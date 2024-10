https://english.almayadeen.net/articles/features/kiev-issues-a-new–victory-plan–for-ukraine-consisting-of-e



Kiew gibt einen neuen „Siegesplan“ für die Ukraine heraus, der aus endlosem Krieg und keinem Frieden besteht

Von Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

11. Oktober 2024

So wie der Tag auf die Nacht folgt, können diejenigen, die den heutigen Krieg fortsetzen wollen, dies nur erreichen, indem sie die politische Macht an sich reißen und jeglichen öffentlichen Protest und jede Meinungsverschiedenheit unterdrücken.

Selenskyj und die militärischen Falken im Westen, die ihn unterstützen, behaupten, im Namen des ukrainischen Volkes zu sprechen. Aber sie kennen die Ansichten der Menschen nicht und können sie auch nicht kennen. (AP; Al Mayadeen English; Illustrated by Mahdi Rtail)

In der zweiten Septemberhälfte waren die ukrainischen Behörden vor dem Hintergrund der Unsicherheit über den Ausgang der Wahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November besonders aktiv in der Außenpolitik. An diesem Tag werden die Amerikaner einen Präsidenten wählen und auch über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 34 der 100 Sitze im US-Senat abstimmen.

Die Fortsetzung der Militäroperationen der Ukraine gegen Russland ist für Kiews Machterhalt von entscheidender Bedeutung, aber die Ukraine ist finanziell und militärisch vollständig von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union abhängig. Volodymyr Selenskyj, dessen fünfjähriges Wahlmandat als Präsident der Ukraine im April 2024 auslief, steht unter zunehmendem Druck der US-Gesetzgeber, eine Art kohärenten „Siegesplan“ mit Daten, Zahlen und Fristen vorzulegen, der einer weitgehend uninformierten, aber zunehmend skeptischen US-Wählerschaft verkauft werden kann. Ein „Plan“ ist erforderlich, damit die bedingungslose Unterstützung, die Selenskyj bisher von den westlichen Mächten erhalten hat, fortgesetzt werden kann.

Laut der Washington Post vom 13. September hat die Ukraine einen neuen „Siegesplan“ ausgearbeitet, der kurz vor der Präsentation vor ihren westlichen Regierungssponsoren steht. Die Zeitung berichtete, dass Selensky Ende September in die Vereinigten Staaten reisen werde, um sich mit Präsident Joe Biden zu treffen. Selensky gibt zu, dass sein „Plan“ den Krieg gegen Russland nicht sofort beenden würde, aber er würde der Ukraine und der NATO bei ihren Kriegsanstrengungen „helfen“.

Selenskyj sagte, er würde sich gerne mit Donald Trump treffen, während er in New York ist, damit sein „Siegesplan“ (der aus verstärkter Militärhilfe und bedingungsloser Unterstützung der Ukraine durch die westlichen Mächte besteht) von jedem unterstützt wird, der am 5. November zum Präsidenten gewählt wird.

Ein „Siegesplan“ der Ukraine?

Die ukrainische Öffentlichkeit weiß nicht viel über den „Siegesplan“, der von Selenskyj in einer früheren Version als „Friedensplan“ bezeichnet wurde. Aber schon jetzt stößt der „Plan“ sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes auf viel Kritik.

Selenskyj stellte seinen Vorschlag auf der Jahreskonferenz der Stiftung „Yalta European Strategy (YES)“ am 13. und 14. September in Kiew, einer 2004 vom wohlhabenden ukrainischen Oligarchen Viktor Pintschuk gegründeten Organisation, in groben Zügen vor. Die Stiftung trifft sich jährlich in Kiew.

Laut ukrainischen Regierungsvertretern umfasst Selenskyjs „Plan“ insgesamt fünf Punkte. „Vier davon sind das, was wir brauchen, und einer befasst sich mit der Nachkriegssituation“, erklärte Selenskyj Anfang September, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten preiszugeben. Ukrainische Medien berichten, dass der Eckpfeiler des ‚Siegesplans‘ die Forderung ist, dass die Westmächte der Ukraine Langstreckenraketen zur Verfügung stellen, die es ihr ermöglichen würden, tiefer in russisches Gebiet einzudringen, und, was entscheidend ist, die Erlaubnis, diese auch einzusetzen.

