USA: Josh Shapiros „freiwillige“ Arbeit für die israelische Armee wird von Harris als Vizepräsidentschaftskandidat unter die Lupe genommen

Von Umar A Farooq

5. August 2024

In der vergangenen Woche sind Berichte aufgetaucht, wonach Shapiro in der israelischen Botschaft in Washington und als Freiwilliger in einer israelischen Militärbasis diente

Der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, hält eine Rede auf der Gesetzgebungskonferenz der North American Building Trades Unions 2024 im Washington Hilton am 24. April 2024 in Washington DC (Anna Moneymaker/AFP)

Die Verbindungen des Gouverneurs von Pennsylvania, Josh Shapiro, zu Israel und seine Unterstützung für Israel standen in der vergangenen Woche im Mittelpunkt des Interesses, da der prominente Demokrat als Spitzenkandidat für die Vizepräsidentschaftskandidatur und als Gegenkandidat von Kamala Harris bei den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November gilt.

Shapiro ist neben dem Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, dem Verkehrsminister Pete Buttigieg, dem Senator von Arizona, Mark Kelly, und dem Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, einer der Spitzenkandidaten für die Vizepräsidentschaftskandidatur.

In den letzten Tagen ist Shapiros politisches Ansehen in die Höhe geschossen. Im Zuge der zunehmenden Aufmerksamkeit für ihn wurde eine Website mit dem Namen „No Genocide Josh“ eingerichtet. Sie fordert die Harris-Kampagne auf, ihn wegen seiner Verbindungen zu Israel und seiner früheren Kommentare und Handlungen, die die pro-palästinensische Bewegung und die pro-palästinensische Stimmung im Staat Pennsylvania dämonisieren, nicht zu wählen.

Shapiro ist seit Jahrzehnten ein überzeugter Befürworter Israels, was bis in seine Highschool- und Collegezeit zurückreicht, als er für eine Studentenzeitung an der Universität von Rochester schrieb. Ein Meinungsartikel mit dem Titel „Frieden nicht möglich“ tauchte letzten Monat in einer Zeitung wieder auf.

„Die Palästinenser werden nicht friedlich koexistieren“, schrieb Shapiro. „Sie sind nicht in der Lage, ein eigenes Land zu gründen und es erfolgreich zu machen, auch nicht mit Hilfe Israels und der Vereinigten Staaten. Sie sind zu kampfeslustig, als dass sie in der Lage wären, ein eigenes friedliches Heimatland zu errichten.“

In diesem Artikel sagte Shapiro auch, dass er früher als Freiwilliger in der israelischen Armee gedient habe.

Trotz meiner Skepsis als Jude und ehemaliger Freiwilliger in der israelischen Armee hoffe und bete ich sehr, dass dieser „Friedensplan“ erfolgreich sein wird“, schrieb er.

Der Gouverneur hat versucht, seine früheren Äußerungen herunterzuspielen, und ein Sprecher erklärte gegenüber Middle East Eye, dass sein Freiwilligendienst „Projekte auf einem israelischen Armeestützpunkt“ umfasste und dass er „zu keinem Zeitpunkt an militärischen Aktivitäten beteiligt war“.

„Während seiner Schulzeit musste Josh Shapiro ein Dienstprojekt absolvieren, das er und mehrere Klassenkameraden im Rahmen eines Programms absolvierten, das sie in einen Kibbuz in Israel führte, wo sie auf einer Farm und in einer Fischerei arbeiteten“, sagte Manuel Bonder, ein Sprecher des Gouverneurs.

„Das Programm beinhaltete auch Freiwilligenarbeit auf einem israelischen Armeestützpunkt. Zu keinem Zeitpunkt war er an militärischen Aktivitäten beteiligt“.

Der Hinweis auf seine Freiwilligenarbeit wurde kürzlich von seiner Wikipedia-Seite entfernt.

Aber sein Dienst für Israel endete hier nicht. Im Jahr 1996 arbeitete Shapiro für die israelische Botschaft in Washington DC in der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten, sagte ein Sprecher des Gouverneurs gegenüber The Bulwark. Die Äußerungen des Sprechers wurden von Bonder gegenüber MEE bestätigt.

Die Kritik an Shapiro, der Jude ist, wurde von Gesetzgebern und US-Medien als „antisemitisch“ bezeichnet, und der Gouverneur selbst hat erklärt, dass sich seine Ansichten geändert haben und er eine Zweistaatenlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt unterstützt.

Doch pro-palästinensische Aktivisten und muslimische Rechtsgruppen fordern von dem Politiker mehr als nur Rhetorik.

„Gouverneur Shapiro darf nicht einfach behaupten, dass sich seine Ansichten geändert haben“, sagte der Direktor von Cair-Philadelphia, Ahmet Tekelioglu, in einer Erklärung.

„Er muss sich ausdrücklich entschuldigen und dann beweisen, dass er sich geändert hat, indem er seine jüngsten antipalästinensischen Positionen zurücknimmt, sich verpflichtet, das Recht von Studenten, Staatsbediensteten und allen anderen in Pennsylvania zu schützen, gegen den Völkermord im Gazastreifen zu protestieren, und ein Ende der US-Unterstützung für die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung fordert.“

Vergleich der Pro-Palästina-Demonstranten mit dem KKK

Eines der Anliegen der „No Genocide Josh“-Kampagne war ein Interview mit Shapiro auf CNN, in dem er Studenten, die gegen den Gaza-Krieg protestieren, mit Mitgliedern des Ku-Klux-Klan (KKK) verglich, einer amerikanischen weißen Rassisten- und Hassgruppe.

