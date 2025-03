Kein anderer Film hätte einen Oscar mehr verdient Kevin Gosztola

https://thedissenter.org/no-other-film-as-deserving-of-an-oscar/?ref=the-dissenter-newsletter



Kein anderer Film hätte einen Oscar mehr verdient

2. März 2025

Die Filmemacher von „No Other Land“ beweisen großen Mut angesichts der Zensur durch die Industrie, der allgegenwärtigen Hoffnungslosigkeit und der Risiken für ihre Freiheit

Screenshot aus dem Werbetrailer für „No Other Land“ (Quelle:

Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden wird ein Film besprochen, der an der Schnittstelle zwischen Journalismus und einer Errungenschaft angesichts der Bedrohung der Meinungsfreiheit steht.

Als der Abspann im Music Box Theatre in Chicago lief, lag eine Schwere in der Luft. Nach einer Nachmittagsvorstellung von „No Other Land“ herrschte eine beklemmende Stille im Saal.

Eine kleine Gruppe von Aktivisten im hinteren Teil des Saals durchbrach kurz die Stille mit ihrer Botschaft über Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gegen die israelische Regierung. Aber das typische leise Gemurmel, das man normalerweise nach den meisten Vorführungen hört, fehlte. Alle zogen langsam ihre Wintermäntel an, nahmen ihre Sachen und verließen langsam den Saal, während sie die atemberaubenden Bilder, die sie gerade gesehen hatten, verarbeiteten.

Nur wenige Filme der jüngeren Vergangenheit sind so wichtig wie „No Other Land“. Der Dokumentarfilm der beiden Filmemacher Yuval Abraham, ein israelischer Journalist, und Basel Adra, ein palästinensischer Journalist, ist ein Favorit für den Oscar für den besten Dokumentarfilm des Jahres 2024. Er ist der umsatzstärkste Dokumentarfilm unter allen für einen Oscar nominierten Dokumentarfilmen. Er hat über 60 Preise von Kritikerverbänden und Filmfestivals auf der ganzen Welt gewonnen. Und doch ist die meiste Aufmerksamkeit, die er in den letzten Monaten erhalten hat, darauf zurückzuführen, dass der Film in den Vereinigten Staaten keinen Verleih hat.

Abraham und Adra mussten sich zusammen mit den Co-Regisseuren Hamdan Ballal und Rachel Szor einem Vertriebsmodell für Wanderausstellungen zuwenden und buchen den Film an Colleges, Universitäten, in Programmkinos oder privaten Theatern, um das US-Publikum zu erreichen. In der Zwischenzeit hat eine schwere Eskalation im Westjordanland durch das israelische Militär und Siedler die Überwindung der Zensur in der Filmindustrie noch dringlicher gemacht, damit Amerikaner Zugang zu diesem gefeierten Dokumentarfilm erhalten.

„No Other Land“ spielt in Masafer Yatta, das Adra wie folgt beschreibt: ‚eine Ansammlung kleiner Dörfer an der Südspitze des besetzten Westjordanlands.‘ Adra hat sein ganzes Leben lang in at-Tuwani verbracht. Die israelische Regierung weigert sich jedoch, diese Dörfer anzuerkennen. Das israelische Militär plant, mindestens 1.000 Palästinenser aus Masafer Yatta zu vertreiben, um eine ‚Trainingszone‘ zu errichten, die die Palästinenser daran hindern soll, ihre Dörfer zu erweitern.

Der Film zeigt, wie israelische Soldaten vom Sommer 2019 bis Oktober 2023 Häuser belagern und zerstören. Adra sagt: „Ich habe angefangen zu filmen, als wir anfingen zu enden.“ Oft schreit er israelische Soldaten an, wenn sie sein Dorf überfallen: „Ich filme euch!“ Adra möchte, dass die Soldaten wissen, dass die Welt sehen wird, was sie getan haben.

Abraham, ein in Jerusalem lebender Journalist, fährt regelmäßig nach Masafer Yatta, um über die Zerstörung von Häusern zu berichten und Zeit mit Adra zu verbringen. Die Kameradschaft zwischen Abraham und Adra führt zu mehreren bittersüßen, aufrichtigen und manchmal sogar amüsanten Gesprächen. Beide kämpfen mit Trauer, Verzweiflung, Erschöpfung und Ohnmacht. Die israelische Politik der Apartheid, die Abraham privilegiert und Adra das Leben erschwert, verstärkt diese Gefühle nur noch.

Oft steht Abraham Adra zur Seite, wenn die Bewohner Abrissarbeiten und Angriffe von Siedlern überstehen müssen. Die Palästinenser im Dorf erkennen Abrahams Solidarität an. Da Abraham jedoch Israeli ist, trägt er in einigen Szenen die Hauptlast ihrer verständlichen Wut und ihres Grolls gegen die israelische Militärbesatzung.

