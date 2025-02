https://www.middleeasteye.net/news/canadian-activist-released-jail-fight-not-over-yet



Kanadischer pro-palästinensischer Aktivist aus dem Gefängnis entlassen: Freie Meinungsäußerung in Gefahr

Von Syma Mohammed

Veröffentlichungsdatum: 25. Februar 2025,

Yves Engler sprach mit Middle East Eye über seine fünf Tage im Gefängnis und das harte Vorgehen Kanadas gegen pro-palästinensische Äußerungen

Yves Engler wurde am Morgen des 20. Februar in Montreal in Gewahrsam genommen und verbrachte fünf Tage im Gefängnis von Bordeaux, bevor er am Montag freigelassen wurde (YouTube-Screenshot)

Ein kanadischer Aktivist und Autor wurde nach fünf Tagen im Gefängnis freigelassen, nachdem eine anti-palästinensische Medienpersönlichkeit ihn beschuldigt hatte, sie belästigt zu haben, und er sich weigerte, seinen Fall totzuschweigen.

Yves Engler wurde am Morgen des 20. Februar in Montreal in Gewahrsam genommen und verbrachte fünf Tage im Bordeaux-Gefängnis in Montreal, bevor er am Montag nach einem Gerichtsauftritt freigelassen wurde.

Tausende Menschen unterzeichneten Briefe, in denen sie die Einstellung des Verfahrens forderten, und mehr als 100 Menschen kamen, um den Autor – der seit langem die kanadische Außenpolitik und ihren militärisch-industriellen Komplex kritisiert – vor Gericht zu unterstützen.

Im Gespräch mit Middle East Eye am Dienstag von seinem Zuhause in Kanada aus sagte Engler, er fühle sich „gut“.

„Die Haft war unangenehm, aber nicht traumatisch für mich, obwohl ich verstehe, dass sie für andere traumatisch ist. Es ist ein entmenschlichender Ort.

„Ich denke, das Hauptproblem ist, dass ich fünf Tage ins Gefängnis musste, um das Recht zu erlangen, die gegen mich erhobenen Anklagen (öffentlich) zu kritisieren. Die Polizei und dann die Krone wollten mein Recht einschränken, über meinen Fall zu schreiben. Als ich darüber schrieb, behaupteten sie, ich würde die Polizei belästigen. Ich war wegen eines technischen Problems fünf Tage im Gefängnis. Als ich am Donnerstagmorgen hinging, hätten sie mich bearbeiten und gehen lassen können.“

Englers Inhaftierung ist Teil eines größeren Vorgehens gegen die Redefreiheit in Kanada, sagt er.

„Vor weniger als zwei Wochen habe ich in einem Webinar mit einem Anwalt der British Columbia Civil Liberties Association gesprochen, das den Titel „Der neue McCarthyismus in Kanada“ trug“, sagte er.

„Es ging um die Verfolgung von Personen, die sich gegen die Mitschuld Kanadas an der Apartheid und dem Völkermord in Israel aussprechen. Wir haben eine ganze Reihe von Beispielen von Personen durchgegangen, die ins Visier genommen wurden. Kanada unterstützt seit mehr als einem Jahrhundert den Zionismus und die Enteignung der Palästinenser auf vielfältige Weise. Die Verfolgung von Personen, die sich gegen die Verbrechen Israels aussprechen, ist nur eine der unzähligen Möglichkeiten, wie Kanada die Enteignung der Palästinenser unterstützt hat.“

„Doppelmoral“

Engler sagte, dass es noch nie einen so großen Volksaufstand gegen die Beteiligung Kanadas an internationalen Verbrechen gegeben habe wie in den letzten 16 Monaten. Er sagt, dass die Taktik der Strafverfolgungsbehörden teilweise eine Reaktion auf das Ausmaß des Aktivismus war. „Es ist beunruhigend. Offensichtlich sind der Kampf gegen Völkermord und der Kampf für die Meinungsfreiheit eng miteinander verbunden.“

Er sagt, dass das Hauptziel darin bestand, den Aktivismus einzudämmen.

„Ich bin besorgt, dass dies eine abschreckende Wirkung hat. Ich glaube, dass viele Menschen Angst haben. Manchmal denke ich, dass das gesund ist. Aber manchmal gehen Menschen über eine gesunde Angst hinaus und entwickeln eine Paranoia, die über die Realität unserer Dynamik hinausgeht, und das kann ihren Aktivismus einschränken.“

Engler sagt, dass seine fünf Tage im Gefängnis unbedeutend sind im Vergleich zu dem, was Tausende palästinensische Gefangene manchmal jahrzehntelang ertragen müssen.

John Philpot, Englers Anwalt, sagte, er sei mit dem Ergebnis zufrieden.

„Es ist das Richtige passiert. Er ist letzte Nacht rausgekommen, was sehr herzerwärmend war. Die Redefreiheit hat sich durchgesetzt, was ein brennendes Thema ist. „Wir sehen eine Doppelmoral im Rechts- und im politischen Prozess“, sagte Philpot.

Philpot sagte zu dem Fall, dass Dahlia Kurtz im vergangenen Sommer eine erste Beschwerde gegen Engler eingereicht hatte, die von der Polizei abgewiesen wurde.

Nachdem sich jedoch Neil Oberman, ein Anwalt und Kandidat der Konservativen Partei, im Dezember des Falls angenommen hatte, erhob die Polizei Anklage gegen Engler. Philpot sagte, dass Oberman an der Erwirkung von einstweiligen Verfügungen gegen propalästinensische Demonstranten in Montreal beteiligt war.

Philpot sagte, dass die Polizei in einem geringfügigen Fall wie dem von Engler normalerweise die angeklagte Person auffordern würde, die Person, die die Anklage erhoben hat, nicht erneut zu kontaktieren, aber die Polizei erlegte Engler zusätzliche Bedingungen auf.

„In ihrem Fall (Kurtz) wollte die Polizei ihr die Auflage erteilen, nicht zu sprechen, den Fall nicht in den sozialen Medien zu diskutieren und den Namen der Person nicht in den sozialen Medien zu erwähnen“, fügte Philpot hinzu.

Er sagte, Engler habe diese Bedingungen abgelehnt und sei entsprechend bestraft worden.

Engler wurde zwar aus dem Gefängnis entlassen, muss aber am 25. April zu einer Anhörung vor Gericht erscheinen.

„Ich bin froh, dass er gewonnen hat. Ich bin froh, dass wir Unterstützung hatten, und ich bin froh, dass wir einen Richter hatten, der die Probleme verstanden hat“, sagte Philpot. “Wir bestehen darauf, dass die Anklage gegen ihn fallen gelassen wird und dass ihm die Kosten für fünf Tage Haft erstattet werden. Das ist also der aktuelle Stand der Dinge.“

