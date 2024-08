https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/kamala-harris-brat-chartreuse-gaza-genocide



Kamala Harris, „Göre“ für Völkermord in Gaza

Von Michael F. Brown

Power Suits

3. August 2024

Vizepräsidentin Kamala Harris, die sich inmitten des Völkermords im Gazastreifen für die Aufrüstung Israels ausgesprochen hat, schüttelt am 25. Juli dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Hand.

Amos Ben Gershom GPO

Israels von den USA finanzierter Völkermord im Gazastreifen wütet nun schon seit fast 10 Monaten.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat angedeutet, dass er einen schnelleren Völkermord wünscht.

Vizepräsidentin Kamala Harris, die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, würde ihr Amt mit einem ausgelöschten Gazastreifen antreten – und möglicherweise mit einem regionalen Krieg, der noch mehr dezimiert – sollte sie im November gewinnen.

Trumps antipalästinensischer Rassismus ist allgemein bekannt. Die Demokraten ihrerseits versuchen, die Mitschuld der Vizepräsidentin am Völkermord in Gaza zu verschleiern, indem sie versuchen, sie durch eine virale Social-Media-Kampagne , die von der Harris-Kampagne unterstützt wird, als inspirierend, „Göre“ und Chartreuse für junge Menschen cool zu machen.

Die Chartreuse-Revolution, die von der Musikerin Charli XCX, jungen Harris-Anhängern und der Harris-Kampagne selbst vorangetrieben wird, ist eine Fata Morgana. Harris hat die letzten Tage damit verbracht, „business as usual“ zu signalisieren – einen Chartreuse-Völkermord – wenn es um den Gazastreifen und Waffenlieferungen an Israel geht.

Harris ist seit fast 10 Monaten der Stellvertreter von Präsident Joe Biden in Sachen Völkermord. Diejenigen, die gehofft hatten, dass Harris in der Gaza-Frage einen schnellen und unmittelbaren Bruch mit Biden vollziehen würde, wurden eines Besseren belehrt.

Stattdessen ging Harris auf die Demonstranten in Washington los und nicht auf diejenigen im US-Kongress, die dem Völkermörder Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, applaudierten.

CNN, das die Anti-Völkermord-Proteste in Washington irreführenderweise als „antisemitisch“ bezeichnete, berichtet, dass „Berater und Verbündete, die mit Harris gesprochen haben – von ihren Tagen im Senat bis hin zu ihrer Anwesenheit in der Leitung bei fast jedem Gespräch, das Biden mit Netanjahu geführt hat – darauf bestehen, dass es im Grunde genommen kaum Unterschiede zwischen ihr und dem Präsidenten gibt.“

Demokraten, die Biden wegen des Gazastreifens im Stich lassen, sollen sich mit neuen Formulierungen von Harris zufrieden geben. „Der Unterschied ist rhetorischer Natur“, heißt es in dem CNN-Artikel, „aber dieser Unterschied, so sagen sie, ist sehr wichtig.“

Es ist mehr gesprochene Empathie, aber die Bewaffnung Israels für die Bombardierung der Palästinenser wäre die gleiche. Nach 300 Tagen, in denen die Worte der Biden-Administration nichts gebracht haben, wollen besorgte potenzielle Wähler, die von dem Völkermord angewidert sind, substanzielle Maßnahmen und einen Politikwechsel.

Pro-Israel-Glaubwürdigkeit

Nach ihrem jüngsten Treffen mit Netanjahu machte sich Harris schnell einen Namen als Israel-Befürworterin, indem sie darauf hinwies, dass sie als Kind Spenden für das Pflanzen von Bäumen in Israel (und möglicherweise im besetzten Westjordanland) gesammelt hatte. Bemerkenswerterweise erwähnte sie jedoch nicht den rassistischen Jüdischen Nationalfonds, für den sie ehrenamtlich tätig war.

Es ist eine Sache, als beeinflussbares Kind solche Arbeit zu leisten, ohne sich der rassistischen und kolonialistischen Implikationen bewusst zu sein; es ist etwas ganz anderes, als erwachsener Politiker mit solchen Bemühungen inmitten von Israels gleichzeitigen Kampagnen des Völkermords und der Apartheid gegen die Palästinenser zu prahlen.

Dies ist ein klares Signal an die muslimisch-amerikanischen und arabisch-amerikanischen Wähler im wichtigen Wahlkreis Michigan und anderswo sowie an junge Menschen, dass Harris sich nicht wesentlich von Biden unterscheiden wird.

Sie unterstrich auch ihre Unterstützung für die israelische Apartheid, indem sie nach ihrem Treffen mit Netanjahu ihre Unterstützung für Israel als „jüdischen Staat“ betonte.