Screenshot aus dem Werbetrailer für „No Other Land“ (Quelle:

Für einen Erstlingsfilm zeigen die Filmemacher ein sicheres Gespür dafür, wie sie ihre Geschichte strukturieren können. Abraham sagte in einem Interview für den Podcast von Indiewire, dass sie das Gefühl der Wiederholung nicht verlieren wollten, aber dennoch „die Szenen auswählen“ mussten, die „dem Gefühl der Eskalation entsprechen“. Jede Szene musste vermitteln, dass die Gewalt nicht zufällig war, sondern vielmehr Teil der Politik der israelischen Regierung.

Das Kollektiv traf sich bei Adra zu Hause, um den Film zu schneiden. Jedes Mal, wenn das israelische Militär oder Siedler in die Gemeinde eindrangen, mussten sie das Filmmaterial verstecken. Wenn sie nicht mit Angriffen zu tun hatten, konnten sie es für die Menschen im Dorf vorführen. Das Feedback der Bewohner half ihnen, die Handlungsstränge des Films angemessen auszubalancieren, darunter ein ergreifender Handlungsbogen, in dem eine Mutter und ihr gelähmter Sohn Harun in einer Höhle ums Überleben kämpfen.

Viele der Zerstörungen und Angriffe von Siedlern, die im Film zu sehen sind, wurden von Adra gefilmt, der oft um sein Leben rennt, während er versucht, militärische Überfälle zu dokumentieren. Abraham und Ballal filmten ebenfalls die Gewalt, und die Filmemacher verwendeten Canon HD-Kameras, weil es „einfach war, mit ihnen hinter Bulldozern herzulaufen“. Szor filmte Abraham und Adra und ihre Gespräche eher im „klassischen Stil einer Fliege an der Wand“. Schließlich wurde auch Archivmaterial aus den letzten 20 Jahren eingearbeitet.

Angesichts der Fülle an Material ist es beeindruckend, dass sie einen 90-minütigen Film produziert haben, der den Zuschauern auf sparsame und vernünftige Weise eine filmische Darstellung des Lebens in Masafer Yatta bietet.

Die Einstellung, dass Journalismus nicht ausreicht, um diese Ungerechtigkeit zu stoppen, taucht in „No Other Land“ immer wieder auf. In einem Podcast von Indiewire sagte Abraham: „Man spürt diese Abstumpfung. Niemand hört zu, und das war für uns der Ansporn, ein neues Medium zu erkunden, um den Menschen durch einen Film zu helfen, Dinge zu sehen, die sie nicht sehen konnten.“

Adra veröffentlicht Videos von Angriffen auf Instagram, die Tausende und Abertausende von Aufrufen erhalten. Abraham schreibt hebräische Geschichten über Palästinenser, um israelischen Lesern mitzuteilen, was sie durchmachen. Doch trotz eindeutiger Beweise für Menschenrechtsverletzungen herrscht weltweit Gleichgültigkeit. („Als ob es passiert wäre, aber auch nicht passiert wäre“, sagt Abraham.)

In einer Szene, die im Sommer 2019 spielt, bringen Abraham und Adra ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, den Film so zu gestalten, dass die US-Regierung gezwungen ist, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, um die illegalen Siedlungen zu stoppen. Es ist ein bewundernswertes Ziel für den Film, doch im Winter 2020 glaubt Adra, dass Abraham zu „enthusiastisch“ ist, als wolle er, dass die „Besatzung in 10 Tagen endet“. Abraham wird enttäuscht sein und braucht mehr Geduld, so Adra.

Das israelische Militär zu dokumentieren, ist für Adra, wie für jeden Palästinenser, der im Journalismus tätig ist, unglaublich riskant. Eine Sequenz im Film zeigt Soldaten, die auf der Suche nach Adra von Tür zu Tür gehen, während er sich versteckt. Tatsächlich weigerte sich Adra im Juli 2023, sein Telefon zu entsperren und einem Soldaten Aufnahmen von einem Angriff von Siedlern auf das Dorf Mufagara zu zeigen. Er wurde von israelischen Soldaten festgenommen und misshandelt.

Adra erinnerte sich für das +972 Magazine daran, dass die israelischen Soldaten ihm eine Augenbinde um den Kopf banden und ihn in einen Jeep steckten. Soldaten setzten ihn in ein anderes Fahrzeug und brachten ihn zu einer Militärbasis. Ein Soldat schrie: „Du bist ein Arschloch, du bist ein Hund, halt die Klappe.“ Ein anderer Soldat fragte, ob er für Al Jazeera arbeite. Er wurde „auf einen Stuhl in die Sonne gesetzt“. Nach einigen Stunden luden sie ihn wieder in ein Fahrzeug und setzten ihn am Dorfeingang von Mufagara ab.