„Studenten sollten nicht daran gehindert werden, auf den Campus zu gehen, nur weil sie jüdisch sind, oder in einem Klassenzimmer zu lernen, im Gegensatz dazu, dass sie online gezwungen werden, weil sie jüdisch sind. Das ist einfach inakzeptabel“, sagte Shapiro.

„Und wissen Sie was? Wir müssen uns fragen, ob wir das tolerieren würden, wenn es sich um Leute in KKK-Kostümen oder KKK-Insignien handeln würde, die Kommentare über Menschen afroamerikanischer Herkunft in unseren Gemeinden machen.“

Es ist nicht klar, auf welche Universität sich Shapiro bezog, als er sagte, jüdische Studenten seien vom Campus ausgeschlossen worden. Middle East Eye hat jedoch eine derartige Behauptung von pro-israelischen Studenten am Massachusetts Institute of Technology überprüft und keine Beweise dafür gefunden, dass jüdische, israelische oder andere Studenten am Besuch des Unterrichts gehindert wurden.

Als weiteres Zeichen seiner entschiedenen Ablehnung der Pro-Palästina-Proteste auf und außerhalb des Universitätsgeländes verurteilte Shapiro die Präsidentin der University of Pennsylvania, Elizabeth Magill, weil sie nicht genug getan habe, um die Demonstrationen zu unterbinden.

„Magill und der Vorstand der Universität Pennsylvania haben es anscheinend versäumt, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sich jeder Student auf dem Campus sicher fühlt“, sagte Shapiro. „Ehrlich gesagt, fand ich ihre Kommentare absolut beschämend. Das sollte sie nicht.“

Die Gouverneurin machte diese Bemerkungen während einer Kundgebung zur Unterstützung des Restaurants Goldie’s. Vor dem Restaurant, das sich in israelischem Besitz befindet, hatten sich Demonstranten versammelt, nachdem der Besitzer Geld an eine Hilfsorganisation überwiesen hatte, die das israelische Militär unterstützt. Außerdem entließ das Restaurant einen Mitarbeiter, weil er eine Anstecknadel mit einer palästinensischen Flagge trug.

Im Mai, als im ganzen Land Proteste gegen den Krieg Israels gegen den Gazastreifen stattfanden, aktualisierte der Gouverneur den Verhaltenskodex seiner Verwaltung und untersagte allen Staatsbediensteten „skandalöses oder schändliches“ Verhalten. Rechtsexperten schlugen daraufhin Alarm und fragten sich, ob eine pro-palästinensische Haltung als skandalös angesehen werden könne, was ihrer Meinung nach eine zu weit gefasste Kategorie sei.

Shapiro sagte, er habe „enge, bedeutungsvolle und informative Beziehungen“ zu muslimischen und arabischen Gemeinden in Pennsylvania aufgebaut.

Doch im vergangenen Oktober schrieb eine Koalition aus Dutzenden muslimischer Gruppen im Bundesstaat Pennsylvania einen Brief an Shapiro, in dem sie sich „zutiefst beunruhigt und enttäuscht“ über seine Äußerungen unmittelbar nach dem israelischen Krieg gegen Gaza äußerten.

„Worte sind wichtig, Gouverneur Shapiro. Die Rhetorik unserer gewählten Vertreter schafft ein Umfeld, in dem antimuslimischer und antiarabischer Hass gedeiht, und wir sind besorgt um unsere Gemeinden“, heißt es in dem Brief.

„Ihre Erklärung vom Montag, den 9. Oktober 2023, ist eine wirksame Bestätigung all dieser Politiken und des rassistischen, militaristischen Diskurses, der aus Israel kommt.“

Demokraten teilen ähnliche Ansichten über Israel

Während Shapiro von progressiven und pro-palästinensischen Aktivisten wegen seiner Ansichten über Israel am meisten kritisiert wurde, weichen die anderen führenden Kandidaten für die Vizepräsidentschaftskandidatur nicht weit von seinen Ansichten ab.

Tim Walz, der Gouverneur von Minnesota, der für seine fortschrittlichen Ansichten und seine Haltung in Arbeitsfragen gelobt wird, stimmte früher als Kongressabgeordneter für die US-Militärhilfe für Israel.

Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, war der erste Gouverneur, der die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance für Antisemitismus anerkannte, eine umstrittene Definition, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt.

Mehr als 100 Menschenrechts- und zivilgesellschaftliche Gruppen haben Bedenken gegen diese Definition geäußert und erklärt, sie könne dazu verwendet werden, pro-palästinensische Aktivitäten zu unterdrücken.

Middle East Eye berichtete im vergangenen Monat, dass das Parteiprogramm der Demokraten für 2024 die weithin unpopuläre Haltung von US-Präsident Joe Biden zum Krieg Israels gegen den Gazastreifen unterstützt, der im Mittelpunkt der laufenden Volksdemonstrationen in den Vereinigten Staaten steht.

Übersetzt mit deepl.com

