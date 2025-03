400 und 400 Milliarden „Sonderschulden“ insgesamt 800 Milliarden, alles mit dem blumigen Phantasienamen „Sondervermögen“, alles für die Ukraine? 400 Milliarden für Kriegs- Infrastruktur? Warum war das nicht das Wahlkampfthema? Wie dann wohl die Wahlen ausgegangen wären? Klar, dass das BSW „draußen“ bleiben musste….. Was ist nur aus Deutschland geworden? Evelyn Hecht-Galinski

https://www.jungewelt.de/artikel/495080.r%C3%BCstungskeynesianismus-ein-sonderverm%C3%B6gen-ist-nicht-genug.html



Ein Sondervermögen ist nicht genug

Union und SPD bringen Kredite von jeweils 400 Milliarden Euro für Rüstung und Infrastruktur ins Spiel

Von Daniel Bratanovic

Fabian Bimmer/REUTERS

Es hatte sich schon länger abgezeichnet, jetzt werden Konturen sichtbar. Zwecks Kriegsertüchtigung geht die Bundesrepublik in die vollen und beabsichtigt, Aufrüstungskredite in bisher ungekanntem Umfang aufzunehmen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf Verhandlungskreise meldete, wollen die voraussichtlichen Koalitionspartner Union und SPD prüfen, kurzfristig zwei mehrere hundert Milliarden schwere Sondervermögen für Rüstung und Infrastruktur einzurichten. Erreichen wollen sie das, wie es hieß, mit einer erforderlichen Zweidrittelmehrheit noch des alten Bundestags, da nach der Zusammensetzung des neuen Parlaments AfD und Linke zusammen über eine Sperrminorität verfügen. Sondervermögen werden Kreditlinien außerhalb des normalen Bundeshaushalts und außerhalb der Regeln der sogenannten Schuldenbremse genannt. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …