Live-Blog: Israel plant neue Siedlungen im Westjordanland am Vorabend der Waffenstillstandsgespräche

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 313 Tage andauert, hat mindestens 39.965 Palästinenser – vor allem Frauen und Kinder – getötet und über 92.294 weitere verwundet, wobei schätzungsweise mehr als 10.000 Menschen unter den Trümmern der bombardierten Gebäude begraben sind.

AP-Archiv

Die illegale israelische Siedlung Revava in der Nähe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland. / Foto: AP-Archiv

Mittwoch, 14. August 2024

1224 GMT — Israel hat Pläne für eine seiner vorgeschlagenen neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland veröffentlicht, so Finanzminister Bezalel Smotrich, der damit einen Tag vor den geplanten neuen Gaza-Friedensgesprächen den Ton angibt.

Der rechtsextreme Minister sagte, der Schritt sei eine Reaktion auf die Aktionen der palästinensischen Führung im Westjordanland und der Länder, die einen palästinensischen Staat anerkannt haben.

„Keine anti-israelische oder anti-zionistische Entscheidung wird die Entwicklung der Siedlungen aufhalten. Wir werden weiterhin gegen die gefährliche Idee eines palästinensischen Staates kämpfen. Das ist die Aufgabe meines Lebens“, sagte Smotrich.

Die meisten Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen betrachten die im Westjordanland und in anderen Gebieten, die Israel im Nahostkrieg 1967 erobert hat, errichteten Siedlungen als völkerrechtswidrig. Israel bestreitet dies und beruft sich auf die historischen und biblischen Bindungen des jüdischen Volkes an dieses Land.

1147 GMT — Spanien verurteilt den Angriff des israelischen Ministers auf den Al-Aqsa-Moschee-Komplex

Die spanische Regierung hat die Razzia des israelischen Ministers für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir in der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem verurteilt.

Am Dienstag stürmte der rechtsextreme Minister zusammen mit mehr als 2.000 radikalen Israelis den Komplex, betete, schwenkte Fahnen und sang die Nationalhymne, obwohl die jüdischen religiösen Rechte an den heiligen Stätten verboten sind.

In einem von ihm gedrehten Video sagte Ben-Gvir: „Unsere Politik ist es, das jüdische Gebet zu ermöglichen.“ Außerdem versprach er, die Hamas in Gaza zu „besiegen“.

In einer Erklärung bezeichnete das spanische Außenministerium diese Provokation als „inakzeptable Verletzung des historischen Status quo der Heiligen Stätten in Jerusalem“.

1138 GMT — Japan erwägt die Anerkennung Palästinas in umfassender Weise“.

Tokio wird die Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina in einer „umfassenden Art und Weise“ in Erwägung ziehen, sagten japanische Beamte der Nachrichtenagentur Anadolu und verwiesen auf die „einzigartige“ Rolle Tokios bei der Entwicklung einer Zweistaatenlösung im Nahen Osten.

Japan erkennt Palästina nicht als unabhängigen Staat an, beherbergt aber eine halbstaatliche diplomatische Vertretung, die so genannte Ständige Allgemeine Vertretung Palästinas in Tokio.

Die diplomatische Mission, die die Regierung der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) vertritt, wurde 1977 eröffnet und wird von Botschafter Waleed Siam geleitet, der gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu erklärte, dass Japan und auch Südkorea „jetzt ernsthaft die Anerkennung des Staates Palästina prüfen“.

„Sie wissen, dass die Anerkennung des Staates Palästina künftige Friedensgespräche zwischen uns und den Israelis nicht behindert“, sagte Siam Anfang des Monats in einem virtuellen Interview.

„Japan unterstützt weiterhin eine ‚Zweistaatenlösung‘ durch Verhandlungen zwischen den Parteien“, sagte ein Beamter des Außenministeriums in einem E-Mail-Interview mit der Nachrichtenagentur Anadolu.

