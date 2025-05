Die palästinensische Sache in der Geopolitik des globalen Südens Von Martín Martinelli* und Peiman Salehi

Dank an Peimann Saheli für die persönliche Zusendung seines neuen Artikel auf Uy.press erschienen und den er zusammen mit Martin Martinelli verfasste verfasste. Dieser Kontakt ist ein großer Gewinn für mich und die Hochblauen Seite. Evelyn Hecht-Galinski



Die palästinensische Sache in der Geopolitik des globalen Südens

26.Mai 2025

OTHER NEWS (Von Martín Martinelli* und Peiman Salehi* – Observatorio de la Crisis) – Der palästinensische Widerstand ist längst keine regionale Angelegenheit mehr, sondern zu einem globalen Symbol für Würde gegenüber Kolonialismus und imperialer Macht geworden.

Der historische Hintergrund beeinflusst die aktuelle Situation des Völkermords und des Versuchs der Geschichtsauslöschung angesichts des palästinensischen Volkswiderstands und der weltweiten Proteste, um dies zu verhindern. Wir beziehen uns auf die Jahrhunderte des Kapitalismus und die Gewalt, die der Kolonialismus und Imperialismus in dieser Region durch angelsächsische oder westliche Armeen sowie durch die israelische Armee ausgeübt haben.

Eine Interpretation des 20. und 21. Jahrhunderts ist, wie sich im Zuge der Fortsetzung der Kolonialunternehmen im Kontext des Ersten Weltkriegs zwischen 1914 und 1945 afrikanische und asiatische nationale Befreiungsbewegungen entwickelten. In den 1950er und 1960er Jahren kam es zu einer Revolution in den globalen Energiesystemen.

Erdöl wurde zum wichtigsten fossilen Brennstoff der Welt in den wichtigsten Industrieländern und verdrängte damit Kohle und andere Energiequellen. Das schwarze Gold begünstigte den Kapitalismus der Nachkriegszeit dank seiner höheren Energiedichte, chemischen Flexibilität und leichten Transportierbarkeit und festigte eine ganze Reihe neuer Technologien und Industrien. Die Energiewende hin zum Erdöl und der Aufstieg der USA hatten direkten Einfluss auf das Zentrum Afroseas.

Unterdessen schwand die Macht über die Kolonien, die einen Großteil der Welt einnahmen, und diese mehr oder weniger entwickelten Organisationen schlossen sich zusammen, um in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die große Emanzipation Asiens und Afrikas zu erreichen. Dies geschah unter dem Einfluss der Hegemonialblöcke, jeder mit seinem eigenen System (dem sozialistischen und dem kapitalistischen), und dem Rest der Welt und den Nicht-Bündnispartnern, die sich beispielsweise in der Bandung-Konferenz (1955) zusammenschlossen.

Diese großen Umwälzungen setzen sich in gewisser Weise durch die zahlreichen Aufstände, Revolutionen und die Gründung neuer Länder während des Kalten Krieges fort. Ein Teil davon wurde von der UdSSR unterstützt, ein anderer Teil stand unter dem Einfluss der Küstengebiete, vor allem des Imperialismus oder der faktischen Macht der euroamerikanischen Mächte, insbesondere der Vereinigten Staaten, und es gab zwei verschiedene Formen der Entkolonialisierung: die des Vereinigten Königreichs (mit der Gründung des Commonwealth eher kompromissbereit) und die Frankreichs (gewaltsamer als die britische, wie in Indochina, Vietnam und Algerien).

Verschiedene Ereignisse erschütterten die eurozentrische Interpretation der Zeitgeschichte (und, wie wir hinzufügen möchten, auch der früheren Geschichte), wenn man sie aus der Perspektive anderer Breitengrade betrachtete. Im Falle Afrikas sind dies der Berliner Kongress (1884) oder die Jahre der Entkolonialisierung (1960); aus Asien sind es andere Ereignisse des 20. Jahrhunderts wie die Unabhängigkeit Indiens (1947), die chinesische Revolution (1949) sowie die russische Revolution von 1917, die den Verlauf des von Kriegen geprägten letzten Jahrhunderts prägen.

