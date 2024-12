https://www.aljazeera.com/news/2024/12/21/no-concern-for-palestinian-suffering-ex-official-slams-uss-gaza-policy



Keine Rücksicht auf palästinensisches Leid: Ex-Beamter kritisiert US-Politik für Gaza

Der ehemalige Staatsdiener Mike Casey sagt, die US-Regierung verfolge die Interessen Israels mehr als ihre eigenen.

Eine Frau trauert bei einer Beerdigung für Palästinenser, die bei einem israelischen Angriff in Gaza getötet wurden, im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir el-Balah am 12. Dezember 2024 [Ramadan Abed/Reuters].

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

Veröffentlicht am 21. Dezember 202421. Dezember 2024

Mike Casey sagt, er habe so etwas noch nie gesehen.

Der ehemalige Beamte des US-Außenministeriums, der als stellvertretender politischer Berater im US-Büro für palästinensische Angelegenheiten tätig war, beschrieb seine Erfahrungen als Diplomat in Jerusalem als Demütigung.

„Es ist offen gesagt peinlich … zu sehen, wie wir den Forderungen der israelischen Regierung nachgeben und weiterhin unterstützen, was die israelische Regierung tut, obwohl wir wissen, dass es falsch ist“, sagte Casey zu Al Jazeera.

„Und das habe ich in keinem anderen Land, in dem ich gedient habe, erlebt.

Nach vier Jahren in seinem Amt trat Casey im Juli zurück, weil er die unerschütterliche Unterstützung der US-Regierung für Israel trotz der verheerenden Militärkampagne im Gazastreifen kritisierte.

Sein Rücktritt – über den die Zeitung The Guardian diese Woche zuerst berichtete – ist der letzte eines US-Beamten, der sich über die unerschütterliche militärische und diplomatische Unterstützung Israels durch Präsident Joe Biden seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 ärgert.

Der Konflikt hat den Gazastreifen in eine schwere humanitäre Krise gestürzt, und Experten der Vereinten Nationen und führende Menschenrechtsgruppen haben das israelische Militär beschuldigt, Kriegsverbrechen, einschließlich Völkermord, zu begehen.

Die USA haben erklärt, dass sie sich für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Gefangenen in Gaza einsetzen. Außerdem haben sie Israel dazu gedrängt, die Zahl der zivilen Opfer bei seinen Militäroperationen zu minimieren.

Biden hat sich jedoch geweigert, die amerikanische Unterstützung für Israel als Druckmittel zur Beendigung des Krieges einzusetzen, und wies Forderungen nach einer Aussetzung der US-Waffenlieferungen an den wichtigsten Verbündeten zurück.

Das hat den Zorn und die Kritik von Befürwortern auf sich gezogen, die den scheidenden demokratischen Präsidenten als „Genocide Joe“ bezeichnet haben.

Die USA stellen Israel jährlich mindestens 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung, und Forscher der Brown University schätzten kürzlich, dass die Regierung Biden seit Beginn des Gaza-Krieges zusätzliche 17,9 Milliarden Dollar bereitgestellt hat.

In einem Interview mit Al Jazeera am Samstag sagte Casey, dass sich seine Arbeit in Jerusalem in erster Linie darauf konzentriere, über die Situation in Gaza zu schreiben, von humanitären Belangen bis hin zu wirtschaftlichen und politischen Fragen

Er sagte, die US-Regierung sei sich der katastrophalen Bedingungen in dem Gebiet bewusst, einschließlich der zahlreichen Opfer und des Mangels an humanitärer Hilfe „Und dennoch verfolgen wir weiterhin diese Politik und unterstützen das, was das israelische Militär dort tut“, sagte er.

„Sie erhalten alle unsere Berichte, sie haben alles, was wir schreiben, und sie ignorieren es einfach.

Auf die Frage, warum die Politik der US-Regierung so ist, wie sie ist, sagte Casey, er glaube, dass ein Teil des Grundes darin liege, dass „man sich nicht um das Leiden der Palästinenser kümmert“.

„Wir ignorieren das palästinensische Leiden. Wir akzeptieren die Darstellung der Ereignisse durch die israelische Regierung, auch wenn wir wissen, dass sie nicht wahr ist, und wir verfolgen wirklich die Interessen Israels. Wir verfolgen nicht unsere eigenen Interessen“, sagte er gegenüber Al Jazeera.

„Und das war es, was mich am Ende vor die Tür gesetzt hat.

Das Außenministerium reagierte am Samstag nicht sofort auf die Bitte von Al Jazeera um einen Kommentar.

