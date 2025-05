https://countercurrents.org/2025/05/no-more-lip-service-it-is-time-to-stop-israeli-terrorism-effectively/



Keine Lippenbekenntnisse mehr – Es ist Zeit, den israelischen Terrorismus in wirksam zu stoppen

Dr. Arun Mitra

27.05.2025

Die beispiellose humanitäre Krise in Gaza ist äußerst beunruhigend. Kein vernünftiger und sensibler Mensch kann dies unter irgendeinem Vorwand gutheißen. Nur der tierische Instinkt kann einen dazu bringen, unschuldige Kleinkinder zu töten. Mit einer offiziellen Zahl von über 55.000 Toten, darunter 70 % Frauen und Kinder, ist die Situation jenseits aller Verurteilung.

„Die ganze Welt ist täglich Zeuge, wie hungernde, ausgemergelte Frauen und Kinder aus der Luft getötet werden und wie ausgemergelte kriechende Männer, Frauen und Kinder ihrer Nahrung, ihres Wassers und ihrer Medikamente beraubt werden, während beladene Konvois in unmittelbarer Nähe warten. Niemand auf der Welt hat eingegriffen. Hitler scheint in Form von Netanjahu wiedergeboren zu sein. Das israelische Militär galt einst als die professionellste Streitmacht der Welt. Jetzt tötet es unbewaffnete, ausgemergelte, hilflose Männer, Frauen und Kinder. Der Gipfel der Tapferkeit„, betont Generalmajor a. D. Vinod Saighal, Autor von “Third Millennium Equipoise“, in seinem Kommentar zur Lage.

Ein Jahrhundert, das sich einer hochfortschrittlichen technologischen Revolution wie der KI rühmt, ist nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass die neuen Entwicklungen zum Wohle der Menschheit genutzt werden. Heute ist alles so transparent geworden, dass selbst die kleinste Handlung irgendwo auf der Erde von der ganzen Welt gesehen werden kann. Es ist jedoch eine Frage, über die man ernsthaft nachdenken muss, ob solche Fortschritte unsere Sensibilität blockiert haben. Dass die Menschen, obwohl sie die Ereignisse klar sehen, begonnen haben, an Unwahrheiten zu glauben und sich Ideen auszudenken? Sie lassen sich von Hypernationalismus und Hass gegenüber anderen aufgrund ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit oder anderer Faktoren beeinflussen und verlieren so die grundlegende menschliche Essenz und den Instinkt der Empathie. Es ist daher an der Zeit, vorgefasste Meinungen abzulegen, den Tunnelblick zu überwinden und alles um uns herum mit offenen Augen und einem breiten Denken zu betrachten.

Ohne auch nur einen einzigen unnatürlichen Tod zu rechtfertigen, müssen die gesamten Ereignisse in der richtigen Perspektive betrachtet werden. Wenn die Tötung von mehr als 1200 Menschen und die Geiselnahme von 250 unschuldigen Menschen durch die Hamas ein terroristischer Akt ist, wie sollen wir dann die Tat bezeichnen, bei der über 17000 Kinder getötet wurden?

Es mag vor mehreren hundert Jahren in Jerusalem Streitigkeiten gegeben haben, aber wenn wir heute mit diesen Ereignissen im Hinterkopf leben und daran denken, Rache aneinander zu nehmen, werden wir niemals Frieden und Harmonie erreichen. Der Marsch der ultra-nationalistischen Juden in Jerusalem am 26. Mai 2025 ist eine höchst provokative Handlung.

Es ist bedauerlich, dass die Regierungen weltweit kaum auf die Situation reagieren. Russland und China geben nur Lippenbekenntnisse ab. Die europäischen Länder, die der ganzen Welt Ethik und Moral predigen, haben sich den Maßnahmen Israels nicht widersetzt. Die jüngsten Erklärungen Frankreichs und Großbritanniens sind zu begrüßen. Die USA unterstützen das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nicht, sondern verspotten diese beiden Institutionen. Sie liefern weiterhin riesige Mengen an Waffen an Israel. Die israelische Regierung hat die Urteile des IStGH und des IGH bereits abgelehnt.

Viele arabische Länder stehen auf der Seite der USA, wie der Besuch von Donald Trump im Nahen Osten gezeigt hat, was ein besorgniserregender Faktor ist. Sie haben die Palästinenser völlig ignoriert. Die Entwicklungsländer, die einst unter der Bewegung der Blockfreien Staaten (NAM) vereint waren, sind nicht mehr proaktiv. Die indische Regierung, die früher ein entschiedener Unterstützer der palästinensischen Sache war, hat keine Sympathie mehr für sie. Stattdessen stellt sie sich auf die Seite Israels. Öffentliche Proteste und sogar Versammlungen zugunsten Palästinas sind in den Bundesstaaten, die von der BJP, der regierenden Partei im Zentrum, regiert werden, nicht erlaubt.

Es ist nun völlig klar, dass die Regierung Netanjahu kein Interesse an den Geiseln hat. Fast 80 % des Gazastreifens stehen unter der Kontrolle der israelischen Streitkräfte. Wo versteckt sich also die Hamas? Wo hat sie so viele Geiseln so lange an sicheren Orten festgehalten?

Die Regierungen haben ihre Pflicht nicht erkannt. Die Aufgabe, die vor der Zivilgesellschaft liegt, ist sehr schwer und komplex. Wenn wir jetzt nicht unsere Stimme erheben, bleibt uns bald keine Zeit mehr dafür. Wenn diese Situation außer Kontrolle gerät, könnte auch der Einsatz von Atomwaffen drohen, was katastrophale Folgen hätte. Die Zivilgesellschaft sollte die Regierungen dazu bewegen, sich gegen Israel zu stellen. Wir sollten an die israelischen Botschaften in unseren jeweiligen Ländern schreiben.

In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen internationale Friedenstruppen in Konfliktgebiete entsandt wurden und mehrere Menschenleben retten konnten. Eine starke Stimme der Friedensgruppen und der Zivilgesellschaft wird entscheidend sein.

Dr. Arun Mitra ist praktizierender HNO-Chirurg in Ludhiana, Punjab. Er ist außerdem Präsident der Organisation „Indian Doctors for Peace and Development“ (IDPD) www.idpd.org