Der ukrainische Telegram-Kanal Rubicon schreibt, dass Kiew aktiv um die Erlaubnis für solche Angriffe gebeten hat, nicht so sehr für militärische Zwecke, sondern um Vorteile bei Informations- und psychologischen Operationen zu erlangen. Insbesondere ein Angriff auf eine Menschenansammlung im Zentrum von Moskau würde aufgrund der dadurch ausgelösten öffentlichen Panik als Sieg für Kiew gewertet werden, auch wenn er aus militärischer Sicht wertlos wäre.

Laut den Autoren von Rubicon könnten solche Schläge Kiews die Moral der russischen Gesellschaft wirklich zerstören und das Vertrauen der russischen Bevölkerung in ihre politischen und militärischen Führer unweigerlich schwächen. Zumindest hoffen das die Autoren und Kiew selbst. Selenskyj glaubt offenbar an den militärisch-politischen Wert groß angelegter Provokationen gegen Zivilisten in Russland, die beispielsweise den grausamen Cyberangriffen ähneln, die „Israel“ am 17. und 18. September im Libanon durchgeführt hat. Bei diesen Angriffen wurden Dutzende Menschen getötet und Tausende verletzt, darunter viele Kinder und viele Menschen, die ein oder beide Augen verloren.

Der neue „Siegesplan“ ersetzt die frühere, sogenannte Friedensformel, die Kiew erstmals Ende 2022 vorschlug. Dieses Projekt, das im Wesentlichen ein Vorschlag für die Kapitulation Russlands war, fand erwartungsgemäß keine Unterstützung in den Ländern des globalen Südens.

Der neue „Siegesplan“ von Selenskyj ist in Wirklichkeit gar kein Plan. Er besteht größtenteils aus Maßnahmen, die das Regime und sein Militär benötigen, um die derzeitige, stetig voranschreitende Offensive Russlands in der Donbass-Region zu überleben. Das heißt, sie versuchen, mehr Zeit zu gewinnen, um noch mehr Fußsoldaten zwangsweise in die ukrainische Armee einzuziehen, wie der ukrainische Politologe Vadym Karasev dem Nachrichtenportal Politnavigator am 17. September mitteilte.

Und die NATO-Mitgliedschaft?

Einer der Punkte in Selenskyjs neuem „Siegesplan“ ist, dass die NATO der Ukraine eine formelle Einladung zum Beitritt ausspricht. Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte auf einer Abschiedsveranstaltung, die am 19. September in Deutschland zu seinen Ehren organisiert wurde, dass es in der Ukraine keinen Frieden geben werde, solange Kiew nicht NATO-Mitglied werde. Er fügte jedoch hinzu, dass die NATO-Staaten derzeit keinen Konsens über die Bedingungen und Termine für eine solche Einladung hätten.

In einem kürzlich erschienenen Gastkommentar bekräftigte der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson erneut seine nachdrückliche Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.

Anfang September erklärte die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin für euro-atlantische Integration, Olha Stefanyshyna, kühn, dass die Ukraine nur unter der Bedingung der NATO beitreten sollte, dass ihre Grenzen von 1991 anerkannt und festgeschrieben werden. Viele andere ukrainische Beamte hegen diese aussichtslose Hoffnung noch immer. Dies ist für russische Ohren und auch für die Bürger der ehemaligen ukrainischen Gebiete, insbesondere der Krim und des Donbass, höchst provokativ. Dort hat die Bevölkerung seit mehr als 10 Jahren militärische Drohungen und Wirtschaftssanktionen und -blockaden durch die Ukraine nach dem gewalttätigen, rechtsextremen Putsch in Kiew im Februar 2014 ertragen.

Insbesondere die Bürger der Region Donbass (die von Russland als die russischen Republiken Lugansk und Donezk anerkannt werden) haben mehr als zehn Jahre lang einen grausamen Bürgerkrieg ertragen, der nach dem Staatsstreich von 2014 von Kiew mit Unterstützung der NATO-Staaten geführt wurde.

Die Krim litt seit 2014 auch stark unter wirtschaftlichen und allen anderen Formen von Sanktionen. Sie ist nach wie vor ein erklärtes Ziel ukrainischer Militärangriffe, aber die Halbinsel blieb von der direkten militärischen Intervention der Ukraine in Donbass verschont.