Die chinesische Revolution von 1949 schuf später die Voraussetzungen für das 21. Jahrhundert. Hinzu kamen der Koreakrieg (1950-1953) und die Widerstandskriege in Vietnam (1960-1975). Auf Lateinamerika übertragen, liegt der Schwerpunkt aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Mexikanische Revolution (1910-1917) oder die Kubanische Revolution (1959), Prozesse, die die Strukturen dieser Bevölkerungen veränderten und ihre Zukunft prägten sowie Auswirkungen auf andere Gesellschaften hatten. Dies beeinflusste die Art und Weise des Schreibens und sogar die Periodisierung der Geschichte.

Diese kulturellen Besonderheiten und damit auch Weltanschauungen unterscheiden sich von den falschen Thesen eines Zusammenpralls der Zivilisationen – beispielsweise indianische, russische, chinesische oder muslimische Kulturblöcke – oder von der unipolaren atlantischen Sichtweise des sogenannten „Endes der Geschichte“ von Francis Fukuyama.

Betrachtet man die Welt durch die Brille der Bipolarität von Kommunismus und Kapitalismus, so ist dies weit entfernt von dem, was in diesen Regionen der Welt geschah, wo während eines Großteils des 20. Jahrhunderts große Entkolonialisierungsprozesse stattfanden. Dies widerspricht der Vorstellung, dass es sich um rückständige Länder handelte, wenn auch um neue, was ihre zeitgenössische Organisationsform betraf. In Wirklichkeit übernehmen sie jedoch Traditionen und eine eigene Geschichte, die in gewisser Weise afroasiatisch geprägt ist, ohne die Grenzen der Formationen oder Nationalstaaten der letzten zwei Jahrhunderte.

Die Vertreibung und Unterdrückung der Palästinenser ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass die Schrecken des transatlantischen Sklavenhandels und der Völkermord an den indigenen Bevölkerungen durch die westlichen Imperien wieder an Bedeutung gewinnen. Es geht darum, ein Volk und seine Umwelt zu vernichten, um die imperialen Interessen Washingtons und seiner Verbündeten gegen den antikolonialen Widerstand zu festigen. Und um Öl- und Gasprojekte sowie den Besitz an der Küste Gazas zu kapitalisieren.

Jahrelang und jahrzehntelang wurde durch die Monopolisierung der Informationen versucht, Palästinenser und Araber im Paradigma des „Kampfes der Kulturen“ und als „terroristische“ Völker im sogenannten Krieg gegen den Terror zu stigmatisieren. Dies verhindert eine politische Analyse ihrer Handlungen dieser Art oder ihrer militärischen Aktionen.

Die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas), eine politische, soziale und guerillistische Organisation, hat, wenn auch mit islamischem Hintergrund, die Befreiung Palästinas vom Kolonialismus als Hauptziel. Die Führer der Hamas (von denen viele von Israel ermordet wurden) sind Kinder von Flüchtlingen, die 1948 aus ihren Dörfern nach Gaza deportiert wurden.

Es ist klar, dass die Situation ohne eine Analyse der Rolle der Vereinigten Staaten als wichtigster Partner Israels schwer zu verstehen ist. Die aktuelle Eskalation zeigt, wie sich die Welt vor allem seit 2013-2014 verändert hat und sich im Februar 2022 beschleunigt hat: ein relativer Niedergang der amerikanischen Macht in verschiedenen Bereichen, der in einigen Regionen, wie beispielsweise in Zentralasien, zurückgeht.

Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Spannungen, auch im Zusammenhang mit anderen Konflikten wie dem in der Ukraine, kommt es zu diesen Ausbrüchen, wie beispielsweise der Verschärfung der militärischen Konfrontation Israels in Syrien, im Jemen oder sogar mit dem Iran.

Die Nähe zu Russland und China sowie zu Indien ist ein weiterer Faktor, der das Interesse an der Kontrolle des Nahen Ostens aufgrund der Handelswege, Beziehungen und strategischen Korridore erhöht. Hinzu kommt die Rolle der einzelnen regionalen Mächte wie Saudi-Arabien, der Türkei und des Iran sowie die zunehmend wichtige Position der BRICS+ (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika sowie Ägypten, Iran, Äthiopien, Vereinigte Arabische Emirate, Indonesien). In diesem Fall insbesondere Südafrika.