Das ist, als würde ein amerikanischer Politiker einen weißen, christlichen Staat loben. Das dürfte bei den Wählern der Demokraten nicht gut ankommen.

Die palästinensischen Bürger Israels machen etwa 20 Prozent der Bevölkerung aus, und vor dem Völkermord im Gazastreifen und der Flucht Zehntausender Palästinenser aus dem Gazastreifen waren die palästinensische und die jüdische Bevölkerung zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer ungefähr gleich groß, auch wenn die Palästinenser durch den Apartheidstaat mit minderen Rechten belegt wurden.

Phil Gordon, ihr nationaler Sicherheitsberater, sprach am 28. Juli von Majdal Shams auf den besetzten Golanhöhen als Teil des nördlichen Israels.

Harris und ihr Team haben den kolonialen Landraub und die Rechtsbrüche Trumps, die die regionalen Spannungen trotz gegenteiliger Behauptungen Trumps und seiner Verbündeten verschärft haben, einfach hingenommen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass Republikaner und Demokraten in Bezug auf das Westjordanland und den Gazastreifen nicht einen ähnlichen Präzedenzfall schaffen.

Die@VP wurde informiert und verfolgt aufmerksam den gestrigen schrecklichen Angriff der Hisbollah auf ein Fußballfeld in Majdal Shams im Norden Israels, bei dem mehrere Kinder und Jugendliche getötet wurden. Sie verurteilt diesen schrecklichen Angriff und trauert um alle Toten und Verletzten.

– Phil Gordon (@PhilGordon46) July 28, 2024

Als Israel die begrenzten Waffenstillstandsbemühungen der Biden-Harris-Regierung mit der Ermordung von Fuad Shukr, dem ranghöchsten Militärfunktionär der Hisbollah, untergrub, sprach Harris noch von Israels „Recht, sich zu verteidigen“.

Nur wenige Stunden später ließ Netanjahu den Hamas-Führer Ismail Haniyeh ermorden, vermutlich in der Hoffnung, damit jede kurzfristige Aussicht auf einen Waffenstillstand und die Hoffnungen von Harris und Biden auf einen solchen noch vor den Wahlen im November zu zerstören. Aus Netanjahus Sicht trägt die Verhinderung eines Waffenstillstands auch dazu bei, ihn länger im Amt zu halten, wie sogar Biden angedeutet hat.

Harris landet zu einer Kundgebung in Atlanta und geht zu den Reportern auf der Rollbahn, um sich zu den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten zu äußern.

„Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“, sagte sie. „Es hat das Recht, sich gegen eine terroristische Organisation zu verteidigen, und genau das ist die Hisbollah.

– Asma Khalid (@asmamk) July 30, 2024

Uns wird immer wieder gesagt, dass Israel keinen regionalen Krieg will und dass Israel einen Waffenstillstand will, während Israel alles tut, was es kann, um in einen regionalen Krieg zu eskalieren und einen Waffenstillstand in Gaza zu sabotieren.

– Assal Rad (@AssalRad) 31. Juli 2024

Der katarische Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sagte: „Wie kann eine Vermittlung erfolgreich sein, wenn eine Seite den Verhandlungsführer der anderen Seite ermordet und dabei Zivilisten in Gaza ins Visier nimmt?“ pic.twitter.com/qwnpS3KuID

– Global Eyes (@Global__Eyes) July 31, 2024

Sowohl Netanjahu als auch Senator Lindsey Graham treiben die USA näher an einen Krieg mit dem Iran heran. Ersterer mit rücksichtslosen Eskalationen und letzterer mit der Forderung nach einer Kriegsmächte-Resolution in Bezug auf das iranische Atomprogramm, die selbst der entschieden israelfreundliche demokratische Senator Ben Cardin zwar zurückhaltend, aber nicht völlig ablehnt.

In der Zwischenzeit zaudert das Biden-Harris-Team – und versäumt es, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um einen größeren Krieg zu verhindern – während Netanjahu die Situation weiter verschärft.

Netanjahu stößt einen Konflikt an, der wahrscheinlich die USA mit hineinziehen wird.

Biden wird nur sich selbst die Schuld geben, wenn seine letzten Monate im Amt und die Wahlchancen seiner Partei durch einen weiteren Krieg im Nahen Osten zunichte gemacht werden.

w/ @AdamNoahWho für @thenation https://t.co/bWM170hMSs

– Dr. Annelle Sheline (@AnnelleSheline) August 1, 2024

Biden und Harris lassen sich zwar von Netanjahu und Graham mitschleppen, erwecken aber auch den Eindruck, dass sie willige Teilnehmer sind.

