Jürgen Todenhöfer: Stoppt die Zensur!

Die Corona-Krise, die Kriege in Afghanistan und Gaza haben gezeigt, dass das, was uns von Politik und Medien täglich als „Wahrheit“ verkauft wurde, oft unwahr war. Wir dürfen jetzt nicht zusätzlich noch irgendwelchen staatlich finanzierten Meldestellen, sogenannten „Trusted Flaggers“, die Kontrolle über die Wahrheit und über unsere persönlichen Meinungsäußerungen anvertrauen.

Das Warnsignal der Juristen, dass das System der Trusted Flaggers verfassungswidrig ist, weil es die Meinungsfreiheit abwürgt, wurde einfach beiseite geschoben. Wenn wir einem unehrlichen Staat erlauben, zu definieren, was richtig und was falsch ist, was wahr und was unwahr ist, werden wir in einer Diktatur des Mainstream landen, in der abweichende Meinungen durch Löschen zum Schweigen gebracht werden.