Der palästinensische Widerstand ist längst keine regionale Angelegenheit mehr, sondern zu einem globalen Symbol für Würde gegenüber Kolonialismus und imperialer Macht geworden. Gaza, ein Freiluftgefängnis, ist heute das ethische und politische Epizentrum der Kämpfe des Globalen Südens. Hier laufen die Bruchlinien eines krisengeschüttelten Weltordnungssystems zusammen: der untergehende Neoliberalismus, der militarisierte Imperialismus, der strukturelle Rassismus und der ökologische Kollaps.

Die Bilder des andauernden Völkermords – bombardierte Krankenhäuser, verstümmelte Kinder, ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht – dokumentieren nicht nur ein Verbrechen, sondern offenbaren auch die Erschöpfung einer auf liberaler Heuchelei basierenden Weltordnung. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die westlichen Mainstream-Medien: Sie alle haben es versäumt, die Todesmaschinerie zu stoppen.

Angesichts dieser komplizenhaften Lähmung entsteht von unten ein neuer Internationalismus, der die palästinensische Sache mit den Kämpfen für Souveränität und Gerechtigkeit in Asien, Afrika und Lateinamerika verbindet.

In diesem Zusammenhang greifen die verschiedenen Gruppen der Widerstandsachse – obwohl sie keine formelle Allianz wie die NATO bilden – entscheidend in die Ereignisse in Palästina ein. Dieses Netzwerk, das zwischen Bewegungen und Staaten in Westasien, Afrika und anderen Regionen des Globalen Südens geknüpft ist, findet seinen Zusammenhalt nicht in bürokratischen Strukturen, sondern in einer gemeinsamen Geschichte der Demütigung und des Kampfes. Vietnam, Algerien, Kuba, Iran, Jemen: Sie alle haben zu unterschiedlichen Zeiten der gewaltsamen Auferlegung der westlichen Ordnung Widerstand geleistet.

Trotz der Versuche, es zu zerschlagen – wie die Zerstörung Syriens, die Ermordung von Qassem Soleimani in Bagdad (2020) oder die Eliminierung von Schlüsselfiguren wie Ismail Haniyeh (2024), Hassan Nasrallah oder Yahya Sinwar – formiert sich der Widerstand aufgrund seines dezentralen Charakters und seiner tiefen Verankerung in der Bevölkerung immer wieder neu. Insbesondere der von Ansarlah angeführte jemenitische Widerstand hat sich als wichtiger Akteur etabliert, der in der Lage ist, Israel, das von vielen als bewaffneter Arm des Imperialismus im Herzen Afro-Eurasien angesehen wird, militärisch herauszufordern.

Das Ziel dieser Achse ist nicht nur die Verteidigung des Territoriums, sondern auch die Eindämmung eines strategischen Projekts: die Schaffung eines von den USA und Israel kontrollierten „kontrollierten Chaos“, um die Region zu balkanisieren, interne Konflikte aufrechtzuerhalten und die ausländische Militärpräsenz zu rechtfertigen. Palästina ist in diesem Schema nicht nur ein Opfer, sondern der störende Kern, der verhindert, dass dieser Plan ohne Widerstand umgesetzt werden kann. Die jüngsten Offensiven im Gazastreifen, die Eskalation der Gewalt im Libanon und die Zersplitterung Syriens stellen jedoch ebenfalls wachsende Herausforderungen dar.

In diesem Zusammenhang kommt Lateinamerika eine entscheidende Rolle zu. Die Unterordnung von Regierungen wie der von Javier Milei unter die imperiale Agenda – ihre bedingungslose Unterstützung Israels, ihre Missachtung des Völkerrechts und ihr systematischer Angriff auf die kritische Kultur – zeigt, dass der Kampf für Palästina auch in Buenos Aires, Lima oder Bogotá stattfindet. Palästina zu verteidigen bedeutet auch, unsere öffentlichen Universitäten, unsere Gewerkschaften und unsere sozialen Rechte zu verteidigen.

Deshalb ist es unerlässlich, Brücken zwischen unseren Widerständen zu bauen. Die Straßen von Caracas, die Viertel von São Paulo, die Klassenzimmer von Havanna oder die indigenen Bewegungen Boliviens haben mehr mit Gaza gemeinsam, als oft anerkannt wird. Der neue Internationalismus wird nicht auf diplomatischen Gipfeln beschlossen, sondern in konkreter Solidarität, politischer Bildung, dekolonialem Denken und kultureller Rebellion gewebt.

