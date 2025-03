Jürgen Todenhöfer: Putin plant keinen Krieg gegen Nato-Länder

Dass einige russische Säbelrassler und politisch nicht völlig unabhängige westliche Geheimdienste gelegentlich das Gegenteil streuen, um dem Westen Angst einzujagen oder ihren Politikern einen Gefallen zu tun, ist angesichts der Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine ein übliches Ritual in Krisenzeiten. Man nennt es bewusste Desinformation.

Die jetzigen Aufrüstungsorgien des Westens erinnern fatal an die Hysterie der europäischen Politiker, die uns 1914 in zwei Weltkriege führte und über 70 Millionen Menschen das Leben kostete.

PS: Ich war übrigens in den dramatischen Jahren der atomaren Aufrüstung von Ost und West in den 80er Jahren rüstungskontrollpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ich habe hierbei mehrfach lange Gespräche mit führenden sowjetischen und amerikanischen Politikern und Militärs geführt. In Moskau, Washington und Deutschland. Das Niveau dieser Gespräche lag weit über dem, was unsere Politiker zurzeit in Rüstungsfragen von sich geben.