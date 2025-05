https://www.palestinechronicle.com/spanish-parliament-to-consider-ban-on-arms-trade-with-israel/



„Keine Doppelmoral“: Spanien erwägt Verbot des Waffenhandels mit Israel

21. Mai 2025

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez. (Foto: Frederic Esteve, zur Verfügung gestellt)

Von Palestina Chronicle Staff

Das spanische Parlament hat einen bedeutenden Schritt getan und einen Vorschlag zur Prüfung eines Verbots des Waffenhandels mit Israel angenommen.

Dieser Schritt steht im Einklang mit der wachsenden Stimmung in Europa und dem zunehmenden Druck auf Israel, die Aushungerung der Bevölkerung im Gazastreifen zu beenden und den seit über 18 Monaten andauernden Völkermord zu stoppen.

Am Dienstagabend stimmte das spanische Parlament für einen Antrag der linken und nationalistischen Parteien. Der Vorschlag sieht ein Verbot des Waffenverkaufs an Länder vor, die an Völkermord beteiligt sind, wobei Israel ausdrücklich genannt wird.

Diese parlamentarische Maßnahme folgt auf einen Aufruf des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez vom Montag. Sanchez forderte den Ausschluss Israels von internationalen Kulturveranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest und verwies dabei auf die anhaltenden Aggressionen im Gazastreifen. Er zog eine Parallele zum Ausschluss Russlands von solchen Veranstaltungen nach dessen Invasion in der Ukraine.

Auf einer Konferenz in Madrid erklärte Sánchez, ein Sozialist und langjähriger Kritiker der israelischen Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten: „Wir können keine Doppelmoral zulassen, auch nicht in der Kultur.“

Er führte weiter aus: “Ich glaube, niemand war überrascht, als Russland vor drei Jahren nach seinem Einmarsch in die Ukraine aufgefordert wurde, sich aus internationalen Wettbewerben zurückzuziehen und beispielsweise nicht am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Daher sollte auch Israel nicht teilnehmen.“

Ende April kündigte die spanische Regierung die einseitige Kündigung eines Vertrags über den Kauf von Munition von einem israelischen Unternehmen an. Sie bestätigte, dass sie keine Einfuhrgenehmigung für israelische Munition erteilen werde, und erklärte, die Entscheidung sei „aus Gründen des öffentlichen Interesses“ getroffen worden.

Die spanische Regierung deutete eine umfassendere Überprüfung der militärischen Zusammenarbeit mit Israel an und stellte damals klar, dass sie eine rechtliche Prüfung der Auswirkungen der Kündigung des Vertrags durchführe. Sie betonte außerdem, dass Spanien seit dem 7. Oktober 2023 weder Waffen von israelischen Unternehmen gekauft noch an diese verkauft habe, und bekräftigte, dass diese Politik fortgesetzt werde.

Die spanische Regierung bekräftigte ihre Haltung erneut, indem sie bestätigte, dass alle vor dem 7. Oktober 2023 mit israelischen Unternehmen unterzeichneten Waffenlieferverträge nicht umgesetzt werden. Damit unterstreicht sie ihre Ablehnung jeglicher militärischer Zusammenarbeit mit Israel nach dem Völkermord in Gaza.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Ministerpräsident Pedro Sanchez die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Waffenverkäufe an Israel einzustellen.

Als Reaktion auf die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Madrid erließ das israelische Außenministerium eine Entscheidung, die dem spanischen Konsulat in Jerusalem die Erbringung von Dienstleistungen für Palästinenser untersagt.

Darüber hinaus hat Sanchez die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert, Spaniens Antrag auf Aussetzung des Freihandelsabkommens zwischen der Union und Israel zu unterstützen, und dabei auf die Aktionen Israels im Gazastreifen und im Libanon verwiesen.

Im November 2024 hinderte die spanische Regierung außerdem zwei Schiffe, die vermutlich Waffen und militärische Güter nach Israel transportierten, daran, in ihren Häfen anzulegen.

Mit der bedingungslosen Unterstützung der USA setzt Israel seinen Völkermordkrieg in Gaza fort, der bereits über 175.000 Opfer (Tote und Verwundete) gefordert hat, darunter vor allem Frauen und Kinder. Mehr als 11.000 Menschen werden weiterhin vermisst.

(AJA, PC, spanische Medien)

