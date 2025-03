Diese Petiton für die Freilassung von Mahmoud Khalil habe ich unterschrieben EHG

https://www.palestinechronicle.com/us-authorities-arrest-columbia-student-activist-leader-green-card-revoked/



US-Behörden verhaften führenden Studentenaktivisten aus Columbia – Green Card entzogen

10. März 2025 News

Mahmoud Khalil wurde von Beamten des US-Heimatschutzministeriums verhaftet. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

„ICE-Agenten haben Mahmoud Khalil zu Unrecht verhaftet und behauptet, sein Studentenvisum sei widerrufen worden – obwohl Mahmoud ein legaler ständiger Einwohner ist und sich nicht mit einem Studentenvisum in den USA aufhält.“

Ein Absolvent der Columbia University, der eine herausragende Rolle bei den Campus-Protesten gegen den Gaza-Krieg spielte, wurde von Agenten des US-Heimatschutzministeriums (DHS) verhaftet, weil er angeblich „Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hamas geleitet“ haben soll.

„Am 9. März 2025 verhaftete die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Abstimmung mit dem Außenministerium Mahmoud Khalil, einen ehemaligen Doktoranden der Columbia University, um die Exekutivverordnungen von Präsident (Donald) Trump zum Verbot von Antisemitismus zu unterstützen“, teilte DHS-Sprecherin Tricia McLaughlin der Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag in einer per E-Mail versandten Erklärung mit.

„Khalil leitete Aktivitäten, die mit (der palästinensischen Gruppe) Hamas, einer designierten Terrororganisation, in Verbindung standen“, fügte die Erklärung hinzu.

Genauer Aufenthaltsort unbekannt

Khalils Anwältin Amy Greer sagte, dass sie seinen genauen Aufenthaltsort nicht kennen und reichte eine Habeas-Corpus-Petition ein, in der sie die Gültigkeit seiner Verhaftung und Inhaftierung anfechten.

Greer sagte in einer von Anadolu zitierten Erklärung, dass ICE-Agenten am Samstagabend Mahmoud Khalil zu Unrecht verhaftet hätten und behaupteten, sein Studentenvisum sei widerrufen worden – obwohl Mahmoud ein legaler ständiger Einwohner (Green Card) ist und sich nicht mit einem Studentenvisum in den USA aufhält.

Laut einer veröffentlichten Erklärung von „Writers Against the War on Gaza (WAWOG)“ hatten Khalil und seine Frau, eine US-Bürgerin im achten Monat schwanger, „gerade den Eingang zu ihrem Gebäude aufgeschlossen, als zwei DHS-Agenten in Zivil sich hinter ihnen Zugang verschafften.“

Die Agenten “weigerten sich zunächst, sich auszuweisen, und forderten Khalil stattdessen auf, seine Identität zu bestätigen, bevor sie ihn ohne Erklärung festnahmen.“

Anschließend bedrohten sie seine Frau und sagten ihr, dass sie auch verhaftet würde, wenn sie an seiner Seite bliebe.

Die Beamten behaupteten, das US-Außenministerium habe „Khalils Studentenvisum widerrufen, obwohl er eine Green Card und kein Visum hat und ein rechtmäßiger ständiger Einwohner ist“, heißt es in der Erklärung. Einer der Beamten zeigte Khalil angeblich einen Durchsuchungsbefehl für sein Telefon.

„Er hat eine Green Card“

Als Khalils Frau den Beamten seine Green Card vorzeigte, war „ein Beamter sichtlich verwirrt“ und sagte am Telefon: „Er hat eine Green Card.“

Nach einem Moment erklärten die DHS-Beamten jedoch, dass das Außenministerium ‚auch diese widerrufen hat‘.

Khalils Frau rief daraufhin seinen Anwalt an, der mit den Beamten sprach, um zu intervenieren.

Khalil „wurde in den letzten 17 Monaten von der Columbia University wegen seiner palästinensischen Identität und seines offenen Aktivismus mehrfach gezielt und diskriminierend ins Visier genommen“, heißt es in der Erklärung.

„Unterdrückung studentischen Aktivismus“

Khalil war im vergangenen Frühjahr als Verhandlungsführer während des Gaza Solidarity Encampment tätig und trat häufig in Medieninterviews und Pressekonferenzen auf, heißt es in der Erklärung.

Dem Anwalt des Studenten zufolge liegen Berichte vor, dass er „möglicherweise in ein Gefängnis in Louisiana verlegt wird“.

