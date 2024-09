https://www.middleeasteye.net/news/david-lammy-meets-israeli-politician-who-called-palestinians-starve-death



David Lammy traf israelischen Politiker, der zum „Verhungern“ der Palästinenser aufrief

Von Imran Mulla

25. September 2024

Der israelische Oppositionsführer Yair Golan, der sich für eine kollektive Bestrafung in Gaza ausgesprochen hat, traf auf der Jahreskonferenz der Labour Party mit mehreren Ministern zusammen

Der britische Außenminister David Lammy trifft den israelischen Oppositionsführer Yair Golan (Screenshot/X)

Der britische Außenminister David Lammy hat sich mit einem Oppositionsführer aus Israel getroffen, der dazu aufrief, die palästinensische Bevölkerung in Gaza auszuhungern.

Yair Golan, der für die Meretz-Partei, die sich selbst als linksgerichtet bezeichnet, Mitglied der Knesset war, wird auch Premierminister Keir Starmer auf der Jahreskonferenz der britischen Labour Party in Liverpool treffen.

Der ehemalige Generalmajor des israelischen Militärs leitet derzeit The Democrats, eine Gruppierung der israelischen Labour Party und Meretz.

Als der Krieg gegen Gaza im Oktober letzten Jahres begann, forderte Golan, die Stromversorgung zu unterbrechen und alle Lieferungen nach Gaza einzustellen.

„Zuerst einmal alle Lieferungen nach Gaza einstellen. Ich denke, in diesem Kampf sollten wir keine humanitären Bemühungen zulassen“, sagte er damals.

„Wir müssen ihnen sagen: Hört zu, bis die Geiseln freigelassen werden, werdet ihr, was uns betrifft, verhungern. Das ist völlig legitim.“

Die von Israel umgesetzte Politik ist eine Form der Kollektivstrafe, ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht.

Zu dieser Zeit schien Starmer auch die Kollektivstrafe Israels gegen palästinensische Zivilisten in Gaza zu unterstützen, aber er hat sich inzwischen zurückgezogen und einen humanitären Waffenstillstand gefordert.

Am Sonntag veröffentlichte Golan ein Foto von seinem Treffen mit Lammy in Liverpool auf X, ehemals Twitter. Er sagte, die beiden hätten „die Bedingungen erörtert, die notwendig sind, um die von der britischen Regierung verhängten Beschränkungen für den Export von Verteidigungswaffen aufzuheben“.

Das Treffen fand statt, nachdem Großbritannien Anfang September 30 von 350 Waffenexportlizenzen ausgesetzt hatte.

Im August lehnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu Berichten zufolge ein Treffen mit Lammy auf einer Reise nach Israel ab, weil die Labour-Partei die britischen Einwände gegen einen Antrag auf Haftbefehle für Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant beim Internationalen Strafgerichtshof zurückgezogen hatte.

Seit der Ankündigung der Waffenbeschränkungen hat Netanjahu die Position der britischen Regierung öffentlich kritisiert.

Corbyns Seitenhieb

Unterdessen erntete Starmer Gelächter und Applaus von den Labour-Delegierten, nachdem er von einem pro-palästinensischen Studentenprotestler unterbrochen wurde, der von den „Kindern von Gaza“ sprach.

Starmer reagierte mit dem Scherz, dass „dieser Typ offensichtlich einen Passierschein von der Konferenz 2019 hat“, in Anspielung auf die letzte Konferenz, bei der Jeremy Corbyn Parteivorsitzender war.

Der Premierminister forderte außerdem „Zurückhaltung und Deeskalation an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel“ und bekräftigte seine Unterstützung für einen „anerkannten palästinensischen Staat neben einem sicheren und geschützten Israel“.

Am Dienstag nahm Golan an einer Veranstaltung der Labour Friends of Israel (LFI) teil, einer parlamentarischen Gruppe, zu deren Mitgliedern hochrangige Politiker gehören.

Der offizielle X-Account der Gruppe gab an, dass es „eine Freude“ sei, Golan dabei zu haben, und bezeichnete seine Partei als „unsere israelische Schwesterpartei“.

Auf der LFI-Veranstaltung wurde die Kanzlerin Rachel Reeves mit der israelischen Botschafterin Tzipi Hotovely fotografiert, die sich gegen die Gründung eines palästinensischen Staates ausgesprochen und im Januar vorgeschlagen hat, dass es legitim sei, jedes Gebäude in Gaza zu zerstören.

Die Labour-Abgeordnete Bell Ribeiro-Addy warnte am Montag, dass die britische Regierung weiterhin Gefahr laufe, wegen ihrer fortgesetzten Waffenlieferungen an Israel strafrechtlich verfolgt zu werden.

Übersetzt mit Deepl.com

