Julani im Anzug: Wie Frankreich einen Paria zum Partner machte

Der Aufstieg des syrischen Interimspräsidenten Ahmad Sharaa ist weniger eine Erlösung als vielmehr ein kalkuliertes Projekt des Westens – mit dem Frankreich Russland ausmanövrieren und seine kolonialen Interessen in Syrien zurückgewinnen will.

Ein Beitrag von The Cradle

15. MAI 2025

Nur eine Woche vor seinem historischen Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Riad – dem ersten Treffen zwischen amerikanischen und syrischen Staatschefs seit 25 Jahren – traf der selbsternannte Übergangspräsident Syriens, Ahmad al-Sharaa, in Paris ein.

Sharaas Besuch in der französischen Hauptstadt, sein erster in einem westlichen Land seit seiner Machtübernahme, war sorgfältig inszeniert. Frankreich hieß ihn vorsichtig willkommen, beschränkte die Empfangsprotokolle und verzichtete auf hohe staatliche Ehrungen, um seine Absicht zu signalisieren, Einfluss auf die Syrien-Frage zu nehmen, ohne einen Staatschef, der immer noch auf internationalen Terrorismuslisten steht, vollständig zu legitimieren.

Der Besuch, für den eine von den Vereinten Nationen genehmigte Aufhebung des Reiseverbots für Sharaa und seine Delegation erforderlich war, gipfelte in einem sorgfältig inszenierten Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Élysée-Palast. Macron schlug in seiner anschließenden Pressekonferenz einen scharfen Ton an und betonte, dass bedeutende Veränderungen in der Syrien-Frage eine Voraussetzung für internationales Engagement blieben.

Die kalkulierte Gastfreundschaft Frankreichs unterstreicht dessen Ambitionen, seinen Einfluss in Syrien zurückzugewinnen. Für Sharaa war die Reise ein strategischer Schachzug, um internationale Legitimität zu demonstrieren und das Erbe seiner Vergangenheit als Hardliner, einschließlich seiner Verbindungen zu Al-Qaida und ISIS, zu begraben.

Frankreichs Investition in Spaltung

Sharaa – besser bekannt als Abu Mohammad al-Julani – hat fast ein Jahrzehnt damit verbracht, sich neu zu erfinden. Nachdem er 2016 die Verbindungen zu Al-Qaida abgebrochen und die Nusra-Front in Hayat Tahrir al-Sham (HTS) umbenannt hatte, begann Julani, sich den internationalen Akteuren mit einem sympathischeren Image zu präsentieren. Katarische Medien führten den Narrativwechsel an, während die Türkei seinen Aufstieg maßgeblich unterstützte und ihm ermöglichte, Idlib im Nordwesten Syriens ohne nennenswerte externe Finanzmittel zu dominieren.

Frankreich hatte unterdessen bereits begonnen, seine Syrien-Strategie neu auszurichten. 2017 beauftragte das französische Außenministerium seinen Think Tank CAPS mit der Ausarbeitung eines Strategiepapieres, das Empfehlungen für eine Rolle in einem Syrien nach Assad enthielt. Die Empfehlung: Unterstützung des Wiederaufbaus in Gebieten außerhalb der Kontrolle des ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad – einschließlich derjenigen, die von „radikalen“ Kräften wie HTS kontrolliert werden – als Absicherung gegen ein Wiedererstarken Damaskus‘.

Der gestürzte syrische Präsident hatte zuvor Frankreich für seine Rolle bei der Unterstützung terroristischer Gruppen in Syrien während der 2011 begonnenen Krise verantwortlich gemacht. „Frankreich ist seit Beginn des Konflikts der Vorreiter bei der Unterstützung des Terrorismus in Syrien“, sagte er 2017 gegenüber Journalisten.

Die französische Politik basierte auf einer Kernidee: die Wiedervereinigung unter Assad durch die Konsolidierung de facto kontrollierter Gebiete zu verhindern. Paris begann diskret, zivile Initiativen in den von Julani kontrollierten Gebieten zu finanzieren – während die USA noch immer eine Belohnung von 10 Millionen Dollar auf seinen Kopf ausgesetzt hatten – und nahm die Kontakte zu Geheimdiensten wieder auf, um sich mit der Präsenz von über 600 französischen Staatsangehörigen zu befassen, die an der Seite der HTS und anderer militanter Gruppierungen kämpften.

Während diese Verbindungen weitgehend geheim blieben, verbrachte Julani Jahre damit, seine Macht über lokale Gruppierungen, darunter auch ausländische Kontingente, zu festigen. Diese Vorarbeit legte den Grundstein für ein breiteres Engagement des Westens.

Sharaas globales Debüt

Im Februar 2020 unternahm Julani seinen ersten internationalen Vorstoß. Die International Crisis Group, damals unter der Leitung von Robert Malley, veröffentlichte ein ausführliches Interview, in dem Jolani die Streichung der HTS von den globalen Terrorlisten forderte. Malley, später Iran-Beauftragter des ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden, drängte das Weiße Haus hinter verschlossenen Türen, Kanäle zu der Gruppe zu öffnen.

