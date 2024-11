https://www.middleeastmonitor.com/20241126-canada-helps-israel-in-broadening-its-definition-of-anti-semitism/



Kanada hilft Israel bei der Ausweitung seiner Definition von „Antisemitismus

26. November 2024

Kanadas Premierminister Justin Trudeau spricht vor dem Bundeshaushalt 2024 in Toronto, Ontario, Kanada, am 1. April 2024 zu den Medien über „das Wohl von Kindern und die Entwicklung von Kindern“ [Mert Alper Dervış – Anadolu Agency].

Einmal mehr war Antisemitismus das Schlagwort für die politische Rhetorik, die den Protest in Montreal gegen die Komplizenschaft der NATO mit dem israelischen Völkermord anprangerte. Die Delegierten der NATO trafen sich in Kanada zur 70. Jahrestagung ihrer Parlamentarischen Versammlung, und die Demonstranten forderten den Austritt Kanadas aus der Organisation, obwohl der kanadische Premierminister Justin Trudeau ankündigte, dass das Land auf dem besten Weg sei, seine Militärausgaben zu erhöhen, die von der NATO auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts festgelegt wurden.

„Wir müssen uns jeden Tag für die NATO und die Grundsätze einsetzen, die uns in dieser unsicheren Welt Sicherheit geben“, sagte Trudeau und tat so, als seien die ehemaligen Kolonialmächte nicht für ‚diese unsichere Welt‘ und, zusammen mit Israel, für den Völkermord in Gaza verantwortlich.

Die Aktivisten, die an der Demonstration teilnahmen, waren natürlich anderer Meinung. Als die Versammlung außerhalb des Treffens gewalttätig wurde, bezeichneten israelische und Mainstream-Medien den Protest schnell als „antisemitisch“, ebenso wie Trudeau selbst. Die Polizei von Montreal erklärte jedoch, dass sie keine Berichte über antisemitische Gewalt oder Hassverbrechen erhalten habe. Die Bürgermeisterin von Montreal, Valerie Plante, verurteilte die Gewalt, sagte aber, sie glaube nicht, dass der Protest antisemitisch gewesen sei.

Der Protest wurde von Divest for Palestine und der Convergence of Anti-Capitalist Struggles organisiert, um die Komplizenschaft der NATO mit dem israelischen Völkermord aufzudecken.

Da Israel jedoch zunehmend jede Kritik an seinen Handlungen als „Antisemitismus“ bezeichnet, folgte Trudeau diesem Beispiel.

„In einer Demokratie, in einem Land, das die Meinungsfreiheit immer verteidigen wird, ist es wichtig, dass die Menschen auf die Straße gehen und protestieren und ihre Wut und ihre Meinungsverschiedenheiten auf freie und angenehme Weise zum Ausdruck bringen können“, erklärte er. „Aber es gibt keinen Platz für Antisemitismus, für Hass, Diskriminierung und Gewalt.“Weiterlesen in middleeastmonitor.com

