Sturz von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Vorsitzenden der Labour Party, verantwortlich ist.

In einem Beitrag auf Twitter sagte die Gruppe über Corbyn, dass sie ihn als Parteivorsitzenden „abgesägt“ hätten.

Dies ist die erste bekannte öffentliche Behauptung der Jüdischen Arbeitsbewegung, dass sie für den Sturz des ehemaligen linken Parteivorsitzenden mitverantwortlich sei.

Die Jüdische Arbeitsbewegung wurde im September 2015 mit dem Ziel neu gegründet, Jeremy Corbyn zu stürzen, der in jenem Monat gerade zum Labour-Chef gewählt worden war.

Corbyn ist ein altgedienter Aktivist der Palästina-Solidarität. Das Jewish Labour Movement hingegen ist eine zionistische Gruppe, die bei ihrer Neugründung von dem Israel-Lobbyisten Jeremy Newmark und der ehemaligen Mitarbeiterin der israelischen Botschaft Ella Rose angeführt wurde.

Aber der Tweet vom Montag ist keineswegs das erste Mal, dass eine Israel-Lobbygruppe die Verantwortung für die politische Ermordung von Corbyn übernommen hat.

Im Dezember 2019 sagte Joe Glasman, ein führender Vertreter der Campaign Against Antisemitism, dass seine Gruppe dazu beigetragen habe, dass Corbyn bei den Parlamentswahlen in jenem Monat „abgeschlachtet“ worden sei.

Wie The Electronic Intifada im August aufdeckte, wurde die Campaign Against Antisemitism vom Jewish National Fund finanziert, einer quasi-staatlichen israelischen Organisation, die Pionierarbeit für koloniale Siedlungen in Palästina leistet.

Im Oktober 2020 freute sich die israelische Politikerin Ayelet Nahmias-Verbin über den Ausschluss Corbyns aus der Labour-Partei in diesem Monat und sagte, sie habe zu seinem Sturz beigetragen.

„Bye bye @jeremycorbyn“, schrieb Nahmias-Verbin auf Twitter, „Gerechtigkeit ist geschehen. Stolz, dass ich ein Teil dieses Puzzles war.“

Verleumdungen

Während der gesamten vier Jahre, in denen Corbyn die Labour-Partei führte, war er Opfer einer groß angelegten Verleumdungskampagne, die sich auf angeblichen Antisemitismus in der Partei konzentrierte – das Thema meines Buches Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn.

Selbst Jahre nach seiner Absetzung wird Corbyn weiterhin als Antisemit verleumdet und diffamiert. Obwohl er immer noch ein gewählter Abgeordneter ist, hat der rechte Labour-Chef Keir Starmer Corbyn daran gehindert, bei den nächsten Wahlen für die Labour-Partei zu kandidieren.

Der Beitrag des Jewish Labour Movement am Montag kam am Ende eines Twitter-Threads über einen Vorfall, der nichts mit Corbyn zu tun hatte. Die Tatsache, dass die Pro-Israel-Gruppe es geschafft hat, Corbyn in diesen Thread einzubringen, ist eine weitere Erinnerung daran, wie fanatisch sich die Israel-Lobby-Organisation für seinen Sturz eingesetzt hat.

Der Vorfall betraf eine Bemerkung von Susan Hall, der Kandidatin der Konservativen Partei für die Londoner Bürgermeisterwahlen im nächsten Jahr.

Bei einem Empfang der Konservativen Freunde Israels auf der Jahreskonferenz ihrer Partei am Montagabend behauptete Hall, sie wisse, „wie viel Angst ein Teil der [jüdischen] Gemeinschaft“ vor dem amtierenden Labour-Bürgermeister Sadiq Khan habe.

Die Bemerkung wurde weithin als islamfeindliche Hetzparole interpretiert: Khan ist Muslim und Hall hat mindestens einen rassistischen Beitrag auf Twitter „geliked“.

Hall hat seitdem zu ihren Kommentaren gestanden.

Aber Khan steht auch auf der rechten Seite der Labour-Partei und ist ein Verbündeter der Israel-Lobby, insbesondere des Jewish Labour Movement. Daher verteidigte die Gruppe Khan und griff Hall für das an, was sie als „spaltende Politik, die versucht, die jüdische Gemeinschaft als politisches Pfand zu benutzen“ bezeichnete.

Weiter heißt es: „Wir haben genug von Jeremy Corbyn und haben ihn verabschiedet“.

Doch im Zuge ihrer Verteidigung eines Verbündeten hat die jüdische Arbeiterbewegung möglicherweise mehr über ihre Angriffe auf Corbyn verraten, als sie ursprünglich beabsichtigt hatte. Übersetzt mit Deepl.com