Kein Zurück für die neuen Bürger der Russischen Föderation

Infolge des Staatsstreichs von 2014 und seiner Folgen haben sich die Bürger der Krim und von Donbass mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zur Russischen Föderation ausgesprochen. Die endgültige Abstimmung im Donbass fand kurz nach Beginn der russischen Militärintervention in der Ukraine im Februar 2022 statt.

Der Status der Krim wurde in der Volksabstimmung vom 15. März 2014 festgelegt. Alle seitdem durchgeführten Umfragen, einschließlich der von westlichen und pro-westlichen Meinungsforschungsinstituten durchgeführten Umfragen, haben eine hohe Zufriedenheit der Bewohner der Halbinsel mit dieser Abstimmung bestätigt.

Drei der Hauptziele der russischen Diplomatie und der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine sind die Beendigung des Bürgerkriegs in Donbass, die Beendigung jeglicher Infragestellung des Status der Krim als Teil der Russischen Föderation und die Gewährleistung der zukünftigen Sicherheit der beiden Gebiete. (Dies würde auch für die „neuen Gebiete“ der Russischen Föderation, wie sie in Russland genannt werden, Cherson und Saporischschja – ehemalige Oblaste der Ukraine – gelten).

Die Stimmen auf der Krim und im Donbass für einen Beitritt zur Russischen Föderation bedeuteten eine „Wiedervereinigung“ mit Russland, da beide Gebiete vor nicht allzu langer Zeit, vor etwa 70 Jahren, mit Russland vereinigt wurden und die Trennung von Russland in den Jahren 1990-91 nie akzeptiert haben. Die Krim hatte lange Zeit einen autonomen Status in der Sowjetunion, bis sie 1954 durch einen Verwaltungsbeschluss der damaligen Sowjetregierung der Ukraine angegliedert wurde. Die Bewohner von Donbass haben bis vor kurzem nie darüber abgestimmt, welchem Land sie beitreten möchten.

Ein andauernder Stellvertreterkrieg des Westens

Die Ukraine wird weiterhin auf Geheiß der NATO-Staaten in einen Teufelskreis aus andauerndem Stellvertreterkrieg getrieben. Selenskys neuer „Plan“, diesen Krieg zu „gewinnen“, besteht darin, die NATO-Staaten direkter in den Konflikt mit Russland hineinzuziehen, mit Waffenlieferungen und einer zukünftigen NATO-Mitgliedschaft für Kiew als Triebfedern. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist jedoch ohne eine militärische Niederlage Russlands nicht vorstellbar, und der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht laut den Ideologen in Kiew darin, mit den fortschrittlichen Waffen, die die NATO-Länder bereitstellen würden, zu eskalieren.

Mit anderen Worten: Der „Friedensplan“ ist ein Plan für eine militärische Eskalation, deren Ausgang völlig unvorhersehbar ist und eine weitere und unvorstellbare militärische Eskalation auslösen könnte.

Andriy Yermak, der Leiter des Büros von Präsident Selenskyj, betont, dass die westlichen Mächte sich direkter am Krieg gegen Russland beteiligen müssen. In einem Bericht vom 9. September auf der englischsprachigen Website dieses Büros wandte er sich an die Bevölkerung und die Regierungen der westlichen Mächte: „Es geht nicht nur um unsere Freiheit, Unabhängigkeit und territoriale Integrität. Es geht auch um Sie und Ihre Länder. Denn dieser Krieg ist ein Test für die Welt. Wir alle – in Lateinamerika, Afrika und Asien – wollen in einer sicheren Welt leben, in der Regeln und internationales Recht gelten, und nicht in einer Welt, in der der Stärkere und der Größere alle Rechte hat.“

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Oleksiy Kushch zieht oft Parallelen zwischen der modernen Ukraine und „Israel“. Beide sind militarisierte, pro-westliche Staaten, die sich ständig im Krieg befinden müssen, um eine Niederlage und den Zusammenbruch durch diejenigen zu vermeiden, deren Territorien sie illegal besetzen. Kushch schreibt, dass Netanjahu in den Krieg zieht, während er gleichzeitig von „Frieden“ spricht, weil seine Strategie darin besteht, die USA in einen großen regionalen Krieg zu verwickeln, um den Iran zu zerschlagen, das einzige große Land im Nahen Osten, das heute in der Lage und bereit ist, sich „Israel“ und seinen Unterstützern aus den USA und Europa entgegenzustellen.

