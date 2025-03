https://strategic-culture.su/news/2025/03/04/kaja-kallas-ill-equipped-take-stock-eu-foreign-policy-after-zelenskys-drubbing-in-white-house/



Kaja Kallas ist schlecht gerüstet, um nach der Niederlage von Selenskyj im Weißen Haus eine Bilanz der EU-Außenpolitik zu ziehen

Ian Proud

4. März 2025

© Foto: Public domain

Jetzt, da Selenskyj von Trump geschlagen und von Starmer im Stich gelassen wurde, kann er sich auf Europas führende Diplomatin, Kaja Kallas, verlassen. Gott steh uns allen bei.

Die Erde bebt immer noch unter den Auswirkungen der Vernichtung von Wolodymyr Selenskyj durch das Tag-Team von Präsident Trump und Vizepräsident Vance im Weißen Haus. Das Treffen zwischen Trump und Keir Starmer am 27. Februar war eine geselligere Angelegenheit, bei der der britische Premierminister sich ruhig zur Ukraine äußerte, während er die Idee viel gepriesener Handelsgespräche mit Amerika vorantrieb. Dies war das erste Signal, dass Großbritannien seine außenpolitische Katastrophe in der Ukraine realistisch betrachtet und erkennt, dass es den Handel mit Amerika weitaus mehr braucht als die enormen Kosten für die Unterstützung eines nicht zu gewinnenden Krieges.

Damit liegt das Schicksal von Selenskyj in den Händen der Europäischen Union. Und mit Kaja Kallas, der derzeitigen Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, sind die Vorzeichen nicht vielversprechend.

Kallas hat ein dreifaches Problem.

Erstens ist sie nicht diplomatisch.

Wenn die größte außenpolitische Herausforderung in Kallas‘ Posteingang derzeit der Krieg in der Ukraine ist, dann macht ihr tief verwurzelter Hass auf Russland sie zu einer denkbar schlechten Wahl als Europas führende Diplomatin.

Ihre Weltsicht ist geprägt von ihrer Erfahrung, die sie als Kind einer Frau, die 1949 nach Sibirien deportiert wurde, in der Sowjetunion gemacht hat. Sie betrachtet Russland durch die zerbrochene Linse des Leidens Estlands während des sogenannten kommunistischen Terrors nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Wie sie die heutigen Ereignisse in der Ukraine sieht, ist einfach eine Fortsetzung der Folklore ihres Lebens. Russland ist der verhasste Feind, und irgendwann wird Russland zurückkehren, um Estland erneut zu erobern. In ihren Äußerungen vor Beginn des Krieges in der Ukraine bekräftigte Kallas ihre Ansicht, dass Estland das nächste Land sein könnte, in das Russland einfällt. Als NATO-Land habe ich nie Beweise dafür gesehen, dass Russland einen Plan dafür hat.

Kallas hat den Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine gefordert, um die totale Niederlage Russlands sicherzustellen. Sie hat vorgeschlagen, Russland in eine Reihe kleinerer Staaten aufzuteilen. Einmal deutete sie an, dass die Ukraine mehr zivile Opfer unter russischen Bürgern verursachen sollte, um die Zahl der Opfer in der Ukraine auszugleichen. Selbst als Präsident Trump sagte, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine unrealistisch sei, hat sie weiterhin darauf gedrängt, dies im Gespräch zu halten, obwohl dies für Russland seit neunzehn Jahren eine rote Linie ist.

Fast alles, was sie sagt, wurzelt in ihrem unerschütterlichen Glauben, dass ein Sieg über Russland unerlässlich ist, damit die Welt ein sicherer Ort wird.

Die Welt ist natürlich voller Extremisten. Sie behauptet jedoch, die führende Diplomatin Europas zu sein. Sie scheint für diese Rolle denkbar ungeeignet zu sein. Aber sie wird Selenskyj trotzdem weiterhin unterstützen, da bin ich mir sicher.

Damit kommen wir zu ihrem zweiten Problem, dem Fehlen eines demokratischen Mandats.

Länder, die dem europäischen Projekt skeptisch gegenüberstehen, äußern häufig Bedenken hinsichtlich der mangelnden demokratischen Rechenschaftspflicht der EU-Institutionen.

Niemand hat dafür gestimmt, dass Kallas ihr Amt in Brüssel übernimmt. Während Selenskyj erst seit Mai 2024 abgewählt ist, wird Kallas immer nur ein abgewählter Apparatschik sein.