Unterstützung für eine Folterkoalition

Harris hat sich nicht empört über die Abu-Ghraib-ähnlichen Zustände in der Gefängnisanlage Sde Teiman im Süden Israels geäußert, obwohl dies dort und in anderen Foltereinrichtungen seit Monaten bekannt ist. Sie spricht nicht öffentlich über die Einstellung der Militärhilfe für Israel als Konsequenz aus der sexuellen Misshandlung palästinensischer Gefangener oder dem Abschlachten palästinensischer Kinder in Gaza.

Israels Regierungskoalition, die von den USA mit Waffen und einem Vetorecht bei den Vereinten Nationen unterstützt wird, trägt die Verantwortung für die Gräuel in Sde Teiman und anderen Einrichtungen.

Während das israelische Parlament darüber debattiert, ob es in Ordnung ist, Gefangene zu vergewaltigen, greift ein Mob (darunter auch Gesetzgeber) einen Stützpunkt an, um gegen die Festnahme von 9 Soldaten durch die israelische Militärpolizei zu protestieren, die verdächtigt werden, einen Gefangenen sexuell missbraucht zu haben pic.twitter.com/y7DKMpJ8up

– Prem Thakker (@prem_thakker) July 29, 2024

Biden sprach am 1. August mit Netanjahu. In der Verlautbarung hieß es: „Der Präsident bekräftigte sein Engagement für die Sicherheit Israels gegen alle Bedrohungen durch den Iran, einschließlich seiner Stellvertreter-Terrorgruppen Hamas, Hisbollah und die Houthis. Der Präsident erörterte die Bemühungen zur Unterstützung der israelischen Verteidigung gegen Bedrohungen, auch gegen ballistische Raketen und Drohnen, einschließlich neuer defensiver US-Militäreinrichtungen. Neben diesem Engagement für Israels Verteidigung betonte der Präsident die Bedeutung der laufenden Bemühungen um eine Deeskalation der allgemeinen Spannungen in der Region.“

Nicht erwähnt wurden die vom israelischen Militär mit amerikanischen Waffen verursachten zivilen Todesfälle im Gazastreifen, die Verteidigung von Folter durch Mitglieder von Netanjahus Regierungskoalition, der Diebstahl von Gebieten im Westjordanland oder die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands. Die „Kein Tageslicht“-Politik übt keinen nennenswerten Druck auf Netanjahu aus.

In dem Dokument heißt es weiter, dass sich auch Vizepräsident Harris dem Aufruf angeschlossen hat.

Harris hat ein sich schnell schließendes Zeitfenster, in dem sie sich dramatisch von Biden unterscheiden kann, da sich die Lage in der Region weiter verschlechtert, was zum Teil auf Bidens politische Entscheidungen zurückzuführen ist.

Doch sie versäumt es auf abgrundtiefe Weise, Biden in dieser Frage unter Druck zu setzen und ihre eigene Politik klar darzulegen. Harris scheint einfach nicht bereit zu sein, israelische Kriegsverbrechen und Völkermord mit amerikanischen Waffen anzuprangern. Milde Proteste über palästinensische Opfer unter der Zivilbevölkerung sind unzureichend.

Einer ihrer Vizepräsidentschaftskandidaten, Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania, meldete sich als Freiwilliger in Israels Apartheid-Armee und schrieb 1993 während seines Studiums in einem rassistischen Meinungsartikel, dass die Palästinenser „nicht über die Fähigkeiten verfügen, ihr eigenes Heimatland zu gründen und es selbst mit der Hilfe Israels und der Vereinigten Staaten erfolgreich zu machen. Sie sind zu kampfeslustig, als dass sie in der Lage wären, ein eigenes friedliches Heimatland zu errichten“.

In einer weniger beachteten Passage schien Shapiro das gesamte Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer als Israel zu betrachten und schrieb: „Die Vereinten Nationen legten Friedensgrenzen fest, damit die beiden Nationen auf dem Gebiet des heutigen Israels zusammenleben können.

Schweigen, gescheiterte Diplomatie und die aktive Unterstützung von Harris bei der Bewaffnung Israels sind gleichbedeutend mit einem grauenhaften Völkermord. Das ist nicht das, was die meisten Demokraten wollen, und doch versammeln sich viele um Harris, ohne sich ausreichend bewusst zu sein, wie eng sie sich an Bidens katastrophale Politik klammert.

Inmitten des Völkermords im Gazastreifen haben die Demokraten keinen Kandidaten aufgestellt, der sich energisch dagegen ausspricht und bereit ist, Israel zu sagen, dass es aufhören soll, und wenn nicht, den Waffenzufluss zu stoppen.

Übersetzt mit deepl.com