„Netanjahu wird nicht aufhören. Er könnte durch einen politischen Prozess ersetzt werden, aber solange der Krieg andauert, ist das unmöglich. Jede „vorläufige“ Lösung des Konflikts zwischen „Israel“ und dem palästinensischen Volk kommt für ihn dem politischen Tod gleich. Wenn man ihn betrachtet, kann man sogar die Maxime seiner Politik formulieren: „Krieg ist Macht. Macht ist Leben. Das Ende des Krieges bedeutet den Verlust der Macht. Der Verlust der Macht bedeutet den Verlust des politischen Lebens, mindestens“, umschreibt es der ukrainische Ökonom.

Die gleiche Formel des andauernden Krieges mit der Aussicht auf eine Eskalation zu einem globalen Krieg gilt auch in der Ukraine. Für Selenskyj ist es genau dasselbe – das Ende des Krieges bedeutet den Verlust der Macht und den politischen Tod, nicht nur für ihn, sondern auch für die Zehntausenden korrupten ukrainischen Beamten, die sich seit 2014 dank westlicher Hilfe bereichert haben und sich wünschen, dass dies so weitergeht.

Auch die westlichen, imperialistischen Länder profitieren von der Fortsetzung des Krieges in der Ukraine. Die Financial Times berichtete am 11. September, dass laut einem von ihr zitierten Ausgabenwächter ein Großteil der Militärhilfe, die Großbritannien der Ukraine gewährt hat, aus alter Ausrüstung wie Stiefeln bestand, die sonst weggeworfen werden müssten. Militärausrüstung, die „oft verschrottet oder ersetzt werden sollte“, wurde vom britischen Verteidigungsministerium priorisiert, da sie für die Ukraine einen „unmittelbaren militärischen Wert“ hat. Aber es ist auch so, dass die Lieferung solcher Ausrüstung nach Kiew auch „Abfall oder Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung reduziert“.

Auch andere westliche Unterstützer haben Kiew veraltete Ausrüstung zur Verfügung gestellt. In einem aktuellen Beispiel aus den USA hatten zehn Militärtransportfahrzeuge, die angeblich einen Wert von mehr als 7 Millionen US-Dollar hatten, einen Gesamtbuchwert von null. Mit anderen Worten: Dieser Handel mit gebrauchter Militärausrüstung kann für den Westen äußerst profitabel sein. Ein Großteil dieses Handels besteht darin, der Ukraine auf Kredit Schrott zu verkaufen, der die Vereinigten Staaten und Großbritannien sonst erhebliche Mittel für die Entsorgung kosten würde.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete und Ultranationalist Igor Mosiychuk sagt, dass die Ukrainer einfach in den Krieg geworfen werden, ähnlich wie Kohle in einen Ofen geschaufelt wird. „Wir erhalten Hilfe und Waffen, damit wir uns weiterhin effektiv verteidigen können, aber nicht genug, um den Feind aufzuhalten oder den Krieg zu gewinnen. Unsere Nation wird wie Kohle oder Holzkohle benutzt, um die Russische Föderation zu braten.“

Der ukrainische Milliardär, ein guter Freund westlicher Staats- und Regierungschefs, drängt auf eine Ausweitung des Krieges

Ende September war der ukrainische Milliardär Viktor Pinchuk, Schwiegersohn des zweiten ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma, Gastgeber des oben erwähnten YES-Forums in Kiew. Pinchuk ist dafür bekannt, westliche Politiker zu finanzieren, unter anderem durch Spenden an die Clinton-Stiftung, und unterhält freundschaftliche Beziehungen zum ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo. Außerdem organisiert er Partys für die westlichen Eliten, die sich jedes Jahr im schweizerischen Davos versammeln.