Die Botschaft des ehemaligen Al-Qaida-Führers war unmissverständlich: HTS stelle außerhalb Syriens keine Bedrohung dar. Einige Monate später wiederholte der Chefjurist der HTS, Abdul Rahim Atoun, diese Linie in Le Temps und erklärte, die Gruppe strebe internationale Hilfe und keine Konfrontation an. Dies war eine stillschweigende Zustimmung zur fortgesetzten Politik Frankreichs, mit den nicht von Assad kontrollierten Regionen in Kontakt zu treten.

Dann kam der Imagewandel. Westliche Journalisten, darunter Martin Smith von PBS, trafen Jolani, der diesmal Anzug und Krawatte trug. Es war das Debüt einer neuen Persönlichkeit: nicht mehr ein militanter Kommandeur, sondern ein nationaler Führer.

Hinter den Kulissen vermittelte Außenminister Asaad al-Shaibani – damals unter dem Decknamen Zaid al-Attar tätig – die Transformation der HTS. Im Jahr 2017 hielt Shaibani geheime Treffen mit westlichen Geheimdienstvertretern ab, darunter der ehemalige britische Diplomat Jonathan Powell, der für seine Verhandlungen mit sanktionierten Gruppen bekannt ist.

Die Ukraine und die französische Kehrtwende

Der Krieg Russlands in der Ukraine beschleunigte die Neuausrichtung Frankreichs in Syrien. Um Druck auf Moskau auszuüben, dessen Streitkräfte strategische Militärstützpunkte in Latakia und Tartus unterhalten, griff Paris auf seine langjährigen Verbindungen aus der Kolonialzeit zurück, um seinen Einfluss in der Region wieder zu stärken.

Während die direkte Unterstützung der HTS-Angriffe auf russische Ziele unbestätigt bleibt, folgten auf die Drohnenangriffe der Gruppe im Jahr 2024 – insbesondere auf den Luftwaffenstützpunkt Kuweires – diplomatische Annäherungsversuche Frankreichs. Macrons private Forderungen an Sharaa sollen einen Rückzug Russlands aus Syrien beinhaltet haben.

Frankreichs parallele Annäherung an die von den USA unterstützten, kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – die darauf abzielte, die Türkei zu verärgern – festigte seine Doppelstrategie: Eindämmung des Einflusses Assads und Absicherung gegen Russlands Einfluss in Syrien.

Schutz von Minderheiten: Frankreichs Einfluss in Syrien

Als Sharaa Damaskus stürmte und sein Amt antrat, eilten die Außenminister Frankreichs und Deutschlands Anfang 2025 nach Damaskus. Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot widmete viel Zeit den Treffen mit christlichen Führern und belebte damit die koloniale Narrative Frankreichs vom Schutz von Minderheiten wieder.

Für Paris bleibt der Schutz religiöser Minderheiten ein willkommener Vorwand für Interventionen. Zusammen mit Deutschland, das bestrebt ist, den Zustrom syrischer Flüchtlinge einzudämmen, bot Frankreich schrittweise politische und sanktionstechnische Erleichterungen im Austausch für Reformen an.

Sharaa reagierte mit einem technokratischen Kabinett, wobei die HTS-Loyalisten jedoch die Kontrolle über die Sicherheitsministerien behielten. Zu beachten ist, dass die jüngsten Massaker an Alawiten in den Küsten- und Zentralgebieten Syriens sowie die konfessionellen Konflikte zwischen den von der HTS geführten Sicherheitskräften und den Drusen das Engagement Frankreichs nur noch beschleunigt haben.

Die Spannungen an der Grenze zum Libanon lieferten eine weitere Rechtfertigung. Während seines Treffens mit Sharaa im Élysée-Palast brandschatzte Macron historische Landkarten, um die Grenzziehung zu erleichtern, und sprach seinen Gast in ungewöhnlich offenem Ton an, wobei er vom Protokoll abwich, um seine Autorität zu demonstrieren.

Eine gegenseitige Ernte

Frankreichs erneute Annäherung an die Übergangsregierung Syriens ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen. Julani, der nun in einem Anzug als Sharaa auftritt, verkaufte seine Moderation. Macron, der nach regionaler Relevanz strebt, kaufte sie ihm ab.

Die beiden besiegelten ihre Allianz in einem mit Washington ausgehandelten Abkommen: Die lange autonome SDF wird in das neu gegründete syrische Verteidigungsministerium integriert. Wenn dies umgesetzt wird, wird der Einfluss Frankreichs in den syrischen Staatsstrukturen weiter vertieft – und Sharaa erhält das institutionelle Gewicht, das er seit langem anstrebt.

Für Israel bedeutet diese Annäherung einen potenziellen Bonus zu den strategischen und territorialen Gewinnen, die es seit Assads Sturz erzielt hat: Wenn der Westen nun offen Sharaa als legitime Autorität unterstützt, rückt die Normalisierung mit Israel – lange Zeit eine ferne Perspektive – einen Schritt näher in den Bereich des Möglichen.

