Gaza – Friedhof der Illusionen Ramzy Baroud

20. Mai 2025

Selbst ein „großer Taktiker“ wie Benjamin Netanjahu kann Völkermord nicht als Sieg verkaufen, schreibt Ramzy Baroud. Und eine verrufene und dysfunktionale Armee kann keinen strategischen Triumph erringen.

Israelische Streitkräfte bereiten sich auf einen Bodenkrieg in Gaza vor, 29. Oktober 2023. (IDF Spokesperson’s Unit / Wikimedia Commons /CC BY-SA 3.0)

Von Ramzy Baroud

Z Network

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist ein geschickter Verkäufer, auch wenn das Produkt, das er anbietet, zutiefst mangelhaft ist. Seine derzeitige Herausforderung besteht darin, sich selbst, sein Volk, die Region und die Welt davon zu überzeugen, dass er trotz erheblicher Rückschläge den strategischen Krieg gegen seine Gegner gewinnt.

Ehemalige israelische Sicherheitsbeamte kommen, wenn auch mit anderen Worten, im Wesentlichen zu dem gleichen Schluss. Sie beschreiben Netanjahu als „Meister der Taktik“, aber „nicht als Meister der Strategie“, wie CNN berichtet. In einem Artikel, der eine der grandiosen, aber hohlen Ankündigungen Netanjahus, den Nahen Osten kontrollieren zu wollen, detailliert beschreibt, titelt CNN: „Das Endspiel ist so unklar wie eh und je.“

Netanjahu und seine extremistischen Verbündeten handeln in Missachtung der Realität. Sie glauben entweder oder wollen glauben, dass das Endspiel vollkommen klar ist.

Laut Finanzminister Bezalel Smotrich verfolgt Israel eine groß angelegte Militärstrategie, die ihren Höhepunkt darin finden wird, dass

„Syrien zerschlagen, die Hisbollah schwer geschlagen, Iran seiner nuklearen Bedrohung beraubt, Gaza von der Hamas gesäubert und Hunderttausende Gazaner in andere Länder vertrieben werden“.

Smotrichs umfangreiche Liste, die Ende April veröffentlicht wurde, endet mit einem „stärkeren und wohlhabenderen“ Israel. Diese Wunschliste entspricht weitgehend einer ähnlichen Liste, die Netanjahu im März letzten Jahres vorgelegt hat.

Netanjahu, der dringend politisches Kapital benötigt, entschied sich jedoch, mit angeblichen Erfolgen zu prahlen, anstatt zukünftige Ziele zu nennen. Er behauptete, seine Feinde bereits in die Knie gezwungen und „die Überreste der syrischen Armee vernichtet“ zu haben.

Letztere Behauptung bezieht sich auf Israels einseitige Aktionen gegen Syrien im vergangenen Dezember, ein Land, das in interne Konflikte verwickelt ist und sich nicht aktiv im Krieg mit Israel befindet. Im Wesentlichen hat Israel eine große Kriegsfront aus dem Nichts geschaffen und sich selbst zum entscheidenden Sieger erklärt.

Selten äußern israelische Politiker die wahren Absichten ihres Landes so unverblümt. Oftmals beschönigen sie Krieg, koloniale Expansion und sogar Völkermord mit Begriffen, die für die westlichen Mainstream-Medien und die Öffentlichkeit akzeptabel sind: Israelische Aggressionen werden als Selbstverteidigung dargestellt, der Bau illegaler Siedlungen als Selbstschutz.

Bewahrung des Images als mächtiger regionaler Akteur

Netanjahu bei seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im September 2024. (UN-Foto/Evan Schneider)

Der politische Diskurs, der in letzter Zeit aus Israel kommt, schlägt jedoch einen anderen Ton an. Man könnte argumentieren, dass Israel, das von einem Großteil der Welt geächt ist und von Personen geführt wird, die mit strafrechtlichen Anklagen konfrontiert sind, sich nicht mehr gezwungen sieht, seine wahren Ziele zu verbergen. Dies ist jedoch falsch, da Israel heute mehr denn je verzweifelt nach jeder noch so fadenscheinigen Begründung sucht, um die Auslöschung des palästinensischen Volkes in Gaza zu rechtfertigen.

Wäre Israel nicht um seine Rechenschaftspflicht besorgt, würde es weder viel Zeit und Ressourcen darauf verwenden, sich vor den höchsten Gerichten der Welt zu verteidigen, noch würde es Reisewarnungen für seine Soldaten herausgeben oder deren Identität aus Angst vor Strafverfolgung geheim halten.