Auf dem Forum im September sagte Pinchuk, der Westen solle Kiew so viele Waffen und Geld zur Verfügung stellen, wie es wolle, und seinen Wünschen nachkommen, da die westlichen Länder nicht bereit seien, das Leben ihrer eigenen Soldaten im Kampf gegen Russland zu opfern. Er möchte auch, dass die Militärhilfe ohne Bedingungen oder Vorbehalte gewährt wird, und sagte, die Befürchtungen des Westens hinsichtlich der Risiken einer Eskalation des Konflikts mit Russland seien lediglich das Ergebnis von „Kreml-Propaganda“. Es gebe nichts zu befürchten, behauptet er. Die meisten Familienangehörigen von Pinchuk leben in London in Luxusimmobilien, die er im Laufe der Jahre erworben hat.

Ohne eine Niederlage Russlands, so Pinchuk, könnte es in anderen Regionen zu einem Krieg kommen. „Wenn Russland in der Ukraine erfolgreich ist, werden sich China, Nordkorea und der Iran wahrscheinlich gegen Taiwan, Südkorea und Israel wenden. Die ganze Welt wird in einen Krieg hineingezogen werden. Je mehr militärische Unterstützung es für die Ukraine gibt, desto geringer ist das Risiko einer Eskalation, eines Krieges zwischen der NATO und Russland und eines globalen Dominoeffekts mit immer mehr Kriegen gegen die Demokratie“, sagte Pinchuk vor dem Forum.

Seiner Meinung nach sind die Ukrainer das auserwählte Volk, das den Triumph von Freiheit und Demokratie zeigen soll. Er würde es jedoch begrüßen, wenn sich auch die Europäer persönlich am Krieg mit der Russischen Föderation beteiligen würden. „Wenn ich die Ukrainer das auserwählte Volk nenne, fallen mir viele wichtige Parallelen ein. Ich möchte nur eine nennen: Der Pharao [Wladimir Putin] muss verlieren, und um dies zu erreichen, müssen wir ihn besiegen“, schloss der Milliardär.

Laut ABC News hat sich die ehemalige Trump-Regierungsbeamtin Kellyanne Conway in den Vereinigten Staaten als ausländische Agentin registriert, die die Stiftung von Victor Pinchuk vertritt. In denselben Nachrichtenberichten heißt es: „Pinchuk hat auch die Clinton-Stiftung großzügig mit Spenden unterstützt und der Gruppe im Laufe der Jahre mehrere zehn Millionen Dollar zukommen lassen.“

“Sieg oder Untergang“

Auf dem YES-Forum fasste Pinchuk seine empfohlene Strategie für die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland in Shakespeares Sprache zusammen: „Sieg oder Untergang“.

Der ukrainische Gesetzgeber Oleksandr Dubinsky, ein ehemaliger Verbündeter von Selenskyj, kommentierte gegenüber seinen Anhängern auf Telegram: „Der Satz ‚Sieg oder Untergang‘, den Pinchuk auf dem YES-Treffen geäußert hat, handelt von einem ewigen Krieg, in dem die ukrainische Nation kein Recht hat, eine Niederlage zu akzeptieren. Obwohl Pinchuk in seiner Formulierung Shakespeare und Churchill mischen wollte, klang es eher wie Hitler im Jahr 1945: “Wenn die deutsche Nation diesen Krieg nicht gewinnen kann, muss sie verschwinden.“ Genau diese Wahl stellen Pinchuk und Selenskyj den Ukrainern heute“, schrieb Dubinsky.

Mit anderen Worten: Die Arbeiter und Bauern der Ukraine, die zur Hauptzielscheibe der erzwungenen militärischen Mobilisierung geworden sind, sollen ihr Leben für die Erhaltung der globalen Weltordnung und das Schicksal der ukrainischen Milliardärsklasse opfern.

Eine De-facto-Entmilitarisierung der Ukraine

In Wirklichkeit, so argumentiert der ukrainische Politikwissenschaftler Vadym Karasev, entmilitarisiert sich die Ukraine sowohl militärisch als auch psychologisch. „Erstens riskieren wir eine Entmilitarisierung durch die Kämpfe, weil wir Menschen und Ausrüstung verlieren. Wir können nicht genügend Ausrüstung wiederherstellen, weil wir einfach nicht über die eigenen Kapazitäten dafür verfügen, und was den Verlust von Menschen (unseren Soldaten) betrifft, so können diese auch nicht ersetzt werden.