Screenshot aus dem Werbetrailer für „No Other Land“ (Quelle:)

Die Produktion von „No Other Land“ endete kurz bevor die israelische Regierung mit ihrer Bombardierung von Gaza begann, die das palästinensische Gebiet dem Erdboden gleichmachte und mindestens 60.000 Menschen tötete. Anfangs waren sich die Filmemacher nicht sicher, ob die Öffentlichkeit großes Interesse an ihrer Geschichte haben würde. Die Gewalt in Gaza war weitaus brutaler als alles, was das Westjordanland bisher erlebt hatte.

Ein Großteil der Welt hat unzählige Videos und Fotos von Massakern gesehen, die vom israelischen Militär verübt wurden. Wenn überhaupt, dann hat der Krieg gegen Gaza das Publikum darauf vorbereitet, den Film zu sehen und sofort zu verstehen, dass Gewalt gegen Palästinenser nicht einfach eine Vergeltung für Terroranschläge ist. Außerdem entschuldigt die Gewalt von Palästinensern, die unter militärischer Besatzung leben, nicht solche unmenschlichen Handlungen Israels und der leidenschaftlichen Vereinigten Staaten.

Am 5. Februar postete Adra aus dem Westjordanland: „Ich bin jetzt von bewaffneten und maskierten Siedlern umgeben, die einen Terroranschlag auf Masafer Yatta verüben, während ich dies schreibe.“

„Dutzende Siedler kamen am Haus meines Freundes Naser in Susya an, bewarfen sein Haus mit Steinen, zertrümmerten sein Fahrzeug und schlitzten Reifen mit Messern auf. Dann gingen sie zum Haus seines Bruders, wo sie den Wassertank durchlöcherten. Weitere Fahrzeuge der Siedler trafen ein und griffen ein anderes Haus mit Steinen an, während die Familie im Inneren um Hilfe schrie.“

„Weder ich noch sonst jemand konnte sich ihnen nähern – sie waren bewaffnet“, fügte Adra hinzu. “Wir riskierten unser Leben, um zu filmen. Einige Siedler kehrten schließlich vor den Augen von Polizei und Soldaten zum Außenposten zurück.“

Am 23. Februar setzte das israelische Militär erstmals seit 20 Jahren wieder Panzer auf palästinensischem Gebiet ein. Tage zuvor schilderte Adra vor der Oscar-Verleihung düster seine Gefühle.

„Dies ist die schlimmste Zeit, die wir je erlebt haben. Es ist schwer, etwas Ermutigendes zu sagen, weil die Situation so schrecklich ist“, sagte Adra. “Ich habe gerade gesehen, was [US-Präsident Donald] Trump getan hat. Er hat die Sanktionen aufgehoben, die gegen einige Siedler verhängt worden waren [von der Regierung von Präsident Joe Biden]. Offensichtlich hat er keine Skrupel, das Westjordanland offiziell an Israel zu übergeben. Weder das Völkerrecht noch die moralische Gerechtigkeit werden Israel und die Vereinigten Staaten davon abhalten, uns zu vertreiben.“

Wenn man sieht, wie das israelische Militär eine Schule planiert oder eine Wasserleitung durchsticht, ist es unmöglich, sich nicht belastet zu fühlen – die Verantwortung zu handeln, damit Adra und andere diesen Albtraum nicht länger durchleben müssen.

Wie viele andere, die den Film gesehen haben, musste ich eine weite Strecke fahren, um an einer Vorführung teilzunehmen. Ich bin sicher, dass es zahlreiche US-Bürger gibt, die entsetzt sind über das, was ihre Regierung in ihrem Namen getan hat, und die diesen Dokumentarfilm unbedingt unterstützen wollen, indem sie ihn im Kino ansehen. Doch wenn sie nach einer Vorführung suchen, sind sie nicht nur enttäuscht, keine zu finden, sondern auch, dass kein Streaming-Dienst den Film anbietet.

Die Begeisterung für den Film ist auf ihrem Höhepunkt, und die Führungskräfte der Branche haben dafür gesorgt, dass nur wenige Amerikaner ihn sehen, während der Regisseur des Films um Hilfe bittet.

Der Mut, einen Film wie „No Other Land“ trotz der allgegenwärtigen Hoffnungslosigkeit und Missachtung des Lebens der Palästinenser zu drehen, ist letztlich der Grund, warum dieser Film so wichtig ist – und warum es beschämend ist, dass sich kein Filmvertrieb gemeldet hat, um sicherzustellen, dass dieser Dokumentarfilm vor den Oscars von amerikanischen Kinoketten gebucht wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …