Trump, der alle US-Kriege beenden wollte, hat Amerika jetzt in den gefährlichsten aller Kriege der letzten Jahrzehnte involviert. Wer keine fairen Verhandlungen will, bombardiert halt. Trump ist kein Dealmaker, sondern ein Dealfaker und Dealbreaker. Obamas vorzüglich funktionierendes Atomabkommen mit Iran, das die Produktion und Anreicherung von Uran wirkungsvoll begrenzte und kontrollierte, hat er auf Wunsch Netanyahus schon in seiner ersten Amtszeit höchtperönlich zertrümmert.