„Zweitens findet eine Entmilitarisierung des Bewusstseins statt. Wir sehen, was mit der militärischen Mobilisierung [Einberufung] geschieht. Es kommt zu erzwungenen Entführungen, weil so viele Bürger nicht kämpfen wollen. Sie sind noch nicht militarisiert und haben das Gefühl, dass auf diese Weise wenig erreicht werden kann“, sagt er.

Darüber hinaus leiden laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation fast 10 Millionen Menschen in der Ukraine aufgrund des Krieges an schweren psychischen Störungen oder sind gefährdet, daran zu erkranken.

Für den Kiewer Journalismusprofessor Nikita Vasilenko sollte die Erhaltung der Ukraine in irgendeiner Form als Sieg gewertet werden. „Um das Land zu erhalten, müssen wir uns selbst für den verabscheuungswürdigsten, verfälschtesten Friedensplan einsetzen. Das hat einen einfachen Grund: Ein weiterer Angriff wie der jüngste in Kursk, Russland, wird uns die verbleibende Elite der Nation kosten. In Kursk sind nach unseren Schätzungen bereits etwa 10.000 gefallen. Die Russen schätzen unsere Verluste viel höher ein, eine immense Zahl, wie zu erwarten war. Wie hoch die Zahl auch genau sein mag, bei diesen Verlusten handelte es sich um Berufssoldaten, bestehend aus jungen Männern, die die Bevölkerung nicht mehr regenerieren und wiederbeleben können.“

Als Reaktion auf die in der Ukraine immer lauter werdenden Friedensforderungen wenden sich die Redakteure der Washington Post der Angstmacherei zu, indem sie den Ukrainern mit dem Schreckgespenst eines neuen Staatsstreichs drohen, sollte ein Friedensabkommen mit Gebietsverlusten einhergehen. Sie zitieren mehrere ukrainische Militärs, die dies bestätigen.

Oleksandr Dubinskyy schreibt, dass es Selenskys Lobbyisten waren, die die von Pinchuk auf der YES-Konferenz geäußerte These an die westlichen Medien weitergaben, die wiederum von den eingeladenen, anwesenden ukrainischen Militärführern stammt: „Frieden im Austausch für Territorium in der Ukraine wird zu einem Bürgerkrieg führen“. Dubinsky schreibt: „Dies ist nichts anderes als Angstmacherei, die von Selensky an die westlichen Regierungen und Bevölkerungen gerichtet ist. Er sagt damit im Grunde: „Wenn ihr mich zwingt, eine Friedensregelung anzustreben, werdet ihr einen Staatsstreich erleben.“ Ein Staatsstreich ist jedoch nur möglich, wenn Selenskyj, der alles gegen die Interessen der Ukraine getan hat, ohne Wahlen an der Macht bleibt.“

Selenskyj und die militärischen Falken im Westen, die ihn unterstützen, behaupten, im Namen des ukrainischen Volkes zu sprechen. Aber sie kennen die Ansichten der Menschen nicht und können sie auch nicht kennen. Unter den derzeitigen Bedingungen des Kriegsrechts, der strengen Medienzensur und des ultrarechten Terrors in der Ukraine zur Unterdrückung jeglicher politischer Protestäußerungen ist eine genaue Erhebung der Meinungen der Ukrainer zu sozialen, politischen und militärischen Fragen weder möglich noch erlaubt. Darüber hinaus wissen politisch versierte Menschen in der Ukraine, dass es heutzutage in diesem Land nicht sicher ist, Soziologen gegenüber seine Meinung zu äußern. Dies kann nur unter erheblicher Gefährdung der persönlichen Sicherheit geschehen.

Die Wahlen in der Ukraine wurden auf unbestimmte Zeit verschoben, bis zum Ende des Kriegsrechts, wann auch immer dies eintreten mag. Selenskyj und die Falken im Westen versuchen mit allen Mitteln, den Krieg gegen Russland fortzusetzen. So wie der Tag auf die Nacht folgt, können diejenigen, die den heutigen Krieg fortsetzen wollen, dies nur erreichen, indem sie die politische Macht an sich reißen und jeglichen öffentlichen Protest und Widerspruch unterdrücken.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit Deepl.com