Die übertriebene politische Rhetorik Israels und seine Verkündungen imaginärer Erfolge sind eine Form von Hype, der darauf abzielt, sein Image als mächtiger regionaler Akteur zu bewahren, der nicht nur politische Entscheidungen beeinflussen, sondern den gesamten Nahen Osten grundlegend gestalten kann.

Die Ironie dieses Hypes besteht darin, dass Israel mit beispiellosem Aufwand versucht hat, den Gazastreifen zu erobern, ein verwüstetes, winziges Gebiet mit einer hungernden Bevölkerung, die bereits unter den Folgen des anhaltenden israelischen Völkermords litt. Selbst das Vorrücken um wenige hundert Meter in Rafah oder Khan Yunis führt weiterhin zu Todesfällen und Verletzungen innerhalb der israelischen Armee, die darum kämpft, die notwendigen Kräfte für groß angelegte Offensiven im Gazastreifen zusammenzuziehen.

Absichten versus Misserfolge

Man muss jedoch zwischen den Absichten Israels und seinem Versagen, diese umzusetzen, unterscheiden. Tatsächlich ist die Vorherrschaft im Nahen Osten seit Jahrzehnten die Triebfeder für Israels Handeln. Es gibt sogar ein offizielles Dokument, in dem Israels regionale Ambitionen detailliert dargelegt sind: „A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm“ (Ein klarer Bruch: Eine neue Strategie zur Sicherung des Reiches).

„Israel ist heute mehr denn je verzweifelt bemüht, irgendeine, und sei sie noch so fadenscheinige, Rechtfertigung für die Auslöschung des palästinensischen Volkes in Gaza zu finden.“

Dieses Dokument wurde 1996 von Richard Perle, einem prominenten neokonservativen Intellektuellen und engen Vertrauten Netanjahus, für die sogenannte Studiengruppe für eine neue israelische Strategie bis zum Jahr 2000 verfasst. Es sollte Israel zu einer selbstbewussteren Politik führen, die das Konzept eines „umfassenden Friedens“ ablehnt und stattdessen die Destabilisierung der Region und die „Zurückdrängung“ von Bedrohungen, insbesondere aus Syrien, dem Libanon, dem Irak und dem Iran, befürwortet.

Die Invasion des Irak durch die USA im Jahr 2003 bot eine einmalige Gelegenheit, einige dieser Ziele zu erreichen, auch wenn das Endergebnis hinter den Gesamtzielen zurückblieb.

Panzer der US-Armee posieren für ein Foto unter den „Händen des Sieges“ auf dem Zeremonienplatz in Bagdad, Irak, am 13. November 2023. (US Air Force, John L. Houghton, Jr., Public Domain)

Gedemütigt durch die Versagen seiner Armee und Geheimdienste während des Gaza-Krieges und unter dem immensen Druck einer zutiefst unzufriedenen Öffentlichkeit weiß Netanjahu, dass sein Vermächtnis, von dem er gehofft hatte, dass es als das größte aller israelischen Staatsführer in Erinnerung bleiben würde, stattdessen von Kontroversen und Schande überschattet sein wird.

Daher greift Netanjahu erneut auf Perles alte Strategie zurück, wenn auch unter völlig anderen Umständen. „Das Reich sichern“ würde bedeuten, dass Israel tatsächlich die Kontrolle hat, über unvergleichliche militärische Stärke verfügt und dass seine Gegner bereit sind, ihre geschwächte Rolle in diesem von Netanjahu gestalteten Nahen Osten zu akzeptieren.

Aber selbst ein geschickter Verkäufer oder ‚großer Taktiker‘ kann Völkermord nicht als Sieg verkaufen, und eine diskreditierte und dysfunktionale Armee kann keinen strategischen Triumph sichern.

Israel hat es eindeutig versäumt, einen echten oder dauerhaften Sieg zu erringen, und die offensichtliche Lösung besteht darin, Israel zu zügeln und für seine Verbrechen in Gaza und in ganz Palästina zur Rechenschaft zu ziehen. Dann wäre der Naher Osten bereit für echte Stabilität, Frieden und sogar Wohlstand, frei von israelischen Intrigen und dem unerbittlichen Streben nach weiteren Kriegsfronten und illusorischen Siegen.

Dr. Ramzy Baroud ist Journalist, Autor und Herausgeber von The Palestine Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben hat, trägt den Titel Our Vision for Liberation: Engaged Palestinian Leaders and Intellectuals Speak Out. Zu seinen weiteren Büchern gehören My Father was a Freedom Fighter und The Last Earth. Baroud ist nicht-residierender Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Hier ist seine Website.

Dieser Artikel stammt aus dem Z Network, das ausschließlich durch die Großzügigkeit seiner Leser finanziert wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News