Greer erklärte, dass die Verhaftung und Inhaftierung von Khalil durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) „der offenen Unterdrückung von studentischem Aktivismus und politischer Meinungsäußerung durch die US-Regierung folgt, die sich insbesondere gegen Studenten der Columbia University richtet, die den Angriff Israels auf Gaza kritisieren“.

„Die US-Regierung hat deutlich gemacht, dass sie die Einwanderungsbehörde als Instrument zur Unterdrückung dieser Meinungsäußerung einsetzen wird“, fügte sie hinzu.

Auf die Frage nach dem Fall Khalil lehnte ein Sprecher des Außenministeriums eine Stellungnahme zu ‚einzelnen Visumfällen‘ ab und erklärte, dass Visadaten nach US-Recht vertraulich seien, berichtete Anadolu.

„Im Allgemeinen hat das Ministerium gemäß Abschnitt 221(i) des Immigration and Nationality Act (INA) weitreichende Befugnisse, Visa zu widerrufen. Wir machen von dieser Befugnis Gebrauch, wenn Informationen ans Licht kommen, die darauf hindeuten, dass ein Visuminhaber möglicherweise nicht in die Vereinigten Staaten einreisen darf oder anderweitig nicht für ein Visum in Frage kommt“, sagte der Sprecher gegenüber Anadolu.

Erklärung der Columbia University zur Anwesenheit der ICE

Am Sonntag bestätigte die Columbia University die Berichte über die Anwesenheit der ICE auf dem Campus und erklärte, dass ‚Strafverfolgungsbehörden einen richterlichen Beschluss benötigen, um nicht-öffentliche Bereiche der Universität, einschließlich Universitätsgebäude, zu betreten‘.

„Die Columbia University verpflichtet sich, alle rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten und unsere Studentenschaft und Campusgemeinschaft zu unterstützen“, heißt es in einer Erklärung der Universität, in der sie außerdem betont, dass sie sich ‚den gesetzlichen Rechten unserer Studenten verpflichtet fühlt‘.

Die Columbia Palestine Solidarity Coalition (CPSC) bezeichnete Khalils Inhaftierung als ‚rechtswidrig und ungerecht‘ und versprach, ‚die Columbia University nicht damit davonkommen zu lassen‘.

Es wurde eine Online-Petition für seine sofortige Freilassung gestartet.

„Die anhaltende Duldung von Bundesbehörden und externen parteiischen Institutionen durch Columbia hat diese Situation ermöglicht„, heißt es in der Petition.

„Wie viele andere arabische und muslimische Studenten war Khalil das Ziel verschiedener zionistischer Schikanierungskampagnen, die von Doxxing-Websites wie Canary Mission angeheizt wurden. Diese rassistische Hetze dient dazu, pro-palästinensischen Aktivisten Angst einzujagen und andere zu warnen“, fügte sie hinzu.

KI-gestütztes „Catch and Revoke“

Columbia war ein Schwerpunkt der Campus-Lager des letzten Jahres, was zu Verhaftungen und Disziplinarmaßnahmen gegen Studenten führte. Diese Maßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Redefreiheit an amerikanischen Universitäten geweckt.

Die Trump-Administration gab am Freitag bekannt, dass sie Bundeszuschüsse und -verträge in Höhe von etwa 400 Millionen US-Dollar an die Columbia University gestrichen hat, da die Universität angeblich nicht gegen den Antisemitismus inmitten pro-palästinensischer Proteste auf ihrem Campus vorgegangen sei, berichtete Anadolu.

Khalils Verhaftung folgt auf die von Axios letzte Woche berichtete Nachricht, dass das US-Außenministerium unter Außenminister Marco Rubio eine neue KI-gestützte Initiative namens „Catch and Revoke“ (dt. „Fangen und Entziehen“) ins Leben gerufen hat, um die Visa von Ausländern zu entziehen, die anscheinend die Hamas unterstützen.

Die KI-Tools würden „Zehntausende von Social-Media-Konten von Inhabern von Studentenvisa überprüfen“, was Axios als „eine dramatische Eskalation in der Überwachung des Verhaltens und der Redefreiheit von Ausländern durch die US-Regierung“ bezeichnete.

Laut Axios „planen Beamte, interne Datenbanken zu überprüfen, um festzustellen, ob Visuminhaber verhaftet wurden, aber während der Biden-Regierung im Land bleiben durften“.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit Deepl.com

