Katar: Ex-Premierminister sagt, Netanjahu sei „nie an einem Abkommen interessiert gewesen, sondern nur daran, die Palästinenser zu beseitigen

14. August 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält am 14. März 2020 eine Rede in seinem Büro in Jerusalem [GALI TIBBON/POOL/AFP via Getty Images]

Der ehemalige Premierminister von Katar, Scheich Hamad Bin Jassim Al-Thani, hat erklärt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nie an einem Waffenstillstandsabkommen mit den Palästinensern interessiert war und nicht einmal Frieden will. Sein einziges Ziel sei es, die Palästinenser im belagerten Gazastreifen zu vernichten.

„Netanjahu will, dass der Krieg weitergeht und die Vermittlungsbemühungen und Treffen ohne nennenswerte Erfolge fortgesetzt werden“, schrieb Scheich Al-Thani gestern auf X. Er betonte, dass der israelische Premierminister diese Politik fortsetzen werde, „bis er seine Mission erfüllt hat, die er beschlossen hat, nämlich das palästinensische Volk im Gazastreifen zu liquidieren und zu vernichten“.

Dies sei keine neue Politik für Netanjahu, fügte er hinzu. „Das ist seine Politik in allen Friedensgesprächen von Anfang an gewesen. Er will, dass es nur eine sinnlose Diskussion ist, die nicht zu einem Frieden auf der Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung führt.“

Der ehemalige Premierminister fragte rhetorisch, ob die Vermittler jemals zu einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gehen würden, wo die Dinge als das bezeichnet werden, was sie sind. „Die Welt weiß, wenn auch spät, wer das Erreichen positiver Ergebnisse in diesem Dilemma behindert und wer das anhaltende Morden und den Völkermord im Gazastreifen und im Westjordanland begeht.“ Er forderte den Sicherheitsrat auf, eine „klare Resolution“ zu verabschieden, um dieses Massaker zu stoppen und diejenigen zu bestrafen, die es von irgendeiner Seite aus fortsetzen.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel seit einem grenzüberschreitenden Überfall unter Führung der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas im vergangenen Oktober mit internationaler Verurteilung konfrontiert.

Seitdem hat Israel fast 40.000 Palästinenser getötet, vor allem Frauen und Kinder, und über 92.000 weitere wurden verwundet. Schätzungsweise 10.000 weitere Palästinenser werden unter den Trümmern ihrer Häuser und anderer von Israel zerstörter ziviler Infrastrukturen vermisst und gelten als tot. Mehr als zehn Monate nach Beginn des israelischen Krieges liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt, was es jedoch bestreitet. Darüber hinaus hat der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs die Ausstellung von Haftbefehlen gegen Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie gegen einige Hamas-Funktionäre beantragt, von denen einer, Ismail Haniyeh, letzten Monat von Israel ermordet wurde.

