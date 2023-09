Justin und die Nazis Von Kurt Nimmo

https://kurtnimmo.substack.com/p/justin-and-the-nazis?utm_source=post-email-title&publication_id=312109&post_id=137458055&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&utm_medium=email

Justin und die Nazis

Sein Vater, der ehemalige Premierminister, gewährte Nazi-Kriegsverbrechern Unterschlupf.

Von Kurt Nimmo

27. September.2023

Armer Justin Trudeau. Der kanadische Premierminister ist stinksauer, nachdem bekannt wurde, dass seine Regierung dem ehemaligen Waffen-SS-Nazi Jaroslaw Hunka im kanadischen Unterhaus eine Standing Ovation gab.

Es sieht so aus, als ob Kanadas „Unterhaus“ (in dem es nur wenige echte Bürger gibt) ganz gaa-gaa über ukrainische Nazis ist. Das ist natürlich ein großer Fauxpas, denn die Bewunderung für reuelose Nazis ist, gelinde gesagt, geschmacklos, vor allem für „aufgeweckte“ Führer wie Trudeau.

Wie ist es möglich, dass Kanadas „Führer“ nicht wissen, dass die SS-Division Galizien, in der Hunka „diente“, 1943 in den Massenmord an Polen, Juden, Roma und Kommunisten verwickelt war? Wie ist es möglich, dass ein Mann, der an einem Völkermord beteiligt war (der sich vor allem gegen Frauen und Kinder richtete), mit stehenden Ovationen bedacht wird?

Es ist auf eine sardonische Art und Weise recht amüsant zu beobachten, wie die kanadische Regierung wegen dieses peinlichen Vorfalls zusammenbricht.

Es sieht so aus, als ob der Sprecher des Unterhauses, Anthony Rota, vor den Bus gestoßen wird. Er nannte Hunka einen „Helden“ während des inszenierten Ereignisses, das die offensichtliche Affinität der kanadischen Regierung zu den Waffen-SS-Nazis offenbarte.

Das erbärmliche, gesichtswahrende Schuldzuweisungsspiel wurde auf Rota wie 900 Pfund Mist abgeworfen. Es wird gefordert, dass er sofort von seinem Posten zurücktritt. Zweifelsohne wird er den Rest seines nunmehr erbärmlichen Lebens in Schande verbringen.

Unterdessen beteuerte Trudeau seine Unschuld. Er betonte, es sei „äußerst ärgerlich, dass dies passiert ist… Das ist etwas, das das kanadische Parlament und im weiteren Sinne alle Kanadier zutiefst beschämt.“

Justins Vater, Pierre Trudeau, der frühere kanadische Premierminister (es ist eine Familienangelegenheit), „war mitschuldig an der Gewährung von Zuflucht für Tausende bekannter Nazis, die Juden mit ihren eigenen Händen getötet hatten“, twittert Chay Bowes.

Ich weiß, dass es mittlerweile beliebt ist, so ziemlich alles, was auf Elon Musks X-Twitter gepostet wird, als rechtsextreme Verschwörungstheorie zu betrachten. Herr Bowes fügt jedoch einen Ausschnitt aus einer Folge von Sixty Minutes aus dem Jahr 1997 hinzu. Unnötig zu sagen, dass CBS nicht mehr das ist, was es einmal war.

Der kanadische Geheimdienst enthüllte 2019, dass eine geheime Akte über die skandalösen Machenschaften des älteren Trudeau in das Gedächtnisloch verschoben wurde. Seine „Faszination für Kommunismus, Faschismus, Sozialismus und Religion trieb Trudeau in die Weiten der politischen Welt“, schreibt Robert Morley für The Trumpet.

Laut einer Buchbesprechung der Biografie Young Trudeau: Son of Quebec, Father of Canada, 1919-1944, verfasst von Max und Monique Nemni, war Trudeau „nicht in der üblichen ikonographischen Weise … die sakrosankte Ikone des progressiven neuen Kanada, sondern ein antisemitischer Bewunderer von Hitler und Mussolini“.

Wie der Vater, so der Sohn?

Es sollte auch angemerkt werden, dass Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland, die 2017 eine kanadische Ausbildungsmission mit ukrainischen „integralen Nationalisten“ arrangierte, ein ziemlich hässliches Skelett in ihrem Schrank hat. Freelands ukrainischer Großvater Michael Chomiak (Mykhailo Khomiak) war ein Nazi-Kollaborateur. Er war Herausgeber von Krakivs’ki Visti, einer „vehement antisemitischen“ Zeitung.

Vor dem Irrsinn in der Ukraine haben die Konzernmedien gelegentlich die Wahrheit über die Nazis gesagt. Jetzt, so der Staat und sein Medien-Megaphon, sind die wahren Nazis in Amerika – nein, nicht die von der CIA importierte Operation Paperclip, sondern eine winzige, marginalisierte einheimische Randgruppe von Skinheads und anderen verblendeten rassistischen Missetätern.

Kanadas „Konservative“ nutzen diesen Vorfall bis zum Äußersten aus. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich kaum von ihren amerikanischen Gegenspielern, den angeblichen „Konservativen“, die einen endlosen Krieg mit Russland, Iran, Nordkorea, Syrien und China wollen. Das sind die „Konservativen“, die Julian Assange töten und einen ehemaligen Gitmo JAG-Offizier zum Präsidenten machen wollen, sie sind Kollegen von neokonservativen „Konservativen“ wie den Psychopathen Lindsey Graham und Nikki Haley.

Und schließlich wurde Hunka als Kämpfer gegen die Sowjets im 2. Weltkrieg beschrieben, um die große historische Unkenntnis des kanadischen Parlaments zu demonstrieren.

Ich bin mir nicht sicher, welche Geschichtsbücher diese Ignoranten lesen (wenn überhaupt). Die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich und die USA waren während des Krieges Verbündete.

Ich wette, Trudeau, Freeland und zumindest einige Abgeordnete wissen, dass die ukrainischen Nazis auf der Seite der echten Nazis standen, nicht auf der Seite der Alliierten. Es scheint jedoch, dass Kanada, die USA und Deutschland die Ideologie des autoritären Faschismus brauchten, um ihre jeweiligen Länder zu kontrollieren, und deshalb wurden kriegsverbrecherische Nazis unter dem Draht eingeschleust. Übersetzt mit Deepl.com

