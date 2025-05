https://www.palestinechronicle.com/kan-complicit-in-genocide-ex-eurovision-contestants-demand-ban-on-israel/



„KAN mitschuldig am Völkermord“ – Ehemalige Eurovision-Teilnehmer fordern Verbot Israels

7. Mai 2025 Nachrichten

Eurovision-Halbfinale 2022. (Foto: Michael Doherty, über Wikimedia Commons)

Von Palestina Chronicle Staff

„Wir glauben an die verbindende Kraft der Musik, weshalb wir uns weigern, Musik als Mittel zur Schönfärbung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuzulassen.“

Mehr als 70 ehemalige Eurovision-Teilnehmer haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Organisatoren der Veranstaltung auffordern, den israelischen öffentlich-rechtlichen Sender KAN vom Wettbewerb auszuschließen.

„KAN ist mitschuldig am Völkermord Israels an den Palästinensern in Gaza und an dem jahrzehntelangen Regime der Apartheid und militärischen Besatzung des gesamten palästinensischen Volkes„, schrieben die ehemaligen Teilnehmer in einem Brief an die Europäische Rundfunkunion vor dem Eurovision-Finale am 17. Mai.

„Wir glauben an die verbindende Kraft der Musik, weshalb wir nicht zulassen wollen, dass Musik als Instrument zur Verharmlosung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit benutzt wird“, heißt es in dem Brief weiter.

Sie sagten, dass sie im vergangenen Jahr „entsetzt waren, dass die EBU Israel die Teilnahme erlaubt hat, während es seinen Völkermord in Gaza live vor den Augen der Weltöffentlichkeit fortsetzte. Das Ergebnis war katastrophal.“

Der israelische Teilnehmer des letzten Jahres

Laut dem Hollywood Reporter belegte Eden Golan aus Israel im Wettbewerb 2024 den fünften Platz. Dem Bericht zufolge hatten mehr als 56.000 Menschen „eine ähnliche Petition unterzeichnet, in der ein Ausschluss Israels aus dem Wettbewerb gefordert wurde“.

Der isländische Verband der Komponisten und Texter sowie 1.400 Branchenfachleute aus ganz Europa forderten ebenfalls Golans Ausschluss aus dem Wettbewerb, wie der Bericht weiter ausführt.

„Anstatt die weit verbreitete Kritik anzuerkennen und über ihre eigenen Fehler nachzudenken, reagierte die EBU mit einer Verdopplung ihrer Bemühungen – sie gewährte der israelischen Delegation völlige Straffreiheit, während sie andere Künstler und Delegationen unterdrückte, wodurch die Ausgabe 2024 zur politischsten, chaotischsten und unangenehmsten in der Geschichte des Wettbewerbs wurde„, heißt es in dem Brief.

“Schweigen ist keine Option“

„Schweigen ist keine Option„, betonten die Künstler und fügten hinzu: ‚In einer Zeit, in der autoritäre Bewegungen und die extreme Rechte weltweit auf dem Vormarsch sind, ist es unsere Pflicht, unsere Stimme zu erheben.“

Sie forderten, dass ‘die Komplizenschaft der EBU mit dem Völkermord Israels ein Ende haben muss“.

Indem sie weiterhin eine Plattform für die Vertretung des israelischen Staates biete, „normalisiert und beschönigt die EBU dessen Verbrechen“, sagten sie.

Russlands Ausschluss 2022

Die Künstler wiesen darauf hin, dass die EBU bereits gezeigt habe, dass sie „in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, wie 2022, als sie Russland aus dem Wettbewerb ausschloss. Wir akzeptieren diese Doppelmoral gegenüber Israel nicht.“

„Als Sänger, Songwriter, Musiker und andere, die das Privileg hatten, am Eurovision Song Contest teilzunehmen, fordern wir die EBU und alle ihre Mitgliedsrundfunkanstalten auf, jetzt zu handeln und eine weitere Diskreditierung und Störung des Festivals zu verhindern: Israel muss vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden“, erklärten sie.

Laut einem Bericht von Artists for Palestine UK gehören zu den Unterzeichnern auch Gåte, die norwegische Band, die 2024 vom israelischen Sender als „Söhne und Töchter Amaleks“ verspottet wurde, was laut der Bewegung „ein biblischer Verweis ist, den Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache zur Vernichtung der Palästinenser in Gaza verwendet hat“.

„Wir waren dort. Wir haben gesehen, was passiert ist. Wir haben mit der EBU darüber gesprochen“, soll Gåte gesagt haben.

„Israelische Interessenvertretung“

Artists for Palestine UK zitierte Eran Cicurel, einen Redakteur von KAN, der zugab, dass die Eurovision „längst mehr als nur ein Musikereignis ist, sondern eine wichtige Arena für die Interessenvertretung Israels“.

Ein israelischer Teilnehmer, Yuval Raphael, wird laut The Hollywood Reporter beim diesjährigen Wettbewerb auftreten, dessen Finale am 17. Mai in Basel in der Schweiz stattfindet.

Über 50.000 Tote

Seit Israel am 18. März den Waffenstillstand gebrochen hat, hat es durch blutige und anhaltende Luftangriffe Tausende Palästinenser im gesamten Gazastreifen getötet und verletzt.

Am 7. Oktober 2023, nach einer Operation des palästinensischen Widerstands im Süden Israels, startete das israelische Militär einen Völkermordkrieg gegen die Palästinenser, bei dem über 52.000 Menschen getötet, mehr als 118.000 verletzt und über 14.000 vermisst wurden.

Trotz der wiederholten Verurteilung des israelischen Völkermords durch viele Länder weltweit wurde wenig unternommen, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen.

Israel wird derzeit vom Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes untersucht, während angeklagte Kriegsverbrecher – darunter Premierminister Benjamin Netanjahu – nun offiziell vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht werden.

Der israelische Völkermord wird weitgehend von Washington und einigen anderen westlichen Mächten verteidigt, unterstützt und finanziert.

(The Palestina Chronicle)

