Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Ich stimme Ali Abunimah voll zu und erkläre mich solidarisch mit Joseph Massad und seinen Aussagen, solange die zionistische Bestzung Palästinas und der Völkermord in Gaza fortgesetzt werden. Es lohnt sich die akademische Freiheit in den Universitäten weltweit zu verteidigen und sich dafür einzusetzen. Evelyn Hecht-Galinski

Als Reaktion auf Torres bezeichnete der Direktor der Electronic Intifada, Aly Abunimah, die Kampagne gegen Massad als „ekelhafte Verleumdung“ und warf der Columbia vor, sie habe es versäumt, „die akademische Freiheit ihrer Fakultät zu verteidigen“.

Haaretz | U.S. News

Jüdischer Columbia-Professor tritt aus Protest gegen Kollegen zurück, der den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober lobte

Die Columbia hat nicht nur ihren moralischen, sondern auch ihren intellektuellen Kompass verloren“, schrieb Professor Lawrence Rosenblatt in seinem Rücktrittsschreiben an die Universitätsleitung, nachdem diese beschlossen hatte, einem Kollegen, der ‚die Zerstörung Israels befürwortet‘, zu erlauben, einen Kurs über Zionismus zu unterrichten

Ein pro-palästinensischer Demonstrant benutzt ein Megaphon an der Columbia University, am einjährigen Jahrestag des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober, inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der Hamas, in New York City, USA, 7. Oktober 2024.Credit: Mike Segar/ Reuters

Rachel Fink

17. DEZEMBER 2024

Ein jüdischer Hilfsprofessor an der Columbia University ist aus Protest gegen die Entscheidung der Schule zurückgetreten, einem Kollegen, dem vorgeworfen wird, den Hamas-Angriff vom 7. Oktober als „großartig und erstaunlich“ gelobt zu haben, zu erlauben, einen Kurs über Zionismus zu halten.

„Die Columbia hat nicht nur ihren moralischen, sondern auch ihren intellektuellen Kompass verloren“, schrieb der Akademiker in seinem Rücktrittsschreiben, das er an die Verwaltung der Columbia schickte.

Lawrence ‚Muzzy‘ Rosenblatt, außerordentlicher Professor an der Columbia School of International and Public Affairs, trat von seinem Posten zurück. Dies geht aus einem Brief hervor, den er an die Interimspräsidentin der Columbia, Katrina Armstrong, und andere Verwaltungsangestellte schickte und der zuerst von der Jerusalem Post erhalten wurde und dann schnell auf X in Umlauf gebracht wurde.

In dem Brief erklärte Rosenblatt, er habe seine Entscheidung getroffen, „nachdem er erfahren hatte (und im Klassenverzeichnis der Columbia aufgeführt war), dass im kommenden Semester ein Kurs über Zionismus und den Staat Israel von Joseph A. Massad unterrichtet wird, der für die Zerstörung des Staates Israel eingetreten ist und die Anschläge vom 7. Oktober gefeiert hat“. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

