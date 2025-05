https://www.caitlinjohnst.one/p/israel-really-is-as-evil-as-it-looks



Israel ist wirklich so böse, wie es scheint

Caitlin Johnstone

7. Mai 2025

Israelische Scharfschützen schießen routinemäßig und absichtlich Kindern im Gazastreifen in den Kopf.

Israel hat ein KI-System für die IDF entwickelt, um mutmaßliche Hamas-Kämpfer zu identifizieren, wenn sie zu ihren Familien nach Hause gehen, und nennt es spöttisch „Where’s Daddy?“, weil sie die Kinder der Kämpfer töten.

Israel hat hunderte Male medizinische Einrichtungen und Krankenwagen in Gaza angegriffen. Es wurde dokumentiert, dass sie in die von ihnen angegriffenen Krankenhäuser eindringen und systematisch einzelne medizinische Geräte zerstören, um sie unbrauchbar zu machen.

IDF-Soldaten veröffentlichen ständig Fotos und Videos in ihren sozialen Medien, in denen sie sich spöttisch mit der Kleidung toter und vertriebener palästinensischer Frauen verkleiden und mit den Spielsachen toter und vertriebener palästinensischer Kinder spielen.

Die IDF hat zugegeben, einen beliebten Telegram-Kanal namens „72 Virgins“ zu betreiben, auf dem extrem blutige und sadistische Snuff-Filme von Menschen in Gaza veröffentlicht wurden, die von israelischen Streitkräften abgeschlachtet wurden.

Nach der Zerstörung von Gebäuden voller Zivilisten ist die IDF dafür bekannt, Scharfschützen-Drohnen einzusetzen, um die Überlebenden, darunter auch Kinder, zu erschießen.

Israel hat bei seinem Angriff auf Gaza eine historisch beispiellose Anzahl von Journalisten ermordet und wissentlich humanitäre Helfer angegriffen.

Israelische Soldaten vergewaltigen und foltern palästinensische Gefangene zu Tode, darunter auch Ärzte. In den seltenen Fällen, in denen jemand wegen dieser Misshandlungen verhaftet wird, kommt es in Israel zu Ausschreitungen – nicht um sich gegen die Misshandlungen zu wehren, sondern um gegen die Verhaftung der Täter zu protestieren.

Und nun erklärt Israel offen seine Absicht, den gesamten Gazastreifen ethnisch zu säubern, wobei Finanzminister Bezalel Smotrich sagte, der Plan sehe vor, die Bevölkerung Gazas am südlichen Ende des Gebiets zu „konzentrieren“ und unter Druck zu setzen, das Gebiet zu verlassen, während der Rest Gazas „vollständig zerstört“ werde.

„Die Bevölkerung Gazas wird vom Morag-Korridor nach Süden konzentriert werden. Der Rest des Gazastreifens wird leer sein“, sagte Smotrich und fügte hinzu: “Sie werden völlig verzweifelt sein, weil sie verstehen, dass es in Gaza keine Hoffnung und nichts gibt, wonach sie streben können, und sie werden nach einer Umsiedlung suchen, um an anderen Orten ein neues Leben zu beginnen.“

Eine Anfang dieses Jahres veröffentlichte Umfrage ergab, dass nur drei Prozent der jüdischen Israelis die geplante ethnische Säuberung des Gazastreifens aus moralischen Gründen ablehnen. Das ist richtig: drei Prozent. Drei von hundert Menschen.

Ich geriet neulich in eine Diskussion mit einem liberalen Israel-Unterstützer, dessen gesamte Argumentation im Grunde darauf hinauslief: „Oh, Sie behaupten also, Israel tut Zivilisten absichtlich schreckliche Dinge an, nur weil sie böse sind?“

Und ja, das ist zwar etwas vereinfacht, aber ja. Israel ist böse. Es ist ein zutiefst böses Land voller zutiefst böser Menschen. Noch einmal: drei Prozent.

Mein Gesprächspartner versuchte, die Vorstellung, dass Israelis schreckliche Menschen sind, als legitime Erklärung für ihr Vorgehen in Gaza abzutun, was bedeuten würde, dass Israels Handlungen nur als rationale Reaktion auf unglückliche Provokationen der Palästinenser erklärt werden könnten (die er natürlich ohne Weiteres für blutrünstige Wilde hielt). Aber die Beweise zeigen, dass Israel wirklich so böse ist, wie es scheint.

Wie wir bereits zuvor diskutiert haben, liegt das nicht daran, dass es etwas von Natur aus Böses im Judentum oder im Jüdischsein gibt, das einen von Juden geführten Staat dazu veranlassen würde, sich so zu verhalten. Vielmehr liegt es daran, dass das moderne Israel von Anfang an auf der Idee einer hierarchischen Gesellschaft beruht, in der eine ethnische Gruppe die anderen dominiert, wodurch Ungerechtigkeit und Ungleichheit zu einem festen Bestandteil des Systems werden. Israelis werden von Geburt an indoktriniert, dieses ungerechte Apartheid-System als normal zu akzeptieren, was zwangsläufig dazu führt, dass sie auch die Entmenschlichung und Misshandlung der entrechteten Gruppe akzeptieren.

Wenn Sie eine Gesellschaft haben, deren Bevölkerung systematisch indoktriniert wird, Apartheid und Missbrauch als normal und gut zu akzeptieren, werden Sie unweigerlich eine Gesellschaft voller Soziopathen haben. Das sind diejenigen, die wählen gehen, beim Militär dienen, in den Medien arbeiten und in der Regierung arbeiten. Das liegt nicht an ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrer Religion – es liegt an der perversen Natur des Apartheidstaates, in dem sie leben.

Viele Westler neigen dazu, Israel im Zweifelsfall zu glauben, weil sie von vornherein davon ausgehen, dass es nicht so einfach sein kann, wie es aussieht, und dass die Misshandlung nicht so einseitig sein kann, wie sie erscheint. Sie gehen davon aus, weil westliche Nachrichtenmedien und Politiker ständig Narrative produzieren, um Israel so unschuldig wie möglich und die Palästinenser so schuldig wie möglich darzustellen, aber in Wirklichkeit ist es genau so, wie es aussieht: Israelis ermorden und hungern eine Zivilbevölkerung aus, um ihr Land zu stehlen.

So einfach ist das. Israel ist wirklich so schlimm. Und jeder, der es unterstützt, ist es auch.