Als die Rolle der Europäischen Union nach den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs darin bestand, einen einheitlichen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Raum zwischen den Nationen zu schaffen, fand sie Frieden, indem sie Grenzen öffnete. Mit zunehmendem Wachstum wurde Europa jedoch immer bürokratischer. Nach der Einigung auf den Vertrag von Lissabon setzte die Schaffung eines Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik mit einem neu gegründeten Europäischen Auswärtigen Dienst diesen Zentralisierungstrend fort.

Ohne jegliches demokratisches Mandat haben sich die Inhaber der Rolle des Hohen Vertreters um Relevanz bemüht. Abgesehen von der Handelspolitik verwalten die einzelnen Mitgliedstaaten ihre bilaterale Diplomatie nach wie vor selbst. Und da der Krieg in der Ukraine durch wirtschaftlichen Niedergang und politische Uneinigkeit auf Europa zurückgefallen ist, haben die europäischen Länder ihre eigenen Wege gesucht.

Das hat dazu geführt, dass ineffektive Persönlichkeiten wie Josep Borrel und Ideologen wie Kallas nicht in der Lage sind, die Art von koordinierender Rolle zu spielen, nach der sie sich sehnen.

In der Praxis ist Kallas‘ Einfluss auf die Handlungen der Mitgliedstaaten also begrenzt, obwohl sie durch hetzerische öffentliche Äußerungen erheblichen Schaden anrichten kann. Dies ist eine große Herausforderung im Umgang mit Ländern wie Russland, wo die dortigen Staats- und Regierungschefs die Grenzen von Kallas‘ Rolle genau kennen und sie ignorieren. Stattdessen konzentriert Russland seine Einflussbemühungen auf wichtige EU-Mitgliedstaaten, insbesondere in Mitteleuropa.

Obwohl Kallas die fortgesetzte Isolation Russlands fordern kann, da die Unterstützung für Selenskyj rasch schwindet, hat sie keine wirkliche Macht, dies durchzusetzen. Ihr fehlt ein Mandat.

Hierin liegt ihr drittes Problem.

Kaja Kallas hat keine Strategie.

Es besteht ein großes Risiko, dass Kallas als Hohe Vertreterin für ein einziges Thema angesehen wird, da ihr Hauptanliegen der Krieg in der Ukraine zu sein scheint.

Sie scheint nur darauf bedacht zu sein, den seit zehn Jahren anhaltenden europäischen Zeitgeist des Nicht-Engagements gegenüber Russland aufrechtzuerhalten, unabhängig von den wirtschaftlichen Kosten. Aber in dieser Hinsicht bringt sie nicht nur keine neuen Ideen in die Außenpolitik ein, sondern ihr Mangel an Flexibilität wird sie in einer Zeit, in der Europa durch den Krieg vor großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen steht, realitätsfremd erscheinen lassen. Kallas hat den Job im Dezember angetreten und viel Aufsehen erregt, aber keine Klarheit geschaffen.

Donald Trump ist nun eingetroffen und kündigt eine seismische Verschiebung in der US-Politik an, und sie glaubt immer noch, die Erde sei eine Scheibe. Sie hat Präsident Trumps radikale Hinwendung zu einem direkten Engagement mit Russland kritisiert, ohne eine überzeugende alternative Vision anzubieten.

Die rhetorische Rettungsinsel, an die sie sich klammert, während sie verzweifelt versucht, dem jetzt gestrandeten Selenskyj zu helfen, bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen, ist weiterhin das Mantra „Russland ist als Nächstes an Europa dran“.

Kallas ist sicherlich nicht die Urheberin der EU-Politik, die ausdrücklich versucht hat, Russland auf der Weltbühne zu isolieren. Aber sie hat unermüdlich dazu beigetragen, diese Politik am Leben zu erhalten, zusammen mit all den anderen Tropen darüber, wie man mit Russland umgehen sollte und warum ein Ende des Krieges niemals in Betracht gezogen werden kann.

Natürlich mag diese Position tragfähig gewesen sein, solange Joe Biden noch an der Macht war und die USA wohl eher darauf erpicht waren, einen nicht zu gewinnenden Krieg in Europa voranzutreiben.

Aber Donald Trumps vernichtende Niederlage gegen Selenskyj im Weißen Haus wird das Establishment der europäischen Politik dazu zwingen, sich sofort Gedanken darüber zu machen, was für die Ukraine und für Selenskyj getan werden kann. Kaja Kallas hat weder die Fähigkeiten, das Mandat noch den Plan, um einen glaubwürdigen Weg nach vorne aufzuzeigen.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

Übersetztmit Deepl.com