Palästina ist nicht allein. Und wir als Intellektuelle des Globalen Südens auch nicht. Sich heute für eine Seite zu entscheiden, ist keine abstrakte moralische Frage, sondern eine globale politische Positionierung. Gaza fordert uns heraus, weil dort über die Zukunft der Welt entschieden wird: über eine Welt, die auf technologischer Barbarei, bewaffnetem Extraktivismus und rassistischer Vorherrschaft basiert, oder eine Welt, die auf der Würde der Völker, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung gegründet ist.

In den ersten Tagen nach Beginn der beispiellosen Angriffe Israels auf Gaza entlarvte der Führer der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, im Oktober 2023 mit einem kurzen, aber prägnanten Satz eine der größten Lügen des Jahrhunderts: die Viktimisierung Israels.

Ein Satz, der den Medienrummel um den „Al-Aqsa-Sturm“ umkehrte und das westliche Narrativ auf den Kopf stellte und schlummernde Gewissen weckte.

Heute liegt die von Israel inszenierte Opferrolle, die jahrzehntelang unter dem Deckmantel des Opferdaseins aufrechterhalten wurde, unter den Trümmern von Bildern gemarterter Kinder, trauernder Mütter und zerstörter Krankenhäuser begraben.

Angesichts dieser historischen Ungerechtigkeit erheben sich Stimmen aus allen Himmelsrichtungen – von Teheran und Beirut bis Bagdad, von Johannesburg bis Buenos Aires, von Havanna bis Amsterdam – und rufen unisono: Nein zum Völkermord.

Heute steht jeder Mensch, der an Gerechtigkeit glaubt, unabhängig von seiner Religion, seinem Glauben oder seinen geografischen Grenzen, auf der Seite des palästinensischen Volkes.

Diese transnationale und transkulturelle Einheit ist ein Zeichen dafür, dass Widerstand nicht nur eine politische Option ist, sondern eine ethische Antwort auf den zivilisatorischen Niedergang unserer Zeit.

Das Verhalten der Besatzungsmacht Israel passt weder zur religiösen Tradition des Judentums noch zum liberalen Gedankengut, das ihre Verteidiger im Westen als ihr Leitmotiv proklamieren.

Das authentische Judentum hat stets Gerechtigkeit, Mitgefühl und Achtung vor dem menschlichen Leben gepriesen; es gibt keine Lehre in dieser göttlichen Religion, die das Massakrieren von Kindern oder die Belagerung von Krankenhäusern rechtfertigt.

Andererseits betont die moderne Moralphilosophie, deren Begründer wie Immanuel Kant die angeborene Würde des Menschen betonten, ausdrücklich, dass Menschen niemals als Mittel zum Zweck eingesetzt werden dürfen.

Kant, der deutsche Philosoph des 18. Jahrhunderts, schrieb: „Der Mensch ist immer ein Zweck an sich selbst, niemals ein Mittel zu einem anderen Zweck.“

Was wir heute in Gaza sehen, ist jedoch die Verwandlung von Menschen in Instrumente politischer und rassistischer Erpressung.

John Locke, der Vater des politischen Liberalismus, sprach von drei natürlichen Rechten: „Leben, Freiheit und Eigentum“ – Rechte, die Israel nicht nur den Palästinensern, sondern der Menschheit selbst verweigert.

Unsere Frage an die Führer in Tel Aviv lautet: Auf welcher Grundlage, welcher Philosophie und welchem Gewissen beruhend setzen sie die Massaker fort?

Sie akzeptieren die Resolutionen des Sicherheitsrats nicht, sie erkennen die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs nicht an und sie respektieren den Willen der Weltöffentlichkeit nicht.

Heute verletzt Israel nicht nur die Menschenrechte, sondern symbolisiert auch die moralische Zerrüttung des internationalen Systems.

Dies ist eine Krise der Zivilisation.

*Martín Martinelli ist Doktor der Sozialwissenschaften, Forscher und Professor für Geschichte an der Nationalen Universität von Luján (Argentinien).

*Peiman Salehi ist iranischer Politikphilosoph und Analyst für internationale Angelegenheiten.

Übersetzt mit Deepl.com

