Katholiken bestürzt über Israels zurückhaltende Reaktion auf den Tod des Papstes

„Ich kann mir vorstellen, dass es Unzufriedenheit über die Kritik des Papstes am Krieg in Gaza gibt“, sagte ein Berater des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem. “Aber Kritik ist legitim. Sie wurde aus fast allen Ländern der Welt laut.“

Nonnen in der Petersbasilika im Vatikan am Freitag, einen Tag vor der Beisetzung von Papst Franziskus. Bildnachweis: Stefano Rellandini/AFP

Liza Rozovsky

25. April 2025, 13:33 Uhr IDT

Die katholische Kirche in Jerusalem und die israelische katholische Gemeinde sind enttäuscht über die zurückhaltende Reaktion Israels auf den Tod von Papst Franziskus, die durch die Löschung der Beileidsbekundungen durch das Außenministerium noch verstärkt wurde.

Premierminister Benjamin Netanjahu und Präsident Isaac Herzog haben jeweils Beileidsbekundungen veröffentlicht, während Herzog und Innenminister Moshe Arbel den lateinischen Patriarchen in Jerusalem angerufen haben.

Netanjahus Botschaft kam jedoch sehr spät, am Donnerstag, drei Tage nach Herzogs Beitrag am Tag des Todes des Papstes im Alter von 88 Jahren. Und Israel entsendet nur seinen Botschafter im Vatikan, Yaron Sideman, zur Beisetzung am Samstag.

Ein hochrangiger Kirchenvertreter in Israel, der anonym bleiben wollte, sagte gegenüber Haaretz unter Bezugnahme auf den lateinischen Patriarchen in Jerusalem: „Er ist ein Mann, der sehr genau weiß, was vor sich geht, und das muss auch die Kirchenoberhäupter erreicht haben.“

Der Patriarch, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, ist zur Beisetzung in Rom und ein Kandidat für die Nachfolge von Papst Franziskus.

Kardinäle treffen am Freitag im Vatikan ein, während Papst Franziskus aufgebahrt liegt. Bildnachweis: Mohammed Salem/Reuters

Ein Berater des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Farid Jubran, sagte, er spreche mit Haaretz als israelischer Staatsbürger und Christ, nicht für das Patriarchat.

„In Israel gibt es etwa 200.000 Christen, etwa die Hälfte davon sind Katholiken, aber der Tod des Papstes betrifft alle Christen. Es stimmt, dass der offizielle Staatschef seine Pflicht getan hat und Beileidsbekundungen von Präsident Herzog und Innenminister Arbel eingegangen sind.“

Jubran erwähnte auch den Tod eines führenden israelischen Rabbiners, Meir Mazuz, in der vergangenen Woche. „Beileidsbekundungen kamen aus allen Teilen des politischen Spektrums – von den Ministern, der Regierung, dem Premierminister“, sagte Jubran.

Als Johannes Paul II. 2005 starb – das letzte Mal, dass ein Papst im Amt starb –, wurde Israel bei seiner Beerdigung durch seinen Präsidenten, den Außenminister, den Obersten Gerichtshof und das Oberrabbinat vertreten. Im Jahr 2022 nahm Herzog an der Beerdigung von Königin Elizabeth II. teil.

An der Beerdigung von Papst Franziskus werden weltweit führende Politiker teilnehmen, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, der argentinische Präsident Javier Milei und der US-Präsident Donald Trump.

Jubran sagte dazu: „Trump hält es für richtig, zur Beerdigung zu kommen. Es ist sehr seltsam, dass die israelische Regierung dies ignoriert.“

Ein hochrangiger Kirchenvertreter, der mit Haaretz sprach, sagte, dass in der Messe zum Gedenken an den Papst in der Grabeskirche in Jerusalem die Aussagen von Franziskus „über die Hoffnung auf die Rückkehr der Geiseln und das Ende des Krieges“ erwähnt wurden.

Nonnen stehen am Freitag Schlange, um die Sicherheitskontrollen zu passieren und Papst Franziskus in der Petersbasilika die letzte Ehre zu erweisen. Bildnachweis: Andreas Solaro/AFP

Der Beamte erwähnte auch das Treffen von Papst Franziskus mit Familienangehörigen von Geiseln und freigelassenen Geiseln und betonte, dass ihm dieses Thema sehr am Herzen liege. „Einer der Kardinäle, der dem Papst am nächsten steht, rief jeden Tag die Mutter einer der Geiseln an, fragte sie, wie es ihr gehe, und sagte ihr, dass er für ihre Freilassung bete“, so der Beamte. Weiterlesen in haaretz. com

